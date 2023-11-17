Эксперт в области кибербезопасности, КиберДед Андрей Масалович отвечает на комментарии наших слушателей: зачем нам нужен рой беспилотников, когда есть гиперзвуковые ракеты; нужны ли авианосцы в современной войне; кто сейчас более всего преуспел в развитии роевого интеллекта?Ведущая – Екатерина Борисова

Подробная информация о предстоящем семинаре А. Масаловича по ссылке: https://conference.aurora.network/infosec

Комментарий редакции

Основные тезисы данной лекции:

1. Авианосцы изначально создавались как эксперимент, не было понятно, для чего они нужны. Во время Второй мировой войны были потеряны десятки авианосцев.

2. После войны США решили сделать авианосец основой морской мощи, придумав концепцию авианосных групп. Однако авианосцы остаются уязвимыми для атак.

3. С появлением новых видов оружия, таких как гиперзвуковые ракеты и интеллектуальные рои дронов, эра доминирования авианосцев подходит к концу.

4. Китай добился прорыва в создании дронов-камикадзе, способных автономно общаться и принимать решения. Это позволит использовать их для атак на авианосцы.

5. В современной войне победит тот, у кого превосходство в алгоритмах управления роевым искусственным интеллектом.

Вывод: традиционные военно-морские силы во главе с авианосцами уступают место новым видам вооружений, таким как рои дронов. Эра доминирования авианосцев подходит к концу. Ключевое значение приобретают технологии искусственного интеллекта.