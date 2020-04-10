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«Психоз» победил Лукашенко. Белоруссия уходит на карантин

12:20. 10 апреля 2020 161 просмотр 2 коммент. Опубликовал:

Правительство Белоруссии опубликовало сегодня постановление о введении режима самоизоляции для носителей коронавируса, а также для их контактов первого и второго уровня.

Текст постановления размещен на белорусском Национальном правовом портале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ну что, господа, начинается подготовка к тому, что называется карантином. Карантин – это когда ресурсы системы здравоохранения страны не могут переварить вал заболевших. В случае “карантина” все лёгкие (и уж тем более контакты) возвращаются по домам. С обязательной самоизоляцией (режим которой часть из них будет пытаться нарушать) к “радости” соседей», – прокомментировал постановление в своем телеграм-канале политолог Игорь Тышкевич.

Ранее в Белоруссии всех носителей и их контакты госпитализировали.

За гражданами приезжали команды медиков в спецодежде, паковали их в специальные капсулы и уносили. Действия «космонавтов» сеяли тревогу в белорусском обществе, но президент страны Александр Лукашенко постоянно заявлял, что коронавирус является «психозом» и отказывался вводить карантин и отменять публичные мероприятия.

Партизанский край не особо верил в слова своего лидера и до сих пор карантинил полуподпольно.

Родители переставали водить детей в детсады и отпускать в школы. В вузах отменяли лекции и перевели студентов на самостоятельную отработку. Разрешалось перейти на свободное посещение, только в заявлениях нельзя упоминать коронавирус.

Частные предприятия особенно в IT-отрасли переводили сотрудников на удаленку. Водители минских троллейбусов перестали продавать талоны.

По собственному почину закрылась сеть кинотеатров. Кафе и рестораны стоят полупустыми, в магазинах люди держат дистанцию в очередях.

В Белоруссии взлетели цены на маски антисептики – граждане не верят в «психическую» природу коронавируса. Под петицией в Интернете с требованием ввести карантин уже 153 тыс подписей. Это значительно больше, чем собирают обычно воззвания оппозиционеров-змагарей, то есть электорат Лукашенко не поддерживает «слабоумие и отвагу», с которыми президент отрицает опасность вируса.

Согласно социологическому опросу, проведенному компанией SATIO, 70% выступают за запрет всех общественных мероприятий, 56% – за закрытие на карантин всех учебных заведений и 53% – за то, чтобы государство заставило работодателей перевести все возможные рабочие места на удаленку

Отметим, что шапкозакидательские настроения во власти постепенно спадают. Все началось с того, что с 26 марта всех въезжающих в страну стали все-таки отправлять на карантин. При этом границы остаются демонстративно открытыми, отгораживаются от отважной Белоруссии соседи.

Пока Лукашенко демонстративно не носит маску, посещает публичные мероприятия и трогает руками людей, в его стране начали дезинфицировать общественный транспорт и подъезды. Под давлением родительского общественного мнения были вынуждены продлить школьные каникулы.

Наконец 7 апреля в Минской области закрыли для посещения все исполкомы. В самой столице утвердили план «по профилактике инфекционных заболеваний». Родителям наконец разрешили не водить детей в детсады и не пускать в школы. Запрещено посещение домов престарелых, а также проведение поминок, свадеб и прочих банкетов. Частично ограничены массовые мероприятия, закрыты читальные залы, в кафе рекомендуют рассаживать посетителей подальше друг от друга. Владельцам ночных клубов, боулингов, кальянных рекомендовали закрыться.

Впрочем, это не мешает караульным расчетам маршировать по улицам Минска – идут репетиции парада ко Дню Победы, массовость которого никто и не думает ограничивать. Министерство образование Белоруссии не отменило не только вступительные экзамены, но и выпускные балы. Что уж говорить о всемирно теперь популярном белорусском чемпионате по футболу. Таким образом, борьба с «психозом» продолжается – беспощадная и бессмысленная.

Свое неприятие карантинных мер Александр Лукашенко всегда объяснял нежеланием угробить экономику. Но схема не сработала. Коронавирус уже обнаружен на крупнейших белорусских предприятиях (МАЗ, МТЗ, «Нафтан»), и они сталкиваются с угрозой закрытия.

Тем не менее министр здравоохранения Владимир Караник, выступая сегодня в белорусском парламенте, уверенно заявил, что властям не будет стыдно за политику, которую они проводят. При этом он прогнозирует, что пик эпидемии еще впереди, он придется на конец апреля – начало мая.

Источник: https://www.politnavigator.net/psikhoz-pobedil-lukashenko-belorussiya-ukhodit-na-karantin.html

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