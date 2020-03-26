Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
Об этом говорится на сайте правительства.
Правительство поручило МИД России не позднее 27 марта направить в Минтранс России, Роспотребнадзор, Минздрав России, МВД России, ПАО «Аэрофлот» списки россиян, планирующих вернуться в страну из-за границы.
Напомним, с понедельника Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса, исключение сделано лишь для рейсов из Москвы в столицы других государств и для чартеров для вывоза россиян.
ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. При этом в России ситуация с коронавирусом находится под контролем.
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей. После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.
Источник: http://voicesevas.ru/news/50727-rossiya-prekraschaet-regulyarnoe-i-charternoe-aviasoobschenie.html