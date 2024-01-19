Написанные нейросетями тексты студентов – новейшая тема в академической, преподавательской среде. Искусственный интеллект (ИИ) сегодня научился создавать не только максимально релевантные тексты, но и вполне оригинальные, которые обычными инструментами вроде «антиплагиата» уже не распознать. Реферат написан, но студент предмета не знает: он лишь сделал выбор – нажать на кнопку. Получается, что развитие технологического процесса и нейросетевых платформ в частности прямопропорционально деградации самих людей. И если сегодня люди с такой легкостью ради комфорта жертвуют своими знаниями, то завтра на «алтарь прогресса» с той же легкостью ляжет их свобода воли, как известно, дарованная человеку Богом.

С философской точки зрения цифровые алгоритмы априори лишены нравственности, их выбор предопределен и строго рационален. Классическую задачу с двумя железнодорожными путями, на одном из которых ребенок, а на другом группа стариков, ИИ решит предельно просто и рационально – направит поезд по геометрически кратчайшему пути. В своем механистическом сознании ИИ не задается вопросами высшего духовно-нравственного порядка. С другой стороны, «цифра» – дело рук человека, антропологический продукт, который должен был унаследовать своему создателю. Поиски всеведущего гомункула со времен «Фауста» Гёте не прекратились и обрели новое звучание в век цифровизации. Собственное сознание машин и даже их «духовность» сегодня имеет целую армию адептов, в первую очередь, среди программистов. Но подмена мнимого и видимого – иллюзия разумности ИИ – это всего лишь шаг в трангуманистическую бездну. Контрольным выстрелом станет делегирование ИИ прав на принятие решений за людей.

Трансгуманистичный аспект философии АйТи-автоматизации – в новом выпуске авторской программы Василия и Николая Щипковых «Брат-2».

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Искусственный интеллект (ИИ) – это продвинутый алгоритмический калькулятор, моделирующий человеческое мышление. Современные нейросети – это лишь саморегулирующиеся системы, не обладающие подлинным интеллектом.

2. ИИ возник в рамках европейской рационалистической культуры и прошел три этапа развития: механистический, саморегулирующихся систем, и этап "черного ящика", когда процессы внутри ИИ непрозрачны даже для создателей.

3. Существует соблазн переложить на ИИ принятие важных решений в управлении, экономике и других сферах. Но это лишает человека субъектности и нравственной ответственности.

4. ИИ угрожает творческим способностям людей, так как порождает соблазн делегировать ему написание текстов, сочинений и т.д. Это ведет к деградации мышления.

5. Необходимо законодательное регулирование сферы ИИ и постоянное обсуждение связанных с ней угроз.

Вывод: в беседе поднимаются важные проблемы влияния технологий ИИ на человека и общество. Отмечается опасность потери человеком своей субъектности и творческих способностей. Предлагается вести постоянный философский анализ и вырабатывать меры регулирования в этой сфере.