Руслан Бах. Как незаметно планировали развал СССР и зачистку населения

С 1953 года в общество незаметно внедрялись конфликты по масштабу значительно больше, чем требовалось для развала СССР. Очевидно, планировался не только захват собственности, но и готовилась почва для геноцида населения, что собственно и случилось начиная с 90-х.

То, что было после 1953 года в СССР сложно назвать социализмом, несмотря на все социальные, космические, ядерные, научные, культурные, ВПК и прочие достижения. Это скрытый дрейф в сторону капитализма и возврату класса собственников.

Именно этот период, всё еще называемый социалистическим, дискредитировал социалистическую экономику и социальную защиту по самое не могу. И вспоминается как кошмар, застой, подавление, ограничение, унижение, так что лучшее в мире образование, бесплатную медицину и гарантированное рабочее место поменяли на бумажную колбасу и китайские джинсы.

Именно в этот период людей довели до непреодолимого желания убежать куда-то подальше – и они убежали, с песней в людоедский либерализм, который их зачистил и продолжает зачищать территории.

Как можно дискредитировать «хорошее», общечеловеческое, завоёванное годами борьбы и миллионами жизней? Возведением в степень и доведением до абсурда!

В народе это называется лучшее враг хорошего

Масло масляное, сладко приторное. Помните, как Верещагин в «Белом солнце пустыни» – Опять ты мне эту икру поставила? Не могу я уже ее проклятую есть, хоть бы хлеба достала? Так дискредитировали социальную защиту населения – доведением до абсурда.





Это прослеживается хорошо в литературе и в медицине. Когда миллионными тиражами в СССР издавали тех писателей, что писали книги по 400 страниц о борьбе лучших с хорошими. Как будто в стране не было проблем, о которых можно было написать.

Интерес к таким авторам пропал вместе с социализмом и не спасли миллионные тиражи. Этим глушили действительно талантливых и патриотичных писателей. А некоторые даже погибали при странных обстоятельствах.

А в медицине загрузили врачей ответственностью и обязанностью лечить людей при этом практически сняв её с самих людей. И люди не очень следили за своим здоровьем – а что? Врач должен, пусть лечит!

Во власти такие случайности не случайны

В комментариях к предыдущей статье на тему конфликтов писали, что страной управляли глупые люди, а конфликты и от природы ого-го, какие возникают – вот и проглядели. Как-то подозрительно ошибались исключительно в свою пользу, и за их ошибки по большей части до сих пор платит народ своими жизнями.

И даже если что-то проглядели – это можно устранить за пару тройку лет, но ведь не устраняли. Например, возникли Стиляги – это тоже своего рода конфликт – бунт молодежи.

И как его устранили? Прекрасно! Кому-то науку, кому-то комсомольские стройки, целину, БАМ и прочее. С гитарой где-то в лесу или горах, в палатке, у костра, в тысячах километрах от дома всяко интереснее бренчать, чем во дворах.

Природных конфликтов море – успевать бы их решать. Уже сейчас понятно, что в следующие 10 лет из-за автоматизации и компьютеризации будет минус 40% рабочих мест. А потом следующие несколько десятков лет это будет повторяться.

А что делается сейчас для разрешения этого природного конфликта? Ничего. Я не знаю, как надо удариться головой, чтобы посчитать, что это проХлядели… Это и есть закладывание социальной мины под будущее страны.

Умышленное бездействие – осознанный способ внедрения семян разрушения

А чтобы народ не понял, что с ними собираются сделать – исключили из курса образования и логику, вместе с психологией в 1955 году, историю подправили, наврали про десталинизацию.

Потом «случайно» умерло много патриотов при странных обстоятельствах, а диссиденты и бандеровцы, продвинулись тоже, наверное, «случайно», а следователей, что заводили на них дела – «случайно» увольняли.

С идеологической точки зрения, есть мнения, что Бандеру не следовало убивать в 1959 году, притом что он это заслужил. У него был склочный характер и оставшись в живых он бы проявил свою мерзость во всей красе, а лепить из него героя было невозможно. Как не смогли сделать героев из Немцова, Скрипалей, Литвиненко и Политковской.

