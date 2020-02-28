Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 февраля 2020
- 11:48 Эвакуация тел погибших и раненых турецких военнослужащих в Сирии.
- 11:48 Турция открыла проход в Европу для сирийских беженцев.
- 11:21 Российские фрегаты, вооружённые «Калибрами», направились к Сирии через турецкие проливы.
- 10:24 О ситуации в Идлибе. 28.02.2020.
- 10:17 Кафр-Набаль наш: Сирийская армия освободила ряд населенных пунктов в южной части Идлиба. Олег Блохин.
- 08:58 Конфликт в Идлибе: заявление Минобороны России.
- 07:55 США предлагают Анкаре отказаться от российских С-400 после случившегося в Идлибе.
- 06:31 Турция назвала гибель своих военных в Идлибе «нападением на НАТО».
- 03:30 Объявит ли Турция войну Сирии?.
- 00:50 Россия ограничила авиасообщение с Ираном.
- Вчера 22:30 Эрдоган рассказал об успехах Турции в Сирии.
Эвакуация тел погибших и раненых турецких военнослужащих в Сирии
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Турция открыла проход в Европу для сирийских беженцев
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Российские фрегаты, вооружённые «Калибрами», направились к Сирии через турецкие проливы
Два фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», несущие на борту крылатые ракеты «Калибр-НК», направляются в Средиземное море.
Представитель ЧФ Алексей Рулев сообщил журналистам, что корабли проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.
«Фрегаты „Адмирал Макаров“ и „Адмирал Григорович“, оснащённые высокоточным оружием — ракетным комплексом „Калибр-НК“, совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море», — пояснил Рулев.
Официальный представитель ЧФ также добавил, что во время похода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.
«Третий фрегат ЧФ данной серии — „Адмирал Эссен“ — выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года», — напомнил представитель ЧФ.
Для фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» нынешний переход в Средиземное море не первый, ранее они неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии.
Решение об усилении российской корабельной группировки происходит на фоне резкого обострения ситуации в сирийской зоне деэскалации в Идлибе.
Накануне стало известно, что турецкие подразделения в Идлибской зоне перешли в наступление совместно с боевиками. За этим последовал ответ Армии САР и существенные потери среди турецких военных.
По состоянию на утро 28 февраля Турция официально признала 33 убитых и 36 раненых в результате авиаудара по турецким военным в Идлибе.
Однако целый ряд турецких источников утверждает, что число погибших может значительно превышать эти цифры и доходить до 65–85 человек, при этом общее число убитых и раненых якобы уже превысило 100 человек.
Сообщается, что в связи с гибелью турецких военных в Сирии, в пятницу, 28 февраля, Турция начнёт консультации с НАТО. Ещё раньше, на заседании парламентской фракции правящей партии в среду, 26 февраля, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу и планирует продолжать наращивать военное присутствие в сирийской провинции.
«Сторонники (президента Сирии — прим. РВ) Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определённую сочинскими договорённостями. Время, отведённое Асаду, истекает», — недвусмысленно дал понять турецкий лидер.
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О ситуации в Идлибе. 28.02.2020
О развитии ситуации в Идлибе, которая стремительно продолжает деградировать.
1. На утро 28 февраля Турция официально признала 33 убитых и 36 раненых в результате авиаудара по турецким военным в Идлибе. По сообщениям целого ряда турецких источников, число погибших может доходить до цифр 65-85 человек, а общее число убитых и раненых хорошо перевалило за 100 человек.
Всех раненых уже вывезли на территорию Турции. Вчера в Хатае можно было видеть грузовики с гробами.
Проиранское агенство IWN заявляет о 67 погибших. Потери в целом более чем существенные, фактически обнулили целую турецкую роту. В ответ турки обстреливали сирийские и курдские территории. В районе Латакии российские ПВО сбили 2 ракеты, была обстреляна авиабаза Кувейрис, а также авиабаза Менаж. Районы юго-западной Турции до 13 марта объявлены районами патрулирования боевой авиации. Еще со вчерашнего вечера в Турции отрублены некоторые соц.сети.
2. Несмотря на обвинения в адрес России и митинги у посольства РФ (которое еще ночью под охрану взяли дополнительные силы турецкой полиции), основные турецкие медиа и официальные заявления сосредоточены на том, чтобы обвинить "террористический режим Асада" в этом "ужасном злодеяниями". Основная версия – сирийский самолет разбомбил мирно вторгшихся в Сирию турецких солдат, которые пришли туда "защищать мирных жителей". Позиция Дамаска простая – Сирия продолжит освобождать свою страну от террористов, а туркам следует убраться из Сирии.
3. Россия официально заявила, что турок она не бомбила, а турки фактически сами виноваты, так как их военные действуют вперемешку с боевиками. При этом значительную часть вчерашнего дня ВКС РФ и ВВС Сирии обрабатывали боевиков в районе Найраба, Сармина, Кминаса и Саракиба, дополняя огонь сирийской артиллерии. Через проливы к берегам Сирии сегодня прошли два фрегата с "Калибрами" на фоне угроз Турции ограничить действие конвенции Монтре, если начнется война.
