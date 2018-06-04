Как Хрущёв подрывал обороноспособность

Но совершенно ясно, что англосаксов чем-то Маленков не устроил. Чем? А вот чем: в середине мая 1953-го года Правительством Маленкова было принято решение об оказании всеобъемлющей помощи Китаю в его индустриализации. Ночной кошмар англосаксов, – военно-политический и экономический союз Китая и России, начинал воплощаться в реальность. Да и просто Маленков был для них "чужим".

К тому же, это убийство не вызвало столь серьёзной дезорганизации атомного проекта, которую они, наверное, рассчитывали получить. Люди атомного проекта всё прекрасно поняли, Ю.Б. Харитон на серьёзном совещании по-философски заметил: "Начальство нам даёт Бог", горячий Я.Б. Зельдович, Главный физик-теоретик проекта, быстро взял себя в руки и перестал гласно возмущаться, кадры Л.П. Берии продолжили работу так же, как и при нём, и менее чем через два месяца после убийства, в августе 1953-го года, провели испытание первой водородной бомбы РДС-6с.

Хрущёв, конечно, заслужил награду англосаксов за убийство Л.П. Берии, личного врага условного англосаксонского фюрера, оправдал доверие и достоин был повышения по службе. Но англосаксам не присуще чувство благодарности по отношению к туземцам. У них может быть к ним только привязанность, сродни привязанности к домашней кошке. Но эта привязанность никак не помешает англосаксу отнести хворую любимицу к ветеринару на усыпление.

Первые два постсталинских года Хрущёв последовательно оттеснял Маленкова от руководящего положения в государстве, руководствуясь изречением своего наставника Микояна "В политике друзей не бывает". Нам понятно, чью волю при этом реализовывал Хрущёв. Нас только интересует вопрос, почему англосаксы предпочли Хрущёва Маленкову?



Он сам облегчил задачу англосаксонским шефам Хрущёва по своему оттеснению с первой позиции. В том же мае по инициативе Маленкова Правительство в два раза уменьшило вознаграждение партийным чиновникам и отобрало у них дополнительные вознаграждения, пресловутые "конверты".



"Это позволило Н.С. Хрущёву через четыре месяца совершить «дворцовый переворот»: отменить коллективное руководство ЦК партии, восстановить прежние привилегии (вернуть «конверты») и компенсировать потери зарплаты партийному руководству, учредить и занять должность Первого секретаря ЦК" (Википедия). И поставить себя, партийного функционера, над государственной властью, над Маленковым.

Никита прекрасно понимал, что партийные вожди, – люди простые, марксизмами не заморачиваются, за "конверты" не только Никиту в начальники выберут, но и кого хочешь живьём сожрут, только им свистни. Тонуть начал Маленков, но ещё оставался Председателем Совмина. Никита его снял с должности только 8-го февраля 1955-го года. За ревизионизм, понятное дело. 3-го марта поста заместителя председателя Правительства лишился и Л.М. Каганович.

Вопрос: почему именно в начале 1955-го года Хрущёву дали отмашку чистить Совмин? А вот почему.

Англосаксы, прекрасно зная свои кадры, подготовленные ими в высшем эшелоне власти СССР, решили, что пора этим кадрам напрямую дать инструкции, причём, при личной встрече. Заодно устроить смотрины, вроде тех, которые устроила для Горбачёва М. Тэтчер. У англосаксов инициатором этой встречи был сам У. Черчилль, премьер-министр Великобритании. Нужно было избавиться от Маленкова до этой встречи. Настало время, когда он сам оказался "чужим", несмотря на его заявления о мирном сосуществовании.

"Партнёры" в гробу видали всякое мирное сосуществование до тех пор, пока на них не начинают смотреть через прицел. Пора бы эту простую истину всем осознать.

Маленкова заменили "своим" Булганиным. Не надо думать, что, например, Булганин был английским шпионом. Он был просто сервильным командным игроком: «Ты, Булганин Николай, как прикажут, так и лай!» Ну, а способов, как такого игрока использовать втёмную, достаточно. Впрочем, как и избавиться от него, когда придёт время.

Эта встреча, Женевская конференция, была созвана по инициативе западных держав, и прошла с 18-го по 23-е июля. Причём автор её первоначальной идеи, Уинстон Черчилль, ушёл в отставку 5-го апреля 1955-го года и не смог насладиться зрелищем угодничества холуёв, в коих превратилась властная элита СССР.

