Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 сентября 2017

ИГИЛ как подопытные кролики

Чему военные РФ научились в Сирии

Прошедший в середине июля оперативный сбор командного состава Вооруженных сил был не совсем обычным. Сергей Шойгу вместе с десятками генералов и полковников приехал в новейший учебный центр в Нижегородcкой области, где перед трибунами развернулся «городской бой». Целью этого учения, как и всего оперативного сбора, стало изучение опыта наших летчиков и военных советников в ходе военной операции в Сирии. Одна из сторон изображала условных террористов, которые оборонялись так же, как это делали настоящие в Алеппо. Сирийский опыт пытаются осмыслить и в войсках, и в оборонке, и в научных институтах. Чтобы понять, чему нас может научить эта война, «Звезда» обратилась к известному военному и политическому аналитику, доктору военных наук, члену-корреспонденту Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константину Сивкову.-Константин Валентинович, вот я читаю сообщение со ссылкой на командующего ВДВ Андрея Сердюкова: после изучения сирийского опыта в ВДВ решили объединить ударные и разведывательные комплексы в единые контуры с общим командованием. Что это значит? – Это увязывает под единым руководством силы разведки и поражения. Сейчас информация от разведчиков идет сначала командованию разведки, потом в штаб, а уже затем ставится задача ударным силам. От получения информации до нанесения удара может пройти от полутора до нескольких часов. Противник давно уже сменит позицию, особенно если это небольшая группа террористов, как в Сирии. Создание единого контура позволяет время реакции сократить. В каких-то ситуациях это оправданно, в каких-то нужно действовать, как раньше… Надо заметить, что при такой схеме на разведку возлагается больше задач. Мало выявить развед-признак, нужно его классифицировать и определить точные координаты. Чтобы ударные силы не били в «молоко».- Чему еще нас могли бы научить действия сирийских войск на земле? В Сети пишут, что были сложности из-за того, что у террористов разветвленная сеть тоннелей…- Наши войска сталкивались с подземными тоннелями и при штурме Кенигсберга, и в Афганистане. В Сирии тоннели боевиков не носят всеобъемлющего характера, это лишь часть фортификационных сооружений. Они не очень глубокие, их уничтожают либо с воздуха крупнокалиберными бомбами, либо с помощью тяжелых огнеметных систем.- А бои в городе? В Алеппо боевики стреляли с верхних этажей, куда не могли достать танки. Приходилось выбивать их зенитными установками…- И это не новость. Как, думаете, мы Берлин брали в 45-м? Сейчас штурмовые группы используют зенитные установки типа «Шилка», а тогда это была американская счетверенная пулеметная установка, поставлявшаяся нам по ленд-лизу. Она поражала фаустников на верхних этажах, а танки шли чуть позади и уничтожали пулеметы. «Шилка» активно использовалась в Афганистане, моджахеды прозвали ее Шайтан-арба. Нет, в тактике городского боя вряд ли можно обнаружить что-то новое. Но я хочу отметить, что в Алеппо, наверное, впервые в истории войска позволили окруженному в городе противнику выйти без боя. По идее враг должен быть уничтожен даже ценой города. Но в интересах сохранения жизни мирных жителей боевиков выпустили. В этом наше кардинальное отличие от американцев, которые взяли Мосул, практически стерев его с лица земли. А главный урок Сирии, я считаю, в том, что российская военная техника превосходит западную. Никаких закупок иностранного вооружения, а раз- говоры об этом были не так давно, нам делать не надо. «Абрамс» или «Леопард» ничем не лучше нашего Т-90. В Сирии даже американская противотанковая ракета TOW-2 не пробила броню Т-90, тогда как «Абрамсы» и «Леопарды» горели пачками. Под Эль-Бабом турки бросили в бой «Леопарды» и потеряли более десятка машин. А потери Т-90 ничтожно малы. За все время войны две или три единицы.- Россия участвует в сирийской операции в основном с воздуха. В небе было что-то новое?- Нам впервые удалось в боевых условиях испытать систему, позволяющую обеспечить высокоточное бомбометание бомбами свободного падения. То есть обычные бомбы за счет точного вывода самолета в точку сброса попадают в цель, так же как самое дорогое высокоточное оружие. Это очень полезный опыт. Но при всей успешности наших ударов с воздуха операция показала, что решить исход войны с воздуха невозможно. Даже имея высокоточное оружие, невозможно выиграть бесконтактную войну. Абсолютное господство в воздухе лишь создает условия, судьба победы все равно решается на земле. А анализ наземной операции говорит нам о том, что расход боеприпасов в современных войнах ничуть не меньше, чем во времена Второй мировой войны. Поэтому мало просто иметь самые совершенные образцы оружия, нужно еще насытить ими войска. Американцы в Ливии в одном ударе использовали до 200 «Томагавков», а наш максимум в Сирии – залп из 26 крылатых ракет.