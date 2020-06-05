Об искусственном интеллекте, цифровизации и управлении

Может ли искусственный интеллект обладать своим разумом и превзойти человека; достоинства и недостатки всеобщей цифровизации; кто всем управляет и как управлять собой в стремительно меняющимся мире; об этом мы поговорим с вами в данном видео.

Тайминг видео:

0:34 Искусственный интеллект с точки зрения ведической концепции.

3:19 Нейросети.

5:08 Законы мироздания и наука.

5:56 В чём может быть полезен искусственный интеллект.

7:09 Опасность всеобщей цифровизации.

8:20 Кто всем управляет.

12:58 Шелуха внешних действий.

14:18 Что будет если все на виду или наоборот, всё скрыто.

18:01 Декорации.

19:19 Польза и вред прогресса.

20:10 Что делать в текущих условиях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cBKl0S-ZgjA