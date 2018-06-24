Сделать РОИ сборщиком подписей для проведения общенародного референдума

…Во исполнение Указа Президента РФ от 04.03.2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет…» создан и действует интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» (РОИ).

Однако, уже имеющийся функционал РОИ не используется в должной мере для реализации демократических прав народа России, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. ТРЕБУЮ:

1) исключить навязывание государственной услуги премодерации гражданских инициатив, осуществляемой в виде “предварительной экспертизы” – граждане России имеют право нести личную ответственность в соответствии с законодательством РФ, а услуга премодерации должна предоставляться только по их требованию;

2) исключить завершение возможности голосования за/против общественной инициативы по достижению ста тысяч голосов – указанное должно быть доступным для граждан в течении всего отводимого на голосование срока в один год;

3) реализовать учёт голосования за общественную инициативу как одну из форм сбора

необходимых подписей для проведения общегосударственного референдума;