Но Бандеру эффектно убили, превратив в жертву кровавой гэбни, мученика, борца с тираном и красной заразой – и вот вам кандидат на роль национального героя. Я думаю это планировали уже тогда.

Есть мнение, что Андропов специально сперва сажал писателей диссидентов, а потом отпускал их на запад, чтобы они обозлённые, вложили весь свой талант в дискредитацию СССР.

Причем Андропов, не был ключевой и самостоятельной фигурой – он побаивался Суслова, как утверждает Андрей Ильич Фурсов.

Как минимум там участвовало часть политбюро. Многие решения были приняты и внедрены задолго до Андропова – он был скорее наблюдающим за исполнением. Ну а перестроечная шпана – дурачки для взятия на себя народной ненависти и проклятий. Настоящих проектировщиков мы еще нескоро узнаем.

Внедрялись конфликты по масштабу значительно больше, чем требовалось для развала СССР

Очевидно, планировался не только захват собственности, но и готовилась почва для геноцида населения, что собственно и случилось начиная с 90-х.

Вернусь к примеру, с рабочими местами через 10–30 лет – чем это не создание условий для полной сдачи страны?

Римский клуб был создан в 1961 году и основной своей целью ставилось уменьшение численности населения на 90–95%. Первым делом, что они стали делать – снижать образование и уничтожать фундаментальную науку. С 30-х до 60-х годов СССР рванул от сохи до Космоса и термоядерной бомбы.

Откуда у Римского клуба уже тогда была уверенность, что СССР не повторит рывок в следующие 30 лет, а будет деградировать и самоуничтожаться?

Притом, что еще в 60-х западная экономическая модель начала буксовать, а в 70-х структурный кризис с дефолтом в США.

Заигрывать в таких условиях с уничтожением образования и уменьшением численности населения можно только в том случае, если знали на 200%, что геостратегический противник в лице СССР делает то же самое!

Иначе – велик риск потерять власть и голову. Не знаю, если кто-то из политбюро состоял в Римском клубе, но однозначно в СССР ставились такие же цели на высшем уровне.

Естественно, что такие процессы нельзя рассматривать без межэлитной борьбы за власть. Потому как – была и другая сторона, которая всё это понимала, хотя и обладала ограниченным властным ресурсом, чтобы это предотвратить.

Но были приняты серьезные контрмеры, вставшие сейчас камнем преткновения, на который нашла либеральная смертельная коса. Но об этом в следующий раз…

Как незаметно уничтожить супердержаву на Сталинском фундаменте

Спаивание населения началось при Хрущеве, путем пиара распития алкоголя через кино. Как маркетолог скажу – на фильмы надо смотреть как на рекламный канал.

Один из самых эффективных и главных, мощно работающий до сих пор. (В то время как остальные традиционные рекламные каналы ТВ, радио, газеты, баннеры – перестали работать)

Через кино можно добраться в самую глубь подсознания зрителя и незаметно вложить слащавые семена саморазрушения.

Надо быть очень осторожными с тем, что выпускается миллионными тиражами. Не надо удивляться, что в инструкции к микроволновкам и стиральным машинам – написано, что туда нельзя совать домашних животных. Всегда найдутся те, кто это сделает.

Например, фильм «Москва слезам не верит»

Главный герой мужчина, без квартиры, без денег, курит и любитель выпить. Но обаятельный, хороший, умный и честный. И поэтому главная героиня выдала – «Как же долго я тебя искала». Давайте это проанализируем, с точки зрения влияния на психологию масс.

Полстраны мужчин, считают себя хорошими, образованными, честными у многих нет своего жилья. Неужели им не хочется такой красивой семейной сказки с успешной прекрасной женщиной, как в этом фильме? Еще как хочется!

Люди часто копируют своих любимых киношных героев. И воспринимают их поведение как руководство к действию. Что надо делать мужчине, если вдруг отношения не задались с красивой девушкой? Правильно – уйти в запой на несколько недель. И ждать, что она тебя найдёт сама, полюбит, пожалеет и заценит.

А потом заживёте вы как в сказке!

А что надо делать женщине – если ХОРОШИЙ мужик забухал после ссоры? Правильно, это знак сверху – вот он твой герой, правда не на белом коне, а на зеленом змие, но ничего – верь, заживёте как в сказке – это тот самый п…ц, которого ты так долго искала! В ЗАГС! Срочно в ЗАГС!

Вот только не говорите, что 80-е и 90-е многие не пошли по этому сценарию. При всём уважении к режиссеру Владимиру Меньшову – забухать на неделю – не лучший способ показать в кино, что мужчина переживает разлуку. Но наверное, по–другому нельзя было в то время…

При недофинансировании РСФСР создавалась искусственная безысходность

Бьющая по самооценке граждан, что фактически создавала брешь в сознании для внедрения штамма русский мужик – алкоголик.

Так незаметно, через киношную романтику снимаются защитные барьеры и создаются «рельсы», шаблоны поведения, «как реагировать, когда возникнут трудности». И как правильно надо праздновать праздники. Все люди сталкиваются с проблемами рано или поздно и все мы периодически что-то празднуем.

Усиленное обещание коммунизма и умышленное нежелание развивать промышленность ТНП, существенно повышающей жизненный уровень населения – ведёт к разочарованию руководством и строем в стране.

А железный занавес, который был начат западом, а не Сталиным – но поддержан Хрущевым и Брежневым – серьёзно раздражал. Например, закрытая дверь – является вызовом не только для детей, но и некоторых животных. Т.е. это очень мощный раздражитель глубоко подсознательный.

Железный занавес должен был с одной сторон создавать непреодолимое желание попасть «туда», с другой стороны не позволять видеть своими глазами капиталистическую реальность.

Запретный плод сладок. А если о нём еще плохо говорят – тогда он становится еще привлекательнее!

Как в фильме Дневник Бриджет Джонс: Лежат в постели, довольные оба: За это нас в Англии могут посадить в тюрьму. Тогда давай это сделаем еще раз. (Надеюсь. вы догадались о чем это.)

Таким способом нейтрализовали ту людоедскую негативную правду, которую честно говорили в СССР о капитализме во всех СМИ. Но учитывая, что вдобавок врали про достижение коммунизма и процветание к 80-м годам. Люди не верили в то, что говорили о капитализме и казался он неимоверно заманчивым.

А к середине 90-х все как бы сами пришли к выводу, что социализм несостоятелен и от него надо отказываться.

Но самое главное людям внушили, что «народец не тот», несостоятелен – вон на западе хозяйственники – это да. А тут сами видите – пьют и воруют, а также бездельничают и ломают, мужик обмельчал, а бабы стервы и дуры.

Космос и мирный атом покорили, индустриализацию провели, войну выиграли, а вот зелёного змия победить и товаров наклепать не «шмагла»

Даже разруху после войны устранили за 5 лет, хотя на западе говорили минимум 25-30 лет потребуется.

Вон в Тайланде, захотели и за 3–4 года снизили употребление наркотиков на 96%. Наркотиков! Ну это же тайцы… Дикари–ссс, можно сказать.

Геннадий Андреевич Шичко еще с 50-х годов начал разрабатывать методику побеждающей алкоголизм, курение табака и легких наркотиков, опираясь на собственные силы пациента, без медикаментов. Законченный и пригодный для практического применения способ из 12-ти шагов Шичко создал только в 1980 году.

Хотя еще начиная с 1960-х вылечил много людей. Но угадайте что с ним случилось? Умер при странных обстоятельствах, вскрытие не сделали, спешили похоронить.

Аналогично метод Алана Кара, как бросить курить и пить с эффективностью 95%, созданный лет 40 назад – ни одно государство не использует до сих пор, хотя официально все борются с курением. Ничего личного – просто бизнес.

Из образования изъяли не только психологию, но и логику в том же 1955 году, если не ошибаюсь. Также в 60х изъяли калиграфию или прописи, что способствует умственному развитию.