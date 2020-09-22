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Операция «Бурлаки» и подлодка U-250. Какие спецоперации выполнял секретный отряд «морских дьяволов»

22:07. 22 сентября 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: life.ru @ Новик Майя

«Не видно, не слышно и невозможно спастись», — так говорили во время Великой Отечественной войны про диверсантов ВМФ СССР. Советские «морские дьяволы» — бойцы роты специального назначения — действительно были уникальными специалистами. Рискуя жизнью, они добывали для советского правительства засекреченные образцы немецкого оружия и спасали тысячи человеческих жизней на «Дороге жизни», соединяющей блокадный Ленинград с Большой землёй.

Формирование роты особого назначения

Рота особого назначения (РОН), в которую входили бойцы-водолазы, была создана в августе 1941-го по инициативе контр-адмирала Фотия Крылова, который с 1932 года был начальником легендарного подразделения ЭПРОН – Экспедиции подводных работ особого назначения, до войны занимавшейся подъёмом затонувших судов и спасательными работами. Ему удалось убедить командование не записывать уникальных специалистов в пехоту, а создать новую боевую часть, которая занималась бы разведкой и диверсиями.

Основать РОН было решено при разведотделе штаба командования Балтийским флотом: из-за сложных фарватеров, мелей и большого количества фортов и военных баз Балтика стала идеальным местом для работы военных водолазов.

Капитан 2-го ранга, водолаз-разведчик Иван Прохватилов с Ротой особого назначения. Фото © Музей школы № 4 города Севастополя

В состав роты вошли 146 бойцов, прошедших спецподготовку в ЭПРОН и в Военно-медицинской академии. Командовать ротой назначили лейтенанта Ивана Прихватилова, политруком стал Анатолий Мащенко, а научным консультантом был назначен военврач Илья Савичев, стоявший у истоков организации водолазного дела на Тихоокеанском флоте.

«Шлиссельбургский десант»

Одной из первых операций РОН стала высадка десанта для захвата плацдарма в районе Шлиссельбурга с конца сентября 1941 года. Необходимо было форсировать Ладожское озеро, высадиться севернее города, захватить плацдарм и удерживать его для подхода основных сил.

Подрыв причала был поручен бойцам Прихватилова. Задача была сложная – берег оборонял немецкий егерский полк, и несколько попыток захватить плацдарм уже провалились. Прихватилов догадывался, что десант – лишь попытка отвлечь внимание немцев от действий основных сил. Но приказы не обсуждают.

Бойцы роты особого назначения вышли ночью 23 сентября в шестибалльный шторм, незаметно подошли к отмели у Шлиссельбурга, десантировались с катеров в ледяную воду и полтора километра в кромешной тьме шли по грудь в воде до берега.

Фото © Музей школы № 4 города Севастополя

Им удалось незамеченными выйти на берег и захватить небольшой плацдарм в редком ивняке. Фашисты были рядом: в 150 метрах находились траншеи с пулемётами. Трое суток насквозь промокшие бойцы под ледяным ветром ждали основной десант. Вскоре стало ясно, что обстановка изменилась, десанта не будет, надо прорываться к своим через Синявинские болота.

Они прорвались. Уничтожив десять пулемётных гнёзд, две миномётные точки и 80 фашистов, потеряв трёх человек убитыми и десять — ранеными, они вышли к своим и только потом узнали, что 200 десантников, которых они так ждали, были отнесены штормом восточнее Шлиссельбурга и попали егерскому полку точно «в лоб». В бою уцелели не многие…

Дорога жизни и «минная война»

Зимой 1941 года бойцы РОН привлекались к разведке ледовой трассы «Дорога жизни», шедшей по Ладоге, — единственного пути, по которому можно было выехать из голодающего Ленинграда. Разведку производили ночью. Когда Дорога жизни начала действовать, бойцы роты работали на подъёме важных грузов с утонувших машин.

На Дороге жизни особо отличилась водолаз Нина Соколова, служившая в ЭПРОН с 1936 года. Когда к 30 октября по дну Ладоги с третьей попытки была проложена линия связи, Соколова подала командованию идею, что точно так же можно проложить и топливопровод: грузовики, идущие по Дороге жизни, нуждались в топливе — то и дело приходилось ждать подвоза.

Идея Соколовой была осуществлена весной 1942 года. Военные водолазы работали в одной связке с инженерами-нефтяниками. Работы пришлось вести по ночам, чтобы фашисты не заметили инженерное сооружение. Несмотря на штормы, топливопровод длиной в 21,5 км был проложен по дну Ладоги за 43 дня, и через него город получил около 40 тысяч тонн горючего. Немцы так ничего и не заметили.

Фото © Военная разведка

Позже водолазы РОН принимали участие в прокладке пяти линий ЛЭП по 5 км каждая до Волховской ГЭС, но главное — они вели непрерывную работу по снятию фашистских мин и противолодочных сетей, которыми были буквально нашпигованы воды балтийского побережья.

Иван Прохватилов позже рассказывал, что бойцам приходилось вести наблюдение в море у острова Котлин, где фашисты сбрасывали с воздуха мины большой мощности. Роновцы вели наблюдение по ночам в море и ставили буйки на месте сброшенных с самолётов мин. На рассвете к буйку подходил плот, с помощью водолаза мину обезвреживали и поднимали из воды.

Операция «Бурлаки»

Осенью 1942 года на Балтике появилась новая угроза: для уничтожения судов и плавбаз гитлеровцы стали использовать радиоуправляемые катера, начинённые взрывчаткой.

