Как Хрущев Австрию прошляпил

Источник: RT @ Святослав Князев, Елизавета Комарова

65 лет назад был подписан государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии. Союзные державы, входившие в антигитлеровскую коалицию, гарантировали официальной Вене территориальную целостность и возвращение страны к границам по состоянию на 1 января 1938 года. При этом, несмотря на попытки Запада склонить её к вступлению в НАТО, Австрия приняла решение соблюдать нейтралитет. Участие Красной армии в освобождении страны, а также грамотная послевоенная дипломатия СССР стали предпосылками для продуктивного диалога между Москвой и Веной, отмечают эксперты.

15 мая 1955 года в Вене был подписан договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, реанимировавший её государственность, утраченную в результате аншлюса в 1938 году. При этом австрийское политическое руководство избрало для страны нейтральный и внеблоковый статус.

Неспокойные годы

Независимая Австрия возникла в октябре — ноябре 1918 года в результате развала Австро-Венгерской империи. Она стала одной из проигравших Первую мировую войну стран.

«По итогам войны Австрия была наказана территориально. Она потеряла даже часть своих исконных земель», — рассказал в интервью RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Австрия превратилась в небольшую страну, население которой не превышало 6,7 млн человек. Кроме того, официальная Вена обязана была выплачивать репарации, установленные специальной комиссией. Мировой кризис 1929 года негативно сказался на её экономике. Но уже в 1930-х годах страна начала сближаться с Германией.

«С приходом к власти в Германии Адольфа Гитлера среди населения Австрии усилились пронацистские настроения, хотя в стране существовали партии, чуждые этой идеологии, — в частности социал-демократическая», — отметил Швейцер.

12 марта 1938 года в Австрию вступили гитлеровские войска. Тогда же на центральной площади Вены было объявлено об аншлюсе — присоединении Австрии к нацистскому рейху.

Население Австрии встретило аннексию неоднозначно. Около 700 тыс. жителей страны вступили в НСДАП. При этом порядка 120 тыс. австрийских граждан погибли в результате нацистских репрессий, многие оказались в концлагерях и тюрьмах.

«Австрия была не только первой жертвой гитлеровской агрессии, но и её участником, составной частью рейха», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Игорь Максимычев.

Тем не менее руководство антигитлеровской коалиции выделяло Австрию из состава территорий, относящихся к нацистскому рейху. В Московской декларации от 30 октября 1943 года она была названа «первой жертвой» гитлеризма.

Советские войска ведут бой за освобождение Вены от немецких захватчиков РИА Новости © Семен Раскин

16 марта 1945 года началась Венская наступательная операция советских войск. Нацисты превратили Вену в настоящую крепость. Командование Красной армии стремилось максимально сохранить город и использовало при штурме, насколько это было возможно, не танки и артиллерию, а пехоту и десантников. 13 апреля 1945 года город был полностью очищен от нацистов, а 15 апреля завершилась Венская наступательная операция.

Восстановление суверенитета

После освобождения Вены советские власти передали населению города 45 тыс. т зерна, 4 тыс. т мяса, 1 т жиров, 2,7 тыс. т сахара, 1,8 т соли, 225 т кофе.

Уже в апреле 1945 года советская сторона, несмотря на недовольство западных союзников, помогла Австрии запустить процесс создания временного правительства, в состав которого вошли представители ведущих партий страны. Его возглавил социал-демократ Карл Реннер, ставший впоследствии федеральным президентом Австрии.

Австрийская девушка и советский офицер танцуют на улицах Вены после освобождения РИА Новости © Анатолий Григорьев

Сама страна была поделена на четыре зоны оккупации: советскую, американскую, британскую и французскую. В июле 1945 года была создана Союзническая комиссия для Австрии.

Будущее Австрии стало предметом споров между союзниками по антигитлеровской коалиции. В западных странах возникали проекты лишения страны суверенного статуса и включения её в некую конфедерацию. После создания Североатлантического альянса державы Запада попытались также инициировать сепаратные переговоры о включении Австрии в состав НАТО.

«1945—1955 годы — это был путь к независимости Австрии. Государственный договор о восстановлении её суверенитета был разработан и подписан благодаря усилиям СССР», — заявил Владимир Швейцер.

12—15 апреля 1955 года в Москве по инициативе правительства СССР прошли советско-австрийские переговоры, связанные с ключевыми вопросами восстановления австрийской независимости. В Московском меморандуме Австрия взяла на себя обязательство проводить политику постоянного нейтралитета.

