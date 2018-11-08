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Евгеника — запрещённая наука будущего

19:54. 8 ноября 2018 Просмотров - 252 2 коммент. Опубликовал:

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Некоторые завсегдатаи ЯП обвинили меня в скамарошистве. Я не стал оспаривать и решил, что теперь все мои публикации будут размещаться под ником СКАМАРОХ.

Благодарю за подсказку Вячеслава.

По теме: Последствия генетической диверсии  паразитов в человеческой расе можно было бы исправить.

Евгеника бы спасла мир. Но она объявлена лже-наукой и запрещена. По этой самой причине, кстати – она может исправить последствия заражения паразитизмом. Потому и запретили. В итоге спасать мир оказалось некому.

С уважением Пётр.

 
Как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад. Отнюдь не о выведении «новой расы» мечтал Фрэнсис Гальтон, когда представил на суд общественности новую науку — евгенику. Усилиями нацистов репутация евгеники запятнана настолько, что само это слово продолжает оставаться ругательным. А между тем эта наука могла бы спасать людей от болезней, страданий и даже самой смерти…
Евгеника — запрещённая наука будущего Евгеника, Прошлое и будущее, Наука ли?, Длиннопост

Поначалу евгенику восприняли на ура. Самые выдающиеся люди в конце XIX — начале XX века охотно встали под знамена новой науки, провозгласившей своей задачей улучшение человеческого рода и предотвращение людских страданий. «Из-за врожденных дефектов наша цивилизованная человеческая порода гораздо слабее, чем у животных любого другого вида — как диких, так и одомашненных… Если бы на усовершенствование человеческой расы мы потратили двадцатую часть тех сил и средств, что тратятся на улучшение породы лошадей и скота, какую вселенную гениальности могли бы мы сотворить!». С этими рассуждениями Фрэнсиса Гальтона охотно соглашались и Бернард Шоу, и Герберт Уэллс, и Уинстон Черчилль, и Теодор Рузвельт. Да и как не согласиться? В человеке все должно быть прекрасно! Чеховская мысль живет, но не побеждает, наталкиваясь на человеческое несовершенство. Ибо несовершенен каждый из нас. Оглянитесь вокруг, и вы наверняка заметите, как «неравнозначно, неравномерно» одарила всех природа: кому-то вручила отменные мозги, но сэкономила на здоровье, а кого-то осчастливила необыкновенно привлекательной внешностью, но добавку дала мерзкий характер. Потому-то так и восхищают люди, в которых соединяются сразу и красота, и доброта, и ум, и сила. Таких мало. А хотелось бы больше…

 

Собственно, подумывать об улучшении человеческой породы начали еще древние. Тот же Платон (428-347 гг. до н. э.) в своей знаменитой «Политике» говорил о необходимости вмешательства государства в регулирование браков, объяснял, как именно подбирать супругов, дабы производить на свет физически крепких детей с выдающимися нравственными началами. Известным «центром селекции» в древности была Спарта. Там младенцев, лишенных физических качеств, необходимых будущим воинам, без лишних раздумий просто сбрасывали со скалы. Критиковать или осуждать спартанцев сегодня абсолютно бессмысленно: таковы были нравы того общества, где мальчиков рожали только с одной целью — для пополнения армии. Кстати, эта цель была достигнута: и сегодня все помнят, что «в здоровом теле — здоровый дух, один спартанец стоит двух»…

Лучшие из лучших

 

Летели годы, проносились столетия, а простые смертные все так же мучились собственным несовершенством и прикидывали — как хорошо было бы жить в окружении сплошь приятных — что внешне, что внутренне — людей… И пока они страдали маниловщиной, ученые задумались о том, как достичь этого на практике.

 

