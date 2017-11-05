Эссе: Неприемлемое генетическое будущее нашего мира



Политическое Эссе на тему статьи "Путин: Генетически модифицированные солдаты – это следующий этап развития технологий, готовящих войны будущего.": http://narada-budda.ru/raskrytie/521-putin-geneticheski-modificirovannye-soldaty-eto-sleduyuschiy-etap-razvitiya-tehnologiy-gotovyaschih-voyny-buduschego.html

Строки басни Крылова "Водолазы": https://vsebasni.ru/krylov/vodolazhy.html

«О, царь (О мир)! – промолвил тут мудрец. –

Хотя в ученье и науке зрим мы многих благ причину,

Но дерзкий ум находит в нём пучину И свой погибельный конец,

Лишь с разницею тою, Что часто в гибель он других влечёт с собою.»

Когда наш мир начал свои первые генетические опыты...

Генетикой начали баловаться ещё нацисты фашисткой Германии в 1939 году. Именно они стали первыми генетически изменёнными людьми и имели первых генетически усовершенствованных солдат. США начали свои генетические разработки лишь в 60 годы прошлого столетия, ибо до этого времени Нацисты не допускали их до Антарктиды, где был обнаружен Древний Город Преадамитов с его генетическими лабораториями.

Преадамиты - это инопланетные Атланты, которые сбежали на Марс перед Концом Света своей 4 расы, но разрушив свой тот Новый Мир, вернулись обратно к нам на планету. Они поселились в том же Городе, в каком когда-то давно жили их Предки - Чёрные Жрецы Атлантиды. То есть, технологии преадамитов Тёмные, ибо они: проводили генетические опыты в создании химер, изменяли генетический код людей адаптируя их тела под свои, занимались клонированием.

Все генетические исследования преадамитов, начиная с 50 годов прошлого столетия, попали в руки тем странам нашего мира, чьи полярные станции находятся на южном полюсе. Но при этом каждая страна мира имела возможность заниматься индивидуальными раскопками и исследованиями в Древнем Городе Преадамитов в Антарктиде. По случаю общего Интереса ведущих стран нашего мира к генетическим исследованиям, зона Антарктиды стала считаться мирной, о чём было составлено Мирное Соглашение между странами ещё в 1959 году.

Какими были первые внедрения в наш мир генетических разработок...

Первыми в генетических разработках оказались США, которым помогали Нацисты "Новой Швабии" - немецкая военная база основанная в 1942 году в Антарктиде по приказу Гитлера. США в 1952 году заключили с Нацистами свой первый договор для того, чтобы попасть в Древний Город Антарктиды и к его исследовательским лабораториям. Благодаря этому договору немецкие учёные Новой Швабии смогли уже в 60 годы прошлого века войти во все важные правительственные структуры, через которые они начали внедрять свои разработки. Этот Проект назывался "Скрепка". В частности, это касалось фармацевтических американских компаний, через которые в наш мир начали поступать первые генетические лекарства.

Эти лекарства имели инопланетный чужеродный ген, который влиял на генетику человека и способствовал его мутации.

! Генетические лекарства помогали людям, но они блокировали болезни, а не лечили их, потому что у них была иная задача: они изменяли Код ДНК людей, из-за чего организм начинал мутировать и подсаживался на эти лекарства из-за химического состава в них.

То есть, начав принимать такое лекарство, человек это делал до самой смерти, ибо в нём содержался наркотик для организма, без которого он уже не мог нормально функционировать. А это было на руку Иллюминатам.

Ведь нашим Силам Тьмы - Обществу Иллюминатов / Мировому Правительству требовались деньги на: новые разработки и их повсеместное внедрение в жизнь людей; правление нашим миром через Соблазны, которые бы приносили им прибыль; а также на военные конфликты, чтобы наказать те страны нашего мира, которые пытались сказать "нет" их Тёмной Системе.

! Опыты клонирования начались ещё в 70 годы прошлого столетия, благодаря исследовательским лабораториям преадамитов в Антарктиде. США были первыми и в этом деле, ибо Мировому Правительству требовалась послушная армия супер солдат, которых можно было бы использовать во всех военных операциях, дабы постоянно доказывать миру мощь американской армии.

Клонированных солдат возрастом в 20 лет можно вырастить за 2 часа, но живут они не долго - 2 года, если не убьют их раньше. США сильно нуждались в таких супер солдатах, которые изначально были усилены генетически и запрограммированы на военное дело без страха и упрёка.