И первую скрипку в этой метаморфозе сыграл, очевидно, А.И. Микоян. Его перед самой своей смертью И.В. Сталин обвинил в предательстве.



Вот что поведал сам Микоян: «За месяц или полтора до смерти Сталина Хрущев или Маленков мне рассказывал, что в беседах с ним Сталин, говоря о Молотове и обо мне, высказывался в том плане, что якобы мы чуть ли не американские или английские шпионы» (http://subscribe.ru/group/nash-soyuz/5420473/). Безусловно, в эту историю Микоян сам включил Молотова как собрата по шпионской деятельности.



Для того чтобы показать читателю, что, мол, Сталин совсем из ума выжил, у него в голове шпионы в Политбюро косяком пошли. Поэтому, мол, если до вас дойдут слухи, что Микоян работал на англичан, не верьте им. А вот я не верю Микояну, не верю в то, что Сталин из ума выжил. Безосновательно Иосиф Виссарионович не стал бы обвинять Микояна в столь серьёзном преступлении.

В своих мемуарах http://militera.lib.ru/memo/russian/mikoyan/index.html А.И Микоян много и подробно рассказал о том, как он готовил в 1955-ом году дружный коллектив членов Президиума ЦК к принятию решения о начале пропагандистской кампании по диффамации Сталина. Обрабатывал членов и поодиночке, и посредством специально созданной по его инициативе для этой цели комиссии. На XX-ом съезде он вообще пошёл ва-банк: «…в открытых выступлениях на съезде я единственный подверг в своей речи принципиальной критике отрицательные стороны деятельности Сталина, что вызвало среди коммунистов шум и недовольство».



Это ещё до доклада Хрущёва, опередив его. Микоян, как английский агент, старательно выполнял главное на тот момент задание лондонского центра, может быть главное задание за всю свою карьеру в Intelligence Service.

Советскую делегацию на конференции возглавляли премьер-министр СССР Николай Булганин и Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв. США представлял президент Дуайт Эйзенхауэр, Англию – недавно сменивший Черчилля премьер-министр Энтони Иден, Францию – премьер-министр Эдгар Фор.



Подготовленные к этой конференции "…советские предложения предусматривали уничтожение ядерного оружия в сочетании с сокращениями обычных вооружений (это последнее было как бы уступкой Западу), создание в Европе системы коллективной безопасности, вывод иностранных войск из Германии, ликвидация Западно-Европейского Союза и Северо-Атлантического договора, вывод иностранных войск с территорий европейских государств, постепенное объединение Германии.

Среди этого набора идеи создания Европейской системы безопасности и постепенного объединения Германии выглядят – по крайней мере, с сегодняшней точки зрения – вполне разумно и реалистично, тем более что в дальнейшем Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была создана, а Германия объединилась.



Западная позиция, помимо попыток поднять вопрос о порабощенных коммунизмом европейских сателлитов СССР и подрывной роли международного коммунизма, содержала также вполне прагматичные предложения об обмене военной информацией между СССР и США и о проведении взаимных аэрофотосъёмок. В 1955 году в Женеве они были отвергнуты советской стороной" (Шестидесятилетие «духа Женевы»|« L’esprit de Gen;ve » a 60 ans, Наша газета, http//nashagazeta.ch/).

Об итогах этой встречи Юрий Назаркин, автор этой статьи, далее пишет: "Несмотря на полную безрезультатность – с точки зрения конкретных договорённостей – Женевской встречи, она была воспринята в мире как некий «прорыв» в душной атмосфере холодной войны. Впервые за десять лет стороны хотя и по-прежнему отвергали предложения друг друга, но делали это без взаимной ругани, говорили вежливые слова о необходимости контактов, связей и т.д." И всё. Странно.

Главы государств на встречи такого рода приезжают подписывать заранее согласованные документы, над которыми потрудились сотрудники министерств иностранных дел. А тут ни о чём не договорились. Или всё-таки о чём-то договорились, только в тайне? Договорились. По делам Хрущёва, последовавшим за этой встречей, мы узнали, о чём.

