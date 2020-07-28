Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 июля 2020

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала на своем сайте подробную памятку о правилах въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию, авиасообщение с которыми возобновляется 1 августа.

При въезде в эти страны и по возвращению в Россию путешественникам придётся соблюдать ряд правил, которые призваны минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции.

Поездка в Турцию

Правительство Турции отменило запрет на международное авиасообщение, введенный из-за пандемии COVID-19, ещё в июне 2020 года.

С 1 августа полеты из России (как регулярные, так и чартерные) станут возможны в Стамбул и Анкару, с 10 августа — на курорты Антальи (аэропорт Анталья) и Эгейского побережья Турции (аэропорты Бодрум и Даламан).

Туристам для посещения Турции НЕ НУЖНА справка с отрицательным тестом на коронавирус COVID-19.

Во время полета пассажиры должны будут заполнить специальную анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, а также данные о состоянии здоровья (наличие или отсутствие симптомов COVID-19).

В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру.

Те, у кого не обнаружено симптомов заболевания и повышенной температуры, могут спокойно следовать по своему маршруту.

При выявлении людей с повышенной температурой или другими подозрительными симптомами пассажиру может быть предложен бесплатный ПЦР-тест на коронавирус.

Пассажиры с подозрительными симптомами COVID-19 будут помещены в карантин/изоляцию, в случае положительного теста на коронавирус и симптомами заболевания — направлены в госпиталь для обследования и лечения.

В случае установления у пассажира определенного рейса диагноза COVID-19, информация о лицах, находившихся с ним в контакте в самолёте (т. е. о пассажирах, сидевших на двух креслах спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода — о сидевших по диагонали спереди и сзади от него), их личные данные, данные для связи и адрес отеля будут сообщены в Управление здравоохранения Турции.

В случае, если станет известно о наличии зараженного COVID-19 в период после полета, контактировавшие с больным в самолёте будут установлены по их формам пассажиров.

Туристы, определённые как контактировавшие с больным в самолёте, будут помещаться в 14-дневный карантин/изоляцию, в отношении них будут применяться действующие карантинные и изоляционные процедуры.

АТОР рекомендует россиянам перед турпоездкой приобретать страховку с включенным в покрытие лечением COVID-19.

Поездка в Танзанию

Правительство Танзании отменило запрет на международное авиасообщение, введенный из-за пандемии COVID-19, в мае. Ряд иностранных авиакомпаний уже выполняют рейсы в эту страну, начиная с июня 2020 года.

Российское правительство объявило о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения с Танзанией. Полеты из России возможны только на остров Занзибар. Вероятнее всего, на направление выйдут чартеры туроператоров.

Туристам для посещения Танзании НЕ НУЖНА справка с отрицательным тестом на коронавирус COVID-19.

Визу в Танзанию можно оформить либо в аэропорту прилета за 50 евро, как и поступали до пандемии 99% приезжающих в страну российских туристов, либо за один день и 60 евро в Москве. Виза выдается сроком на 90 дней.

Обязательных прививок, в том числе от желтой лихорадки, согласно заявлению Роспотребнадзора, при поездке на остров Занзибар в Танзании не требуется, но если туристам будет спокойнее, то они могут ее сделать в России, но не менее чем за 10 дней до поездки.

Иностранным пассажирам всех рейсов, которые следуют в Танзанию (включая и россиян), предлагается заполнить на борту самолета специальную анкету (Health Surveillance Form).

В анкету нужно будет ввести данные своих документов, название отеля, туристической компании, данные для связи с туристом (телефон), указать наличие или отсутствие определенных симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании. Анкеты будут переданы представителям министерства здравоохранения Танзании в аэропорту прибытия.

По прибытии все пассажиры проходят медицинский скрининг (измерение температуры). В случае если у туриста обнаружат повышенную температуру или другие симптомы COVID-19 (человек чихает, кашляет, чувствует себя плохо и т. п.), ему предложат сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо в аэропорту.

Если вирус подтвердится, туриста отправят в госпиталь.