Иллюминаты никогда не скрывали от мировой общественности того, что делали в своей секретной космической программе. Они постоянно оплачивали создание фильмов, которые людьми принимались, как фантастика. Но всё в них было истинной правдой.

! Россия от США не отставала в генетических разработках, и также проводила опыты клонирования и генетическое усовершенствование своих солдат, чтобы усилить их боевые навыки.

Такие усиленные люди отличаются более высоким ростом, большим объёмом мускулатуры, хорошим уровнем мозговой деятельности. Хотя в армии приветствуется первое при отсутствии второго, ибо много ума у солдата будет только мешать ему исполнять приказы. И всё же такие солдаты ценились больше клонированных, ибо имели разум и опыт в военном деле, поэтому могли действовать по своему усмотрению.

Помимо клонированных солдат, в прошлом веке начали массово использовать клонов все ведущие мировые политики и знаменитости. Делалось это ими для защиты от убийства или продления жизненного срока своего первичного тела. То есть, использование клонированных тел политической элитой и звёздами шоу бизнеса распространялось массово наравне с контролем разума.

У каждого из мировых знаменитостей могло быть не одно, а несколько клонированных тел в зависимости от его желания потратить на них свои денежные средства в большой сумме. Именно повсеместное использование клонов замещающих ведущих политиков мира или знаменитостей, объясняет тот факт, почему многие из них на проверку были не похожи сами на себя.

Подобное увлечение клонированными телами в мирных целях давало Мировому Правительству контроль над ведущими политиками мира. Где Иллюминаты использовали обычный катализатор подчинения: Страх, что все они будут заменены на клонов в случае отказа действовать по их политической программе развития нашего мира.

У тех людей, у кого были и есть клонированные двойники, менялось мировоззрение и Взгляд на функциональность общества, а также мнение относительно смысла жизни. Они становились Другими.

Нельзя не сказать и о том, что было создано очень много клонированных людей, которые живут как обычные люди в подземных городах и работают на производствах одного дела. Города и производства систематически обновляются за счёт минимальных концов света для всех клонированных людей в них, ведь лимит службы их тел всего 2 года. Где для нового производства создаются новые клоны с новой программой работы и жизни. Их заселяют в те же самые города.

Такие подземные города были построены Иллюминатами ещё в середине прошлого века для изучения жизни клонированных людей с разной программой развития.

Что из себя представляют новейшие генетические технологии...

! При создании клонированного тела берётся ген человека. Затем в уже готового клона переносится Сознание оригинала. Оно либо записывается через излучение мозгом электромагнитных полей, либо Сознание человека выталкивается из мозга и переносится всё целиком в клонированное тело. Его совместимость с Сознанием оригинала достигается за счёт манипулирования генами. Главное, чтобы биоритмы вибрирования клонированного тела совпадали с частотой излучения Сознания. Всё это достигается за счёт программирования.

Клонированное тело хоть и изготовляется быстро - за 2 часа, но живёт оно не больше 2 лет, где сроки его жизненного функционала полностью зависят от энергетической совместимости с Сознанием. Чтобы клонированное тело служило дольше, требуется кропотливая работа для его полной и тесной энергетической совместимости с Сознанием.

! Любое генетическое усиление людей проводилось с их согласия, чтобы улучшить уже существующие навыки. Генетическое программирование позволяет с уже существующим телом делать всё, на что хватит смелости и фантазии: молодость тела, усиление таланта и определённой способности, его физическое совершенствование по тем критериям, которые хотел бы иметь человек, его оздоровление - избавление человека от болезней за счёт внутренних ресурсов организма.

Всё это прекрасно выглядит на словах.

Беда в том, что при манипуляции с генами, тело мутирует и изменяется на столько сильно, что от первичной его формы не остаётся и следа. Ибо любое вмешательство в ДНК приводит к непоправимым последствиям её трансформации, которые искажают спираль и её нити. А эти Изменения нельзя предсказать, даже с помощью искусственного интеллекта.

Все генетические разработки по коррекции генома человека являются последствиями давней Программы Иллюминатов по заражению болезнями людей через их вакцинацию и лекарства. Они уже тогда прогнозировали следующий этап внедрения в массы новых генетических разработок, которые приносили им хорошую дармовую прибыль.

! Фармацевтика сильно помогла Обществу Иллюминатов контролировать численность населения нашей планеты. Особенно в этом деле преуспела вакцинация с помощью генной инженерии, которая действовала быстрее любых других лекарств. Вакцинация людей химическими растворами различного состава, благодаря которым менялся Код их ДНК, шла полным ходом ещё в 90 годы прошлого века.

