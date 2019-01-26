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Руслан Бах. Как незаметно планировали развал СССР и зачистку населения

14:59. 26 января 2019 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:

С 1953 года в общество незаметно внедрялись конфликты по масштабу значительно больше, чем требовалось для развала СССР. Очевидно, планировался не только захват собственности, но и готовилась почва для геноцида населения, что собственно и случилось начиная с 90-х.

То, что было после 1953 года в СССР сложно назвать социализмом, несмотря на все социальные, космические, ядерные, научные, культурные, ВПК и прочие достижения. Это скрытый дрейф в сторону капитализма и возврату класса собственников.

Именно этот период, всё еще называемый социалистическим, дискредитировал социалистическую экономику и социальную защиту по самое не могу. И вспоминается как кошмар, застой, подавление, ограничение, унижение, так что лучшее в мире образование, бесплатную медицину и гарантированное рабочее место поменяли на бумажную колбасу и китайские джинсы.

Именно в этот период людей довели до непреодолимого желания убежать куда-то подальше – и они убежали, с песней в людоедский либерализм, который их зачистил и продолжает зачищать территории.

Как можно дискредитировать «хорошее», общечеловеческое, завоёванное годами борьбы и миллионами жизней? Возведением в степень и доведением до абсурда!

В народе это называется лучшее враг хорошего

Масло масляное, сладко приторное. Помните, как Верещагин в «Белом солнце пустыни» – Опять ты мне эту икру поставила? Не могу я уже ее проклятую есть, хоть бы хлеба достала? Так дискредитировали социальную защиту населения – доведением до абсурда.

Как незаметно планировали развал СССР и зачистку населения
или незаметное спаивание населения

Это прослеживается хорошо в литературе и в медицине. Когда миллионными тиражами в СССР издавали тех писателей, что писали книги по 400 страниц о борьбе лучших с хорошими. Как будто в стране не было проблем, о которых можно было написать.

Интерес к таким авторам пропал вместе с социализмом и не спасли миллионные тиражи. Этим глушили действительно талантливых и патриотичных писателей. А некоторые даже погибали при странных обстоятельствах.

А в медицине загрузили врачей ответственностью и обязанностью лечить людей при этом практически сняв её с самих людей. И люди не очень следили за своим здоровьем – а что? Врач должен, пусть лечит!

Во власти такие случайности не случайны

В комментариях к предыдущей статье на тему конфликтов писали, что страной управляли глупые люди, а конфликты и от природы ого-го, какие возникают – вот и проглядели. Как-то подозрительно ошибались исключительно в свою пользу, и за их ошибки по большей части до сих пор платит народ своими жизнями.

И даже если что-то проглядели – это можно устранить за пару тройку лет, но ведь не устраняли. Например, возникли Стиляги – это тоже своего рода конфликт – бунт молодежи.

И как его устранили? Прекрасно! Кому-то науку, кому-то комсомольские стройки, целину, БАМ и прочее. С гитарой где-то в лесу или горах, в палатке, у костра, в тысячах километрах от дома всяко интереснее бренчать, чем во дворах.

Природных конфликтов море – успевать бы их решать. Уже сейчас понятно, что в следующие 10 лет из-за автоматизации и компьютеризации будет минус 40% рабочих мест. А потом следующие несколько десятков лет это будет повторяться.

А что делается сейчас для разрешения этого природного конфликта? Ничего. Я не знаю, как надо удариться головой, чтобы посчитать, что это проХлядели… Это и есть закладывание социальной мины под будущее страны.

Умышленное бездействие – осознанный способ внедрения семян разрушения

А чтобы народ не понял, что с ними собираются сделать – исключили из курса образования и логику, вместе с психологией в 1955 году, историю подправили, наврали про десталинизацию.

Потом «случайно» умерло много патриотов при странных обстоятельствах, а диссиденты и бандеровцы, продвинулись тоже, наверное, «случайно», а следователей, что заводили на них дела – «случайно» увольняли.

