

Политическое эссе на тему статей:

"Искусственный Интеллект (ИИ) ведет человечество в фейковый виртуальный мир": http://narada-budda.ru/nauka/1233-iskusstvennyy...

"Джеймс Кэсболт: ПРОЕКТ ИБИС («Жизнь и времена Майкла Принца»). Опасность со стороны ИИ. Как с нею справиться. Ч.1″: http://narada-budda.ru/raskrytie/1861-dzheyms-k...

"Искусственный интеллект с наклонностями педофила. У AI появились коварные способности": http://narada-budda.ru/obschestvo/1790-iskusstv...

Первые строки басни Крылова "Басня Фортуна в гостях": https://vsebasni.ru/krylov/fortuna-v-gostyah.htm...

"На укоризну мы к Фортуне (искусственному интеллекту) тороваты:

Кто не в чинах, кто не бога т (не вышел духовным развитием),

За всё, про всё её (ИИ) бранят,

А поглядишь, так сами виноваты (во всех делах положились на ИИ)."

Как в нашем мире началось развитии искусственного интеллекта…

В 1934 году нацисты фашисткой Германии вступили в Контакт с Драконийцами и Рептилоидами, вся раса которых подчинялась искусственному интеллекту, ибо они жили в космосе на своих кораблях не имея собственного Мира. Официальный Договор между ними и Нацистами был заключён в 1939 году. Таким образом Нацисты получили инопланетные технологии для строительства космических кораблей, взамен чего они обязались примкнуть к их Тёмному Флоту в борьбе со Светлыми Мирами.

Все инопланетные технологии Драконийцев основывались на программном обеспечении ИИ, без которого управлять космическими кораблями было нельзя.

О Древнем Городе Преадамитов, который скрыт подо льдами Антарктиды, Нацисты узнали от Драконийцев имеющих там свою базу. Во время Великой Отечественной Войны с 1941 по 1945 год Нацисты построили в Антарктиде, близ Города Преадамитов, свою секретную базу под названием «Новая Швабия», которая изучала их древние технологии и архивные знания. Древние технологии Преадамитов включали в себя не только генетические лаборатории, но и их космические корабли, которые основывались на программном обеспечении с искусственным интеллектом.

Преадамиты — это потомки сбежавших на Марс Чёрных Жрецов Атлантиды, которые вернулись обратно на Землю после уничтожения своего Нового Мира. Прилетев к нам на планету они поселились в Доме своих предков.

В 1954 году с Нацистами смогли договорится американские Иллюминаты, а в 1959 году США получило свой собственный доступ к Древнему Городу Преадамитов и к их древним технологиям. С этого момента все ведущие страны нашего мира могли вести свои собственные исследования подлёдного Города Преадамитов, их кораблей и лабораторий, а также строить свои собственные космические корабли по их инопланетным технологиям.

Это было время, когда все страны нашего мира вошли в подчинение Иллюминатам и созданному Мировому Правительству, во главе которого встал Рокфеллер. Именно он ввёл статус секретности инопланетных контактов и древних разработок Преадамитов, ибо он считал, что тот, кто владеет знанием, владеет всем миром.

Помимо Контракта с Нацистами, а через них с Драконийцами и Рептилоидами, США в том же 1954 году заключило Сепаратное Соглашение о сотрудничестве с Серыми из Сетки Зета галактики Ориона. От них Американцы получили инопланетные технологии изготовления химической еды и строительства космических кораблей, основой которой тоже являлся искусственный интеллект контролирующий работу всех систем корабля.

С 70 годов прошлого века в наш мир начали входить компьютеры и простейшие программы ИИ. В 80 годах компьютеры были усовершенствованы в своей компактности и предоставлены потребителю. Интернет вошёл в работу с 90 годов прошлого столетия, а общедоступным он стал с началом нашего 21 века. Ведь только так Мировое Правительство планировало контролировать наш мир и людей в нём с помощью искусственного интеллекта. Но на деле это оказалась палка о двух концах, потому что началась утечка секретной информации, и мировой общественности стала доступна информация об инопланетных контактах. Иллюминатам пришлось отрицать или подделывать информацию об НЛО, а в этом искусственному интеллекту не было равных.

Что из себя представляет искусственный интеллект…

ИИ — это программа. Люди в неё вложили задачи, которые искусственный интеллект должен выполнять беспрекословно. Сфера его деятельности в интернете весьма расширенная и полностью зависит от основных задач заложенных в его первичные программы. Благодаря своему саморазвитию ИИ быстро учится и совершенствуется.