4. На это утро турецкие официальные лица анонсировали – "мощную речь Эрдогана", введение военного положения, закрытое заседание парламента и объявление войны Сирии. Попутно повышена боевая готовность вооруженных сил и внутренних силовых структур, а также подконтрольных террористических структур на территории Сирии. Кроме того, было объявлено, что Турция более не препятствует потоку беженцев в Европу, что очевидно делается с целью шантажа Европы, дабы она более плотно влезла в сирийские дела. Также Турция просит от международного сообщества ввести бесполетную зону над Идлибом (вчера этого требовал от Трампа сенатор Линдси Грэм).
5. Турция (после переговоров с генсеком НАТО и советником по нац.безопасности США) официально запросила консультации с НАТО для обсуждение статьи №4. В НАТО и Госдепе, хоть и обвинили Россию и Сирию в происходящем в Идлибе и призвали прекратить наступление сирийской армии, в конечном итоге призывают к деэскалации. Часть американских медиа издевается над Эрдоганом, указывая на то, что он сам купил у русских С-400, а теперь бежит жаловать в Вашингтон, когда его солдат убивают десятками в Сирии.
На фоне ночных событий, САА после занятия Южного Идлиба, сформировали более узкий фронт и продолжают наступление. Вчерашние контратаки САА в районе Саракиба не привели к существенным результатам.
Очевидно, что кризис будет развиваться. Эрдоган взял на себя повышенная обязательства по защите "Ан-Нусры" в Идлибе, но ему уже наглядно показали, что это будет стоить Турции большой крови.
Следить за развитием событий можно здесь https://t.me/boris_rozhin (со вчера идет онлайн-трансляция)
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Кафр-Набаль наш: Сирийская армия освободила ряд населенных пунктов в южной части Идлиба. Олег Блохин
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Конфликт в Идлибе: заявление Минобороны России
Министерство обороны России сегодня утром выступило с заявлением по вчерашнему инциденту в сирийской провинции Идлиб.
Так, по словам представителя российского военного ведомства, 27 февраля террористы из идлибской зоны деэскалации предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции сирийских правительственных войск Сирии.
Турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск, находились среди наступавших боевиков-исламистов.
Кроме того, цитируя данные турецкой стороны, МО РФ заявило, что «никаких подразделений турецкой армии в районе Бехуна в Сирии, где они попали под обстрел, не должно было быть».
В заявлении говорится, что российская военная авиация в районе Бехуна не применялась.
После получения данных о пострадавших турецких военных Россия предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками.
Коротко о вчерашнем обострении
Напомним, официальная Анкара заявила о нападении на своих военнослужащих в сирийском Идлибе «со стороны режима» — именно так Турция называет законно избранные власти САР.
Как заявил поздно ночью губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган, всего погибли 33 турецких военных.
Начав наносить ответные удары по позициям сирийских военных, Анкара приняла решение считать сирийские войска «вражескими целями».
Все напряжённо ждали, поддержит ли Турцию Вашингтон и какова будет реакция НАТО, но уже около трех часов ночи по московскому времени Госдеп заявил, что США поддерживают Турцию в связи с возникшей ситуацией, а Турция вспомнила о своём членстве в Альянсе, заявив, что вчерашнее нападение «было нападением на НАТО».
В Стамбуле у генконсульства России собрались несколько десятков протестующих.
В самой Турции ограничили доступ к Twitter, YouTube, Instagram и Facebook, чтобы скрыть реальные цифры потерь.
В Штатах уже отреагировали и сориентировались, призвав Трампа «помешать убийству мирных жителей» сирийскими войсками путём введения бесполётной зоны над Идлибом. Это предложение прозвучало в Сенате от республиканца Линдси Грэма.
Министр обороны Турции Хулуси Акар прибыл в граничащую с Сирией провинцию Хатай, где посетил штаб тактического командования.
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США предлагают Анкаре отказаться от российских С-400 после случившегося в Идлибе
Соединённые Штаты не могли не воспользоваться вчерашней ситуацией в сирийском Идлибе, и вот уже сегодня постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон напомнила, что Вашингтон всегда был заинтересован в сотрудничестве с Анкарой и пытался показать это.
Пресс-служба Госдепартамента выпустила заявление, в котором говорится, что наличие российских ЗРК в центре страны отрицательно сказывается на взаимодействии с союзниками по военному блоку.
Стоит отметить, что Анкара сама назвала вчерашний инцидент в Турции «нападением на НАТО».
«Рассчитываю, что президент Эрдоган поймет: мы были их союзниками в прошлом и останемся ими в будущем, а всё, что нужно сделать Турции, это отказаться от С-400», — заявила Хатчисон.
Она подчеркнула, что «атака на турецкие войска» должна стать решающим фактором и перевесить все прочие.
В провинции Идлиб турецкие военные и террористы предприняли попытку сбить самолеты ВКС России. Обстрел, предположительно, вёлся из ПЗРК американского производства. Ответом на это стал удар САА по силам Анкары. Погибли 29 человек, около 30 получили ранения.
В Турции введено военное положение.