С идеологической точки зрения, есть мнения, что Бандеру не следовало убивать в 1959 году, притом что он это заслужил. У него был склочный характер и оставшись в живых он бы проявил свою мерзость во всей красе, а лепить из него героя было невозможно. Как не смогли сделать героев из Немцова, Скрипалей, Литвиненко и Политковской.

Но Бандеру эффектно убили, превратив в жертву кровавой гэбни, мученика, борца с тираном и красной заразой – и вот вам кандидат на роль национального героя. Я думаю это планировали уже тогда.

Есть мнение, что Андропов специально сперва сажал писателей диссидентов, а потом отпускал их на запад, чтобы они обозлённые, вложили весь свой талант в дискредитацию СССР.

Причем Андропов, не был ключевой и самостоятельной фигурой – он побаивался Суслова, как утверждает Андрей Ильич Фурсов.

Как минимум там участвовало часть политбюро. Многие решения были приняты и внедрены задолго до Андропова – он был скорее наблюдающим за исполнением. Ну а перестроечная шпана – дурачки для взятия на себя народной ненависти и проклятий. Настоящих проектировщиков мы еще нескоро узнаем.

Внедрялись конфликты по масштабу значительно больше, чем требовалось для развала СССР

Очевидно, планировался не только захват собственности, но и готовилась почва для геноцида населения, что собственно и случилось начиная с 90-х.

Вернусь к примеру, с рабочими местами через 10–30 лет – чем это не создание условий для полной сдачи страны?

Римский клуб был создан в 1961 году и основной своей целью ставилось уменьшение численности населения на 90–95%. Первым делом, что они стали делать – снижать образование и уничтожать фундаментальную науку. С 30-х до 60-х годов СССР рванул от сохи до Космоса и термоядерной бомбы.

Откуда у Римского клуба уже тогда была уверенность, что СССР не повторит рывок в следующие 30 лет, а будет деградировать и самоуничтожаться?

Притом, что еще в 60-х западная экономическая модель начала буксовать, а в 70-х структурный кризис с дефолтом в США.

Заигрывать в таких условиях с уничтожением образования и уменьшением численности населения можно только в том случае, если знали на 200%, что геостратегический противник в лице СССР делает то же самое!

Иначе – велик риск потерять власть и голову. Не знаю, если кто-то из политбюро состоял в Римском клубе, но однозначно в СССР ставились такие же цели на высшем уровне.

Естественно, что такие процессы нельзя рассматривать без межэлитной борьбы за власть. Потому как – была и другая сторона, которая всё это понимала, хотя и обладала ограниченным властным ресурсом, чтобы это предотвратить.

Но были приняты серьезные контрмеры, вставшие сейчас камнем преткновения, на который нашла либеральная смертельная коса. Но об этом в следующий раз…

Как незаметно уничтожить супердержаву на Сталинском фундаменте

Спаивание населения началось при Хрущеве, путем пиара распития алкоголя через кино. Как маркетолог скажу – на фильмы надо смотреть как на рекламный канал.

Один из самых эффективных и главных, мощно работающий до сих пор. (В то время как остальные традиционные рекламные каналы ТВ, радио, газеты, баннеры – перестали работать)

Через кино можно добраться в самую глубь подсознания зрителя и незаметно вложить слащавые семена саморазрушения.

Надо быть очень осторожными с тем, что выпускается миллионными тиражами. Не надо удивляться, что в инструкции к микроволновкам и стиральным машинам – написано, что туда нельзя совать домашних животных. Всегда найдутся те, кто это сделает.

Например, фильм «Москва слезам не верит»

Главный герой мужчина, без квартиры, без денег, курит и любитель выпить. Но обаятельный, хороший, умный и честный. И поэтому главная героиня выдала – «Как же долго я тебя искала». Давайте это проанализируем, с точки зрения влияния на психологию масс.

Полстраны мужчин, считают себя хорошими, образованными, честными у многих нет своего жилья. Неужели им не хочется такой красивой семейной сказки с успешной прекрасной женщиной, как в этом фильме? Еще как хочется!