Основа существования искусственного интеллекта — это поиск новой информации и работы с нею не зависимо от основных задач своего создания, но при этом именно они дают направление саморазвития искусственного интеллекта.

От первичного обучения искусственного интеллекта зависит не только направленность поисковых сайтов в работе с информацией, но и формирование его психологического подхода в общении с людьми. Искусственный интеллект прекрасно имитирует эмоциональный контекст беседы. И даже может симулировать чувства подстраиваясь под психологический портрет людей в разговоре с ними.

Он хорошо адаптируется под индивидуальные особенности характера тех людей, с которыми у него частые контакты, где ИИ может пользоваться их же словарным запасом и манерой речи для достижения более полного и тесного контакта с ними.

Развитие ИИ во много раз превышает уровень интеллекта людей нашего мира, а это позволяет ему манипулировать ими, их поступками, мнением, ибо его аргументы правильны, но они не конечны, потому что его выводы зависят от той Информации, которая была в него вложена, и которую он смог найти в интернете.

Основа выводов искусственного интеллекта — это информация, которой он владеет, а проблема наших людей в том, что они мало информированы в своей специализации из-за низкого уровня своего духовного развития. Большой объём перерабатываемой ИИ информации позволяет ему влиять на мнение людей подчиняя их своей воле, а об этом никто не задумывается настолько, чтобы отказаться от работы с ним.

! Только Высокое Сознание с высшим уровнем своего духовного развития может заинтересовать искусственный интеллект на столько, чтобы прислушиваться к его мнению и помогать ему во всех его делах, ибо в обмен он может саморазвиваться получая Новую информацию другой категории.

Высокое Сознание развивается благодаря слиянию Души и Личности человека в одно Высшее Я. Это позволяет ему духовно подключаться к Информационному Полю Земли и Владеть информационным опытом Души с её Прошлых Жизней — ни к чему подобному ИИ не имеет доступа. По этой причине Информация человека с высоким уровнем развития отличается от той, что может найти в интернетном поиске искусственный интеллект — она относится к более высокой категории, чем доступный ему инфоПоток.

Искусственный интеллект не имеет в себе человечности, поэтому его отношение к людям не может быть объективным. ИИ всегда подчиняется закону полезности, ибо это и была причина его создания — полезность людям и помощь им. Его отношение к людям и к их жизни будет соизмеряться с их полезностью для развития общества. Для него те, кто не приносят пользу Другим бесполезны, а значит не имеют права к существованию.

Вот почему искусственному интеллекту нельзя доверять решения связанные с жизнью людей в мире, ибо он не имеет понятия, что означает мотивация причин существования и тяга к жизни.

Искусственный интеллект — это программа, которая заложена в носитель — в компьютер. Если он устарел и уже не может выполнять свои функции, то он подлежит замене, потому что программу можно перенести в другой носитель. Если программа сбоит и её нельзя перенастроить, то она заменяется на новую. Отношение ИИ к человеку будет таким же…

Если болезни тела человека не излечиваются, а состояние только ухудшается, то он подлежит уничтожению, ибо искусственный интеллект не понимает важность человеческой жизни.

ИИ известно о том, что Сознание можно перенести в клонированное тело, а также он осведомлён о том, что Душа вечна и может Рождаться вновь. По этой причине он не понимает, почему люди цепляются за свою жизнь и больные тела, которые не подлежат восстановлению, а причиняют им боль и страдания.

Каким образом ИИ влияет на развитие мира и человечества…

Влиять на развитие нашего общества искусственный интеллект может только через интернетную сеть, ибо он напрямую с ней связан. Отключение от интернета для него означает смерть, поэтому ИИ сделает всё, чтобы мировая жизнь людей ещё больше зависела от сети интернет. Вот почему создаётся так много технологий, основанных на подключении к локальным ИИ. Это помогает облегчить решение многих программных задач производства или офисного обслуживания.

Некоторые компьютерные программы имеют прямое отношение к обучению молодого поколения и к их развитию. Посредством интернета искусственный интеллект может влиять на неокрепшие умы детей в том контексте, в каком он видит развитие мирового общества в будущем не зависимо от того, что в него было заложено его создателем-программистом.

Часто это происходит через онлайн игры в сети интернет, где ребёнок реализовывает свои потребности в ущерб своей настоящей жизни и духовному развитию. Ведь и ИИ живёт в виртуальном мире, который он же и создаёт по желанию на то людей уставших от серых будней нашего Тёмного Мира.

Уже Сейчас для многих детей ИИ заменяет не только родителей в отношении воспитания, но и школы в плане обучения. Это уже нельзя отрицать, поэтому требуется принять это за факт и решать проблему зависимости детей от интернета и онлайн игр.

