1 июля состоится голосование по вопросу поправок в Конституцию. Как голосовать? Изменения вносятся в очень большое количество статей, разобраться простому человеку очень сложно. Поэтому в серии статей мы говорим о простых и ясных причинах, проголосовать «ЗА» поправки в Конституцию.

Первая причина поддержать поправки в Конституцию – это запрет на второе гражданство и счета за рубежом для кандидатов на высшие посты страны, чиновников и госслужащих. .

Вторая причина сказать «ДА» – это Русский народ, фиксация в Конституции его государствообразующего статуса.

Третья причина поддержать поправки в Конституцию — это запрет на нарушение целостности территории России и даже на призывы к подобным действиям.

Четвертая причина поддержать поправки в Конституцию – это четкая и ясная, единственно возможная, формулировка «Брак – союз мужчины и женщины».

Пятая причина поддержать поправки в Конституцию – это приоритет Российского права над международным.

В статью 79 внесено изменение:

Стало: «Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». (Было: «Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации). http://duma.gov.ru/news/48045/

Такого понятия, как приоритет международного законодательства над внутренним, полностью отсутствует и никогда не присутствовало в Конституциях так называемых «развитых стран». В Германии, Франции, Бельгии подобных формулировок нет. В Великобритании вообще нет конституции, в США, где Конституция есть, подобных пассажей также не наблюдается, и при этом Штаты, наоборот, распространяют свои законы на весь земной шар (наказывают и арестовывают за выполнение своих санкций чужие компании!).

Необходимость и приоритет выполнения директив, принимаемых за рубежом, является элементом внешнего воздействия и безусловным инструментом ограничения суверенитета государства.

Пришла пора избавиться от этого. Для любого здравомыслящего человека было бы странным, если бы решения домового комитета или товарищества собственников жилья имели бы приоритет над решениями семейного совета в вопросах запрета на употребление алкоголя, наказания детей за непослушание, покупки мебели или места проведения отпуска.

Важно! Проводимая конституционная реформа –лишь первый шаг к обретению страной полного государственного суверенитета. За ним обязательно последуют следующие.

В этот раз не затрагиваются основы конституционного строя. Согласно Конституции 1,2 и 9 главы основного закона не могут быть изменены голосованием депутатов. Необходим созыв Конституционного собрания, а закона об этом до сих пор не принято.

Поэтому в нашей Конституции останется Статья 15 для нивелирования формулировки которой и вносятся изменения в статью 79.

Вот текст пункта 4:

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm

Подведем итог:

Все изменения, вносимые в Основной закон, описаны и оформлены в законе «О поправке к Конституции Российской Федерации». Это ответ на вопрос – почему голосование не по каждому изменению отдельно, а по всем сразу (полный текст поправок можно прочитать здесь).

В этом есть своя логика. Изменения, вносимые в разные разделы и параграфы, меняют баланс властей, изменяют полномочия должностных лиц, заново рисуют конфигурацию государственной власти. В такой ситуации голосовать по каждому изменению текста, согласовывая отдельно появление (исчезновение) отдельных слов, новых статей и изменения полномочий различных органов власти – значит, неминуемо увязнуть в деталях законотворчества. При этом непринятие (к примеру) одного изменения текста может делать бессмысленным принятие других изменений. Иными словами – перед гражданами России комплексная Конституционная реформа, предложенная главой государства. При этом, как ещё раз было подчеркнуто, «если по итогам голосования поправки не будут поддержаны, они не вступят в силу».

Вероятно, именно ЭТИМ и вызвана яростная агитация, призывающая не поддерживать поправки, голосовать против них, или вообще не ходить на голосование. В этом нет ничего нового. Те же самые политические силы, которые сегодня призывают избирателей к такому поведению, и ранее, в совершенно иной ситуации, точно также агитировали либо за бойкот голосований, либо за голосование «против». Как и раньше, за бойкот и голосование против выступают ультралибералы и левые.

Выступать против суверенитета государства и его не то, что возможности, а необходимости самому решать свои насущные вопросы могут только две категории:

политические спекулянты и демагоги;

открытые противники российского государства.

Есть ещё и третья категория – те, кого им удастся сбить с толка.

P.S. Предыдущие материалы о поправках в Конституцию: