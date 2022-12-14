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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр амбулаторной онко-помощи в Зюзино

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В нем жители Юго-Западного и Южного административных округов смогут получать все виды диагностики и лечения.

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На базе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» заработал центр амбулаторной онкологической помощи. На открытии присутствовали столичный мэр Сергей Собянин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Учреждение позволит жителям двух административных округов получать все медицинские услуги в одном месте. В рамках национального проекта по развитию онкологической помощи в России появится 500 подобных центров.

Реконструкция здания стартовала весной 2020 года и завершилась в декабре текущего года. Новый медицинский центр занял пятиэтажное строение, в котором полностью обновили фасад, кровлю, инженерные коммуникации, окна и другое. Также выполнено благоустройство прилегающей территории.

Для учреждения закуплены более 4 тыс. единиц техники, мебели и медицинских изделий, по контрактам жизненного цикла приобретены рентгеновский комплекс, компьютерные томографы, аппараты УЗИ и другое. В центре будут работать более 400 сотрудников, включая врачей профильных специальностей – маммологов, онкологов, химиотерапевтов и других. Он сможет принимать 470 человек в смену. Запись уже открыта, первых пациентов примут 26 декабря.

Центр стал одним из самых современных, здесь обратившиеся будут получать полный перечень услуг от диагностики до лечения. Так, в экспресс-лаборатории будут проводить весь спектр массовых исследований, а в малой операционной можно будет пройти такие процедуры, как исследование опухоли предстательной железы. Также в здании есть дневной стационар для тех, кто проходит химиотерапию и иные длительные процедуры.

Стоит отметить, что в Москве активно ведется не только внедрение новых стандартов помощи онкобольным, но и в целом проводится модернизация медицинской сферы. Помимо обновления технического оснащения в столичных клиниках поменялось даже питание. Для каждого пребывающего в стационаре врачи назначают диету в зависимости от медицинских показаний. Таковая, например, актуальна для пациентов с колоректальным раком и раком желудка. Назначения рекомендуется соблюдать в том числе в реабилитационный период поле хирургического вмешательства.

Специальное лечебное питание для пациентов столичных клиник готовят на производственно-логистических комплексах. Каждое блюдо упаковывается в газомодифицированной среде, чтобы избежать воздействия среды. Технологию столичные комбинаты предложили в пандемийный период, по ней было организовано питание как пациентов, так и врачей в «красной зоне».

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Набор содержит все необходимое – сбалансированные блюда от супов до салатов, а также салфетки, столовые приборы, напитки, соусы и другое. Профессиональные повара заботятся не только о качестве, но и вкусе блюд. Таким образом пациенты получают полезный рацион, помогающий восстановить силы после заболевания.

Как рассказали в администрации города, на сегодня на базе крупнейших городских стационаров организовано 6 многопрофильных онкологических центров. В состав каждого включены клиники, лаборатории и центры амбулаторной помощи. С января по октябрь 2022 года было госпитализировано более 3,2 тыс. пациентов, проведено свыше 8,8 тыс. курсов лучевой терапии и более 275 тыс. курсов химиотерапии.

 

Метки: здоровое питание
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 57 49
    AntonMalkov час назад

      А не увеличит ли такие изобильные обеды поток желающих подольше полежать на больничной койке?

      • 123 123
        Сан СанычAntonMalkov только что

          В онкологическом диспансере люди оказываются не из-за желания полежать на койке и обильно покушать.
          Дай Бог, чтобы Вы туда не попали. Нашли, чему завидовать.

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