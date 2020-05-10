Подобного никогда не было в истории. Какой сценарий сейчас реализуется. Валентин Катасонов
Когда можно ждать относительной стабилизации экономики. Что будут делать с бессмысленной теперь нефтью. Чей план действий реализуется сейчас синхронно во всём мире и почему правительтво РФ, следуя этому плану, не сделало ни одной ошибки. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Валентин Катасонов.
Поддержать передачи В. Ю. Катасонова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книги В. Ю. Катасонова http://bit.ly/2Cg7FVh
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Катасонов #экономика #доллар #нефть #ЦБ #правительство