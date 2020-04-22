Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению столичного градоначальника, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его. «Чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее», — пояснил Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса на территории России. Встреча проводилась с участием глав субъектов страны.

Власти столицы с марта постепенно ужесточали ограничительные меры из-за распространения коронавируса. В городе закрыли образовательные учреждения, запретили массовые мероприятия, пожилых людей призвали не покидать жилище, а всех жителей столицы — не выходить из дома без уважительной причины.

Кроме того, с 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. С 22 апреля москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию, как зараженных коронавирусом.

Источник: https://lenta.ru/news/2020/04/22/props/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews