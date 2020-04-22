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Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России

18:54. 22 апреля 2020 51 просмотр 4 коммент. Опубликовал:

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению столичного градоначальника, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его. «Чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее», — пояснил Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса на территории России. Встреча проводилась с участием глав субъектов страны.

Власти столицы с марта постепенно ужесточали ограничительные меры из-за распространения коронавируса. В городе закрыли образовательные учреждения, запретили массовые мероприятия, пожилых людей призвали не покидать жилище, а всех жителей столицы — не выходить из дома без уважительной причины.

Кроме того, с 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. С 22 апреля москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию, как зараженных коронавирусом.

Источник: https://lenta.ru/news/2020/04/22/props/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 14868 7284
    BlackCat 22 апреля 2020 в 19:02

    И это правильно.
    Чем больше контроля будет – тем меньше соблазна нарушить предписания.
    Тем быстрее в России победят эпидемию и вернутся к нормальной жизни.
    Китай справился – и мы справимся.

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    -2
  • 1962 1634
    макс 22 апреля 2020 в 19:03

    Сабянину бордюр на горб пусть всю жизнь носит и чипировать непременно чипировать!

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    2
  • 14462 10124
    Владимир 22 апреля 2020 в 19:09

    Он похоже ваще охерел от безнаказанности,решил сказочного скинуть?Рвется на место сказочника?

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  • 4411 3647
    Женечка 22 апреля 2020 в 19:24

    “По мнению столичного градоначальника, это поможет контролировать перемещение людей между регионами…”
    Цифровой пропуск к санитарии и гигиене не имеет никакого отношения. Аусвайс выдаётся не здоровому, а нужному человеку.

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