Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 июля 2020
- 16:35 «Великий пророк»: Иран отработал атаку на авианосец США (ВИДЕО).
- 11:55 Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию, Британию и Танзанию и возвращения в РФ.
- 11:05 Авария на газопроводе: остановлена подача российского газа в Грецию.
- Вчера 17:13 СРОЧНО: «Хезболла» атаковала армию Израиля, в воздух поднята авиация (ФОТО, ВИДЕО).
«Великий пророк»: Иран отработал атаку на авианосец США (ВИДЕО)
В Иране военные отработали атаку на американский авианосец в ходе учений, проходящих в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.
Для этого они использовали копию корабля, сообщает агентство Tasnim во вторник, 28 июля.
Указано, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сегодня проводит маневры в южной части страны под кодовым названием Великий пророк-14 с участием военно-морских и аэрокосмических сил.
При проведении учений иранские вооруженные силы получают данные с спутника Нур — первого военного спутника Ирана, который был выведен на орбиту в апреле текущего года.
Агентство опубликовало момент запуска ракеты с боевого вертолета. Также сообщается, что иранские военные отработали меры по захвату авианосца при помощи катеров и вертолетов. Напомним, в прошлом году военные Ирана пригрозили «отправить на дно» американские военные корабли с помощью секретного оружия, если они совершат «какую-то глупость».
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Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию, Британию и Танзанию и возвращения в РФ
Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала на своем сайте подробную памятку о правилах въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию, авиасообщение с которыми возобновляется 1 августа.
При въезде в эти страны и по возвращению в Россию путешественникам придётся соблюдать ряд правил, которые призваны минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции.
Поездка в Турцию
Правительство Турции отменило запрет на международное авиасообщение, введенный из-за пандемии COVID-19, ещё в июне 2020 года.
С 1 августа полеты из России (как регулярные, так и чартерные) станут возможны в Стамбул и Анкару, с 10 августа — на курорты Антальи (аэропорт Анталья) и Эгейского побережья Турции (аэропорты Бодрум и Даламан).
Туристам для посещения Турции НЕ НУЖНА справка с отрицательным тестом на коронавирус COVID-19.
Во время полета пассажиры должны будут заполнить специальную анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, а также данные о состоянии здоровья (наличие или отсутствие симптомов COVID-19).
В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру.
Те, у кого не обнаружено симптомов заболевания и повышенной температуры, могут спокойно следовать по своему маршруту.
При выявлении людей с повышенной температурой или другими подозрительными симптомами пассажиру может быть предложен бесплатный ПЦР-тест на коронавирус.
Пассажиры с подозрительными симптомами COVID-19 будут помещены в карантин/изоляцию, в случае положительного теста на коронавирус и симптомами заболевания — направлены в госпиталь для обследования и лечения.
В случае установления у пассажира определенного рейса диагноза COVID-19, информация о лицах, находившихся с ним в контакте в самолёте (т. е. о пассажирах, сидевших на двух креслах спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода — о сидевших по диагонали спереди и сзади от него), их личные данные, данные для связи и адрес отеля будут сообщены в Управление здравоохранения Турции.
В случае, если станет известно о наличии зараженного COVID-19 в период после полета, контактировавшие с больным в самолёте будут установлены по их формам пассажиров.
Туристы, определённые как контактировавшие с больным в самолёте, будут помещаться в 14-дневный карантин/изоляцию, в отношении них будут применяться действующие карантинные и изоляционные процедуры.
АТОР рекомендует россиянам перед турпоездкой приобретать страховку с включенным в покрытие лечением COVID-19.
Поездка в Танзанию
Правительство Танзании отменило запрет на международное авиасообщение, введенный из-за пандемии COVID-19, в мае. Ряд иностранных авиакомпаний уже выполняют рейсы в эту страну, начиная с июня 2020 года.
Российское правительство объявило о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения с Танзанией. Полеты из России возможны только на остров Занзибар. Вероятнее всего, на направление выйдут чартеры туроператоров.
Туристам для посещения Танзании НЕ НУЖНА справка с отрицательным тестом на коронавирус COVID-19.
Визу в Танзанию можно оформить либо в аэропорту прилета за 50 евро, как и поступали до пандемии 99% приезжающих в страну российских туристов, либо за один день и 60 евро в Москве. Виза выдается сроком на 90 дней.
Обязательных прививок, в том числе от желтой лихорадки, согласно заявлению Роспотребнадзора, при поездке на остров Занзибар в Танзании не требуется, но если туристам будет спокойнее, то они могут ее сделать в России, но не менее чем за 10 дней до поездки.
Иностранным пассажирам всех рейсов, которые следуют в Танзанию (включая и россиян), предлагается заполнить на борту самолета специальную анкету (Health Surveillance Form).
В анкету нужно будет ввести данные своих документов, название отеля, туристической компании, данные для связи с туристом (телефон), указать наличие или отсутствие определенных симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании. Анкеты будут переданы представителям министерства здравоохранения Танзании в аэропорту прибытия.
По прибытии все пассажиры проходят медицинский скрининг (измерение температуры). В случае если у туриста обнаружат повышенную температуру или другие симптомы COVID-19 (человек чихает, кашляет, чувствует себя плохо и т. п.), ему предложат сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо в аэропорту.
Если вирус подтвердится, туриста отправят в госпиталь.
АТОР рекомендует россиянам перед турпоездкой приобретать страховку с включенным в покрытие лечением COVID-19.