Люди часто копируют своих любимых киношных героев. И воспринимают их поведение как руководство к действию. Что надо делать мужчине, если вдруг отношения не задались с красивой девушкой? Правильно – уйти в запой на несколько недель. И ждать, что она тебя найдёт сама, полюбит, пожалеет и заценит.

А потом заживёте вы как в сказке!

А что надо делать женщине – если ХОРОШИЙ мужик забухал после ссоры? Правильно, это знак сверху – вот он твой герой, правда не на белом коне, а на зеленом змие, но ничего – верь, заживёте как в сказке – это тот самый п…ц, которого ты так долго искала! В ЗАГС! Срочно в ЗАГС!

Вот только не говорите, что 80-е и 90-е многие не пошли по этому сценарию. При всём уважении к режиссеру Владимиру Меньшову – забухать на неделю – не лучший способ показать в кино, что мужчина переживает разлуку. Но наверное, по–другому нельзя было в то время…

При недофинансировании РСФСР создавалась искусственная безысходность

Бьющая по самооценке граждан, что фактически создавала брешь в сознании для внедрения штамма русский мужик – алкоголик.

Так незаметно, через киношную романтику снимаются защитные барьеры и создаются «рельсы», шаблоны поведения, «как реагировать, когда возникнут трудности». И как правильно надо праздновать праздники. Все люди сталкиваются с проблемами рано или поздно и все мы периодически что-то празднуем.

Усиленное обещание коммунизма и умышленное нежелание развивать промышленность ТНП, существенно повышающей жизненный уровень населения – ведёт к разочарованию руководством и строем в стране.

А железный занавес, который был начат западом, а не Сталиным – но поддержан Хрущевым и Брежневым – серьёзно раздражал. Например, закрытая дверь – является вызовом не только для детей, но и некоторых животных. Т.е. это очень мощный раздражитель глубоко подсознательный.

Железный занавес должен был с одной сторон создавать непреодолимое желание попасть «туда», с другой стороны не позволять видеть своими глазами капиталистическую реальность.

Запретный плод сладок. А если о нём еще плохо говорят – тогда он становится еще привлекательнее!

Как в фильме Дневник Бриджет Джонс: Лежат в постели, довольные оба: За это нас в Англии могут посадить в тюрьму. Тогда давай это сделаем еще раз. (Надеюсь. вы догадались о чем это.)

Таким способом нейтрализовали ту людоедскую негативную правду, которую честно говорили в СССР о капитализме во всех СМИ. Но учитывая, что вдобавок врали про достижение коммунизма и процветание к 80-м годам. Люди не верили в то, что говорили о капитализме и казался он неимоверно заманчивым.

А к середине 90-х все как бы сами пришли к выводу, что социализм несостоятелен и от него надо отказываться.

Но самое главное людям внушили, что «народец не тот», несостоятелен – вон на западе хозяйственники – это да. А тут сами видите – пьют и воруют, а также бездельничают и ломают, мужик обмельчал, а бабы стервы и дуры.

Космос и мирный атом покорили, индустриализацию провели, войну выиграли, а вот зелёного змия победить и товаров наклепать не «шмагла»

Даже разруху после войны устранили за 5 лет, хотя на западе говорили минимум 25-30 лет потребуется.

Вон в Тайланде, захотели и за 3–4 года снизили употребление наркотиков на 96%. Наркотиков! Ну это же тайцы… Дикари–ссс, можно сказать.

Геннадий Андреевич Шичко еще с 50-х годов начал разрабатывать методику побеждающей алкоголизм, курение табака и легких наркотиков, опираясь на собственные силы пациента, без медикаментов. Законченный и пригодный для практического применения способ из 12-ти шагов Шичко создал только в 1980 году.

Хотя еще начиная с 1960-х вылечил много людей. Но угадайте что с ним случилось? Умер при странных обстоятельствах, вскрытие не сделали, спешили похоронить.

Аналогично метод Алана Кара, как бросить курить и пить с эффективностью 95%, созданный лет 40 назад – ни одно государство не использует до сих пор, хотя официально все борются с курением. Ничего личного – просто бизнес.

Из образования изъяли не только психологию, но и логику в том же 1955 году, если не ошибаюсь. Также в 60х изъяли калиграфию или прописи, что способствует умственному развитию.


Что будет в жизни с людьми без логического мышления и психологического образования?

Частые ссоры, бег по граблям в замкнутом круге, нелогичные поступки, вредящие самому себе. С такими людьми очень сложно вести дела и о чём-то договориться. Они часто нарушают обещания и договоренности. Капризные инфантильные – в чем сейчас Чубайс и обвиняет граждан России.

Если смотреть из 1955 года – это означало отказ от развития страны и подготовка к серьёзному обману всего населения. Без логики развивать страну – очень сложно, а обманывать – в самый раз.

Неподготовленность к семейной жизни и воспитанию детей

У меня сейчас знакомая семья разводится – у них 3-е детей в возрасте 2–7 лет. Оба с высшим образованием, профессионалы своего дела, особенно он – ведущий инженер в крупной компаний. Но как родители для детей, как муж и жена для семейной жизни они не подготовлены.

Например, они не могут поддерживать отношения друг с другом. Да и с детьми не очень-то справляются – устроили демократию. Если ребёнок говорит, что будет есть сладости и мороженое – они ничего с этим не могут сделать. Как следствие, старшая дочь поздно ложится и имеет постоянные запоры.

Я пробовал объяснить, чтобы не было запоров ребёнок должен есть фрукты каждый день примерно 1–2 яблока, банана и сладостей поменьше. Ответ был такой – она не хочет кушать, что мы можем сделать?

Ну как же так? Взрослые люди не могут убедить ребёнка правильно питаться, выстроить режим питания и сна? Ну ёпрст…

Они неплохо зарабатывают, у них дом (3 комнаты) по ипотеке и машина в кредит, денег даже после этого ещё остаётся – не бедствуют, он не пьёт не курит вообще. Но скопить немного и отвезти детей летом на море у них не получается уже много лет. Т. е. с финансами распоряжаться они тоже не могут.

И в результате зимой зачастую у детей бывает простуда месяц-другой. 1–2 Месяца! Естественно, при всём этом жизнь обоих родителей – кошмар. Постоянный недосып, усталость, болезни, капризы детей, опоздания на работу и проблемы из–за этого. Естественно это приводит к ссорам между ними.

Вот какое здоровье будет у таких детей? А какая сила воли, характер, самооценка? Как они будут справляться с будущими жизненными вызовами?

И вот она не выдержала и подаёт на развод

Его эта мысль повергла в сильнейшую депрессию и апатию. Он сдал сильно за последние полгода. Их родители в шоке – почему должны страдать наши внуки?

Это случайность? Нет, при такой подготовленности к жизни – это закономерность! Ведь если неподготовленный водитель сядет за руль машины – закономерно, что рано или поздно он попадёт в аварию.

То же самое и с семейной жизнью. Неужели водить авто сложнее, чем жить в паре и воспитывать детей? Почему вождению машины строго-настрого обучают, а семейной жизни и воспитанию детей – нет?

Я знаю много семей с подобными трудностями. Вот недавно стал свидетелем такого разговора незнакомой пары:

Жена с двумя детьми в машине ждала мужа минут 30–40.
Жена: Когда ты тут уже закончишь и придёшь?
Муж: Мне еще немного, минут 10, я первый в очереди. Вы замёрзли?
Жена: Нет не замерзли. Дети меня бесят и достали уже!

У меня есть знакомый, который своей будущей жене перед женитьбой сказал: ты мне нравишься, но вот тебе 20 книг и 10 тренингов, прочитаешь и пройдёшь это всё – мы поженимся, а если нет – извини найди другого мужчину.

Совместная жизнь и рождение детей – это серьезные обязательства и к ним надо быть готовыми. Она всё прочитала и прошла, конечно. Адекватный мужчина – большая редкость. Адекватных женщин хоть и больше, но тоже редкость.

Сексуальное подавление – под видом приличия и порядочности

Не то, чтобы сексуального воспитания или образования – даже говорить о сексе было крайне неприлично. Даже в собственной семье. Из-за этого у родителей начинался чуть ли не нервный тик или истерика, когда дети спрашивали «откуда я взялся» или что-то на тему секса.

Возникает вопрос, а заниматься сексом, вообще законно? А высказывать желание вслух, законно? А женщинам тоже можно хотеть секса? И даже говорить об этом? Точно? И они не будут при этом считаться шлюхами? А старикам, точнее людям 60+ тоже можно? А родителям можно?

А почему тогда такое осуждение или как минимум высмеивание?

Дошли до того, что на весь мир заявили, что в СССР секса нет. И стали посмешищем. Вы думали тренд с Харви Вайнштейном начался в 2018 году?

Швеция приняла закон, что жена чуть ли не письменно должна подтвердить, что согласно заняться сексом с мужем. Ну и Украина то же самое недавно приняла – це же еуропа.

А в штатах стартаперы разработали приложения для телефонов, где можно перед сексом подтвердить – да, согласна. И активно его продвигают, а то мало ли вдруг вы наступите подружке на мозоль, и она решит на вас подать в суд потребовав компенсацию. Этот тренд не сейчас придумали.

Мать одиночка в СССР – синоним шлюхи. Не сложился брак – разведёнка с прицепом – тоже почти шлюшка. А как этот брак сохранить? Если НЕТ знаний и опыта, а мужчин и женщин априоры воспитывают предвзятыми друг к другу? Да вот так, через не могу, через не хочу, ради детей, ненавидя друг друга. С выносом мозга и мордобоем. А что? Бьёт значит любит.

В результате последнее поколение, рожденное в СССР – занимается сексом в 2–3 раза меньше, чем их дедушки и прадедушки, пуритане, рожденные в начале 20го века. И как теперь поднимать рождаемость? Да, тут очень многое надо прежде изменить.

Я до сих пор не видел ни одного фильма, где хотя бы частично показали, каким должен быть «нормальный, здоровый секс в семье». Ни одного. Случайность? Зато полно фильмов, как точно не должно быть, замаскированных под романтичную любовь мечту. Ну люди копируют, а потом у них ужас–ужас.

Из–за этого список женских болезней мочеполовой системы исчисляется сотнями

Вы бы послушали, что говорят психологи про психосоматику этих болезней. Да это махровые тараканозавры от недосекса.

До 80% мужчин после 60 лет имеют аденому простаты. 80% населения имеет сексуальные проблемы в большей или меньшей степени: у женщин фригидность, мужчины скорострелы – мопед пердунёк, два такта и впрыск.

70% женщин не знают своего строения, потому что никогда себя не видели даже в зеркале. Почти 95% женщина недовольно своим телом. И все болезни сейчас активно молодеют на 10–20 лет.

Счастливый брак превратился в несбыточную мечту

Да и секс уже становится «Уаууу достижением». Да, только у подсознания «уаууу» не может быть в качестве нормы 3 раза в неделю. «Уаууу» может быть от силы пары раз в год, а если классный «уаууу» – итого реже. Вот и получается, что у современной молодежи секса еще меньше – зато есть компьютерные игры, даже к алкоголю снизился интерес из–за этого.

РПЦ только где-то на рубеже 2000-х официально признало, что «секс в браке не является грехом». Это что такое было? Все, кто в браке грешники и им надо каяться? За что? За секс со своим законным/ой мужем/женой? Уауу, какая красота.

Инструмент внедрения чувства вины для всего населения поголовно, просто потому что они люди и живут вместе? Молись и кайся – что бы ты ни делал – ты грешник.

Конфуций: Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам чувство вины, ибо они жаждут власти над вами

Михаил Делягин периодически задаёт риторический вопрос: А почему русские при первом же обвинении каются, ни за что? Потому что так прошили мозги с детства у нескольких поколений. И этой заплаткой сейчас активно пользуются «западные партнёры».

