Революция.

Если вы упоротый фанатик, то можете и дальше орать «Развал! Коррупция! Катастрофа!».

Я не являюсь фанатом, или поклонником А. Роджерса, но считаю, что материал интересен и предполагает довольно жаркую дискуссию.

Дискуссия (от лат. discussio «рассмотрение, исследование») — обсуждение вопроса, проблемы; разновидность спора, направленного на достижение истины и использующего только корректные приёмы ведения спора.

Огромная просьба к сообществу ЯП: не переходите на личности и не отстаивайте свою точку зрения путем оскорбления оппонента.

На этот ресурс заглядывают только умные люди в поисках истины, НО НЕ ВСЕГДА УМЕЮЩИЕ ВЕСТИ ДИАЛОГ....

С уважением, СКАМАРОХ.

Автор: Александр Роджерс.

У меня, когда я пишу про Российскую Федерацию, есть несколько преимуществ перед «местными» экспертами.

Во-первых, я не жил в России непрерывно все эти годы, а с 1987 года приезжал сюда периодически, поэтому все происходящие изменения видел особенно отчётливо, дискретно. В отличие от российских экспертов, которые, как та жаба из притчи, которую варят медленно, варились в этом непрерывно. Поэтому у меня взгляд не замылен.

Во-вторых, я не являюсь членом какой-нибудь тусовки или движухи, поэтому не обязан соответствовать неким групповым нормам, поведенческим или идеологическим.

В-третьих, вопреки распространяемым обо мне слухам, я ни на кого не работаю, у меня независимые источники доходов, что позволяет мне быть максимально независимым в своих суждениях.

Что, со своей стороны, порождает некоторые трудности, потому что у меня нет никаких «спонсоров» или «волосатых блатных лап», которые бы продвигали меня на телевидение или в мейнстрим-медиа. Но я не жалуюсь, потому что зато я могу оставаться сам собой, что для меня более ценно.

Так вот, после такого длинного вступления, я хочу подытожить некоторые свои наблюдения за российской действительностью (воспринимать их или нет – это личное дело каждого):

1. Несколько моих поездок в Россию после 1998 года я вижу, что с каждым разом она всё хорошеет. В 1993 и 1998 годах – это были бандиты на «меринах» и «бумерах», казино, безвкусные неоновые рекламы, пристающие прямо на улицах проститутки, нищета, алкоголизм и преступность в пригородах. С каждой последующей моей поездкой в Россию ситуация разительно менялась в лучшую сторону.

И уже к 2008 году всё разительно поменялось – это было «небо и земля». Если в 1998 я читал того же Калашникова-Кучеренко про «ржавую трубу» и «ресурсная колония», то когда я читал то же самое от него последние несколько лет, то это вызывало уже только недоумение и откровенную жалость – человек ментально застрял в девяностых и всё больше отрывался от реальности (как и многие другие представители той же тусовки, которые не смогли вырваться из однажды проложенной идеологической колеи).

2. Впечатление человека, приехавшего из Украины: россияне зажрались. Вот та часть, которая вечно всем недовольна и бесконечно ноет – точно. А в реале – везде электронные очереди, автоматизация всех бюрократических процессов, человек все нужные ему бумажки получает практически без контакта с чиновниками, быстро, оперативно и вежливо (кроме ФМС, там был бардак, но и там идут реформы).

Суды работают, полиция вежливая и корректная, государственная машина работает как отлаженные часы. Работа есть, зарплаты в разы выше украинских. Лично я знаю ряд инженеров, которые получают по 100-150 тысяч. «Высокооплачиваемый инженер» на Украине – это был несмешной анекдот даже до евромайдана, что уж говорить о сегодняшних реалиях.

Опять же, прямые линии с президентом, после которых все озвученные проблемы магическим образом решаются – это прекрасно. Из обратной связи и контроля также нужно отметить огромную работу, которую проводит ОНФ (и которую почему-то совершенно не освещают СМИ). У них там куча проектов по отслеживанию различной проблематики, начиная с ям на дорогах и несвоевременной выплаты зарплат и заканчивая экологическим мониторингом. И это не показуха, а люди впахивают по-чёрному.

3. Ну и главный пункт, ради которого и затевалась статья: в России всё не так, как кажется.

Я эту тему старался не развивать, потому что на то она и «Великая Русская Дымовая Завеса» (ВРДЗ), но раз уже Хазин публично озвучил, то видимо и мне можно.

Ну, может и не всё, но очень многое. Примеров масса.

3.1. Экономика типа «в кризисе», но золотовалютные резервы стабильно растут.

3.2. «Денег нет», но через две недели после этой фразы пенсии поднимают.

3.3. «Инвестиций мало», но по всей стране масса строек в области инфраструктуры – дороги, электростанции. Чётко закладывается фундамент для технологического скачка (если вы не в курсе, то каждый последующий технологический уклад требует всё больше энергии, без исключений). Причём по телевизору про эти стройки не особо распространяются.

3.4. «Сердюков коррупционер-коррупционер», но фундамент для качественного повышения боеспособности армии был заложен именно при нём. За что товарищ «Табуреткин» заслуженно получил орден.

3.5. На словах правительство говорит о приватизации, а на деле происходит мягкая национализация и доля госсобственности в экономике стремительно растёт (я уже три статьи с доказательствами написал, кому и этого не достаточно – это его личные проблемы).

3.6. Чиновники плачутся на совещаниях у Путина, что в газовой сфере «нерыночное ценообразование». На что Путину приходится их обрывать и с нажимом в голосе заявлять «всё у нас рыночное». Ишь, чего удумали, правду говорить!

3.7. Когда против России вводили санкции, то внезапно оказалось, что у правительства есть два резервных фонда, на счетах которых «всего лишь» двести миллиардов долларов. Почему-то никто не задал вопроса «А откуда они взялись?». Просто возникли из воздуха, и никто (кроме меня, но я промолчал) не удивился.

А сколько ещё есть таких фондов, о которых никто не знает? У меня есть подозрения, но я могу обо всех и не знать.

Помните, как в «Короне Российской Империи»? «Ты спрашиваешь меня, сколько есть выходов из катакомб у моря? Фима знает пять, я двенадцать, а мой папа, который там жарит бички – восемьдесят шесть». Вот и здесь так.

3.8. Когда понадобились инвестиции в добычу никеля, то иностранным инвестором выступила компания «Гленкор». Караул-патриотов это очень возмутило («Родину продают» и прочий плач Ярославны по методичке). А вот я прекрасно помню, что «швейцарскую» компанию «Гленкор» основало КГБ СССР для обхода предыдущих санкций США – через неё закупали горнодобывающее оборудование и другую технику для советских предприятий.

И после развала СССР она так и осталась «гэбистской». Так что «кровавая гэбня» просто переложила деньги из кармана в карман, вернув немножко финансов домой.

Про «Гленкор» можно рассказывать, потому что американцы уже давно в курсе (и одно время преследовали, но безуспешно, её формальных/фиктивных владельцев). А сколько таких контор, основанных ещё КГБ СССР, есть кроме неё? Смотри выше про выходы из катакомб.

3.9. Профессиональный аудитор спрашивал у Хазина, откуда деньги на все эти стройки, которые идут по всей России? На что товарищ Хазин ответил, что «А вы думаете, что олимпийские объекты и правда стоили так дорого?».

В фильме «День независимости», когда американскому президенту показывают подземную базу, на которой исследуют инопланетян, он спрашивает «А на какие деньги это построено?». Ему отвечают «А вы правда думаете, что в армии унитаз стоит 10 тысяч долларов?». В Америке это в фильме, а в России это в реальности.

3.10. И не нужно забывать, что и Путин, и Иванов, и Нарышкин, и остальные члены так называемого «кооператива «Озеро» – это профессиональные разведчики, специалисты управления «С» КГБ СССР (линии «Л» и «Н»). Они обучены действовать нелегальными методами, запутывать противника и прикидываться не теми, кем являются на самом деле. Например, могут прикинуться олигархами или коррупционерами.

