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Об искусственном интеллекте, цифровизации и управлении

16:15. 5 июня 2020 153 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Может ли искусственный интеллект обладать своим разумом и превзойти человека; достоинства и недостатки всеобщей цифровизации; кто всем управляет и как управлять собой в стремительно меняющимся мире; об этом мы поговорим с вами в данном видео.

Тайминг видео:
0:34 Искусственный интеллект с точки зрения ведической концепции.
3:19 Нейросети.
5:08 Законы мироздания и наука.
5:56 В чём может быть полезен искусственный интеллект.
7:09 Опасность всеобщей цифровизации.
8:20 Кто всем управляет.
12:58 Шелуха внешних действий.
14:18 Что будет если все на виду или наоборот, всё скрыто.
18:01 Декорации.
19:19 Польза и вред прогресса.
20:10 Что делать в текущих условиях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cBKl0S-ZgjA

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