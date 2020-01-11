Тихая капитуляция, или как нас предают

10.01.2020

Премьер Медведев подписал план продажи портов, НИИ и центра радиоэлектронной борьбы



Олигархи и «партнеры» могут праздновать очередную победу над Россией– правительство утвердило лоббируемый Вашингтоном и МВФ план приватизации-2.0, согласно которому планируется продать морские порты, аэропорты, множество связанных с электроникой и информационными технологиями научно-исследовательских институтов, а также разработчиков Центра радиоэлектронной борьбы, который так сильно беспокоит вооруженные силы НАТО



Пока весь мир обсуждает ситуацию с убийством США иранского генерала Сулеймани, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по-тихому подписал план приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы, который коснется 186 акционерных обществ, в которых есть доля государства, 86 принадлежащих стране предприятий, а также множества НИИ и тысяч объектов недвижимости. Полностью со списком распродажи Родины можно ознакомиться тут.



А посмотреть там есть на что. Притом меньше всего стоит смотреть на распиаренное СМИ сокращение доли в банке ВТБ (до 50% + одна акция). Самое важное там -это то, что Медведев, Силуанов и Орешкин (именно Минэкономразвития выпускника ВШЭ Орешкина будет принимать решения о продаже того или иного предприятия), собираются спустить с молотка наши самые передовые НИИ в области цифровой, электронной и биологической безопасности. Из 86 унитарных предприятий таких 16, а из 199 с долей государства — 23. Первое, что бросилось в глаза и вызвало дрожь – это выставление на торги Научно-технического центра радиоэлектронной борьбы. Для понимания, о чем идет речь, 5 января 2018 года российские войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) приняли активное участие в отражении атаки беспилотников на авиабазу Хмеймим. Сообщается, что системами РЭБ были перехвачены шесть дронов, три из них успешно посажены, ещё три сдетонировали при столкновении с землёй. Этот случай заставил даже американцев говорить о превосходстве российских средств радиоэлектронной борьбы. Сразу после нападения дронов на российскую авиабазу в конгрессе США ведущий американский эксперт по РЭБ отставной генерал Дон Бэкон заявил, что американские войска отстают от России в развитии войск радиоэлектронной борьбы. По мнению военного аналитика, доктрина применения американцами средств РЭБ морально устарела. Также причиной отставания американцев в этой сфере стало то, что они не смогли сделать наукоёмких прорывов в радиоэлектронной войне, занимаясь исключительно модернизацией старых образцов вооружения.



В итоге, по словам Бэкона, Пентагон не сможет эффективно использовать свои системы против Российской армии, поскольку основные средства РЭБ, в том числе самолёты Air Compass Call, Navy Prowler и даже современные EC-С130 и EA-18 Growler, не смогут приблизиться на дистанцию применения. «Российские военные работают и над созданием других систем РЭБ, способных осуществлять быстрые и эффективные действия против западных беспилотных систем, которые постоянно совершенствуются. Один такой новый комплекс называется «Репеллент». Он предназначен для обнаружения и радиоэлектронного подавления беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 35 километров. Российские конструкторы утверждают, что «Репеллент» способен обнаруживать миниатюрные беспилотники днем и ночью, в плохую погоду, и «действовать даже в самых суровых условиях Арктики при температуре минус 45 градусов и сильном ветре». Для достижения максимальной эффективности в борьбе с роями миниатюрных дронов (а именно на таких технологиях сосредоточились американские военные конструкторы) будет также разработана портативная версия комплекса, которую смогут переносить и быстро разворачивать несколько человек», - написал тогда бывший сотрудник Национального университета обороны США, который занимался вопросами новых прорывных технологий и их использованием в кризисных ситуациях Сэмюэл Бендетт в ведущем американском издании об армии The National Interest.



Притом, 2018 год стал именно годом признаний, так как еще в конце 2014 года появилась информация, что в марте во время событий в Крыму были перехвачены два беспилотника MQ-5B Hunter. Один был сбит средствами ПВО, канал управления другого удалось перехватить с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы 1Л222 «Автобаза» и посадить на своей территории. С тех пор прошло два года, но США так и не смогли самостоятельно добиться прорыва в данном направлении.



А теперь угадайте с двух раз, где разрабатывались и создавались системы «Репеллент» и «АвтобазаМ». Подскажем – это уникальная разработка выставленного на продажу «не нужного» государству Научно-технического центра радиоэлектронной борьбы. Само собой, туда моментально придут западные инвестиции – о таком подарке США даже мечтать не могли – потратить пару сотен миллионов и получить лучшее в мире вооружение на блюдечке, высосать оттуда всю нужную информацию и уничтожить на корню. Это вместо нескольких лет собственных разработок и миллиардных трат и их за это еще и благодарить будут – инвесторы ведь.



Впрочем, остальной список НИИ и стратегических предприятий в радиоэлектронике, которые продадут неизвестно кому, впечатляет не меньше. Дабы не быть голословными, вот он, скопирован с Постановления правительства РФ.













Притом, как минимум треть НИИ и предприятий связаны либо с безопасностью страны, либо с цифровыми технологиями. И это одновременно с попытками правительства протолкнуть законы о цифровой трансформации страны и разговорах об «информационном суверенитете». Какой тут суверенитет, если «наше» правительство и так готово сдать то немногое, что Россия имеет ради одобряющего слова от «партнеров».