- То есть нам нужно в десятки раз больше крылатых ракет?- Не только. Чтобы обеспечить обороноспособность страны, необходимо возродить промышленность по производству боеприпасов. Действуя даже против противника иррегулярного типа, как в Сирии, необходимо иметь средства массированного огневого поражения на большой дальности – такие как реактивные системы залпового огня «Смерч», «Град» и другие из семейства «Торнадо». Эта война продемонстрировала исключительное значение авианесущего флота. Отсутствие авианосцев и достаточного количества кораблей океанской зоны не позволило нам обеспечить эффективную поддержку с моря. Удары несколькими десятками крылатых ракет по боевикам носили скорее пропагандистский характер. Это не то оружие, которым бьют по разрозненным бандам. Да, мы показали его мощь, и это правильно. Но такой же ущерб боевикам могло нанести звено бомбардировщиков Ту- 22М3 за один вылет. В остальном же флот решал по большей части лишь транспортные задачи.- Как вы думаете, не наши ли комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заставили потеряться «Томагавки» во время удара по авиабазе Шайрат?- Нет, это полный бред. Думаю, уход ракет с траектории был обусловлен слишком сжатыми сроками их подготовки. Полетные задания «Томагавков» готовятся долго, прописываются все траектории. Американцы, судя по всему, не выполнили этих процедур надлежащим образом.- И все же как комплексы РЭБ проявили себя в Сирии?- Никак. Их было не к чему применять. У боевиков ведь нет высокоточного оружия, бороться таким системам, как «Красуха» и «Хибины», было не с чем. Наверное, можно было давить систему связи террористов – рации, спутниковые телефоны. Но это вряд ли существенно сказалось бы на ходе боевых действий. Гораздо интереснее послушать, о чем говорит противник. То есть в данном случае радиоперехват в интересах разведки гораздо важнее подавления связи.- А беспилотники, которых все больше в войсках?- Они продемонстрировали огромную значимость. Теперь ясно, что беспилотников в армии должно быть много. Даже на уровне отделение – взвод должен быть свой маленький беспилотник. Тем более на стратегическом уровне! БЛА в первую очередь показали себя как средство разведки. А вот ударные беспилотники – существующие и перспективные – вряд ли эффективны. Это габаритные тихоходные дозвуковые самолеты, уязвимые для средств ПВО. Они могут действовать только против объектов со слабой противовоздушной защитой или при отсутствии таковой. Для прорыва систем ПВО должна быть разработана другая концепция ударных беспилотников. Или аппараты, аналогичные по характеристикам со- временным пилотируемым самолетам, или применять много малых БЛА. В последнем случае беспилотники идут на цель роем, уничтожение их всех средствами ПВО невозможно.- Вокруг Сирии идут ожесточенные баталии в информационном пространстве. Поговаривают даже о необходимости создания информационных войск…- Да, «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), обладая ничтожным информационным потенциалом, сумело завоевать превосходство в информационном поле. Особенно на первых этапах. Но и сейчас террористы ведут успешные действия в информпространстве, не только оборонительные, но и наступательные. Об этом говорит большое число неофитов, отправляющихся в Сирию. Проблема требует тщательного анализа. В современной информационной войне потенциал средств массовой информации отходит на второй план. Идея не в том, чтобы с утра до вечера повторять одно и то же по всем каналам. Надо использовать тщательно выверенную последовательность информационных воздействий, относительно небольших по интенсивности. Вбросы, слухи, посты в соцсетях – могут быть самые разные средства, подчиненные единой задаче. Такая война требует четкого планирования. Отсюда логично вытекает необходимость создания войск информационного противоборства. Но с одной поправкой – они не должны подчиняться Министерству обороны. Задача МО – обеспечение действий войск с применением традиционных видов вооружения. Да, оно должно снабжать новую структуру информацией и другими необходимыми материалами, но не более. А эти информационные войска должны действовать и в мирное, и в военное время. Это может быть министерство или иная структура, но достаточно мощная и не входящая ни в Минобороны, ни в ФСБ, ни в другие ведомства. У американцев нечто подобное, кстати, есть. У нас пока нет.

