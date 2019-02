Широким жестом: как Хрущев распоряжался российской землей. Был ли Крым когда-либо украинским?

Источник: Известия @ Арсений Замостьянов

65 лет назад, 19 февраля 1954 года, Президиум Верховного Совета СССР передал Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Постановление гласило: «Утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики». Тогда же был издан указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» за подписью номинального советского «президента» Климента Ворошилова: «Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик постановляет: «Утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики». О правомерности решения спорят и сегодня — в вопросе разбирались «Известия».

До 1954 года никогда Крым не считался частью Украины или Малороссии — даже в грезах «самостийников». В ноябре 1917 года Симон Петлюра, мечтавший о создании независимого украинского государства, вместе с другими деятелями Центральной рады подписал универсал (декларацию), в котором утверждалось: «В сознании силы своей и власти на родной земле мы станем на страже прав и революции не только у себя, но во всей России. Засим объявляем: Украинской Народной Республике принадлежат земли, заселенные в большинстве украинцами: Киевщина, Подолия, Волынь, Черниговщина, Харьковщина, Полтавщина, Екатеринославщина, Херсонщина, Таврия без Крыма». Таковы были аппетиты ярого украинского националиста. В составе Советского Союза республика получила гораздо больше… И Крым стал последним из территориальных приобретений Украинской ССР — по воле партии. И без оглядки на «основной закон» первого в мире государства рабочих и крестьян.

Этому решению предшествовали ритуальные обсуждения на нескольких уровнях — республиканских и общесоюзном. Но начинался «аппаратный футбол» под сводами кремлевской Ореховой комнаты, в которой проходили заседания высшего партийного ареопага. Вопрос переводили из одной инстанции в другую.

Дмитрий Шепилов, тогдашний главный редактор «Правды» и член ЦК, вспоминал, как Хрущев осенью 1953 года впервые предложил изменить статус Крыма: «От Крыма до России далеко, — сказал он. — Украина ближе. Легче будет вести всякие хозяйственные дела. Я уже кое с кем говорил на этот счет. У украинцев, конечно, слюнки текут, они будут рады-радешеньки, если мы им Крым отдадим. С Федерацией Российской тоже, я думаю, договоримся. Надо только обставить это все с умом: чтобы верховные советы обеих республик просили союзный Верховный Совет сделать такую передачу. А Ворошилову надо все это провести по-доброму через Президиум Верховного Совета СССР… Я думаю, возражений не будет?». Сохранилась в памяти Шепилова и скептическая реплика Вячеслава Молотова: «Конечно, такое предложение является неправильным. Но, по-видимому, придется его принимать».

25 января 1954 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС. На нем был утвержден проект указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Председательствовал на заседании предсовмина СССР Георгий Маленков. Передачу Крыма поддержали и будущие оппоненты Хрущева, многие из которых в разные годы воевали и работали на Украине — Климент Ворошилов, Николай Булганин, Лазарь Каганович. Партия приняла решение, поддакнула новому вождю. Но закрепить его законодательно должны были советы.

Через неделю, 4 февраля, состоялось заседание Совета министров РСФСР, призванное удостоверить, что Россия отдает Крым по доброй воле. Вердикт звучал бюрократично: «Учитывая территориальное тяготение Крымской области к Украинской ССР, общность экономики и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Совет министров РСФСР постановляет: «Считать целесообразным передать Крымскую область из состава РСФСР в состав УССР. Просить Президиум Верховного Совета РСФСР рассмотреть вопрос о передаче Крымской области в состав УССР и войти в Президиум Верховного Совета СССР с соответствующим постановлением».

Фото: сommons.wikimedia.org/Decree of the presidium of the Supreme Council of the USSR

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», публикация в «Ведомостях Верховного Совета СССР» от 9 марта 1954 года