Хрущёв, вернувшийся из Женевы, набравшись там ценных указаний непосредственно от своих забугорных "партнёров", уже осенью преступил к их реализации. Так, именно в это время, то есть ещё до своей антисталинской речи на двадцатом съезде КПСС, Хрущёв провёл Указ о снятии запрета на аборты, амнистировал бандеровцев, освободил из тюрем нацистках преступников, позволил вернуться в СССР прислужникам фашистов, сбежавших вместе с гитлеровцами в конце войны при их отступлении, и амнистировал их.

Сергей Васильев (http://communitarian.ru/publikacii/istoriya_rossii/, Великий Кукурузник. Антология одного предательства) назвал эти договорённости Вторым Брестским миром — негласной капитуляцией СССР перед англосаксами на фоне Победы в Отечественной войне.

Например, согласно этим договорённостям до конца 1955 года СССР сократил численность своих вооруженных сил на 640 тысяч человек, в 1956 – еще на 1 миллион 200 тысяч, а в 1957 – на 300 тысяч человек. Было расформировано 63 дивизии и бригады, часть военных училищ, а 375 кораблей поставлено на консервацию. Также была свёрнута обширная кораблестроительная программа, и уже готовые крейсера пошли на слом. Наконец, 15 января 1960 года — Верховный Совет СССР принял Закон о новом значительном сокращении Вооруженных сил на миллион двести тысяч человек.

Вот как комментирует эти сокращения Вооружённых сил Алексей Чичкин (russianews, 20 января 2010): "А газеты, журналы и другие советские СМИ и в те годы, и в 1960-1961 гг. с радостью сообщали, например, о том, как с улыбками уничтожают новейшую военную технику, как солдаты и офицеры с криками "ура" реагировали на сообщения о сокращении армии и т.п.…



Новая дискредитация армии готовилось заблаговременно. Еще 27 июля 1959 г. Хрущев подписал постановление Совета Министров СССР о пенсиях военнослужащим и их семьям. Оно вызвало новое недовольство в обществе и армии, ибо военные пенсии сократили, а возможности "выслужить" даже сокращенные военные пенсии — затруднили. По архивным данным, это недовольство выразилось в призывах бастовать, "завалить" ЦК, минобороны и прессу протестами.



Власть же ответила тем, что, повторим, 15 января 1960 года Верховный Совет СССР санкционировал сокращение советских Вооруженных сил почти на треть.

Подчеркнем, в этой связи, что ни одна страна мира, не говоря уже о других великих державах, в те годы не сокращала свои войска — ни на собственной территории, ни на зарубежных базах. Наоборот: численность, оснащение и финансирование зарубежных армий быстро увеличивались. А военно-политическая обстановка в мире ухудшалась.



Вот некоторые тому подтверждения: США – принята резолюция конгресса и закон "О порабощенных народах" (1958-1959 гг.), стимулирующие расчленение не только СССР, но и РСФСР; военные столкновения в Тайваньском проливе (между КНР и проамериканским Тайванем) в 1958 г.; наращивание базирования атомного оружия США в Японии, Южной Корее и на Тайване с конца 1950-х; провокационный полёт Пауэрса (У-2) в 1960-м; американская агрессия в Ливане в 1958-м; начало военного присутствия США и наращивание сил в Южном Вьетнаме с конца 1950-х; "Берлинская стена" в 1961-м; "Карибский кризис" в 1962 г.; наконец, быстрое развитие советско-китайской и советско-албанской конфронтации именно с 1960 года.

Тем временем, армия КНР, в отличие от советской, в те годы быстро переоснащалась технически и наращивала свою численность, в том числе вдоль всей границы с СССР — свыше 4 тыс. км (!). Уже в 1964-м Китай испытал атомную бомбу, а советско-китайские отношения быстро ухудшались в основном благодаря лично Хрущёву (развалил советско-китайский союз во благо англосаксов именно он, прим. автора).



Требование же тогдашней "просталинской" Албании к СССР в 1960 г. — вернуть ей военно-морскую базу в албанском южноадриатическом порту Влора (СССР ей пользовался с 1950 года) и неудачная хрущевская попытка ликвидации тогдашнего албанского руководства — едва не привели к советско-албанскому конфликту в 1960-1962 годах (нечего русским военно-морскую базу на Средиземном море иметь, фас, Никита! Прим. "партнёров").