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Небо во власти «Ночных охотников» боевые Ми 28 удивили западных журналистов в Сирии

Представители более 30 ведущих мировых изданий, телеканалов и информагентств работают в Сирии в рамках пресс-тура, организованного Минобороны России.



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ВКС России и Армия САР освобождают от ИГИЛ 5 городов в Центральной Сирии

Сирийская Арабская Армия совместно с «Хезболлой», «Национальными силами обороны» (НСО) и ВКС РФ, освободила от ИГИЛ* пять городов в Центральной Сирии, об этом в среду сообщило официальное медиа-крыло ливанской «Хезболлы». Сообщается, что САА и её союзники освободили города: Загроутиях, Дравайшиях, Лавайбдах, Ганиман и Умм Садж в восточной части провинции Хомс. Правительственным войскам удалось этого достичь благодаря безостановочным воздушным авианалетам российских ВКС в Центральной Сирии. Приближаясь к завершению битвы в Центральной Сирии, САА начала перемещение своих сил на фронт Дейр эз-Зор, где она планирует начать свой третий этап наступления. Читайте также: Коалиция США вторгается в Дейр эз-Зор, Армия Сирии и ВКС РФ планируют блокировать эту экспансию *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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СРОЧНО: Армия Сирии и ВКС России освободили базу ПВО в Дейр-Эз-Зоре

Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России возобновила широкомасштабное наступление в провинции Дейр-Эз-Зор минувшим вечером, атакуя позиции ИГИЛ к югу от военного аэродрома. Во главе с отрядами Республиканской гвардии САА напала нанесла удар по обороне ИГИЛ на 1082-й базе ПВО, в результате чего в окружающем авиабазу районе начались интенсивные боестолкновения. В ходе боёв армейцам удалось освободить 1082-й часть ПВО, убив по меньшей мере 20 террористов, уничтожив два танка и одну БМП. После освобождения базы противовоздушной обороны № 1082 Сирийская армия продолжила продвижение к югу от аэропорта, захватив контроль над станцией Аль-Оула Аль-Рала в городе Аль-Мурия. Вооруженные силы САР в настоящее время продвигается дальше к востоку от базы ПВО, имея целью перерезать линию снабжения ИГИЛ от острова Сакр до Эль-Мурии. Днём ранее Вооруженные силы САР также добилась важного прогресса вблизи военного аэропорта Дейр эз-Зора, поставив ИГИЛ на грань поражения у западного берега реки Евфрат. Во главе с элитными отрядами Республиканской гвардией САА начала освобождение ключевого города Джафра, в результате чего начались жестокие бои ИГИЛ*. Армейцы вошли в Джафру во вторник днём, но не смогли полностью отбить этот город, так как боевики совершили ряд мощных контратак. Правительственные силы продолжили зачистку вышеупомянутого города, а также двинулись к реке Евфрат, чтобы перерезать упомянутый стратегический маршрут поставок «игиловцев» от ферм Аль-Мурия (к югу от столицы провинции) до острова Сакр. В это же время на восточном берегу Евфрата поддерживаемая США курдо-арабская коалиция «Сирийские демократические силы» (СДС) продолжила свое продвижение к северу от Дейр эз-Зора, захватив несколько точек вокруг н. п. Аль-Салихиях. В результате наступления СДС подошли к окраинам Дейр эз-Зора, намереваясь вторгнуться в северо-восточные районы провинциальной столицы. Читайте также: Сирия: Конвой Минобороны РФ был неожиданно встречен красивыми девушками, лезгинкой и баянистом — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Крупнейший город Сирии свободен от боевиков и возвращается к мирной жизни — репортаж РВ (ФОТО)