Итак, первым, кто вплотную занялся этим вопросом, стал английский ученый — геолог, антрополог и психолог сэр Фрэнсис Гальтон. Пикантная деталь биографии: сэр Фрэнсис приходился двоюродным братом Чарлзу Дарвину и горячо поддерживал его теорию эволюции. Будучи аристократом, Гальтон не стал далеко ходить за материалами для исследования, а принялся изучать родословные прославленных благородных семейств Англии. Он пытался установить закономерности наследования таланта, интеллекта и силы. Тогда, в конце XIX — начале XX века, вообще было модно заниматься всякого рода селекцией и отбором. Сыграл свою роль тот факт, что были заново переоткрыты законы Грегора Менделя о наследовании признаков. Не остался в стороне от новых-старых веяний и Гальтон. Он рассуждал, что раз для получения новой породы необходим отбор лучших животных-производителей, то и целенаправленный подбор семейных пар должен принести свои плоды. Тем более, казалось, это так просто: чтобы рождались здоровые, красивые и талантливые дети, нужно, дабы их родителями становились лучшие из лучших! Собственно, потому-то новая наука и была названа евгеникой, что в переводе с греческого означает «рождение лучших». Вот что сам Гальтон говорил по этому поводу: «Мы определяем это слово для обозначения науки, которая ни в коем случае не ограничивается вопросом о правильном спаривании и о брачных законах, но, главным образом по отношению к человеку изучает все влияния, которые улучшают расу, и эти влияния стремится усилить, а также все влияния, ухудшающие расу, и их стремится ослабить». Заметьте! Тут нет ни слова о необходимости выведения «евгенически ценных популяций». И, тем не менее, очень скоро в евгеническом обществе наметился раскол. И вот почему. Любой селекционер знает: чтобы вывести новую, усовершенствованную породу, следует выбраковать порядка 95% «исходного материала» — животных, птиц, семян и т. д. и т. п. Основной постулат любого отбора: худшие (слабые) не должны участвовать в размножении . Вот на этот-то подводный камень и наткнулась евгеника. Тут-то и произошло лобовое столкновение новой науки с человеческими этикой и моралью.

Раскол

 

Наиболее рьяным приверженцам новой науки показалось мало улучшать наследственные качества человека, используя лишь генетические принципы. Именно такую евгенику именуют позитивной. Но поддержку в обществе получила евгеника, названная позже негативной. Ее последователи решили, что ради сохранения человечества е целом необходимо воспрепятствовать появлению потомства у людей с умственными и физическими недостатками, у алкоголиков, наркоманов, преступников. Тут, в качестве оправдания, стоит заметить, что во второй половине XIX -первых десятилетиях XX века обществом, вполне цивилизованным и просвещенным, овладел страх вырождения. Газеты регулярно сообщали о растущем числе душевнобольных людей и прочей»порче» человеческой природы — психической, физической и нравственной. Данные подтверждались и наукой. В этом свете готовое решение по оздоровлению человечества как вида, предлагаемое негативной евгеникой, казалось более чем приемлемым.

Индианский метод

 

Первыми бороться с деградацией человечества отважились в США. В 1904 году в штате Индиана был принят и приведен в действие закон о стерилизации. В принудительном порядке стерилизовали «неполноценных» особей в лице алкоголиков, душевнобольных и преступников-рецидивистов. Собственно, по названию штата метод и получил название индианского. Надо сказать, он оказался очень популярным: так или иначе, но за 26 лет его опробовали еще в сорока штатах.

 

В чем же заключался индианский метод? Ничего общего со средневековыми ужасами.

 

По большому счету, его можно даже назвать гуманным: человеку просто-напросто перерезали семенные протоки. То есть, он мог вести половую жизнь, но терял способность к размножению. Подобную процедуру должны были в обязательном порядке проходить все социально ненадежные элементы. «Уклонистов» безжалостно наказывали: сажали в тюрьму на три года или штрафовали на 1000 долларов. А саму негативную евгенику при этом популяризировали всеми доступными способами: снимали фильмы, писали книги и статьи, создавали специальные институты…

 

При таком подходе «негодный человеческий материал» был практически исключен из процесса размножения. Одна беда: «нездоровыми», как правило, признавались люди, не сумевшие состояться социально. Произошла подмена понятий: евгеникой пытались врачевать «язвы общества» — нищету, алкоголизм, бродяжничество, преступность и проституцию.

Сумасшедший? Кастрировать!

 

Иначе подошли к «евгенистическому» вопросу в странах Северной Европы. Начиная с конца 1920-1930-х годов в Дании, Швеции, Исландии, Норвегии и Финляндии на уровне правительств проводилась целенаправленная политика стерилизации умственно неполноценных. Как и в США, их стерилизовали, лишая тем самым возможности передачи вредных генов.

 

Что примечательно, повсеместно закон о стерилизации принимался «на ура». Никто — ни общественность, ни ученые, ни врач — не видел в нем ничего предосудительного, а потому и не выступал против. Так, в обстановке полного консенсуса умственно отсталого ребенка после соответствующего тестирования запросто могли забрать в закрытое заведение. Хотите чадо обратно? Будьте любезны, простерилизуйте его. По той же схеме поступали и со взрослыми. Их просто ставили в известность -дескать, вы больны и потому решено вас того… И деваться таким пациентам, как правило, было некуда. Разумеется, вопрос нездоровья того или иного индивидуума определялся специальной комиссией. Но вот кто входил в ату комиссию? А когда как! Судьбу одних «больных» решали в министерствах здравоохранения, а участь других — обыкновенные врачи, а порой даже и пастор вкупе с представителями органов опеки и/или народного образования. Так что «достоверность» заключений в большинстве случаев, надо полагать, была сомнительной… Но тогда почему-то об этом никто не думал. В Скандинавии все так увлеклись идеей оздоровления общества путем его кастрации, что в конце 1930-х годов были готовы пойти по пути США и приступить к стерилизации путан, бродяг и всех прочих «предрасположенных к асоциальному поведению»…