Между тем, еще в середине 1950-х по инициативе Хрущёва СССР "сдал" свои военные базы на северо-востоке Китая, в прибалтийской Финляндии и вывел свои войска из Восточной Австрии. И, своего рода эпилогом такой политики стало упомянутое сокращение советских Вооруженных сил в 1960-1961 годах. …



Такие действия, с учетом пагубного социально-экономического курса и их последствий, означали одно — ускорение разрушения Советского Союза". И ещё: «Генерал М. Белоусов, служивший в Порт-Артуре, вспоминал, как Хрущев орал командующему-фронтовику: «Это политика царская, империалистическая. Кого же и от кого вы собираетесь здесь защищать? Ты мне лучше скажи, сколько надо времени, чтобы здесь не осталось ни одного вашего солдата, даже вашего духа… Уйдете вы отсюда, – уйдут и американцы».



Естественно, американцы ниоткуда не ушли, продолжая наращивать свое присутствие и влияние, где только возможно. В том числе на Дальнем Востоке. И ни одна страна не проводила тогда сокращений своих вооруженных сил» (https://www.litmir.me/br/?b=184218). Похоже, англосаксы обещали Хрущёву, что уйдут, и в очередной раз его кинули. Что-что, а кидали они его регулярно. И так же регулярно он шёл навстречу их пожеланиям, стараясь им угодить.

Я думаю, что англосаксы из-за своего снобизма упустили возможность на этой Женевской конференции лишить нас ракетно-ядерного оружия. Они не могли и подумать, что пройдёт всего два года, и они, задрав головы, будут наблюдать в небе посмертный привет от товарищей Сталина и Берии, первый в истории человечества искусственный спутник, запущенный лапотной Россией.



А Хрущёв о работе по подготовке в СССР старта межконтинентальной баллистической ракеты не заикнулся. Видимо, ничего не знал, или, скорее, ничего в тот момент не понимал, иначе бы проболтался.

Но если можно упрекнуть А. Чичкина в том, что он не пишет, объективности ради, что после этой конференции началось строительство атомной подводной лодки, в армию стало поступать ракетно-ядерное оружие, вплоть до межконтинентальных баллистических ракет, то разоблачение "преступлений Сталина", начатое Хрущёвым на 20-ом съезде КПСС, должно совершенно однозначно восприниматься как беспрецедентное государственное преступление, совершённое им в угоду его англосаксонским хозяевам и по их приказу, полученному им на этой конференции.

И всё же нам до конца не ясна причина, из-за которой Хрущёв явным образом предал государственные интересы СССР во время Женевской конференции. Мы можем только предполагать. Возможно, и даже, судя по его военным «подвигам», вполне вероятно, что он был каким-то образом связан с немецкой разведкой и его «дело» вместе с архивом Абвера было передано в конце войны генералом Геленом американцам.



То есть, для американцев эта сторона его деятельности, вероятно, была известна. Но ведь Хрущёв не мог единолично принять решение о Женевской капитуляции, с ней согласились и другие члены Президиума ЦК КПСС. Например, Каганович, Маленков и Молотов, которых никак нельзя заподозрить в осознанной измене государственным интересам.

Почему? Нам представляется, что истоки этой странной «негласной капитуляции СССР перед англосаксами на фоне Победы в Отечественной войне» следует искать в факте убийства Сталина, в факте государственного переворота 1953-го года, ассоциирующегося в первую очередь с именем Хрущёва, главного бенефициара этого переворота. Но рыльце в пушку было не только у Хрущёва.



У всех членов Президиума ЦК КПСС были основания опасаться публичного разглашения информации, как о самом перевороте, так и о роли в нём каждого из них. Опасаться реакции советского народа. Англосаксы, безусловно, были в курсе всех событий, имевших место быть в Москве в 1953-ем году. То есть, на шеях всех кремлёвских небожителей оказались англосаксонские поводки – удавки.

В любой момент они могли отказать переворотчикам в легитимации со стороны «мирового сообщества» со всеми сопутствующими этому отказу неприятностями. Как в личном для них плане, так и для СССР как государства. Ну а далее… Позвали голубчиков в Женеву, показали списочек требований (сколько фантазии у англосаксов хватило, столько требований и вписали в списочек), поторговались для порядка и разошлись, ударив по рукам. По-моему, так было дело.





Владимир Попов 11

***





Источник.