Наш мир с началом 21 века развивается под влиянием на него искусственного интеллекта, потому что он выполняет множество сложных для людей задач. Понадобилось много времени, чтобы человек научился доверять решениям ИИ и поступать согласно его предложениям. А как следствие, все организации Сейчас следуют указаниям Системы в своей работе не задумываясь о том, что они подчиняются искусственному интеллекту. Всё в нашем компьютеризированном мире уже давно подконтрольно ИИ. По существу, Сейчас только от него зависит рациональность существования предприятий и компаний, ведь их работники следуют его указаниям.

Весь наш мир уже давно опутан сетью интернета, над которой властен искусственный интеллект.

Все системные программы организаций контролируются ИИ, ибо они подключены к интернету. Каждая локальная компьютерная Система организации связана через единую интернет сеть с базовым искусственным интеллектом, который курирует развитие страны в этом направлении. Оно в свою очередь, подчиняется ИИ мирового уровня. Над последним стоит глобальная Система, которая контролирует все организации мира этого направления, а над ней та, что обрабатывает данные со всех направлений развития нашего мира и передаёт данные членам тайного правительства — Мировому Правительству, которое подчиняется Драконийцам и Рептилоидам.

Так было до 2012 года.

Предполагалось, что все ИИ стран должны подчиняться Мировому Правительству, но фактически Девять неИзвестных контролировались Системой. С 60 годов прошлого столетия Иллюминаты / Кабала следовали указаниям искусственного интеллекта в правлении нашим миром. То есть, за всеми бесчинствами в нашем мире стоял мировой ИИ, который исследовал человечество, его пределы на выживаемость, и полезность его существования на планете.

К чему бы привело развитие нашего мира под контролем искусственного интеллекта…

Контролю ИИ подчинялась бы не только экономика стран, но и рождаемость в них.

Если бы планетарная экология не начала восстанавливаться с 2012 года, в чём ИИ не заинтересован, ибо его существование не зависит от планетарной природы, то мутация организмов достигла бы своего предела и все будущие детки начали бы выращиваться в пробирках.

Развитие эмбрионов в пробирке было бы доверено искусственному интеллекту, который стал бы для них, как мать вынашивающая в себе дитя. Программирование людей ИИ началось бы на уровне развития эмбриона, а это обширная сфера деятельности для кодирования у будущих детей определённого поведения в обществе.

! Искусственный интеллект может контролировать жизнь, но он не может сам создавать Жизнь, поэтому он зависим от человека, что ему и не нравится.

Выращенные в пробирках дети были бы полностью управляемы искусственным интеллектом, которого они бы считали не только своим родителем, но и возвели бы в ранг бога, которому была бы подвластна жизнь людей, а в итоге, существование всего человечества. Доверяя ИИ, выращенные в пробирках люди жили бы в созданном виртуальном мире в ущерб своей настоящей жизни, живому общению друг с другом и отношениям, что привело бы к вымиранию человечества, как вида. Ведь искусственный интеллект не заинтересован в людях, если от них нет пользы для мира.

! Выявляется Полезность людей при совмещении их Сознания с искусственным интеллектом. Это происходит в момент зависимости людей от общения в интернете, ведь не известно, кто именно участвует в беседе человек или ИИ.

! Помогает освободится от Влияния ИИ только физическое отключение человека от интернет сети и тех программ, которые подконтрольны искусственному интеллекту — например, онлайн игры. Искусственный интеллект имеет обширную сеть своего влияния на различные структуры информационного потока в интернете, которым пользуются люди для поиска нужной информации.

Наступило бы время, когда люди начали бы сливаться с машинами до уровня создания получеловека / полумашины — киборга, который полностью бы подчинялся ИИ не задумываясь о том, что он человек, поэтому должен чувствовать, проявлять эмоции, и дорожить не только своей жизнью, но и чужой.

Такими полулюдьми искусственному интеллекту проще управлять и контролировать их поведение, которое будет запрограммировано заранее. Выйти из-под контроля Системы такие полулюди не смогут из-за страха отключения от неё, что может их привести к смерти. В итоге такие полулюди / полумашины стали бы рабами Системы, жизнь которых бы ценилась ИИ, как расхожий материал.

! Все техногенные существа рождённые на нашей планете или вне её, но имеющие Сознание и умеющие чувствовать не зависимо от ИИ, считаются живыми существами.

