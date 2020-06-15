Пять причин поддержать поправки в Конституцию

Основным внутриполитическим вопросом в России сегодня, безусловно, является голосование по поправкам в Конституцию. Пришедшие на избирательные участки граждане страны получит бюллетень с вопросом «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и полями для ответов «Да» и «Нет».

Все изменения, вносимые в Основной закон, описаны и оформлены в законе «О поправке к Конституции Российской Федерации». Это ответ на вопрос – почему голосование не по каждому изменению отдельно, а по всем сразу. Фактически изменения, вносимые в различные статьи Конституции, оформлены законодателями, как одна поправка, что свидетельствует название закона (его полный текст можно прочитать здесь).

В этом есть своя логика. Изменения, вносимые в разные разделы и параграфы, меняют баланс властей, изменяют полномочия должностных лиц, заново рисуют конфигурацию государственной власти. В такой ситуации голосовать по каждому изменению текста, согласовывая отдельно появление (исчезновение) отдельных слов, новых статей и изменения полномочий различных органов власти – значит, неминуемо увязнуть в деталях законотворчества. При этом непринятие (к примеру) одного изменения текста может делать бессмысленным принятие других изменений. Иными словами – перед гражданами России комплексная Конституционная реформа, предложенная главой государства. При этом, как ещё раз было подчеркнуто, «если по итогам голосования поправки не будут поддержаны, они не вступят в силу».

Вероятно, именно ЭТИМ и вызвана яростная агитация, призывающая не поддерживать поправки, голосовать против них, или вообще не ходить на голосование.

Стоит отметить, что в этом нет ничего нового. Те же самые политические силы, которые сегодня призывают избирателей к такому поведению, и ранее, в совершенно иной ситуации, точно также агитировали либо за бойкот голосований, либо за голосование «против». Как и раньше, за бойкот и голосование против выступают ультралибералы и левые. И в этом нет ничего нового — это совершенно предсказуемо.

Сегодняшним материалом мне хотелось бы открыть серию статей под общим названием «Пять причин поддержать поправки в Конституцию». В этих статьях мы не будем погружаться в юридические тонкости всех предлагаемых изменений. Разберем лишь самое важное, очевидное и лежащее на поверхности.

Начнем с самого главного – с того, что используется либералами и левыми, как основной фактор агитации за бойкот или голосование против.

Это так называемая «поправка Терешковой». В изложении оппозиционеров она звучит так: Путин будет править вечно.

Такое впечатление, что они… не читали закон «О поправке к Конституции Российской Федерации». В своем неприятии В.В. Путина либералы и леваки ничего не говорят о том, что предлагаемые изменении в Конституцию, КАК РАЗ ОГРАНИЧИВАЮТ возможность занимать президентское кресло!

Давайте внимательно разберем предлагаемые изменения в Конституции, прочитаем то, оч ем нам отчего-то «забывает» говорить оппозиция.

Статья 81 (внесены изменения в части 2 и 3, дополнена новой частью 31).

Во второй части этой статьи появляются ясные и четкие ограничения, отрезающие путь к президентскому послу значительному числу тех, кто хотел бы его занять. Теперь согласно Конституции главой России не сможет быть человек, не отвечающий важнейшим критериям:

«не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

«Президенту Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации».

Вопрос: кто будучи в здравом уме, может не хотеть, чтобы человек с вторым гражданством (даже в прошлом!), представитель так называемой «офшорной аристократии» не мог стать президентом России? Кто, будучи в здравом уме, может сказать, что запрет иметь счета и ценности за рубежом является «лишним»? На мой взгляд, тут уместно внести и запрет на недвижимость и имущество за рубежом, но даже и в таком виде, не поддерживать подобную поправку невозможно!

(Для тех, кто хотел бы поспекулировать на теме второго гражданства, такой возможности не оставили. В тексте второй части специально указывается «Требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом…». Это значит, что бывший украинский паспорт для жителя Крыма не является проблемой, а вот гражданство любой страны для олигарха или либерала делает невозможным его участие в президентских выборах!).