Именно вакцинация младенцев послужила толчком к блокированию систем зачатия в будущем за счёт низкой активности сперматозоидов у мужчин и замедленной овуляции яйцеклеток у женщин. Таким образом люди становились бесплодными при естественном процессе зачатия, а рождаемость стала подконтрольной Обществу Иллюминатов, которые имели Проект сокращения населения Земли до одного Золотого Миллиарда.

Все химические лекарства имеют возможность менять гены человека. Каждое из них несёт в себе свой код разрушения спирали ДНК, изменения клеток с последующим развитием той или иной болезни, а в итоге к зарождению рака в тех органах, где образовалась сильная концентрация химически изменённых клеток.

То есть, все болезни, которые есть в мире, генетически разработаны в секретных лабораториях Мирового Правительства, а они есть во многих странах нашего мира. Распространение болезней с помощью вакцин, давало им возможность продавать противоядие к ним и лекарства.

Рака нет, он выдуман Иллюминатами. Но есть окончательно мутировавшие клетки, как последняя стадия развития любой болезни.

Организм людей нашего мира Сейчас так ослаб, что сам справиться с болезнями уже не может, даже если лекарства будут натуральными, средства лечения - народными, а методы - чистыми. Чего и добивалось Мировое Правительство, чтобы начать внедрять свои новые генетические разработки для того, чтобы получать Лёгкие деньги. Ибо модификация генома человека через коррекцию Кода его ДНК не составляет большого труда, но при этом даёт первичный отличный результат - быстрое здоровье. Вот только последствия вмешательства в геном человека ужасен.

Одно простое редактирование гена может вызвать множество непредвиденных мутаций в пределах одного нуклеотида внутри клетки (он отвечает за энергетическую и информационную часть внутриклеточных процессов). А это в свою очередь, влечёт за собой различные варианты необратимых изменений в клетках тела с последующей его трансформацией.

По этой причине всегда нужно помнить о том, что при любой модификации генов существуют побочные эффекты в генетических отклонениях ДНК, которые будут способствовать мутации организма.

К чему пришёл наш мир с учётом внедрения новой генетической программы...

Люди уже стоят на Пороге новых открытий в науке и медицине, которые изменят наш мир до его не узнаваемости.

В чём это будет проявлено: ...

! Уже Сейчас многие лекарства стали ещё более сильными и менее эффективными, потому что организм людей адаптировался к химическому составу в них. А как следствие, все новые химические лекарства, имеют более высокую цену, быстро вызывают привыкание у организма и перестают работать.

Альтернатива у государств имеется - прямое вмешательство в ДНК для удаления определённого гена болезни, а это стоит больших денег.

Лекарства однозначно приведут человека к смерти через болезнь, а вмешательство в код ДНК к мутациям организма и потери первоначального облика тела. Поэтому выбор у людей практически отсутствует, если ничего не предпринимать.

Самое правильное лечение будет всё-таки натуральным, ведь сама природа даёт людям все лекарства, через которые их организм сможет восстановить свою работоспособность излечившись от болезней, ибо он самодостаточен от природы. Это конечно займёт много времени, но действует наверняка, если человек полностью откажется от химических, генномодифицированных лекарств и доверится природе.

Можно начать своё лечение с правильного растительного питания отказавшись от химического и шлакового, которое губит здоровье человека изо дня в день. Ведь овощи и фрукты имеют в себе все необходимые микроэлементы способствующие исцелению организма. Главное, не переусердствовать с их количеством.

! В последние годы в новостях участилась информация о новейших генетических разработках, которые спасут людей от болезней. Уже Сейчас предлагается большой выбор услуг по корректировке генома человека не только для удаления кодов болезни из тела, но и для его физического совершенствования и умственного. Где стимуляция определённых генов может сделать из человека супер героя или гения.

Единственное, о чём открыто не говорится, так это о том, что искривление спирали ДНК изменяет физическую структуру мозга или тела. А это может быть, как проявленным фактором трансформации внешности, так и скрытым в изменении внутренних органов человека.

Проще для людей доверится Процессам Вознесения и согласно планетарной эволюции измениться физически так, чтобы соответствовать совершенному облику своей Души. Благодаря планетарному вознесению наши Души с 2012 года энергетически усиливают спирали своих ДНК, которые были ослаблены за счёт жизни людей в 3 Тёмном химическом Мире. А он полностью контролировался Обществом Иллюминатов / Мировым Правительством, за спиной которых Стояли Драконийцы и Рептилоиды.

