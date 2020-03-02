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Путин хочет поставить точку или запятую в переговорах по Курилам?

21:58. 2 марта 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: regnum.ru @ Анатолий Кошкин

После периода замешательства в Японии по поводу согласия президента РФ Владимира Путина конституционно запретить переговоры с иностранными государствами об отторжении российских земель и истеричных призывов СМИ правонационалистических сил «противодействовать» принятию поправок о границе,  «перейти в отношении России к тактике и стратегии кнута и пряника» неожиданно японские «борцы за северные территории» несколько перевели дух.

Поводом для успокоения послужило уточнение, сделанное президентом Путиным: «По поводу отчуждения территорий, я уже и в прошлый раз сказал, что полностью согласен с этим предложением. Вопрос только в том, чтобы найти формулировки, которые не помешали бы в будущем МИД вести работу по демаркации границ».

Путин хочет поставить точку или запятую в переговорах по Курилам?

Курильские острова. Фото Иван Шилов © ИА REGNUM

Ухватившись за эти слова, японские СМИ допускают, что подобное уточнение позиции президента РФ можно расценивать чуть ли не как его сигнал о том, что «интересы Японии все же будут учтены».

Представляется важным познакомить читателя с позицией японских основных газет в переводе ИноСМИ.

Газета «Майнити симбун» в статье «Путин: поправки в Конституцию относительно недопустимости отчуждения российских территорий не должны мешать будущим переговорам по демаркации границ» подчеркивает, что заявление президента Путина можно истолковывать так: в случае внесения поправок в Конституцию России статья о недопустимости отчуждения российских земель не запрещает проведения переговоров по «демаркации границ».

«В связи с этим сохраняется возможность того, что вопрос о передаче северных территорий может гибко рассматриваться в рамках вопроса о демаркации японско-российской границы в общем контексте переговоров по мирному договору между Японией и Россией. Вместе с тем в связи с такой поправкой в Конституцию России будет очень нелегко пойти на передачу Японии северных территорий.

Российская сторона в настоящее время требует от Японии поэтапного подхода к двусторонним переговорам: подписания мирного договора без включения в него территориальной проблемы и дальнейших переговоров по ней. В заявлении Путина о «переговорах по демаркации межгосударственной границы» можно усмотреть намек на второй этап. Однако следует признать, что в подходе к содержавшей подобный план Совместной японско-советской декларации 1956 года между сторонами сохраняются принципиальные различия».

Путин хочет поставить точку или запятую в переговорах по Курилам?

Владимир Путин на заседании рабочей группы по изменениям в Конституцию. 26.02.2020. Фото Kremlin.ru

Газета «Нихон кэйдзай симбун» в статье «Не подает ли Путин своим заявлением сигнал Японии о том, что конституционная статья о недопустимости отчуждения российских земель не должна мешать переговорам по демаркации границ? » отмечает возможность того, что сделанное президентом Путиным 26 февраля дополнение к теме поправки о неотчуждаемости российских территорий в виде заявления: «Вопрос состоит в том, чтобы найти формулировки, которые не помешали бы работам по демаркации границ», может означать некий сигнал для Японии.

В случае принятия соответствующей поправки в Конституцию России, для Японии станет значительно труднее решить стоящую перед ней территориальную проблему. Оставляя некий «резерв» в виде вопроса о демаркации границ, Путин, скорее всего, намекает на то, что не собирается полностью отказываться от переговоров с Японией», — говорится в статье.

Газета «Санкэй симбун» в статье «На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию Путин заявил о том, что эти поправки не должны помешать в будущем вести работы по демаркации границ» особо выделяет следующие моменты.

«Существует опасность того, что, в случае внесения в Конституцию России поправки о неотчуждаемости российских земель, переговоры по территориальной проблеме для Японии сильно осложнятся. Пока ещё до конца не ясно, какими будут окончательные формулировки текстов соответствующих поправок, Путин, судя по всему, посылает Японии и ряду других государств, имеющих территориальные проблемы с Россией, определенные сигналы.

Он говорит о том, что «до сих пор ещё со времен бывшего СССР Россия проводит работы по демаркации своих границ с рядом стран, а также о том, что поправки в Конституцию должны быть сформулированы таким образом, чтобы не помешать МИДу России проводить такую работу в будущем».

Государственная телерадиовещательная корпорация Японии NHK в своем сообщении «Путин хочет, чтобы новые поправки в Конституцию не мешали работам по демаркации российских границ» особо выделяет прозвучавшее из уст Путина заявление о том, что предложенная в Конституцию поправка о неотчуждаемости российских земель не «должна мешать проводить работы по демаркации границ».

Хотя Путин не приводил названия конкретных стран, в его заявлении можно усмотреть некий сигнал на принятие во внимание интересов ряда окружающих Россию государств, включая Японию, с которыми у России до сих пор окончательно не определены взаимные границы.

На заседании группы было принято предложение о проведении общенародного голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля. Таким образом, стали определенными перспективы того, что этой весной в России будет принята Конституция с новыми поправками».

Путин хочет поставить точку или запятую в переговорах по Курилам?

Конституция РФ. Фото Duma.gov.ru

А вот губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко не оставляет японцам таких надежд. Он убеждён в необходимости внесения в Конституцию РФ поправки о запрете на отчуждение российских территорий. «Это — справедливая инициатива, которая могла бы окончательно поставить точку в бессмысленных спекуляциях на тему принадлежности Курильских островов», — заявил губернатор области на островах. Напомнив при этом, что ровно год назад на Курилах был проведён опрос, согласно результатам которого 96% жителей островов выступили против передачи Курил Японии. Губернатор Сахалина считает это символичным: «Буквально на днях я вернулся из рабочей поездки на Кунашир и Шикотан и могу сказать совершенно точно: мнение курильчан нисколько не изменилось. Сахалинцы и курильчане считают Курильские острова российской землей».

И вот теперь новая «загогулина», как любил говорить приснопамятный Борис Ельцин. Получается, что президент Путин, в отличие от губернатора Лимаренко и вразрез с мнением подавляющего большинства нашего народа не готов ставить точку в переговорах о Курилах, а, по существу, предлагает поставить запятую или многоточие. Или это неправильное понимание слов президента? Тогда требуется четкое разъяснение смысла поправки в ее конкретном применении к притязаниям японского правительства на суверенные российские территории. Убежден, такое разъяснение необходимо перед голосованием за данную поправку, дабы участники волеизъявления не оказались в положении, простите, покупающего «кота в мешке».

Источник: https://nstarikov.ru/putin-hochet-postavit-tochku-ili-zapjatuju-v-peregovorah-po-kurilam-113567

Метки: чит.клуб

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