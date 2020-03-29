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Лукашенко рассказал, как лучше умереть от коронавируса, и обозвал отмену Парада в Москве психозом

03:00. 29 марта 2020 352 просмотра 28 коммент. Опубликовал:
Лукашенко рассказал, как лучше умереть от коронавируса, и обозвал отмену Парада в Москве психозом | Русская весна

В последнее время белорусский президент очень неоднозначно высказывается по поводу коронавируса.

Комментируя ситуацию с коронавирусом, Лукашенко заявил, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Также он сказал, что в Белоруссии нет никаких вирусов, а лучшее антивирусное лекарство — это спорт.

«Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед, антивирусное лекарство, самое настоящее!»

Также батька высказался по поводу проведения юбилейного Парада, приуроченного к Великой Победе. Работники БЕЛТА поинтересовались у него, не затеряется ли он на фоне часто появляющихся коронавирусных новостей. На что Лукашенко заявил, что Парад в Минске не отменят ни при каких обстоятельствах, а подготовка уже идет полным ходом.

Вместе с этим белорусский президент затронул тему московского Парада:

«У меня часто спрашивают — а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Белоруссии никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет».

При этом Лукашенко подчеркнул, что не исключает, что Парад в Москве могут отменить из-за эпидемиологической ситуации. Белорусский президент назвал его возможную отмену психозом:

«Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит, и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом), будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия».

Батьку куда-то понесло.

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Алина Кузьмина, для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1585418539

Метки: Новости

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