Поездка в Великобританию
Россия разрешила регулярные рейсы в Великобританию, начиная с 1 августа. Вероятнее всего, на направлении будет работать только «Аэрофлот».
Правительство Великобритании установило правило о 14-дневной самоизоляции прибывающих в страну для граждан всех государств, кроме стран из специального списка, который регулярно пересматривается.
России в этом списке пока нет, поэтому для россиян действует требование о 14-дневной изоляции по прибытию в Великобританию.
Туристам НЕ НУЖНА справка с отрицательным тестом на коронавирус, поскольку она не освобождает от обязательной 14-дневной самоизоляции.
Визовый центр в Великобритании в Москве работает, стоимость виз не увеличилась по сравнению с «допандемийным» периодом.
Пассажирам из государств, не входящих в список стран-исключений из правила о двухнедельной самоизоляции (а Россия в него не входит), придется заполнить за 48 часов до прибытия специальную онлайн-форму, где нужно указать свои паспортные данные, цель и детали поездки, а также место (адрес), где вы будете проходить самоизоляцию в течение 14 дней.
Сразу после прибытия и прохождения пограничных и таможенных процедур, а также термометрии такой пассажир должен немедленно отправиться к месту самоизоляции — в маске и на общественном транспорте.
Данные из заполненной онлайн-формы будут использоваться правительственными службами, чтобы отследить выполнение туристом мер по самоизоляции.
В случае первичного нарушения самоизоляции (или незаполнения онлайн-формы до вылета) штраф может составить 100 фунтов стерлингов и выше, в случае вторичного нарушения сумма штрафа увеличится, есть и возможность запрета такому лицу последующего въезда в Великобританию.
АТОР рекомендует россиянам перед турпоездкой приобретать страховку с включенным в покрытие лечением COVID-19.
Возвращение в Россию из Турции, Танзании или Великобритании
Согласно решению Роспотребнадзора РФ, для всех лиц, прибывающих на территорию России регулярными и чартерными воздушными рейсами из стран, с которыми возобновляется воздушное авиасообщение с 1 августа 2020 года, ОТМЕНЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ на 14 дней.
Российским гражданам, прибывающим из зарубежных стран, будет необходимо:
При регистрации на рейс, вылетающий в Россию, заполнить специальную форму на портале Госуслуг (gosuslugi.ru).
Далее, по прибытии в Россию, в течение 3-х календарных дней загрузить в указанную форму результаты тестирования на коронавирус (их надо пройти в России).
Экспресс-тестирование можно пройти прямо в аэропортах Москвы Шереметьево и Внуково, а также в частных клиниках. Напоминаем, что в государственных поликлиниках Москвы тест будет готов в течение 3 дней с момента сдачи, поэтому надежнее сдать платный экспресс-тест.
Тесты на антитела не подойдут — только ПЦР-тест.
На борту самолета нужно будет заполнить специальную анкету со своими данными и данными о симптомах на русском языке, которая затем будет передана в территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших.
Если в составе семьи, прибывающей из Турции, Танзании или Великобритании, есть граждане с паспортами других государств, то для них предусмотрены иные процедуры.
Все иностранные граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации, должны:
Предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 (дата сдачи анализа должна быть не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации).
То есть такой тест иностранному гражданину нужно будет делать в зарубежном государстве — Турции, Танзании или Великобритании.
В случае отсутствия справки об отрицательном тесте на коронавирус они обязаны пройти тест уже в России (ПЦР-тест, антитела не подойдут) в течение трех календарных дней.
Однако для иностранцев лучше сдать тест еще за границей: в указаниях Роспотребнадзора есть уточнение, что они, по решению авиакомпании, могут не допускаться на борт воздушного судна без справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19.
Так же, как и россияне, на борту самолета иностранцы заполняют специальную анкету с личными данными и данными о симптомах на английском или русском языках.
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Авария на газопроводе: остановлена подача российского газа в Грецию
Подача газа из Болгарии в Грецию приостановлена из-за аварии на газопроводе в районе газоизмерительной станции «Кулата», сообщает «Булгартрансгаз».
Авария произошла из-за того, что одна секция газопровода лопнула, ее уже изолировали и начали аварийно-восстановительные работы. В результате инцидента никто не пострадал.
Греция получает природный газ со стороны Болгарии, Турции, а также в сжиженном виде через терминал Revithoussa LNG компании DESFA.
Через Болгарию в Грецию поступает российский газ, поставляемый по газопроводу «Турецкий поток».
«”Газпром экспорт” осведомлен о ситуации на газопроводе из Болгарии в Грецию и находится в непрерывном контакте со своими партнерами. Компания ждет от болгарской стороны информацию о сроках завершения ремонта», — прокомментировали ситуацию в российской компании.
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СРОЧНО: «Хезболла» атаковала армию Израиля, в воздух поднята авиация (ФОТО, ВИДЕО)
Подразделения ливанского шиитского ополчения «Хезболла» нанесли удары по армии Израиля. Управляемой ракетой поражён танк Merkava в районе Хар Дов.
Сообщается, что в ходе боестолкновений на ливано-израильской границе ЦАХАЛ поднял боевую авиации и применил артиллерию.
Атаки «Хезболлы» стали местью за недавние удары ВВС Израиля по Сирии, когда погиб шиитский боец.
Руководство «Хезболлы» в ближайшее время обещает выступить с официальным заявлением.
Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху экстренно направился в Генеральный штаб в Тель-Авиве для принятия решений в связи с начавшимися боевыми действиями.
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