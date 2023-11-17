Главная » Видео, Вооруженные силы, Мировоззрение, Новые технологии

Рой беспилотников, или Почему авианосцы больше не в моде (Андрей Масалович)

9 0


Эксперт в области кибербезопасности, КиберДед Андрей Масалович отвечает на комментарии наших слушателей: зачем нам нужен рой беспилотников, когда есть гиперзвуковые ракеты; нужны ли авианосцы в современной войне; кто сейчас более всего преуспел в развитии роевого интеллекта?
Ведущая – Екатерина Борисова

Подробная информация о предстоящем семинаре А. Масаловича по ссылке: https://conference.aurora.network/infosec

Комментарий редакции

Основные тезисы данной лекции:

1. Авианосцы изначально создавались как эксперимент, не было понятно, для чего они нужны. Во время Второй мировой войны были потеряны десятки авианосцев.

2. После войны США решили сделать авианосец основой морской мощи, придумав концепцию авианосных групп. Однако авианосцы остаются уязвимыми для атак.

3. С появлением новых видов оружия, таких как гиперзвуковые ракеты и интеллектуальные рои дронов, эра доминирования авианосцев подходит к концу.

4. Китай добился прорыва в создании дронов-камикадзе, способных автономно общаться и принимать решения. Это позволит использовать их для атак на авианосцы.

5. В современной войне победит тот, у кого превосходство в алгоритмах управления роевым искусственным интеллектом.

Вывод: традиционные военно-морские силы во главе с авианосцами уступают место новым видам вооружений, таким как рои дронов. Эра доминирования авианосцев подходит к концу. Ключевое значение приобретают технологии искусственного интеллекта.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8zsyKQLY7a4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 сентября 2017
Открытое письмо. «О состоянии стрелкового и иного оружия в нашей стране»
Тихая капитуляция, или как нас предают
Война будущего. Готова ли к ней Россия?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru