Забытые немецкие сепаратисты — история Рейнской республики

Государственные границы всегда отражают баланс сил. Этот баланс сил всегда носит двойственный характер — соотношение силовых и экономических возможностей на международной арене плюс сила или слабость внутриполитических сил данного государства. Слабеет держава внутри себя — как следствие, меняется соотношение сил вокруг нее, далее следует почти неизбежное изменение ее границ.

Слабости в геополитике не прощают. За примерами не будем ходить далеко. Российская империя оказалась ослабленной в результате февральского госпереворота 1917 года, что немедленно привело к росту сепаратистских настроений, подогреваемых извне. Далее последовало отделение территорий и формирование новых государств, часть из которых ушла в небытие, а часть получились вполне долговечными.

СССР, влиявший на политику половины мира прямо, а на вторую половину — косвенно, ослабел из-за пресловутой перестройки и предательства части элиты во главе с Михаилом Горбачевым. Что немедленно привело к изменению веса Союза в мире, а далее очень быстро стало фактором распада страны и потери множества территорий. Причем в ходе этого распада иностранные государства начали претендовать на куски территории бывшего СССР. К примеру, попытки Румынии «проглотить» Молдавию привели к войне в Приднестровье, а вмешательство части афганских полевых командиров в Таджикистан привело к гражданской войне в этом новообразовавшемся государстве.

Правило это не имеет исключений. Здесь нет чьей-то злой или доброй воли. Просто так устроен мир — усиливается государство, его влияние растет, могут расшириться границы. При этом в ХХ и особенно ХХI веке увеличение территории часто проходит в закамуфлированной форме, где формально границы не меняются, но одна страна передает свой суверенитет (или часть его) в чужие руки.

Сегодняшняя западная пропаганда старается всю вину за любые изменения статуса-кво в мире возложить на Россию. При этом делается вид, что никогда в истории ничего подобного не происходило. Что в Европе всегда царили дружба и взаимопонимание, нарушенное лишь «сумасшедшим» Гитлером, а чуть ранее — «неуравновешенным» кайзером Германии Вильгельмом II.

Нет ничего более далекого от истины, чем такая картина мира.

Разгром Третьего рейха привел к потере Германией не только того, что «вернул» фюрер, но и других территорий, которые после мая 1945 года вошли в состав Польши, Чехословакии, Советского Союза. Так было и ранее. Как только Германия ослабла, проиграв в 1918 году Первую мировую войну, её границы также изменились до неузнаваемости. Державы-победители отторгли территории, которые передали в состав новосозданных Польши, Литвы. Произошло изменение границы и в пользу Франции, Бельгии и Дании.

Но на этом ситуация не остановилась. Она развивалась далее по сценарию, финальный исход которого было невозможно предугадать. Одно было ясно: слабость немецкого государства Веймарская республика неизбежно приведет к дальнейшим попыткам изменения его границ. Различные политические силы, опиравшиеся на различное видение будущего Германии и разные внешнеполитические центры, начали свою игру.

Часть этой игры известна современной аудитории — речь идет о германских коммунистах, которые, опираясь на опыт и триумф большевиков, пытались осуществить подобные социальные эксперименты и на немецкой земле. Второй силой, которая попыталась «играть» в новой мутной воде политической системы Германии, были нацисты. Приход Гитлера к власти произойдет гораздо позже и будет прямо опираться на внешние источники силы, финансирования и дипломатической поддержки.

Борьба этих двух сил за будущее Германии и составит основной смысл немецкой политики конца 20-х — начала 30-х годов ХХ века. Но ведь была и еще одна сила. Сегодня о ней забыли и практически никто не знает. Это «немецкие сепаратисты». Они также опирались на внешние источники силы, стараясь сыграть свою партию в истории Германии. При этом сразу хочется отметить, что будь их «игра» успешной, Вторая мировая война в Европе была бы просто невозможна.

А дело было так. Франция, по итогам Первой мировой вернувшая себе Эльзас и Лотарингию, жаждала ослабить Германию до такой степени, чтобы лишить немцев любого потенциала на возрождение сильного государства. Одним из инструментов этого были военные репарации — их размер был колоссальным и непосильным для германского государства. Когда же немцы отказывались их платить, французы вместе с бельгийцами оккупировали главный промышленный район Германии — Рур. Париж поступал подобным образом три раза — в 1920, 1921 и 1923 годах.

