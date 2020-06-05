Об искусственном интеллекте, цифровизации и управлении
Может ли искусственный интеллект обладать своим разумом и превзойти человека; достоинства и недостатки всеобщей цифровизации; кто всем управляет и как управлять собой в стремительно меняющимся мире; об этом мы поговорим с вами в данном видео.
Тайминг видео:
0:34 Искусственный интеллект с точки зрения ведической концепции.
3:19 Нейросети.
5:08 Законы мироздания и наука.
5:56 В чём может быть полезен искусственный интеллект.
7:09 Опасность всеобщей цифровизации.
8:20 Кто всем управляет.
12:58 Шелуха внешних действий.
14:18 Что будет если все на виду или наоборот, всё скрыто.
18:01 Декорации.
19:19 Польза и вред прогресса.
20:10 Что делать в текущих условиях.
Всё понятно и правильно. Самое страшное – дураки.
Летять утки, летять утки
И самолёт…
Самое страшное – дурак с инициативой. 1С бухгалтерия – это РАЗУМ? Пикад или автокад – это интеллект? Вот автор и есть дурак с инициативой. Слова выучил, а что они означают пока нет.
Связь заканчивается, потому что должна быть обратная связь для управления.
Движущая сила может быть и дух, а может и что иное, но на основе закона.
https://cloud.mail.ru/public/2L1R/2nnFSJoFR