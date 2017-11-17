Не рой яму другому

Источник: www.stoletie.ru

Рывок САА на Абу-Кемаль становится символом провала проектов США и их союзников.

Взятие пограничного города Абу-Кемаль (Аль-Букамаль), стоящего на берегу Евфрата, по большому счету, поставило жирный крест на планах, которые готовили для себя по итогам сирийской войны США, Израиль и монархии Персидского залива. Вместо того, чтобы добиться желаемых геополитических результатов, они сделали себе только хуже.

Вечером 8 ноября в СМИ и соцсетях распространилась новость об освобождении сирийскими войсками (при поддержке российских ВКС, шиитского ополчения и иракской авиации) города Абу-Кемаль, стоящего на границе между Сирией и Ираком. Официальный Багдад при этом разрешил сирийцам провести свои силы по иракской территории – чтобы эффективнее охватить город.

9 ноября руководство Вооруженных сил Сирии официально подтвердило информацию о том, что Абу-Кемаль очищен от террористов, распространив соответствующее заявление. Боевики не решились давать Сирийской арабской армии сражение и массово бежали из города, который на тот момент являлся крупнейшим опорным пунктом «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии. Теперь военные заняты разминированием Абу-Кемаля. Когда саперы закончат свою работу, в город смогут вернуться его жители.

До начала чудовищной сирийской авантюры перед западными странами и их ближневосточными союзниками стояла двуединая цель. Во-первых, монархии Персидского залива желали создать прямой транспортный коридор до берегов Средиземного моря с возможностью строительства трубопроводов. Во-вторых, вся «коалиция» дружно хотела отсечь от Средиземного моря Иран и ослабить его позиции в регионе.

Даже когда ход войны в Сирии изменился в пользу официального Дамаска, у США и их союзников оставались серьезные надежды на успех. Дело в том, что продвижение САА на восток достаточно надолго затормозилось на уровне Пальмиры. Это давало возможность подконтрольным Западу и прозападным странам силам создать огромный «коридор», ведущий вдоль границ Иордании, Ирака и Турции. Ключевая роль в этом процессе отводилась курдам и поддерживаемым ближневосточными монархиями бандам. Активную военно-техническую помощь им взялись оказывать американцы, создавшие ради этого, вопреки всем нормам международного права, военные базы прямо на суверенной сирийской территории.

Гипотетически Запад согласился бы на разделение Сирии по линиям соприкосновения, актуальным на 2016-й или даже первую половину 2017 года. Неконтролирующий север и восток страны Дамаск устраивал и США, и Израиль, и монархии.

Однако ситуация начала быстро меняться.

С одной стороны, свою роль в этом процессе сыграла Турция. Официальную Анкару возмутила, во-первых, открытая поддержка Америкой её заклятых врагов – курдов, а, во-вторых, попытка государственного переворота в Турции (из-за спины путчистов явно торчали уши некоторых западных стран). Да и с учетом совместных успехов САА и ВКС РФ, Анкара совсем не желала оставаться на стороне проигравших. Поэтому Турция начала договариваться по сирийским вопросам с Россией и Ираном.

Но ключевым моментом в этой истории стали все-таки совместные успехи сирийских и российских Вооруженных сил. Планы же американцев на восточной границе Сирии реализовались лишь частично, и теперь их достижения полностью обесценены.

На северо-востоке Сирии достаточно успешно действовали курды (дошедшие, в конечном итоге, до Ракки). На юго-востоке американцы и подконтрольные им банды зацепились в Ат-Танфе (США вроде обещают уйти оттуда, но совсем не торопятся делать этого). А вот попытки Штатов взять под полный свой контроль собственно восточную границу – провалились. Тем не менее, сам официальный рубеж между Сирией и Ираком ещё совсем недавно был глубоким тылом ИГ, а это гипотетически устраивало все настроенные против официального Дамаска силы.

Но карты Западу смешала САА, совершившая стремительный бросок на восток при поддержке российскими ракетно-бомбовыми ударами. В сентябре текущего года Вооруженные силы Сирии деблокировали долгое время находящийся в осаде террористов Дейр-эз-Зор и вышли на берега Евфрата. В начале ноября Дейр-эз-Зор был полностью освобожден. Но это была все равно ещё не граница! Официальный Тегеран как раз в это время обвинил США в попытках разделить Сирию по Евфрату. Однако враги Дамаска, похоже, надорвались. Как мы видим, уже через неделю в руках САА оказался стратегически важный пограничный город, через который идет дорога из западной Сирии на Багдад. И это угрожает Западу и его союзникам в регионе большими неприятностями. Наметились контуры огромного сухопутного коридора, ведущего из Тегерана через союзный ему Ирак аж до берегов Средиземного моря. И этот путь имеет гигантское военно-политическое и, в перспективе, экономическое значение. Шиитские силы из Ирана и Ирака, в случае наличия договоренности с официальным Дамаском (который сегодня является их союзником), получают прямой выход к границам Ливана и Израиля. Последний долгие годы оказывал эффективное военное давление на Сирию, но с Ираном этот номер, скорее всего, уже не пройдет. Монархии же Персидского залива останутся, в обозримом будущем, отрезаны от Средиземного моря, и им не останется ничего другого, как по старинке гонять танкеры со своими углеводородами через Суэцкий канал.

США же вместо разорванной на части Сирии получают теперь мощный шиитский пояс, идущий через всю Юго-Западную Азию. А на «выходе» этого пояса на берега Средиземного моря – российские военные базы.

Более того, своей не очень дальновидной ближневосточной политикой Вашингтон толкнул на сотрудничество с Россией и Ираном Турцию.

Понятно, что стратегический союз между Москвой, Тегераном и Анкарой вряд ли выйдет (слишком разные у нас геополитические интересы), но ситуативно работать вместе можно, притом весьма эффективно.

Боязнь же давления со стороны Ирана заставляет теперь традиционных ближневосточных союзников США (таких, например, как Израиль и Саудовская Аравия) искать моральной поддержки и просить посредничества у России. Тегеран с Москвой в некотором роде играют в «плохого и хорошего полицейского».

Пока, возможно, это ещё не так заметно, но в душе у союзников Соединенных Штатов уже копится обида и разочарование Вашингтоном.

По факту, «арабская весна» в Сирии, на которую, определенно, было потрачено немало сил и средств, сделала положение американцев на Ближнем Востоке только хуже. Как говорится, не рой яму другому – сам в нее попадешь.

Россия же успешно решает целый ряд задач, уничтожая террористов вдали от своих границ, помогая союзникам, подтверждая статус супердержавы, создавая предпосылки для продвижения своих экономических интересов в регионе и демонстрируя всему миру преимущества своего оружия. Добив террористов в Сирии, Россия сможет переключиться на решение других задач, которых за последнее время у нас накопилось немало…

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ

Источник: nstarikov.ru