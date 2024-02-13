Рады представить вашему вниманию новую рубрику на нашем канале – «Говорит Ашманов»!

В серии роликов Игорь Станиславович Ашманов – основатель и президент компаний «Ашманов и партнеры» и «Крибрум», заведующий кафедрой «Цифрововая социология» Высшей школы современных социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова расскажет об ИИ, нейронных сетях, машинном обучении и о том, как они влияют на жизнь.

Узнайте, как нейронные сети и алгоритмы машинного обучения помогают создавать инновационные технологии, которые меняют нашу жизнь.

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В нём Игорь Станиславович пишет про цифровизацию,‏ состояние, ‌‎события ‎и ‎флуктуации ‎социальных ‎сетей и ‎СМИ, ‎искусственный интеллект. А также делится своим мнением ‎по‏ ‎актуальным ‎темам ‎цифрового ‎пространства.

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Таймкоды:

00:00 Медийный хайп вокруг ИИ

1:33 Сравнение ситуации вокруг ИИ с блокчейном

2:13 3 пузыря ИИ

2:59 Что такое ИИ?

5:10 Нейронные сети, как технологии

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Происходит медийная истерика, надувается пузырь вокруг технологий искусственного интеллекта, как и ранее вокруг других новых технологий.

2. При внедрении новых технологий обычно наблюдается "кривая Гартнера" – сначала ажиотаж и завышенные ожидания, затем разочарование, и лишь потом достигается плато эффективности в более узких применениях.

3. Искусственный интеллект пока далек от человеческого разума и лишь имитирует отдельные когнитивные функции.

4. В основе современного ИИ лежат глубокие нейронные сети, обучаемые на больших данных с помощью мощных графических процессоров.

5. "Нейроны" в нейронных сетях – это маркетинговый ход, на самом деле это просто математические матрицы.

6. Для обучения ИИ нужны большие массивы данных, необрабатываемые вручную – "большие данные".

Вывод:

Несмотря на ажиотаж, технологии ИИ пока находятся на начальном этапе развития и их возможности сильно преувеличены. На данном этапе ИИ скорее имитирует отдельные функции человеческого разума, чем является его полноценной заменой.

Стоит раскрыть более подробно, какие именно функции человеческого разума на данный момент может имитировать ИИ:

- Распознавание и классификация образов (например, распознавание лиц, объектов на изображениях)

- Распознавание и синтез речи

- Машинный перевод с одного языка на другой

- Простейшее логическое выводы на основе баз знаний и правил

- Игра в различные игры на основе обучения (шахматы, го и др.)

- Автоматизированное написание простых текстов под человеческим контролем

- Прогнозирование различных процессов на основе анализа данных

Однако по-настоящему творческие способности, самосознание, эмоции, настоящее понимание естественного языка и другие комплексные когнитивные функции человека пока недоступны ИИ и находятся за гранью возможного на данном этапе развития технологий.