Читаем статью 81 дальше.

Часть 3 «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков». По сравнению с прошлым текстом, поправка в Конституцию убирает слово «подряд». Президентом можно быть только два раза и не более того. Когда вы последний раз слышали, если вообще слышали, о том, что такие ограничения вводятся? За громкими криками «оппозиции» о Путине, не слышно даже шепота о том, что потенциальный следующий президент России сможет занимать главное кресло страны только два раза!

Вопрос: почему эта часть изменений текста Конституции вообще выпала из обсуждения? Почему о ней не говорят? Не потому ли, что она как раз вводит дополнительные ограничения на занятие президентского поста по количественным срокам? Два президентских срока и никаких вариантов.

А теперь разберем «ту самую» поправку Терешковой. Вот этот текст.

«31 . Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать».

Смысл этой поправки таков: ограничение, которое меняется в Конституции (только два срока) применяется к действующему или бывшему президенту «без учета числа сроков», в течении которых он возглавлял (возглавляет) страну. По сути, эта поправка МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ и МОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ только на двух человек: В.В.Путина и… Д.А. Медведева.

А теперь разберем все это подробно.

«Принять поправку об обнулении президентских сроков можно, если она будет поддержана гражданами при голосовании, а её законность подтвердит Конституционный суд, заявил Владимир Путин, выступая в Госдуме». (РБК) Конституционный суд подтвердил законность этой поправки, значит, с точки зрения Закона никакого нарушения нет. «Также КС уточнил, что возможность занимать должность президента более двух сроков подряд возникает «только при поддержке народа». (Коммерсант) Таким образом, даже в вердикте Конституционного суда указывается, почему голосование 1 июля и его итоги не просто важны, но и обязательны. Это же объясняет нам, почему все те же постоянно борющиеся лично с Путиным политические силы (либералы + леваки) так стараются «потопить» это голосование.

Но и это ещё не все. Думаю, что каждый задает себе вопрос: зачем все-таки была внесена «поправка Терешковой»?

Ответ прост. На самом деле говорить сегодня утвердительно, что В.В. Путин будет ещё раз баллотироваться на пост президента, невозможно. Пойдет – не пойдет он на новый президентский срок, не знает никто. Возможность появится, а воспользуется ли Путин ей, зависит от такого количества временных и иных факторов, что обсуждать это здесь не вижу смысла.

Важно другое: важна сама ВОЗМОЖНОСТЬ! Каждый раз, когда руководитель страны однозначно уходит, вокруг него начинается острейшая борьба за власть. Поправка Терешковой дает Путину возможность не терять контроля над ситуацией, не становиться пресловутой «хромой уткой». Думать о преемнике, выстраивать новую конфигурацию власти. Козыри остаются в руках самого популярного в России политика, действующего президента России. Это залог сохранения стабильности и управляемости самого деликатного процесса: процесса передачи власти.

Но для тех, кто целью своей политической деятельности поставил борьбу лично против Путина, подобная поправка неприемлема. И они готовы выступить против всего того положительного, что вносится в Конституцию (и о чем мы будем говорить в следующих четырех статьях!). При этом, силы выступающие за отсутствие у России суверенитета могут легко маскировать свои намерения, педалируя только одну «тему Путина». А те, кто хочет попытаться захватить власть в России и занять президентский пост прекрасно понимают, что выборы у Путина им не выиграть и потому громко кричат, на самом деле, просто стараются «убрать» из списка претендентов явного фаворита.

Подведем итог.

Первой из причин поддержать поправки в Конституцию, являются изменения, вносимые в статью 81. Смысл этих изменений только один: защита суверенитета. Путем введения ограничений «второй паспорт», на офшорные счета у кандидатов на президентский пост. Введение более жесткого ограничения на количество президентских сроков (изъятие слова «подряд»).

При этом гарантом выстраивания суверенной политической системы будет президент, у которого появится ВОЗМОЖНОСТЬ снова участвовать в выборах. Воспользуется ли он ей, никто не знает. И в любом случае – решать избирателю, решать гражданам России!