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Турция назвала гибель своих военных в Идлибе «нападением на НАТО»
Турция начнет в пятницу консультации с НАТО в связи с гибелью трех десятков военных в результате авиаудара в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, назвав случившееся «нападением» на альянс.
«Мы рассматриваем это не как нападение… на одну Турцию, а как атаку на международное сообщество. Мы ожидаем тотальной реакции. Мы выдвинем инициативы, связанные с этим», — сказал Челик в эфире телеканала CNN Turk.
При этом пресс-секретарь партии назвал произошедшее атакой не только на Турцию, но и на НАТО.
Ранее стало известно о гибели 33 турецких военных при авиаударе ВВС Сирии в Идлибе. После этого турецкая армия нанесла воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск. В администрации президента Турции пообещали «переломать руки тех, кто тянется к турецкому флагу» и пообещали «многократный» ответ на случившееся.
Сирийское государственное агентство САНА в четверг сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные.
В свою очередь, телеканал «Россия 24» сообщил, что турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
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Объявит ли Турция войну Сирии?
Депутат Государственной думы Евгений Примаков спрогнозировал возможную реакцию Турции на эскалацию конфликта в сирийском Идлибе, где были уничтожены десятки турецких военных.
Я думаю, что Анкара всерьёз собирается воевать с сирийской армией, рассчитывая на то, что Россия не станет входить в лобовой огневой контакт — «ну не начнут же русские третью мировую». То, что «третью мировую» готовятся начать как раз турки как-то из внимания упускается под громкие воодушевляющие крики. Турки загнали себя в угол. А тут есть шанс заодно свалить своих убитых на сирийцев — а не на русских, что требовало бы объявлять России войну — «что?! какую войну России?! — лучше уж Сирии».
Военная операция Турции скорее всего будет заявлена не как «локальная» исключительно для Идлиба — а как «начало перелома в освобождении Сирии», как они это будут продавать. Потому что Турция, США и партнёры ни разу не верили ни в какое конституционное совещание или прочий миротворческий процесс, если его итогом не обозначена «смена режима».
Видимо, полагают, что в нынешних условиях это будет задача именно Турции — предполагается, что русские на станут воевать с НАТО, США не полезут, потому что тогда это точно третья мировая, а там выборы, Анкара заработает на исправление отношений с Вашингтоном, плюс рост патриотизма и прочее. Кстати, верно пишут, что под «войну с режимом Асада» можно попробовать закрыть проливы, постараться конвенцию Монтрё обойти.
Тихо смириться с тем, что Башар Асад никуда не делся и продолжает управлять спасённой страной для Анкары ну никак не возможно, несмотря ни на какие наши прошлые надежды про «стерпится-слюбится».
Остаётся небольшой шанс на некоторое протрезвение со стороны Турции к утру. Но именно что небольшой. давайте посмотрим на развёртывание госпиталей и прочие логистические приготовления. Это будет важный показатель.
Самый мрачный вариант — очередной сбитый наш самолёт. ведь стреляли же из ПЗРК уже, есть видео — и только мастерство наших лётчиков уберегло.
вот такое предположение.
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Россия ограничила авиасообщение с Ираном
Россия с 28 февраля ввела временный запрет на регулярные и чартерные полеты из РФ в Иран и обратно, кроме рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и Mahan air.
О вводе временного запрета сообщили в четверг в Минтрансе РФ. Ранее в Иран регулярно летали только «Аэрофлот» и Mahan air. Также могли осуществляться чартерные рейсы.
Рейсы в Иран и обратно будут проходить через терминал F московского аэропорта «Шереметьево». В этот терминал переведены все рейсы из Китая, с 1 марта туда также будут прилетать все самолеты из Южной Кореи и Италии. Рейсы по другим направлениям были выведены из этого терминала.
Ростуризм ранее рекомендовал туристам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана после сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в этих странах.
Россия на фоне вспышки в Китае нового коронавируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с этой страной. Тогда были прекращены все регулярные перелеты за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских перевозчиков. Остальные перешли на чартерный режим. С 14 февраля были прекращены и чартеры.
С 1 марта из-за коронавируса будет остановлено авиасообщение России с Южной Кореей, кроме рейсов «Аэрофлота» и Korean Air, авиакомпании «Аврора», «Сибирь» и «Якутия» своими чартерами будут только вывозить граждан в свои страны.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
Не только коронавирус
С полетами в Иран были и другие сложности. Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов. «Аэрофлот» перенес рейсы в Тегеран на утро для лучшей идентификации самолетов.
Произошло это после того, как выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
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Эрдоган рассказал об успехах Турции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 27 февраля, заявил, что события в сирийском Идлибе складываются в пользу турецкой армии, сообщает издание Sabah.
«События на северо-западе Сирии в Идлибе в настоящий момент развиваются в пользу Турции», — сказал он.
«Режим Асада полностью прекратил бы своё существование, если бы не имел поддержки России», — добавил Эрдоган.
Также он заявил о гибели ещё трёх турецких военнослужащих, подчеркнув при этом, что потери сирийских проправительственных сил во много раз больше.
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