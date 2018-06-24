Сделать РОИ сборщиком подписей для проведения общенародного референдума
…Во исполнение Указа Президента РФ от 04.03.2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет…» создан и действует интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» (РОИ).
Однако, уже имеющийся функционал РОИ не используется в должной мере для реализации демократических прав народа России, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. ТРЕБУЮ:
1) исключить навязывание государственной услуги премодерации гражданских инициатив, осуществляемой в виде “предварительной экспертизы” – граждане России имеют право нести личную ответственность в соответствии с законодательством РФ, а услуга премодерации должна предоставляться только по их требованию;
2) исключить завершение возможности голосования за/против общественной инициативы по достижению ста тысяч голосов – указанное должно быть доступным для граждан в течении всего отводимого на голосование срока в один год;
3) реализовать учёт голосования за общественную инициативу как одну из форм сбора
необходимых подписей для проведения общегосударственного референдума;
4) реализовать учёт голосования за общественную инициативу как одну из форм непосредственного проведения общегосударственного референдума;
5) ввести регулирование деятельности интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» федеральным законом Российской Федерации.
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Указанные пять пунктов не требуют ни дополнительного финансирования, ни технической реализации – и государственные средства выделены и освоены, и интернет-ресурс прекрасно работает.
Изменений требует лишь нормативно-правовое регулирование указанного вопроса.
Однако, представьте себе, если соответствующие положения были бы уже установлены законодательством? Разве посмела бы чиновничья бюрократия так нагло и беззастенчиво уничтожать имеющиеся у нас остатки социального государства, как это сейчас происходит применительно к пенсионной системе?..
..Контрэлита, оппозиция, заявляющая о намерении изменить существующий статус-кво, услышьте меня – покуда вашей первостепенной целью не станет реализация права народа России наряду с существующими государственными институтами непосредственно принимать общегосударственные решения, моего голоса вам не видать.
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Отрывки из публикации коллеги lab_sr „Что делать?”
Источник: ss69100.livejournal.com