Для разведки в Петергоф были отправлены три отдельные группы бойцов РОН. Разведчики выяснили, что в гавани города немцы строят пристань, берег надёжно защищён мощными системами ПВО. Появилось предположение, что пирс строят для новых радиоуправляемых катеров.

Задача была сложной: территорию строительства устилали листы кровельного железа и опутывали километры колючей проволоки. Везде были установлены мины-ловушки и расставлены сигнальные ракеты.

Для подрыва причала было решено использовать 300-килограммовые мины образца 1908 года. Поскольку мины были тяжёлыми, операцию назвали «Бурлаки».

Фото © Музей школы № 4 города Севастополя

В одну из ноябрьских ночей 1942 года две мины были отбуксированы в район Петергофа катером, затем их подтянули к берегу шлюпкой, а последние сотни метров до причала их тянули на глубине восьми метров под водой водолазы А. Спиридонов и М. Звенцов.

Затея роновцев удалась: они незаметно подошли к строившемуся причалу, закрепили мины с часовыми взрывателями на его основании и вернулись назад. Водолазы были настолько уставшими, что в шлюпку их пришлось затаскивать. После их возвращения к причалу ушёл подрывник Корольков — он взвёл взрыватели и вернулся.

Двойной взрыв прогремел в Петергофе около девяти утра. Попытка немцев использовать катера-бомбы провалилась, и больше они к этой идее не возвращались.

Подъём немецкой U-250

Ещё одной блестящей операцией РОН стал подъём в августе 1944 года затонувшей в Выборгском заливе немецкой подводной лодки U-250. Её командир Вернер Шмидт попал в плен и рассказал советскому командованию, что на подлодке установлены торпеды новейшего образца Т-5, реагирующие на шум винтов больших кораблей.

Эти торпеды немцы стали использовать ещё в 1943 году, с их помощью были уничтожены суда конвоя PQ-8 — фрегаты «Лэган», «Итчен», корвет «Полиантес», канадский корабль «Сент-Круа» и другие.

Район, где находилась субмарина, фашисты бомбили особенно усердно: надеялись уничтожить U-250 вместе с торпедами. Район «обрабатывала» и финская артиллерия. Задачу осложняло то, что субмарина лежала на предельной для работы водолазов глубине — 30 метров.

Подлодка U-250 в кронштадтском доке. Фото © Музей школы № 4 города Севастополя

Когда советские водолазы в первый раз подошли к месту затопления U-250, оказалось, что внутри есть ещё живые люди. Роновцы хотели попробовать подать вниз воздух, но подводники покончили с собой. Немало способствовали этому и сами немцы, бомбившие акваторию залива и мешавшие водолазам.

В операции по подъёму субмарины были задействованы советские лётчики, которые бились в воздухе над заливом с немецкими самолётами, бомбившими залив. В водах залива военные корабли защищали суда спасателей от кораблей противника, а самим спасателям приходилось всё время маневрировать, чтобы не попадать под огонь финских батарей.

В этих условиях советские водолазы сделали невозможное: подвели под U-250 стальные тросы. К сожалению, ночью на заливе разыгрался шторм, тросы лопнули и понтоны выбросило на финский берег. Фашисты уже потирали руки, надеясь расстрелять советские корабли, когда те подойдут за понтонами к берегу, но на следующий день понтоны… исчезли. Ночью роновцы тихо подошли к берегу на шлюпках, стащили понтоны с камней и увели их в море.

Там водолазы повторно завели тросы под лодку, подняли её на поверхность, а затем отбуксировали в порт. Добычей советских разведчиков стали карты минных полей, коды и шифры немецких подводников и двадцать торпед T-5 с магнитными неконтактными взрывателями. Благодаря этой операции были сохранены тысячи жизней советских моряков и моряков войск союзников.

Современность

Всего за годы войны роновцы спасли экипажи 745 кораблей, сняли с мели 840 судов, подняли 1920 затонувших кораблей и совершили больше 200 разведывательно-диверсионных операций.

Посёлок Какумяэ (фото 1945 г.). В центре Прохватилов И.В. Фото © Музей школы № 4 города Севастополя

После победы над фашистами бойцы Прохватилова были переброшены на Тихий океан — добивать милитаристскую Японию. А после окончания Второй мировой войны командование сочло нецелесообразным содержать такое высокотехнологичное подразделение, и в октябре 1945 года РОН была расформирована.

Только через семь лет, с началом холодной войны, в СССР осознали необходимость подобных подразделений на флоте и воссоздали их под эгидой ГРУ.

В 1950-х годах военные водолазы обеспечивали безопасность Никиты Хрущёва во время его визита в Портсмут и обезвредили британского водолаза-диверсанта Лайонела Бастера, а позже принимали участие в операциях по всему миру: во Вьетнаме, Анголе, Никарагуа и Эфиопии.

Сегодня в России действует ГУГИ — Главное управление глубоководных исследований Минобороны России. ГУГИ до сих пор остаётся одним из самых засекреченных подразделений разведки. В его задачи входят спасательные операции, поиск и подъём затонувших судов и самолётов, исследование дна океана и, конечно, разведка. Известно, что в ВМФ России действует больше 20 подразделений по борьбе с подводными диверсантами.

Обложка: Коллаж © LIFE. Фото © Музей школы № 4 города Севастополя

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Источник: https://nstarikov.ru/operacija-burlaki-i-podlodka-u-250-kakie-specoperacii-vypolnjal-sekretnyj-otrjad-morskih-djavolov-119523

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