АТОР рекомендует россиянам перед турпоездкой приобретать страховку с включенным в покрытие лечением COVID-19.

Поездка в Великобританию

Россия разрешила регулярные рейсы в Великобританию, начиная с 1 августа. Вероятнее всего, на направлении будет работать только «Аэрофлот».

Правительство Великобритании установило правило о 14-дневной самоизоляции прибывающих в страну для граждан всех государств, кроме стран из специального списка, который регулярно пересматривается.

России в этом списке пока нет, поэтому для россиян действует требование о 14-дневной изоляции по прибытию в Великобританию.

Туристам НЕ НУЖНА справка с отрицательным тестом на коронавирус, поскольку она не освобождает от обязательной 14-дневной самоизоляции.

Визовый центр в Великобритании в Москве работает, стоимость виз не увеличилась по сравнению с «допандемийным» периодом.

Пассажирам из государств, не входящих в список стран-исключений из правила о двухнедельной самоизоляции (а Россия в него не входит), придется заполнить за 48 часов до прибытия специальную онлайн-форму, где нужно указать свои паспортные данные, цель и детали поездки, а также место (адрес), где вы будете проходить самоизоляцию в течение 14 дней.

Сразу после прибытия и прохождения пограничных и таможенных процедур, а также термометрии такой пассажир должен немедленно отправиться к месту самоизоляции — в маске и на общественном транспорте.

Данные из заполненной онлайн-формы будут использоваться правительственными службами, чтобы отследить выполнение туристом мер по самоизоляции.

В случае первичного нарушения самоизоляции (или незаполнения онлайн-формы до вылета) штраф может составить 100 фунтов стерлингов и выше, в случае вторичного нарушения сумма штрафа увеличится, есть и возможность запрета такому лицу последующего въезда в Великобританию.

АТОР рекомендует россиянам перед турпоездкой приобретать страховку с включенным в покрытие лечением COVID-19.

Возвращение в Россию из Турции, Танзании или Великобритании

Согласно решению Роспотребнадзора РФ, для всех лиц, прибывающих на территорию России регулярными и чартерными воздушными рейсами из стран, с которыми возобновляется воздушное авиасообщение с 1 августа 2020 года, ОТМЕНЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ на 14 дней.

Российским гражданам, прибывающим из зарубежных стран, будет необходимо:

При регистрации на рейс, вылетающий в Россию, заполнить специальную форму на портале Госуслуг (gosuslugi.ru).

Далее, по прибытии в Россию, в течение 3-х календарных дней загрузить в указанную форму результаты тестирования на коронавирус (их надо пройти в России).

Экспресс-тестирование можно пройти прямо в аэропортах Москвы Шереметьево и Внуково, а также в частных клиниках. Напоминаем, что в государственных поликлиниках Москвы тест будет готов в течение 3 дней с момента сдачи, поэтому надежнее сдать платный экспресс-тест.

Тесты на антитела не подойдут — только ПЦР-тест.

На борту самолета нужно будет заполнить специальную анкету со своими данными и данными о симптомах на русском языке, которая затем будет передана в территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших.

Если в составе семьи, прибывающей из Турции, Танзании или Великобритании, есть граждане с паспортами других государств, то для них предусмотрены иные процедуры.

Все иностранные граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации, должны:

Предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 (дата сдачи анализа должна быть не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации).

То есть такой тест иностранному гражданину нужно будет делать в зарубежном государстве — Турции, Танзании или Великобритании.

В случае отсутствия справки об отрицательном тесте на коронавирус они обязаны пройти тест уже в России (ПЦР-тест, антитела не подойдут) в течение трех календарных дней.

Однако для иностранцев лучше сдать тест еще за границей: в указаниях Роспотребнадзора есть уточнение, что они, по решению авиакомпании, могут не допускаться на борт воздушного судна без справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19.

Так же, как и россияне, на борту самолета иностранцы заполняют специальную анкету с личными данными и данными о симптомах на английском или русском языках.

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