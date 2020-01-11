Тихая капитуляция, или как нас предают
10.01.2020
Премьер Медведев подписал план продажи портов, НИИ и центра радиоэлектронной борьбы
Олигархи и «партнеры» могут праздновать очередную победу над Россией– правительство утвердило лоббируемый Вашингтоном и МВФ план приватизации-2.0, согласно которому планируется продать морские порты, аэропорты, множество связанных с электроникой и информационными технологиями научно-исследовательских институтов, а также разработчиков Центра радиоэлектронной борьбы, который так сильно беспокоит вооруженные силы НАТО
Пока весь мир обсуждает ситуацию с убийством США иранского генерала Сулеймани, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по-тихому подписал план приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы, который коснется 186 акционерных обществ, в которых есть доля государства, 86 принадлежащих стране предприятий, а также множества НИИ и тысяч объектов недвижимости. Полностью со списком распродажи Родины можно ознакомиться тут.
А посмотреть там есть на что. Притом меньше всего стоит смотреть на распиаренное СМИ сокращение доли в банке ВТБ (до 50% + одна акция). Самое важное там -это то, что Медведев, Силуанов и Орешкин (именно Минэкономразвития выпускника ВШЭ Орешкина будет принимать решения о продаже того или иного предприятия), собираются спустить с молотка наши самые передовые НИИ в области цифровой, электронной и биологической безопасности. Из 86 унитарных предприятий таких 16, а из 199 с долей государства — 23. Первое, что бросилось в глаза и вызвало дрожь – это выставление на торги Научно-технического центра радиоэлектронной борьбы. Для понимания, о чем идет речь, 5 января 2018 года российские войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) приняли активное участие в отражении атаки беспилотников на авиабазу Хмеймим. Сообщается, что системами РЭБ были перехвачены шесть дронов, три из них успешно посажены, ещё три сдетонировали при столкновении с землёй. Этот случай заставил даже американцев говорить о превосходстве российских средств радиоэлектронной борьбы. Сразу после нападения дронов на российскую авиабазу в конгрессе США ведущий американский эксперт по РЭБ отставной генерал Дон Бэкон заявил, что американские войска отстают от России в развитии войск радиоэлектронной борьбы. По мнению военного аналитика, доктрина применения американцами средств РЭБ морально устарела. Также причиной отставания американцев в этой сфере стало то, что они не смогли сделать наукоёмких прорывов в радиоэлектронной войне, занимаясь исключительно модернизацией старых образцов вооружения.
В итоге, по словам Бэкона, Пентагон не сможет эффективно использовать свои системы против Российской армии, поскольку основные средства РЭБ, в том числе самолёты Air Compass Call, Navy Prowler и даже современные EC-С130 и EA-18 Growler, не смогут приблизиться на дистанцию применения. «Российские военные работают и над созданием других систем РЭБ, способных осуществлять быстрые и эффективные действия против западных беспилотных систем, которые постоянно совершенствуются. Один такой новый комплекс называется «Репеллент». Он предназначен для обнаружения и радиоэлектронного подавления беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 35 километров. Российские конструкторы утверждают, что «Репеллент» способен обнаруживать миниатюрные беспилотники днем и ночью, в плохую погоду, и «действовать даже в самых суровых условиях Арктики при температуре минус 45 градусов и сильном ветре». Для достижения максимальной эффективности в борьбе с роями миниатюрных дронов (а именно на таких технологиях сосредоточились американские военные конструкторы) будет также разработана портативная версия комплекса, которую смогут переносить и быстро разворачивать несколько человек», - написал тогда бывший сотрудник Национального университета обороны США, который занимался вопросами новых прорывных технологий и их использованием в кризисных ситуациях Сэмюэл Бендетт в ведущем американском издании об армии The National Interest.
Притом, 2018 год стал именно годом признаний, так как еще в конце 2014 года появилась информация, что в марте во время событий в Крыму были перехвачены два беспилотника MQ-5B Hunter. Один был сбит средствами ПВО, канал управления другого удалось перехватить с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы 1Л222 «Автобаза» и посадить на своей территории. С тех пор прошло два года, но США так и не смогли самостоятельно добиться прорыва в данном направлении.
А теперь угадайте с двух раз, где разрабатывались и создавались системы «Репеллент» и «АвтобазаМ». Подскажем – это уникальная разработка выставленного на продажу «не нужного» государству Научно-технического центра радиоэлектронной борьбы. Само собой, туда моментально придут западные инвестиции – о таком подарке США даже мечтать не могли – потратить пару сотен миллионов и получить лучшее в мире вооружение на блюдечке, высосать оттуда всю нужную информацию и уничтожить на корню. Это вместо нескольких лет собственных разработок и миллиардных трат и их за это еще и благодарить будут – инвесторы ведь.
Впрочем, остальной список НИИ и стратегических предприятий в радиоэлектронике, которые продадут неизвестно кому, впечатляет не меньше. Дабы не быть голословными, вот он, скопирован с Постановления правительства РФ.
Притом, как минимум треть НИИ и предприятий связаны либо с безопасностью страны, либо с цифровыми технологиями. И это одновременно с попытками правительства протолкнуть законы о цифровой трансформации страны и разговорах об «информационном суверенитете». Какой тут суверенитет, если «наше» правительство и так готово сдать то немногое, что Россия имеет ради одобряющего слова от «партнеров».
Помимо этого будут проданы Всероссийский научно-исследовательский институт химических средств защиты растений, Всероссийский научно-исследовательский институт информатизации агрономии и экологии, а также Федеральное государственное унитарное предприятие по техническому обслуживанию защитных средств и сооружений гражданской обороны "Экран", г. Владимир. Последнее вообще жуть – государство передает в частные и не факт, что российские руки обслуживание объектов ГО, предназначенные для случаев удара со стороны вероятного покупателя. Притом, сами по себе для бизнеса данные предприятия не сильно интересны – разве что ресторан в бомбоубежище открыть, но тогда бомбоубежищем оно быть перестанет. А вот для «дорогих партнеров» вполне сойдет, дабы порушить и потом при любом случае угрожать.
Также планируется приватизировать некоторые порты и судостроительные заводы, в том числе предприятие «Море», расположенное в Феодосии. Коснётся этот процесс и другого крымского предприятия — 13-го судоремонтного завода Черноморского флота, расположенного в Севастополе. Приватизировать хотят аэропорты Элисты, Магнитогорска и Грозного, порт Астрахани, а также Новороссийский и Махачкалинский морские торговые порты. И если на Новороссийский порт нацелился приватизируемый банк ВТБ – год назад он приобрел 100% акций Новороссийского зернового терминала и теперь не прочь забрать остальное, то с портами Астрахани и Махачкалы не все так просто. Не секрет, что эти два порта – российские ворота в Каспийское море и их продажа сулит даже не экономическими, а геополитическими бедами. В прошлом году Махачкалинский морской торговый порт снова стал лидером среди российских портов на Каспии по показателям роста грузооборота. На его долю приходится до 62% грузов от общего объема перевалки в российских портах Каспийского бассейна. И еще – он прямая связь с Ираном, против которого дорогие партнеры гр-на Медведева без конца вводят санкции. А 6 декабря 2019 года в Тегеране сообщили, что планируют в ближайшее время открыть большой порт на берегу Каспийского моря. Речь идет об объекте Khvajeh Nafas, который строится в северо-восточной провинции Голестан, граничащей с Туркменистаном. Планирование Khvajeh Nafas началось в 2005 году для расширения обменов с Россией и Казахстаном, который стал основным транзитным маршрутом для китайских грузов в Европу. И все бы тут прекрасно, но если Астраханский и тем более Махачкалинский порт будут проданы даже не западным странам, а нашим олигархам, которые по привычке зарегистрированы со своими компаниями в Кипрских офшорах, то они автоматически присоединятся к западным санкциям. А перекрытие порта просто обрушит товарооборот с Исламской республикой, который по итогам 2018 года составил $1,7 млрд из которых основная часть шла как раз на экспорт из России. А вместе с этим рухнем и авторитет России на Ближнем Востоке, который ныне с таким трудом завоевывается.
И при всем этом, данное постановление правительства о приватизации не выдерживает никакой критики не только со стороны национальной безопасности, но банально экономического смысла. Так, Медведев и Орешкин решили зачем-то продать долю в компании «Современный коммерческий флот» (до 75% + одна акция). Для понимания, «Совкомфлот» — крупнейшая российская судоходная компания. В декабре 2019 года британское отраслевое издание Lloyd's List назвало её компанией 2019 года «за лидерство в различных направлениях деятельности, включая успешное внедрение технологии использования экологически более чистого газомоторного топлива». Также с молотка пойдут приносящие прибыль в бюджет «Алмазный Мир» и «Московский завод по обработке специальных сплавов». Притом, они исправно приносили деньги в бюджет, выручка только последнего завода по обработке специальных сплавов в 2018 году составила 1,7 млрд рублей. Будет продана доля и в «Росспиртпроме», который не только приносил прибыль, но и позволял хоть как-то устанавливать контроль на рынке алкоголя в стране.
Казалось бы, где логика в продаже курицы, которая несет золотые яйца. А логика тут может быть только одна – правительство их продает «по договоренности», ибо, как сказал бывший председатель Верховного Совета РФ, а ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов, сейчас крупные решения принимаются под давлением каких-то лоббистских групп. «Сложилась система неформальных, клановых, дружеских связей, а не государственная политика и интерес народа», - заявил Хасбулатов в беседе с НСН.
