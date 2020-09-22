Основать РОН было решено при разведотделе штаба командования Балтийским флотом: из-за сложных фарватеров, мелей и большого количества фортов и военных баз Балтика стала идеальным местом для работы военных водолазов.

В состав роты вошли 146 бойцов, прошедших спецподготовку в ЭПРОН и в Военно-медицинской академии. Командовать ротой назначили лейтенанта Ивана Прихватилова, политруком стал Анатолий Мащенко, а научным консультантом был назначен военврач Илья Савичев, стоявший у истоков организации водолазного дела на Тихоокеанском флоте.

«Шлиссельбургский десант»

Одной из первых операций РОН стала высадка десанта для захвата плацдарма в районе Шлиссельбурга с конца сентября 1941 года. Необходимо было форсировать Ладожское озеро, высадиться севернее города, захватить плацдарм и удерживать его для подхода основных сил.

Подрыв причала был поручен бойцам Прихватилова. Задача была сложная – берег оборонял немецкий егерский полк, и несколько попыток захватить плацдарм уже провалились. Прихватилов догадывался, что десант – лишь попытка отвлечь внимание немцев от действий основных сил. Но приказы не обсуждают.

Бойцы роты особого назначения вышли ночью 23 сентября в шестибалльный шторм, незаметно подошли к отмели у Шлиссельбурга, десантировались с катеров в ледяную воду и полтора километра в кромешной тьме шли по грудь в воде до берега.

Фото © Музей школы № 4 города Севастополя

Им удалось незамеченными выйти на берег и захватить небольшой плацдарм в редком ивняке. Фашисты были рядом: в 150 метрах находились траншеи с пулемётами. Трое суток насквозь промокшие бойцы под ледяным ветром ждали основной десант. Вскоре стало ясно, что обстановка изменилась, десанта не будет, надо прорываться к своим через Синявинские болота.

Они прорвались. Уничтожив десять пулемётных гнёзд, две миномётные точки и 80 фашистов, потеряв трёх человек убитыми и десять — ранеными, они вышли к своим и только потом узнали, что 200 десантников, которых они так ждали, были отнесены штормом восточнее Шлиссельбурга и попали егерскому полку точно «в лоб». В бою уцелели не многие…

Дорога жизни и «минная война»

Зимой 1941 года бойцы РОН привлекались к разведке ледовой трассы «Дорога жизни», шедшей по Ладоге, — единственного пути, по которому можно было выехать из голодающего Ленинграда. Разведку производили ночью. Когда Дорога жизни начала действовать, бойцы роты работали на подъёме важных грузов с утонувших машин.

На Дороге жизни особо отличилась водолаз Нина Соколова, служившая в ЭПРОН с 1936 года. Когда к 30 октября по дну Ладоги с третьей попытки была проложена линия связи, Соколова подала командованию идею, что точно так же можно проложить и топливопровод: грузовики, идущие по Дороге жизни, нуждались в топливе — то и дело приходилось ждать подвоза.