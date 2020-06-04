Итак, общенародное голосование по поправке в Конституцию — состоится. Президент принял решение провести его 1 июля.

Итак, пишем про всё хорошее: про минимальную оплату труда, про индексацию пенсий, про суверенитет и победы, про семью, бога, русский народ и русский язык. А раз теперь всё будет так хорошо (будет написано — ещё красивее, чем раньше), то всё прежнее, где все те же на всё то же высочайше плевали — не считается. Обнуляется.

Считать, что не было. Всё — с чистого листа. И президент — тоже, как будто, с чистого листа. За весь нынешний управленческий абсурд и административный маразм ответственности не несущий. Вечный и несменяемый.

Осталось еще летоисчисление новое начать: от рождества Конституции обновленной и общенародно в масках и перчатках поддержанной.

А ведь и впрямь: время-то такое — кто теперь помнит, что раньше было?

— Дедушка, а это правда, что раньше, при советском тоталитарном режиме, можно было гулять — прямо вообще когда хочешь?

— Ну, может быть, не совсем, прямо уж абсолютно когда хочешь… Надо было в школу ходить, уроки делать, потом, когда взрослым стал, на работу ходить…

— Нет, а вот чтобы вообще без специальных пропусков и не по графику, и не только одновременно со своим домом…

Вообще, жителям большинства регионов нашей единой страны трудно даже представить себе тот масштаб административного абсурда и ничем на самом деле не обоснованного произвола, который творится сейчас в столице. Типичный сюжет — не фантастический, а из нынешних московских реалий:

— Можно заказать пропуск для поездки на машине?

— Нет, Вы исчерпали лимит, — отвечает «искусственный интеллект».

— Как, я же на этой неделе еще никуда не ходил и не ездил?

Но нет ответа: «искусственному интеллекту» не до вас, а до остатков «интеллекта» натурального — не дозвониться. Доказать, что ты — не верблюд, и свой «лимит» в две поездки в неделю на «иные цели» еще не выбрал — невозможно. Да и некому.

Тут уже невольно согласишься на «всеобщее обнуление», вроде амнистии для заключенных москвичей.

Заключенных пока — под домашний арест, но как там дальше — это как будете себя вести…

Вообще-то, есть обоснованное подозрение, что решение о заключении народа под домашний арест (как минимум, в Москве) — как меру исключительно гуманную — принимали люди преклонного или, скажем мягко, не очень активного возраста. Для них дома посидеть два-три месяца — какая проблема? А для молодых?

Напомню, злопыхатели утверждали, что в СССР кое-чего важного и заманчивого, особенно для молодежи, вроде как не было. Как же они (то есть, мы) там, бедные, жили? Да еще и детей рожали? То ли дело — теперь!

Вот о чем теперь мечтать молодым?

В Москве — чтобы разрешили гулять с девушками не только из своего дома. Правда, кому-то и сейчас поблажечка вышла: по графику, составляемому с 1 июня градоначальством, им, так уж совпало, разрешили гулять одновременно с тем домом, где живет ненаглядная.

Вот повезло (цитирую по официальному сайту московского градоначальника): «На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более 3 раз в неделю — 2 раза в будни и 1 раз в выходной день».

Счастье! Правда, даже для совпадающих по графику прогулок — ограничено жестким требованием вернуться до 21 часа в свою камеру. Но это — не инновация. В преддверие Парада Победы невредно напомнить: чуть менее 80 лет назад на оккупированной врагом территории это называлось «комендантский час».

А вот как добраться до дома, где живет «милая моя — солнышко лесное», если, конечно, график разрешенных прогулок совпадает?

Начальство рекомендует, чтобы радиус прогулок не превышал 2 км. от дома. А если ненаглядная живет дальше?

Цитирую по официальному сайту градоначальника: «Во время прогулок и занятий спортом запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем».

То есть, сесть на свою машину и доехать в другой район Москвы, чтобы встретиться с любимой, коль уж так повезло, что график прогулок совпадает, тем не менее, нельзя. А как же добраться до ненаглядной, пусть и при полной покорности и готовности встречаться «не более трех раз в неделю» и возвращаться домой строго до 21 часа?

А тут опять поблажечка от начальства (цитирую по официальному сайту градоначальника): «Можно брать с собой велосипеды, самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортивный инвентарь».

Понятно, на скейтборде, даже при помощи палок для скандинавской ходьбы, из Бирюлева в Тушино не доедешь. Но вот на велосипеде, если выехать с самого утра, да накручивать педали посильнее, чтобы до комендантского часа успеть обернуться, плюс суметь не попасть под какой-нибудь самосвал — стройкам-то и всяким ломайкам (вроде разрушения Олимпийского спорткомплекса) работать разрешили — шанс все-таки есть.

Но опять загвоздка (цитирую по официальному сайту градоначальника):

«Во избежание недоразумений просьба иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды и др.). Брать на прогулку оригиналы необязательно, можно ограничиться копиями или скриншотами в памяти смартфона».

То есть, отъехал на скейтборде с палками для скандинавской ходьбы и, тем более, на велосипеде в направлении любимой более двух километров от места регистрации или указанного в договоре аренды — «недоразумение».

В переводе на общедоступный — штраф. И не маленький, особенно, в условиях, когда работать, а значит и зарабатывать — просто запретили.

«Я и сам не в восторге…», — пишет градоначальник на своем сайте. В том смысле, что ему тоже на скетборде с палками для скандинавской борьбы до любимой добираться, да еще и так, чтобы под штраф не попасть и до комендантского часа домой успеть, нелегко…

Это если график выгула градоначальника и его дамы сердца совпадает.

А о других он подумал?

Вот президент у нас тоже неженатый — ему ведь тоже надо как-то успевать до комендантского часа оборачиваться? Особенно, если он тоже «исчерпал лимит» в две поездки в неделю на «иные цели»?

Но не всем ведь и такое счастье: у многих график разрешенных прогулок с любимыми вообще не совпадает…

Говорят: за счастье надо бороться! Но как это применить к реалиям нынешней чрезвычайной заботы власти о нашем здоровье?

Да поменять квартиру — выбрать дом, который гуляет по графику, совпадающему с графиком ненаглядной. Живите, действуйте — все зависит только от вас!

Правда, что делать, если на следующей неделе график изменят так, что время разрешенных прогулок будет опять не совпадать?

Продолжить борьбу за свое счастье — опять сменить квартиру так, чтобы ваш график совпал с вожделенным.

А, может, правильнее хоть раз чиновников во власти сменить?

Источник: https://svpressa.ru/blogs/article/267009/