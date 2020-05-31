Всё не всегда так, как кажется

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Если мы принимаем людей такими, какие они есть, мы делаем их хуже. Если же мы относимся к ним так, как будто они таковы, какими им следует быть, мы помогаем им стать такими, какими они в состоянии стать.
Справедливость когда-нибудь восторжествует, вне всякого сомнения. Надо только запастись терпением и ждать, как карма распорядится. И, если ты дождался того, что тебе зашили чип в башку, ну что ж – это вполне справедливо…
Скорее всё ВСЕГДА не так ))
Мы всегда вынуждены существовать в условиях недостатка данных и в условиях искажения данных. Поэтому всё всегда не так, как кажется.
Да всё начинается с Деда Мороза который первое разочарование в ОБМАНЕ.
ОБМАНУЛИ
Причём родители……
Это и трагедия и ПРИВИВКА,путёвка В ЖИЗНЬ.
В жизнь НАСКВОЗЬ ЛЖИВУЮ но которую воспринимаем естеством и отличаем обман от правды даже нее задумываясь.
Или НЕ отличаем и лечимся у Кашпироского.
И Аминь
Да ладно, Дед Мороз – это доброе волшебство, которое необходимо детям. Потом ощущение не обмана, а благодарности родителям, что поддержали веру в сказку. Я, в основном, про обманы в политике, в медиа. Про искажения картины мира.
Так с маленького и дорого обмана и начинаются злые и большие ))
Сначала учат стрелять по мишеням а потом уже по людям.
И тот пулемётчик в Новочеркасске он ведь ЗА НАРОД !!!
Герой и ветеран Войны.
Гагарин в космос а эти вечно недовольны.
Конечно из пулемёта по толпе это ведь естество.
Выполнил ПРИКАЗ.
ОБМАНОМ пропитано ВСЁ,каждый шаг.
И между злом и добром очень тонкая грань и Землячка-Залкинд народный герой.
Далась тебе эта Землячка-Залкинд,95% про неё и не слышали,или ты её пиаришь?
Видать Дед Мороз, Русофила в детстве огорчил.)))