Формы сопротивления оккупации могут быть самыми разными. В одном из романов Хайнлайна предлагалось создать для прикрытия движения Сопротивления специальный институт церкви.

А вообще у меня такое впечатление, что те, кто придумал «Великую Русскую Дымовую Завесу» (или как она там у них называется), получили хорошее классическое образование и читали серию романов Пола Андерсона про мичмана Флэндри и «Космический шулер» Кейта Лаумера.

В завершение хотелось бы вспомнить ещё одну сцену из фильма, на этот раз из «Казановы». Там Верховный Инквизитор, впервые увидев воздушный шар, начинает орать «Колдовство!». На что его помощник сначала пытается объяснять, что «Это просто горячий воздух, нагреваясь, становится лёгким и поднимается вверх», но потом видит тупую перекошенную морду своего шефа, резко обрывает себя и соглашается «Колдовство!».

Так и я, лениво объясняю, что на самом деле происходящее – это много лет назад продуманная рядом офицеров КГБ СССР операция по перехвату власти у оккупационной администрации Ельцина и последующему надувательству американцев, ведущему к восстановлению суверенитета России, включая осторожное возрождение и развитие оборонного потенциала, экономической самодостаточности и идеологической дискредитации «западных ценностей».

Итак, в 1993 году власть в России окончательно захватили ельцинские майданщики. Результатом стали семибанкирщина, гражданская война на Кавказе, подписание 262 СРП (соглашений о разделе продукции, позволявших западным корпорациям грабить Россию), бандитизм, нищета и дефолт 1998 года.



В 1999 году Путин и стоящий за ним коллектив разведчиков КГБ СССР (так называемый «Кооператив Озеро») производят мягкий контрпереворот, устраняя Ельцина от власти.



Сразу же вступать в прямую конфронтацию с США и НАТО, находившимися на пике своего могущества, было чистым самоубийством. Тем более имея разваленную экономику (только после дефолта) и недееспособную армию (никто не помнит, как первая Чеченская завершилась?).

Поэтому пришлось хитрить и прикидываться трупиком. Одновременно потихоньку наводя порядок.



Сначала разобрались с семибанкирщиной, затем отменили СРП (из 262 отменили 260, а у оставшихся двух существенно пересмотрели условия в пользу России), замирили Чечню, начали перевооружение и реформирование армии. Только за обезвреживание Гусинского, Березовского и Ходорковского Путину уже можно Звезду Героя дать.



2007 – Мюнхенская речь Путина.

2008 – разгром грузинских нацистов (молниеносность которого стала сюрпризом для всего мира, включая и большинство россиян).

2014 – Крым и Донбасс.

2015-18 – Сирия.

2018 – «мультики».

2019 – нацпроекты.



Да левые государственники должны Путина на руках носить после всего этого! Единственные из левых, кому это может не нравиться – это анархисты (у которых вместо мозга кисель из мухоморов) и троцкисты (для которых «мировая революция» важнее благополучия России).



Я уже молчу о росте благосостояния россиян. Никогда русские не жили так хорошо, как последние несколько лет. Уточню: никогда в истории.

При всей моей любви к СССР, по материальному благосостоянию с современной Россией он сравниться не может – это факт. И если вы хотя бы на пару минут вынырнете из потока фейков и чернухи (про налог на валежник и «сто тысяч миллионов заводов, расстрелянных разрушенных лично Сталиным Путиным»), в который вас пытаются погрузить либеральные СМИ, то вы это признаете (и назвать период, когда было лучше, не сможете).



Плюс длиннейший список посаженных коррупционеров, включая министров, губернаторов, генералов, глав нацреспублик и депутатов Госдумы.



И тут мы плавно переходим к главному вопросу политэкономии – к вопросу о собственности (нет более важного вопроса!).

После безудержной и преступной приватизации девяностых Путин постепенно приступил с мягкой, почти незаметной национализации экономики.



Кто три самых ненавистных человека (после Путина) по количеству негатива и грязи в либеральных СМИ? Я вам легко их назову – это Набиуллина, Сечин (военный переводчик в африканских горячих точках) и Чемезов (генерал-полковник КГБ, на минуточку).

