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Всё не всегда так, как кажется

16:13. 31 мая 2020 167 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

Притча про двух ангелов путников и справедливость.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4YcPdj3q3m0

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 13622 8420
    Maleos 31 мая 2020 в 16:41

    Справедливость когда-нибудь восторжествует, вне всякого сомнения. Надо только запастись терпением и ждать, как карма распорядится. И, если ты дождался того, что тебе зашили чип в башку, ну что ж – это вполне справедливо…

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  • 18308 1466
    Русофил 31 мая 2020 в 16:49

    Скорее всё ВСЕГДА не так ))

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    1
    • 8868 7092
      АйваРусофил 31 мая 2020 в 17:07

      Мы всегда вынуждены существовать в условиях недостатка данных и в условиях искажения данных. Поэтому всё всегда не так, как кажется.

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      1
      • 18308 1466
        РусофилАйва 31 мая 2020 в 17:15

        Да всё начинается с Деда Мороза который первое разочарование в ОБМАНЕ.
        ОБМАНУЛИ
        Причём родители……
        Это и трагедия и ПРИВИВКА,путёвка В ЖИЗНЬ.
        В жизнь НАСКВОЗЬ ЛЖИВУЮ но которую воспринимаем естеством и отличаем обман от правды даже нее задумываясь.
        Или НЕ отличаем и лечимся у Кашпироского.
        И Аминь

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        • 8868 7092
          АйваРусофил 31 мая 2020 в 17:54

          Да ладно, Дед Мороз – это доброе волшебство, которое необходимо детям. Потом ощущение не обмана, а благодарности родителям, что поддержали веру в сказку. Я, в основном, про обманы в политике, в медиа. Про искажения картины мира.

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          1
          • 18308 1466
            РусофилАйва 31 мая 2020 в 18:01

            Так с маленького и дорого обмана и начинаются злые и большие ))
            Сначала учат стрелять по мишеням а потом уже по людям.
            И тот пулемётчик в Новочеркасске он ведь ЗА НАРОД !!!
            Герой и ветеран Войны.
            Гагарин в космос а эти вечно недовольны.
            Конечно из пулемёта по толпе это ведь естество.
            Выполнил ПРИКАЗ.
            ОБМАНОМ пропитано ВСЁ,каждый шаг.
            И между злом и добром очень тонкая грань и Землячка-Залкинд народный герой.

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          • 2914 2742
            KTРусофил 31 мая 2020 в 18:10

            Далась тебе эта Землячка-Залкинд,95% про неё и не слышали,или ты её пиаришь?

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          • 2914 2742
            KTАйва 31 мая 2020 в 18:07

            Видать Дед Мороз, Русофила в детстве огорчил.)))

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