Новая порода людей

 

Все резко изменил 1933 год, когда к власти в Германии пришли национал-социалисты. Собственно, именно нацисты и забили последний гвоздь в гроб евгеники, принявшись обосновывать с ее помощью расовую политику Третьего рейха. Все «неарийцы» были признаны «недочеловеками» и в целях улучшения «породы людей подлежали уничтожению…

Евгеника — запрещённая наука будущего Евгеника, Прошлое и будущее, Наука ли?, Длиннопост
Евгеника — запрещённая наука будущего Евгеника, Прошлое и будущее, Наука ли?, Длиннопост
Евгеника — запрещённая наука будущего Евгеника, Прошлое и будущее, Наука ли?, Длиннопост
Что же до столь полюбившейся всем стерилизации, то в Германии она приняла воистину небывалый размах: лишь в 1942 году было стерилизовано более тысячи человек — и это среди гражданского населения. Количество же жертв евгеники в тюрьмах и концентрационных лагерях исчислялось десятками тысяч. Нацистские врачи отрабатывали на заключенных новые способы стерилизации — радиационной, химической, механической и т. д. и т. п. По сути это были изощренные пытки. Потом, на Нюрнбергском процессе, нацистских «исследователей» признали палачами. А на ни в чем не повинную евгенику наложили табу…

Генетик — друг человека

 

Собственно, официально это табу так никто не снял. И, тем не менее, позитивная евгеника сейчас начинает возрождаться. Ибо все исследования, связанные с ДНК человека, — это не что иное, как проявления евгеники. Что, например, дает расшифровка генома человека? Можно узнать, к каким наследственным заболеваниям человек предрасположен, и предупредить их. Пример?

 

Да пожалуйста! В США среди евреев ашкенази часто рождались дети с амавротической идиотией Тея — Сакса. Это наследственное заболевание обмена веществ, при котором поражается нервная система ребенка. В итоге малыш обречен на раннюю смерть. Но ситуация изменилась после того, как представителей ашкенази стали тестировать на эту патологию. В случае, когда оба супруга являлись носителями «больного» гена, при беременности проводились исследования плода. И если выяснялось, что эмбрион страдает болезнью Тея — Сакса, беременность просто прерывали.

 

Вернее, предоставляли родителям выбор: оставлять больного ребенка или нет. Чаще всего звучал ответ: «Нет!» Отказываются от дальнейшего вынашивания, как правило, и в тех случаях, когда ребенку в утробе матери ставят диагноз «синдром Дауна». В той же Америке, например, абортируется более 90% зародышей, которым был вынесен такой страшный вердикт.

Между тем ребенок, страдающий синдромом Дауна, может родиться даже у абсолютно здоровых родителей. От этого никто не застрахован. Так что, по идее, сегодня перед зачатием ребенка следует навестить генетика. Особенно если в семьях по отцовской или материнской линии наблюдались серьезные заболевания. Медико-генетическое консультирование ясно даст знать: рискуете ли вы, решаясь завести малыша, или ваши опасения равны нулю? Таким образом, можно застраховаться от многих проблем в будущем.

 

В США, Англии, Швеции и Финляндии будущим родителям уже сейчас предлагают заблаговременно исследовать кариотип — набор хромосом, — дабы выявить наличие возможных хромосомных перестроек и свести риск на нет… Что это, как не евгеника? Что это, как не улучшение человека? Что это, как не избавление от страданий? Что это, как не гуманизм?

 

Источник: pikabu.ru

Метки: здоровье, знания, наука
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    Вячеслав 8 ноября 2018 в 21:06 Ссылка Пометить
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    Не нужно быть ханжой и прятать от проблем голову в песок… Никакие достижения в науке или производстве не понадобятся людям, если не остановить их самоуничтожение… Безнравственные нормы поведения в обществе, всепрощение со стороны христианской церкви (ты согреши, но потом заплати и покайся), безудержная гонка за прибылью, являющейся основой для всякого рода нарушений в изготовлении продуктов питания и прочие низменные поползновения, и, как следствие – рождение детей с физическими и умственными отклонениями – всё это создаст почву для возрождения и процветания евгеники… Иначе общество просто физически вымрет…

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