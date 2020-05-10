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Подобного никогда не было в истории. Какой сценарий сейчас реализуется. Валентин Катасонов

20:49. 10 мая 2020 131 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Когда можно ждать относительной стабилизации экономики. Что будут делать с бессмысленной теперь нефтью. Чей план действий реализуется сейчас синхронно во всём мире и почему правительтво РФ, следуя этому плану, не сделало ни одной ошибки. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Валентин Катасонов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZfECvqrR_-Q

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