Вы никогда не задумывались, почему именно эти люди так ненавистны либералам? Набиуллина – чистит банковскую систему от «прачечных», «конвертационных центров» и «карманных банков». Сечин национализировал нефтянку (зачастую на грани государственного рейдерства, что лично я только приветствую). Чемезов – активно национализирует производственную сферу.

Туда же можно отнести Сердюкова, который сначала посадил Ходорковского, а затем успешно реформировал армию.

Это люди, которые осуществляют возврат награбленного приватизаторами в девяностые обратно в государственную собственность. Естественно, что вся либерда будет из кожи вон лезть, пытаясь вызвать к ним ненависть у народа (такую же, какую она сама к ним испытывает).



Результат – существенный рост доли государства в экономике России за последние несколько лет.



Самое смешное, что это вынуждены признавать даже записные либералы, а вот вместолевые этого в упор стараются не видеть. Так Кудрин признал, что государству принадлежит больше половины экономики, а Артемьев (из ФАС) констатировал, что государство контролирует свыше 70% экономики («принадлежит» и «контролирует» – это разные понятия, надеюсь все понимают разницу). Если точнее, то мы считаем, что на сегодняшний момент 74% экономики под контролем государства. Хотя возможно, что уже ещё больше, бггг.



Поясняю для исто(е)риков типа Жукова и Юлина, филологов типа Майснера и социологов типа Кагарлицкого, ничего не понимающих в экономике: Росстат считает «государственным» только предприятие, где в уставе написано «государственное». А если государство владеет 99% акций компании, но она формально остаётся акционерной, то Росстат пишет её как «частная». Хотя государство её и контролирует, и владеет, и прибыль забирает в свои фонды.



И когда у вас государство владеет более половины, а контролирует (за счёт контрольных пакетов, естественно) свыше 70% экономики – это называется «госкапитализм». О чём я уже больше трёх лет твержу, и что некоторые упоротые до сих пор отказываются признавать.



Вот вам формула: госкапитализм плюс сильная социальная составляющая = социализм. Если вы почитаете Ленина и Сталина про «фазу становления» и «родовые пятна», то вы будете вынуждены со мной согласиться.



В подтверждение моих слов предусмотренные расходы на медицину и образование в бюджете 2019-21 годов вырастут в полтора раза. И это не считая нацпроектов.



А то, что у нас красным флагом не размахивают – так вам шашечки или ехать?



Кстати, российский социализм от китайского социализма с каждым годом отличается всё меньше. За исключением того, что в Китае руководящая роль КПК закреплена конституционно, а в России нет. Не случайно Москва и Пекин так хорошо друг друга понимают – у нас схожая идеологическая база и схожие методы хозяйствования.



Буквально на днях вышла новость, что китайское руководство планирует расширить эксперимент по государственно-частному партнёрству ещё на сто госкомпаний. В России, после реформ девяностых, зачастую приходится идти с обратной стороны – государство приходит в частные компании и берёт их под свой контроль.



Успехи китайской экономики намекают нам, что вероятно данная форма (государственно-частное партнёрство) является на данном этапе развития оптимальной. Не пытаться выстраивать автаркию в условиях железного занавеса, а практиковать «меркантилистский полууход».

Хотя это я опять предлагаю «фальшевикам» читать Валлерстайна и Гэлбрейта, какой негодяй!



Меня тут недавно критиковал один товарищ, заявлявший при этом, что России нужно сближаться с Китаем и копировать их опыт. А разве не именно это и происходит?



При этом в Китае, о ужас, не только тоже есть миллиардеры, но они ещё и зачастую являются почётными членами коммунистической партии, как Джек Ма.



Самое обидное для различных вместолевых – это то, что социализм в России строят БЕЗ их участия. Потому что историки/истерики в управлении государством уже были, ничего хорошего это не принесло. А теперь Россией будут управлять профессиональные экономисты и управленцы, а «красиво говорящие идиоты» не нужны.

Источник: https://cont.ws/@alexandr-rogers/1261474