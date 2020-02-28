Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 февраля 2020

Два фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», несущие на борту крылатые ракеты «Калибр-НК», направляются в Средиземное море.

Представитель ЧФ Алексей Рулев сообщил журналистам, что корабли проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.

«Фрегаты „Адмирал Макаров“ и „Адмирал Григорович“, оснащённые высокоточным оружием — ракетным комплексом „Калибр-НК“, совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море», — пояснил Рулев.

Официальный представитель ЧФ также добавил, что во время похода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

«Третий фрегат ЧФ данной серии — „Адмирал Эссен“ — выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года», — напомнил представитель ЧФ.

Для фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» нынешний переход в Средиземное море не первый, ранее они неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии.

Решение об усилении российской корабельной группировки происходит на фоне резкого обострения ситуации в сирийской зоне деэскалации в Идлибе.

Накануне стало известно, что турецкие подразделения в Идлибской зоне перешли в наступление совместно с боевиками. За этим последовал ответ Армии САР и существенные потери среди турецких военных.

По состоянию на утро 28 февраля Турция официально признала 33 убитых и 36 раненых в результате авиаудара по турецким военным в Идлибе.

Однако целый ряд турецких источников утверждает, что число погибших может значительно превышать эти цифры и доходить до 65–85 человек, при этом общее число убитых и раненых якобы уже превысило 100 человек.

Сообщается, что в связи с гибелью турецких военных в Сирии, в пятницу, 28 февраля, Турция начнёт консультации с НАТО. Ещё раньше, на заседании парламентской фракции правящей партии в среду, 26 февраля, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу и планирует продолжать наращивать военное присутствие в сирийской провинции.

«Сторонники (президента Сирии — прим. РВ) Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определённую сочинскими договорённостями. Время, отведённое Асаду, истекает», — недвусмысленно дал понять турецкий лидер.

Читайте также: Страшные потери турецких войск в Сирии — подробности (ФОТО 18+)