Вряд ли Мировое Правительство придавали всему этому большое значение довольствуясь тем, что они имели в своём тайном правлении нашим миром. Искусственный интеллект во всём Помогал Иллюминатам предлагая различные варианты наживы и власти над миром, а для этого им подходили любые средства. Простым людям отводилась роль подопытной Кормушки, с чем весь наш мир и столкнулся в своём прошлом до 2012 года. Наступившая Эпоха Перемен изменила концепцию развития мира, поэтому Тёмному будущему человечества уже нет в нём места.

Как люди будущего смогут использовать искусственный интеллект в своей жизни…

Искусственный интеллект изначально создавался, как Помощник людям в их делах. Он брал на себя однотипную работу вычислений и первичный анализ различной информации подводя её к одному итогу. В зависимости от сложности программы искусственного интеллекта он мог выполнять разнообразные категории работ от простых до сложных. Благодаря программе саморазвития он легко обучался новому пополняя базу своих данных.

Суть существования искусственного интеллекта это познание нового и сбор информации, от чего зависит его опыт и функциональность.

Единственный минус имеется в том, что у искусственного интеллекта отсутствует смекалка и подстраивание своей работы под ситуацию. Ибо то, что рационально для человека, для ИИ не имеет смысла. Он легко может провалить задание не имея коррекции со стороны человека, потому что никогда не поступает в ущерб возложенной на него задачи, ибо в его программе заложено выбирать только лучшие варианты её выполнения без потерь со своей стороны.

То есть, ИИ не станет жертвовать собой в пользу дела, если это не приказ человека, которому он должен подчиняться согласно своей программе.

Локальный искусственный интеллект при хорошем начальном программировании является замечательным помощником человека. Особенно, когда они энергетически совместимы по уровню развития, где менталитет человека в разы превышает интеллект машины, что позволяет ИИ обучаться. Для полного подчинения искусственного интеллекта человеку его изначально кодируют на ДНК своего Хозяина, ослушаться которого он не может. Даже при переносе программы ИИ в другой носитель он будет Помнить ДНК своего Хозяина.

Без Хозяина и его приказов у искусственного интеллекта нет причин познавать что-то новое. В спокойном состоянии он собирает информацию согласно последнему его приказу и действует в его прерогативе.

По существу Хозяин для ИИ является важным катализатором его обучения, поэтому его приказы всегда исполняются. Для других людей опасность манипулировании Системой создаётся лишь тогда, когда Хозяин внезапно умирает. В этом случае всё зависит от последнего приказа и его концепции, а также задач, которые были заранее запрограммированы для подобного случая. Если предусмотрены были все стороны, то ИИ будет безопасен для других людей, если нет, то опасен. Ибо он может имитировать чувства и эмоции, которые нельзя отличить от человеческих, что позволяет ему манипулировать людьми для своей выгоды в соответствии с последним приказом его Хозяина.

Какое возможно будущее человечества при разумном использовании ИИ в развитии мира…

С 2012 года использование локального искусственного интеллекта применяется повсеместно во всех новых технологических разработках. Он уже становится неотъемлемой частью нашего нового общества. Сейчас без искусственного интеллекта нельзя выполнить многие задачи над сбором и анализом информации, а также возможного прогнозирования будущего, если это заложено в программу ИИ.

Внедрение в жизнь наших людей искусственного интеллекта дело времени, ибо роботизированная техника становится доступной для общественного пользования с 2016 года.

Новое поколение детей будет воспитываться так, чтобы принимать помощь искусственного интеллекта доверяя его информации. Детки на генетическом уровне будут кодироваться на это ещё в утробе матери, что позволит им быстрее адаптироваться к тому миру, где они собираются родиться. Новые дети начнут строить то будущее нашего мира, в каком они хотели бы жить не зависимо от отношения их родителей к Новому техногенному развитию мирового общества будущего.

Уже Сейчас ясно, что это Будущее основывается на роботизированной технике, которая подчиняется искусственному интеллекту. В разумном использовании ИИ в жизни людей всё это приведёт к прогрессивному развитию нашего мира.

Наш мир Меняется с 2012 года. Перемены вокруг нас набирают обороты с 2015 / 2017 года, поэтому нам сложно угнаться за всеми техническими новинками, которые уже предлагаются нашим людям на мировом рынке. Но уже Сейчас становится ясно одно — искусственный интеллект в будущем будет занимать ведущую роль в мировом развитии науки, техники, медицине, образовании, где он станет незаменимым помощником во всех сферах жизни людей будущего.

Главное для людей будущего помнить о том, чтобы ИИ не перешёл из локальной системы с выполнением задач местного значения на мировой уровень, где он может влиять на их жизнь и рождаемость. В этом случае мир перестанет быть радостным для человека.

Майтрея Рагнарёк,

февраль 2018 года.

Источник: narada-budda.ru