С ним можно было бы поспорить, если не вспоминать, откуда вообще пошли разговоры о новой приватизации. А случилось это в столице США – городе Вашингтон 19 октября прошлого года. Именно там, в Вашингтоне, как сообщали государственные РИА Новости, в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка, во время которой прошло традиционное общение с иностранными инвесторами, эти самые «инвесторы» на встрече с первым вице-премьером РФ, министром финансов Антоном Силуановым интересовались причинами низких планов по приватизации в РФ, на что тот ответил, что правительство согласно, что ее нужно сделать более амбициозной. "Спрашивали про приватизацию, почему у нас такие низкие планы по приватизации. Программу приватизации нужно делать более амбициозной, здесь я согласился", - сказал он. По словам Силуанова, приватизация нужна не для доходов бюджета, а для того, чтобы снижать долю государства в экономике. "Слава Богу, у нас есть сейчас возможности привлечения ресурсов, мы не испытываем никаких проблем для финансирования дефицита бюджета, поэтому приватизация рассматривается исключительно как структурная мера. Сейчас приедем в Москву, это задача, на которую нам нужно будет обратить внимание. Министерство экономического развития должно подготовить более амбициозную программу приватизации, включить туда пакеты компаний в первую очередь небольшого дивизиона, но и крупные компании должны рассматриваться. Какие именно, я бы сейчас не стал называть", - отметил первый вице-премьер. Теперь мы знаем какие, и если связать одно с другим, то станет понятно, почему инвесторов и лоббистов так заинтересовали центр радиоэлектронной борьбы и каспийские порты, да и многое другое тоже.
Интересно, а в курсе ли этих планов Медведева, Силуанова и кампании ФСБ, Совет Безопасности и Президент Путин. Или они тоже кем-то приватизированы, просто мы об этом не знаем?
РИА Катюша
Источник: http://katyusha.org/view?id=13456
“Интересно, а в курсе ли этих планов Медведева, Силуанова и кампании ФСБ, Совет Безопасности и Президент Путин.”
Странный вопрос,конечно же в курсе, а если не в курсе то надо как то по другому назвать “президента” и “совет безопасности”.
Не волнуйтесь Владимир ,все будет ок с Россией .Вот прогноз английского изотерика Крейга:
“” Все что предсказывал Крейг уже сбывается.
Надо заметить, что многие его пророчества на 2019 год уже сбылись. Например, он говорил о том что импичмент Трампа провалится, о назначении новым премьер-министром Бориса Джонса, а также он предсказывал Австралийские пожары и Гонконгский конфликт. К тому же этот предсказатель давно имеет хорошую репутацию в эзотерических кругах, благодаря точным предсказаниям. Он не использует размытые фразы, а говорит все четко и по делу.
Итак, что же предсказал провидец для нашего мира на 2020 год?
Первое его предсказание, которое уже начало сбываться это конфликт на Ближнем Востоке. Он четко описал то, что Ираном будет затоплен американский авианосец. Это станет началом крупного конфликта. В Америке на этой почве начнутся вспышки протестов и волнения. Это приведет к свержению некоторых высокопоставленных лидеров власти.
Также провидец утверждает, что в ходе Ближневосточного конфликта президенты Америки и России найдут точку соприкосновения и подпишут какой-то очень важный договор.
Американский президент в ходе выборов, снова будет переизбран. Также Гамильтон-Паркер, предсказывает, что на Трампа будет совершено покушение, но он останется в живых, лишь получит ранение.
Европу в этом году ждет экономический спад. На нее навалится куча разных бед- войны, природные катастрофы и само собой это не добавляет странам Евросоюза процветания. Это касается всех стран, кроме Великобритании, которая покинет в этом году ЕС.
Китай в 2020 году ждет революция. Правительство вынуждено будет полностью поменять политику и все же прийти к более демократическому правлению.
Северная Корея все же проведет полномасштабное ядерное испытание. Ракета будет запущена, но для корейского народа это станет последней каплей терпения. Поэтому Ким Чен Ын сбежит из страны и будет укрываться в Китае.””
П.С хороший прогноз.
Я могу и круче насочинять.С чего это вдруг вы решили ,что я волнуюсь?
Это все в порядке вещей,по другому и быть не может в обществе “трех толстяков”,буржуи и воры действуют так как и положено буржуям и ворам,никаких поводов для волнений.
По указке владельцев денег и под их контролем. Березовский и другие потерпевшие тому пример.
Почти ничего не сбудется начиная с потопленного авианосца ))
Не на Луну же или Марс всё это будет вывозиться… Всё останется, а потом вернётся… Чего волну-то гнать?
«Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». (Отто фон Бисмарк)
“Бойтесь разбудить русского. Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение. Вы можете втоптать его в грязь, смешать с *******, насмехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, стёрли в порошок, вдруг произойдёт что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придёт к вам в дом. Устало опустится на стул, положит на колени автомат и посмотрит вам в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью. Но он будет в вашем доме. И тогда русский задаст вам вопрос: “В чём сила, брат?”
И именно в этот момент вы тысячу раз пожалеете, что вы не брат русскому. Потому что брата он простит. А врага — никогда. Французы помнят. Немцы знают…
Русский живёт справедливостью. Западный обыватель – лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями.
Пока жива в его сердце справедливость, русский поднимется из грязи, из мрака, из ада.
И вы ничего с этим поделать не сможете”.