На сегодняшний день в Сирии правительственные войска при поддержке ВКС России освободили от террористов около 85% территории страны. В освобожденные города и населенные пункты вместе с миром возвращаются жители. Об этом в репортаже «Русской Весны» из самого крупного города САР. За годы войны город Алеппо сильно пострадал. В результате обстрелов террористов были повреждены и разрушены полностью огромное количество жилых домов. Некоторые кварталы, в которых велись наиболее ожесточенные бои, были уничтожены до основания. Множество объектов социальной инфраструктуры в результате повреждений вышли из строя из-за этого в городе регулярно происходили перебои с электроснабжением, а мирные жители постоянно испытывали нехватку питьевой воды. Из-за нестабильного энергоснабжения ряд объектов промышленности прекратили работу. Теперь перед сирийским народом и Российской Федерацией, оказывающей помощь Сирии, стоит новая задача — восстановление города возврат в него мирной жизни. Представителями органов местного самоуправления совместно с российским Центром примирения враждующих сторон, определен перечень городов и населенных пунктов для первоочередного восстановления. Во многих городах и населенных пунктах эта работа уже началась. Так в районе Аль Ва-Фаа г. Алеппо ведется разбор завалов, восстановление дорог, укладка асфальта, уборка и промывание улиц. Читайте также: МОЛНИЯ: Военная полиция РФ вошла в «столицу» исламистов, главари боевиков призывают к сопротивлению (+ФОТО)

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В ООН заявили об опасности разделения Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил об опасности разделения Сирии. Говоря о ситуации в Сирии, Гутерреш отметил, что, несмотря на создание зон деэскалации, еще продолжаются столкновения в стране и не достигнуто политическое решение между правительством и оппозицией. «Идет борьба с терроризмом, но эта борьба идет на разных фронтах, и я думаю, что есть риск фрагментации в Сирии, который надо учитывать», — сказал генсек на пресс-конференции в среду. В этой связи он призвал международное сообщество «уделять много внимания Сирии». «Надеюсь, что в Астане и Женеве будет возможно в ближайшем будущем добиться прогресса, чтобы на основе политического решения создать условия для стабилизации в стране», — подчеркнул Гутерреш. Ранее в интервью РИА Новости генеральный секретарь ООН также выразил надежду на достижение прогресса на новом раунде переговоров по Сирии в Женеве в октябре. Читайте также: Российские танки Т-90 прибывают в Алеппо для борьбы с «Аль-Каидой» (ВИДЕО)

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Перед разгромом: Началось бегство боевиков ИГИЛ из Сирии, через Турцию они возвращаются в свои страны

За последнее время сотни бывших иностранных боевиков ИГИЛ* пересекли границу на юге Турции, чтобы вернуться в свои страны на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Европе. Об этом сообщают арабские СМИ. «По словам местных источников, теперь, после того как они пересекли границу, десятки террористов разместились в нескольких городах и деревнях, располагающихся на юге Турции», передает арабское агентство AMN. Те же источники рассказали журналистам, что саудовские боевики-исламисты прибыли в маленькую деревню на юге Турции, заплатив за безопасное пересечение границы по 2000 долларов США каждый. В течение этого года при попытке пересечь границы с Турцией турецкие пограничники застрелили, по меньшей мере, десяток террористов. Массовый побег происходит в то время как Сирийская Арабская Армия, ВКС России и союзные им войска одерживают все больше побед в Центральной и Восточной Сирии, а «игиловцы» теряют все больше своих ранее захваченных территорий. Читайте также: ВАЖНО: ВКС России готовы нанести удары по Идлибу, если боевики атакуют военную полицию РФ — подробности операции (ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Рафик ни в чём не виноват