Помимо этого будут проданы Всероссийский научно-исследовательский институт химических средств защиты растений, Всероссийский научно-исследовательский институт информатизации агрономии и экологии, а также Федеральное государственное унитарное предприятие по техническому обслуживанию защитных средств и сооружений гражданской обороны "Экран", г. Владимир. Последнее вообще жуть – государство передает в частные и не факт, что российские руки обслуживание объектов ГО, предназначенные для случаев удара со стороны вероятного покупателя. Притом, сами по себе для бизнеса данные предприятия не сильно интересны – разве что ресторан в бомбоубежище открыть, но тогда бомбоубежищем оно быть перестанет. А вот для «дорогих партнеров» вполне сойдет, дабы порушить и потом при любом случае угрожать.



Также планируется приватизировать некоторые порты и судостроительные заводы, в том числе предприятие «Море», расположенное в Феодосии. Коснётся этот процесс и другого крымского предприятия — 13-го судоремонтного завода Черноморского флота, расположенного в Севастополе. Приватизировать хотят аэропорты Элисты, Магнитогорска и Грозного, порт Астрахани, а также Новороссийский и Махачкалинский морские торговые порты. И если на Новороссийский порт нацелился приватизируемый банк ВТБ – год назад он приобрел 100% акций Новороссийского зернового терминала и теперь не прочь забрать остальное, то с портами Астрахани и Махачкалы не все так просто. Не секрет, что эти два порта – российские ворота в Каспийское море и их продажа сулит даже не экономическими, а геополитическими бедами. В прошлом году Махачкалинский морской торговый порт снова стал лидером среди российских портов на Каспии по показателям роста грузооборота. На его долю приходится до 62% грузов от общего объема перевалки в российских портах Каспийского бассейна. И еще – он прямая связь с Ираном, против которого дорогие партнеры гр-на Медведева без конца вводят санкции. А 6 декабря 2019 года в Тегеране сообщили, что планируют в ближайшее время открыть большой порт на берегу Каспийского моря. Речь идет об объекте Khvajeh Nafas, который строится в северо-восточной провинции Голестан, граничащей с Туркменистаном. Планирование Khvajeh Nafas началось в 2005 году для расширения обменов с Россией и Казахстаном, который стал основным транзитным маршрутом для китайских грузов в Европу. И все бы тут прекрасно, но если Астраханский и тем более Махачкалинский порт будут проданы даже не западным странам, а нашим олигархам, которые по привычке зарегистрированы со своими компаниями в Кипрских офшорах, то они автоматически присоединятся к западным санкциям. А перекрытие порта просто обрушит товарооборот с Исламской республикой, который по итогам 2018 года составил $1,7 млрд из которых основная часть шла как раз на экспорт из России. А вместе с этим рухнем и авторитет России на Ближнем Востоке, который ныне с таким трудом завоевывается.



И при всем этом, данное постановление правительства о приватизации не выдерживает никакой критики не только со стороны национальной безопасности, но банально экономического смысла. Так, Медведев и Орешкин решили зачем-то продать долю в компании «Современный коммерческий флот» (до 75% + одна акция). Для понимания, «Совкомфлот» — крупнейшая российская судоходная компания. В декабре 2019 года британское отраслевое издание Lloyd's List назвало её компанией 2019 года «за лидерство в различных направлениях деятельности, включая успешное внедрение технологии использования экологически более чистого газомоторного топлива». Также с молотка пойдут приносящие прибыль в бюджет «Алмазный Мир» и «Московский завод по обработке специальных сплавов». Притом, они исправно приносили деньги в бюджет, выручка только последнего завода по обработке специальных сплавов в 2018 году составила 1,7 млрд рублей. Будет продана доля и в «Росспиртпроме», который не только приносил прибыль, но и позволял хоть как-то устанавливать контроль на рынке алкоголя в стране.



Казалось бы, где логика в продаже курицы, которая несет золотые яйца. А логика тут может быть только одна – правительство их продает «по договоренности», ибо, как сказал бывший председатель Верховного Совета РФ, а ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов, сейчас крупные решения принимаются под давлением каких-то лоббистских групп. «Сложилась система неформальных, клановых, дружеских связей, а не государственная политика и интерес народа», - заявил Хасбулатов в беседе с НСН.



С ним можно было бы поспорить, если не вспоминать, откуда вообще пошли разговоры о новой приватизации. А случилось это в столице США – городе Вашингтон 19 октября прошлого года. Именно там, в Вашингтоне, как сообщали государственные РИА Новости, в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка, во время которой прошло традиционное общение с иностранными инвесторами, эти самые «инвесторы» на встрече с первым вице-премьером РФ, министром финансов Антоном Силуановым интересовались причинами низких планов по приватизации в РФ, на что тот ответил, что правительство согласно, что ее нужно сделать более амбициозной. "Спрашивали про приватизацию, почему у нас такие низкие планы по приватизации. Программу приватизации нужно делать более амбициозной, здесь я согласился", - сказал он. По словам Силуанова, приватизация нужна не для доходов бюджета, а для того, чтобы снижать долю государства в экономике. "Слава Богу, у нас есть сейчас возможности привлечения ресурсов, мы не испытываем никаких проблем для финансирования дефицита бюджета, поэтому приватизация рассматривается исключительно как структурная мера. Сейчас приедем в Москву, это задача, на которую нам нужно будет обратить внимание. Министерство экономического развития должно подготовить более амбициозную программу приватизации, включить туда пакеты компаний в первую очередь небольшого дивизиона, но и крупные компании должны рассматриваться. Какие именно, я бы сейчас не стал называть", - отметил первый вице-премьер. Теперь мы знаем какие, и если связать одно с другим, то станет понятно, почему инвесторов и лоббистов так заинтересовали центр радиоэлектронной борьбы и каспийские порты, да и многое другое тоже.



Интересно, а в курсе ли этих планов Медведева, Силуанова и кампании ФСБ, Совет Безопасности и Президент Путин. Или они тоже кем-то приватизированы, просто мы об этом не знаем?



РИА Катюша

Источник: http://katyusha.org/view?id=13456