Увеличение вспышечной активности нашего солнца не только гасит своими Высокими Энергиями низкочастотные Тёмные Энергии в пространстве и в живых организмах, но и способствует Исцелению организма, духовному развитию людей, а также выявлению их внутренних способностей. Всё это идёт по Плану нашего планетарного вознесения, которое до сих пор пытается остановить Мировое Правительство за счёт распыления в воздухе химических аэрозолей.

! Клонирование органов (генетическое выращивание органов) станет весьма популярным в медицине. Но если начать производить замену первичного, хотя и больного органа, на клонированный, то это уже придётся делать регулярно, потому что такая замена лишь временное явление.

Подобные разработки являются денежным дном для Общества Иллюминатов. Именно это они и хотели иметь в будущем, уже Сейчас, но ещё в прошлом веке, когда начались первые разработки по клонированию и внедрению в жизнь людей генетических лекарств имеющих чужеродный ген.

Клонированные люди уже Сейчас используются в военных и политических целях. Они есть, как в Земном Альянсе и в составе армий ведущих стран нашего мира, а в частности в России и США, так они есть и в армии Мирового Правительства / Кабалы / хазарской мафии. Наглядным примером служит замена американского президента Трампа на клона в начале апреля 2017 года. Из-за чего приказы президента США весь апрель разительно отличались от намерений истинного Трампа.

Если одна Сторона использует в своих Тёмных целях клонов, то другая Сторона обязана ответить тем же, или применить альтернативные решения. Например, можно пользоваться навыками генетически усиленных бойцов, или за счёт различных технических новинок усилить физический потенциал своих солдат. К слову сказать, у России отличный арсенал как раз новейших технических разработок, ибо российская армия отказалась от модернизации своей устаревшей военной техники и сделала акцент на технологичных новинках в вооружении и экипировке солдат.

Также клонированные люди в будущем будут использоваться на всех видах вредных производств, которые перенесут в пустынные местности, чтобы не вредить людям и природе. Это тоже очень важно для экологии людей и природы, потому что Всё и Вся в нашем мире заражено химическими Тёмными Энергиями, от которых болезни только мутируют, а не излечиваются.

Вынос химического производства в пустыни и их обслуживание клонами, позволит нашим людям быстрее оправится от жизни в 3 Тёмном химическом Мире и прийти к своему исцелению в Высоких Энергиях планетарного вознесения.

Какое будущее ожидается у нашего мира и людей в нём...

Если есть плохая сторона вмешательства в генетический код ДНК, который был использован Обществом Иллюминатов, то предполагаются и благоприятные для людей технологии стимуляции генов для их Исцеления. Ибо всё в природе должно быть гармонично уравновешено.

Благодаря новейшим инопланетным технологиям от Светлых Миров, которые разительно отличаются от тех, которые были найдены в Древнем Городе Преадамитов в Антарктиде, можно будет обратить многие генетические процессы вспять, чтобы дать людям возможность вернуть клеточной структуре их тел её первоначальный вид. Делается это за счёт временных полей и направленного усиления ДНК Высокими Энергиями, которые начали накапливаться в планетарном пространстве за счёт вспышечной активности солнца. Концентрация в Пространстве Высоких Энергий позволяет ему очищаться от химических частиц, чем и заняты Плеядеанцы.

Уже Сейчас должна начаться разработка лекарственных подконтрольных мер для ограничивания изменений в генофонде людей и поддержания целостной структуры каждой Нити спирали ДНК. Также уже есть новейшие инопланетные технологии, которые выводят из ДНК искажённые Нити и возвращают спирали её первоначальный вид. Благодаря этому, в людях начнут усиливаться все защитные механизмы, которые ранее были разрушены химическими лекарствами от поколения к поколению, начиная с 60 годов прошлого века.

Главным фактором в этом Правом Деле является безопасность человека в концепции "Не навредить", чтобы уже следующее поколение было здоровым с сильными чистыми генами при естественном улучшении Кода ДНК. Ибо будущее нашего мира полностью зависит от наших детей и каждого следующего поколения, которое должно быть энергетически сильнее в каждом своём Рождении. Ведь будущее нашего Нового Светлого Мира куётся уже Сейчас, где с каждым Днём задаётся новая стратегия Направления его развития в Золотом Веке.

Майтрея Рагнарёк,

октябрь 2017 года.

http://narada-budda.ru/v-mire/644-esse-nepriemlemoe-geneticheskoe-buduschee-nashego-mira.html