А ведь это сильно противоречит русской старообрядческой культуре, в которой развод между супругами был разрешён и не осуждался – жизнь сложна, всякое бывает. Также как и секс был естественной здоровой потребностью, даже попам разрешено было иметь семью! А из обнажённого тела не делали такой истерики. В конце концов, мы все одинаковы, а взрослые всё это видели и отличаемся мы только косметически.

Не удивительно, что старообрядцы были долгожителями.

Как говорил Яковлев – Перестройкой они разрушали не только Советский Союз, но и тысячелетнюю модель всей русской истории.

Десталинизацию, да и многое из того, что было после 1953 года: я бы назвал подготовкой к геноциду, который случился начиная с 90-х. Яковлев озвучил то, что без него и до него делали. Поправьте, если в чем-то ошибаюсь.

Занизили и переврали величайшие достижение, которым нет равных в мире.

Отмена крупных Сталинских проектов, отказ развития легкой промышленности и производства ТНП. Жильё вроде много строили и давали бесплатно, но недостаточно. Принципиальный отказ от Сталинских моделей производства и управления в промышленности.

Нежелание поднимать уровень жизни населения, а в РСФСР его еще умышленно занижали. Закрыли все частные артели, которых было около 114 тысяч.

Изобретателей как минимум игнорировали, а некоторых гнобили. Тысячи изобретений и патентов, оптимизирующие и решающие многие проблемы людей и предприятий – остались невостребованными. И как в фильме «Генний» с Абдуловым ими можно было обклеить стены в туалете.

Намеренное спаивание населения и внедрение конфликтов, делающей жизнь в семье невыносимой.

Перечислять можно еще долго

Я ни в коем случае не хочу занизить достижения СССР в этот период. И с другой стороны, эти конфликты были малы, как брожение и мало заметны. И давали «результат» только «на плече» в 30–40 лет.

То, что было в 90-х после этого – уже было открытым психологическим насилием, как переход к людоедскому капитализму. Недовольный человек потребляет больше товаров, пытаясь заполнить свою внутреннюю пустоту и своё глубокое несчастье.

Капитализм не может существовать не то что в счастливом, но даже в частично несчастном обществе. Для него нужно глубоко несчастное, доведенное до отчаянья общество, как сейчас Япония, например.

И ради максимизации прибыли – продаётся всё. Люди — новая нефть, в смысле топливо для достижения чьих-то интересов.

И это не изменится – и будет всегда, чуть больше или чуть меньше. Нужно самим пробуждаться и бороться за свою жизнь, чтобы не быть винтиком в матрице или дровами, брошенными в топку.

Приведу цитату из книги шведов А. Барда и Я. Зодерквиста, Netократия: Поженилась пара – им нужны машина и квартира. Развелась – им снова нужны машина, квартира и плюс сиделка. Что означает удвоение ВВП и создание рабочего места. А если им нужен адвокат по разводам, то это уже создание 2 рабочих мест.

Внедряемые в обществе конфликты тема очень сумбурная

Есть много групп в обществе, которые этим занимаются – эти конфликты внедряются в борьбе за власть между властными группировками. А народ за всё платит здоровьем и жизнями. И по-хорошему некорректно их рассматривать отдельно от борьбы за власть. Но такая каша получается. А статья уже большая и сумбурная.

То, что я описал – результат борьбы двух властных группировок в СССР против третьей. Последняя – очень активно и мощно противостояла, иначе Россия просто не выжила бы даже в 90-х, а не то что сейчас.

Тем не менее их ресурс был сильно ограничен. К тому же у них не было прямого доступа к управлению страной, а только к некоторым отраслям – они пытались влиять на принятые решения через игру на противоречиях между первыми двумя властными группировками.

А победила – самая маленькая из этих 3 группировок и самая коварная, подставив вторую группировку под третью почти уничтожив обе.

Просто удивительно, как маленькая группировка с сильно ограниченными ресурсами – провела спец операцию, используя малейшие шансы для достижения своих целей. С плечом на 30–40 лет и глубоким пониманием процессов в обществе – очень многое можно изменить в стране.

Но об этом уже в следующих статьях…

Руслан Бах

Источник: pravosudija.net

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