По словам Владимира Швейцера, позитивным моментом для центральноевропейской страны стало согласие советского руководства отказаться от денежных репараций в пользу товарных.

15 мая 1955 года в Вене был подписан Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии между СССР, США, Великобританией и Францией с одной стороны, и Австрией — с другой.

Документ гарантировал независимость и суверенитет Австрии, нерушимость её границ, существование в стране демократического правительства, а также соблюдение прав национальных меньшинств. Отдельно в нём оговаривались вопросы денацификации и невозможности аншлюса. Члены антигитлеровской коалиции подтвердили намерение вывести с территории Австрии свои войска и оговорили в документе все основные вопросы экономических отношений с официальной Веной. Австрии были переданы бывшие германские активы и — за отдельную компенсацию — бывшие советские предприятия.

Документ вступил в силу 27 июля 1955 года, а 25 октября иностранные войска покинули Австрию.

После подписания Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии Gettyimages.ru © Bettmann

«После заключения государственного договора с Австрией Советский Союз не скрывал готовности рассмотреть в аналогичном ключе более сложную проблему — подписание мирного договора с Германией. Но, добиваясь смещения глобального баланса сил в свою пользу, Запад упорно настаивал на том, чтобы объединённая Германия была в НАТО, что на 35 лет затянуло появление единого германского государства. А когда оно появилось и полностью подключилось к НАТО, это привело к реабилитации холодной войны», — подчеркнул Игорь Максимычев.

«Суверенная и нейтральная»

26 октября 1955 года австрийский парламент принял закон о постоянном нейтралитете. В декабре он был официально признан членами антигитлеровской коалиции. 14 декабря 1955 года Австрия вступила в ООН. Вскоре между Москвой и Веной был подписан ряд крупных международных соглашений, регулирующих вопросы торговли, судоходства, консульских отношений и культурного обмена.

«Суверенная и нейтральная Австрия — это очень неплохой результат дипломатических усилий СССР. В центре континента возникло вызывающее всеобщую симпатию государство, которое внесло немаловажный вклад в развитие общеевропейского сотрудничества», — подчеркнул Игорь Максимычев.

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Фёдора Басова, нейтралитет — это часть политической культуры Австрии, её идентичности.

«Поэтому Австрия стала одной из площадок для международных переговоров и международных организаций: одной из резиденций ООН, штаб-квартирой ОБСЕ, МАГАТЭ и других. Это стало бонусом за нейтралитет», — пояснил эксперт.

Как отметил Владимир Швейцер, нейтралитет Австрии оказывает благотворное влияние на политическую ситуацию в Центральной Европе. Кроме того, он выступает предпосылкой для сохранения хороших отношений между Веной и Москвой.

«Взять хотя бы момент с организацией властями Австрии поздравления Владимиром Путиным по телевидению жителей страны с 75-ой годовщиной победы над нацизмом. То, как реагировала Австрия, продемонстрировало, что СССР там считают страной, которая имела самое непосредственное отношение к победе. Там нет никаких масштабных антироссийских выступлений. Никто не сносит памятники, за захоронениями наших воинов ухаживают. Пожалуй, из всех стран ЕС у РФ сегодня самые лучшие отношения с Австрией», — полагает Владимир Швейцер.

Кроме того, эксперт напомнил о тесном экономическом сотрудничестве Вены и Москвы.

«Как член ЕС, Австрия обязана соблюдать определённый санкционный режим. Тем не менее она всегда предлагала свои услуги в качестве посредника между Россией и Западом», — пояснил эксперт.

3 октября 2018. Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц на церемонии открытия художественной выставки Государственного Эрмитажа и венского Музея истории искусств «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций» РИА Новости © Алексей Никольский

Фёдор Басов отметил, что особые отношения между Москвой и Веной также можно объяснить существующими в Австрии консервативными ценностями. По его словам, в австрийской политике наблюдается разумное соотношение консерватизма и прагматизма.

«Как мы видим, государство западного мира может благополучно развиваться и не беспокоиться о собственной безопасности, если даже оно отказывается от вступления в НАТО, недружественной риторики и потенциально агрессивных планов в отношении Москвы. Это всё можно наблюдать в ситуации с Австрией», — резюмировал Игорь Максимычев.

Обложка: Подписание Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии / AFP

Источник: https://nstarikov.ru/kak-hrushhev-avstriju-proshljapil-115557