Однако не только оккупация «ценного актива» была инструментом французской политики. Париж поддерживал дипломатически, финансово и организационно людей, выступивших за отделение части территории Германии и создание отдельного государства. В начале 1920 года в Рейнской области была создано «Рейнское народное объединение («Рейнише Фольксферейнигунг»). Информации по дальнейшим событиям крайне мало, и она очень скудна.

В 1923 году «немецкие сепаратисты» включили в себя множество мелких движений, выступавших за отделение от Германии, и создали в августе 1923 года «Объединенное Рейнское движение» («Ферейнигте Райнише Бевегунг»). Оно уже официально провозгласило своей целью отделение Рейнской области от Пруссии (и от Германии) и создание независимой «Рейнской республики» («Райнише Републик») под протекторатом Франции. Любопытно, что в подобном движении за «независимый Рейнланд» участвовал и будущий первый канцлер ФРГ, а тогда верховный бургомистр Кельна Конрад Аденауэр. Флагом сепаратистов стал зелено-бело-красный флаг. Любопытно, что сегодня подобное полотнище является официальным флагом федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

Одним из главных деятелей «самопровозглашенного» государства стал Йозеф Фридрих Маттес. Именно он с другими сепаратистами в октябре 1923 года захватил городскую ратушу Аахена, где и провозгласил «Свободную и независимую республику Рейнланд». Далее началось формирование армии Рейнской республики, схватки различного масштаба за контроль над городами и административными зданиями области, на территории которой официально находились французские и бельгийские войска.

Франция поспешила признать сепаратистов как «обладателей фактической власти». Премьером Рейнской республики французы признали Йозефа Фридриха Маттеса. Другим официальным лицом стал Ганс-Адам Дортен. Дипломатические протесты центральных немецких властей в связи с поддержкой французами рейнских сепаратистов были оставлены Парижем без ответа.

В ноябре 1923 года, когда вооруженные отряды «Рейнской республики» захватывали административные здания и небольшие города Рейнской области, в Мюнхене состоялся знаменитый «пивной путч». Адольф Гитлер и его сподвижники попытались осуществить в столице Баварии государственный переворот, итогом которого стала гибель 16 нацистов, крайне болезненное ранение Геринга в пах, сделавшее его позже наркоманом, и тюремный срок фюрера.

А что «Рейнская республика»? В боях за ее создание с обеих сторон погибли примерно 120 человек. Но главную роль в судьбе немецких сепаратистов сыграла изменившаяся международная конъюнктура. В Вашингтоне и Лондоне было принято решение сохранить Германию, усилить её и вновь устроить войну в Европе для уничтожения альтернативной экономики и иного социального строя, контуры которого неожиданно «нарисовались» в Советской России.

Сепаратисты для этого были не нужны. Франция поддалась давлению «союзников» — в 1924 году, почти через год, «Рейнская республика» самоликвидировалась, а чуть позже ушли из Рура и французские войска. Для будущей войны были нужны люди иного толка. Именно поэтому Гитлер, приговоренный за свой путч к пяти годам тюрьмы, вышел на свободу уже через 9 месяцев в декабре того же 1924 года.

Судьба глав сепаратистов сложилась по-разному, хотя уехали они все исключительно во Францию. Й. Ф. Маттес работал журналистом, после оккупации Франции в 1940 году его нашли, вывезли в Германию и отправили в концлагерь Дахау. Там он и умер в октябре 1943 года. Гансу-Адаму Дортену повезло больше, и он закончил свои дни в 1963 году.

С момента того как Франция пыталась уничтожить Германию, прошло не так уж много времени. Германия и Франция вновь воевали друг с другом во Второй мировой. Сегодня они вместе в одном блоке НАТО и одном Евросоюзе. Исторические обиды быстро забываются, если, конечно, их сознательно не педалируют и не «рекламируют». Как не напоминают сегодня о том, что французы ещё в 1797 году создавали на той же прирейнской территории подобную же «независимую республику» под названием Цизрейнская.

Да и вообще, в мировой политике нельзя использовать слово «никогда».

Как и слово «навсегда»…

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101711