Американские военные нелегально перебрасывали вооружения сирийским повстанцам через немецкую базу Рамштайн

Вслед за Болгарией, всплыли факты использования территории Германии для вооружения террористических группировок в Сирии.Немцы как и болгары все отрицают, но факты как говорится налицо. Поэтому не стоит удивляться, когда гости из солнечной Сирии будут вновь гоняться с топорами за немецкими обывателями по Мюнхену или Дюссельдорфу. Это в том числе и результат эффективного использования немецкой территории для поддержки инфраструктуры международного терроризма.Американские военные, по всей видимости, "перебрасывали предназначенное для сирийских повстанцев вооружение и боеприпасы из стран Восточной Европы через свою базу в немецком городе Рамштайн в нарушение немецкого законодательства. У американцев не было соответствующего разрешения правительства ФРГ". Таковы результаты расследования, проведенного немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung, Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сетью журналистских расследований (BIRN).Правительство Германии утверждает, что "ему не было ничего известно о поставках вооружений через немецкую территорию", однако газета пишет, что "на сомнительную деятельность американцев указывало многое".Так, у правительства США было несколько различных программ по обучению и снабжению оружием сирийских повстанцев. В 2015 году Пентагон попытался создать в Иордании собственное повстанческое подразделение для борьбы с "Исламским государством"*. Однако затея не увенчалась успехом, и Пентагон перешел к поддержке уже существующих группировок. На севере Сирии это "Демократические силы Сирии", куда входят арабо-суннитские и ассирийские отряды. На юго-востоке страны это нерелигиозные или же умеренно-исламские группировки, воюющие против ИГИЛ*, говорится в статье.В рамках программы "частные подрядчики Пентагона покупали в странах Восточной Европы и на Балканах вооружения и боеприпасы российского образца на сотни миллионов долларов". Благодаря этому ЦРУ было проще отрицать свою помощь – в частности потому, что "подобного оружия в Сирии навалом". К тому же сирийские повстанцы умеют обращаться с "Калашниковыми", отмечают авторы статьи.Журналистам удалось установить маршруты поставок. В частности, оружие приобреталось в Сербии, Боснии, Чехии и Казахстане и перебрасывалось в Турцию или же Иорданию (…) через порты в Румынии и Болгарии или через американскую военную базу в Рамштайне.В феврале этого года депутат от фракции "Зеленых" Кристиан Штребеле обратился к правительству Германии с запросом по поводу американских поставок вооружений в Сирию. В ответе значилось, что "федеральное правительство Германии не располагает никакими сведениями на этот счет".По немецкому закону о контроле за боевым оружием США "должны были получить у Берлина соответствующие разрешения на переброску оружия через Германию в Сирию", говорится далее. Но американцы, по данным немецкого Министерства экономики, даже не пытались сделать этого: c 2010 года США не обращались за подобными разрешениями.Между тем немецкие власти "должны были знать о поставках, так как еще в декабре 2015 года сербская газета Večernje Novosti сообщила о вооружении и боеприпасах, которые на транспортных самолетах США отправляли в Рамштайн. Более того, в опубликованном в июле 2016 года отчете ООН об экспорте вооружений значились 11970 штурмовых винтовок и 50 тяжелых пулеметов, которые были поставлены из Сербии на американскую военную базу в Германии", говорится в статье. https://www.inopressa.ru/article/13sep20 17/sueddeutsche/syria_germ1.html – цинк

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