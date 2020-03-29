Лукашенко рассказал, как лучше умереть от коронавируса, и обозвал отмену Парада в Москве психозом
В последнее время белорусский президент очень неоднозначно высказывается по поводу коронавируса.
Комментируя ситуацию с коронавирусом, Лукашенко заявил, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Также он сказал, что в Белоруссии нет никаких вирусов, а лучшее антивирусное лекарство — это спорт.
«Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед, антивирусное лекарство, самое настоящее!»
Также батька высказался по поводу проведения юбилейного Парада, приуроченного к Великой Победе. Работники БЕЛТА поинтересовались у него, не затеряется ли он на фоне часто появляющихся коронавирусных новостей. На что Лукашенко заявил, что Парад в Минске не отменят ни при каких обстоятельствах, а подготовка уже идет полным ходом.
Вместе с этим белорусский президент затронул тему московского Парада:
«У меня часто спрашивают — а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Белоруссии никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет».
При этом Лукашенко подчеркнул, что не исключает, что Парад в Москве могут отменить из-за эпидемиологической ситуации. Белорусский президент назвал его возможную отмену психозом:
«Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит, и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом), будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия».
Батьку куда-то понесло.
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Алина Кузьмина, для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1585418539
Молодец батька,интересно как ему удалось отбиться от навязанной всем паники.
У нас все хорошо, только с пневмонией боремся.
Обещал стоя умереть. Посмотрим как сдержит обещание
Когда в Беларуси начнут болеть тысячами – он опомнится, но будет уже поздно.
“Мы пока не отменяли”,так и Россия не отменила пока.Но он не был бы А.Г. чтобы не пропиариться на ситуации ,так слегка.
Откуда ж такая уверенность,что начнут болеть тысячами?А может это Вы или Ваши коллеги, будут его в Беларусе распространять?)
Ознакомьтесь с историей распространения вируса по планете.
В Беларуси отличные условия – средняя влажность и среднесуточная температура, идеальная для распространения вируса.
Ознакомились, засушливый и пустынный Иран как в вашу концепцию с климатом укладывается?
https://www.7mednews.ru/bolezni/18133-usloviya-idealnye-dlya-rasprostraneniya-koronavirusa.html
Почитайте.
Там русским языком написано, что это гипотеза. Мой пример с Ираном как раз ее и опровергает.
…Китайские ученые, которые, без сомнения, сейчас являются лучшими экспертами по изучению коронавируса, сообщили, что оптимальной для передачи коронавируса COVID-19 является температура от 5 до 8,72 градуса, а влажность воздуха — от 35 до 50%….
Мессия из шестой палаты, срочно пройдите к старшей медсестре. Вы пропустили утренний прием лекарств.
Надеюсь Вам и Вашим “зрителям” весело.
Смех оздаравливает.
Тяв-тяв.
Вы в собачку превратились?
Вояжер оценит.
Нет, это я дразню собачку, которая тявкает из-за забора. Ей не нравится когда ее дразнят. Кто такой вояжер? Коммираспространитель Ваших псевдонаучных устройств? Мне не надо.
Просто Вы не понимаете опасность перетонита который передаётся вирусно-половым путём.
Придётся резать не дожидаясь.
Резать не дожидаясь перетонита как резали большевики.
Спасли страну.
Потому вояджер не собачка а грузин прихода которого на царствие все ждут.
Там зараза стала распространятся из кварталов, где живёт верхушка Ирана… Налицо – диверсия израильских и американских злодеев…
Единственный славянский президент на всём постсоветском пространстве. Остальные – евреи.
Славянский президент с примесью жидовской крови.Судя по лицу.
Белоруссия – родина евреев. Оттуда вышли все выдающиеся жиды: Парвус и т.д.
На территории Беларуси родились 4 президента и 4 премьер-министра Израиля. Не считая всяких там артистов.
На территории Белоруссии находилась “черта оседлости”, что ж вы хотели. Туда, в западные губернии, Екатерина сослала евреев из центральных губерний Российской империи. Но, как мы знаем, евреи редко смешивались с местным населением, так что белорусы жили сами по себе, евреи – сами по себе.
Кстати, ничего еврейского во внешности Батьки я не вижу. Нос длинный, но по форме совсем не семитский. А славяне, вопреки дурацкому мифу, не всегда курносые. )
Мать его родом с Украины, Сумская область на границе с Россией. Переселилась в Шкловский район Могилёвской области. Съездила на заработки, вернулась с маленьким Сашей. Папа неизвестен.
А вот Янукович белорус.
Забавно. У нас президент с Украины. В Украине был президент с Беларуси.
Видео по теме: Когда возродится Россия?
https://www.youtube.com/watch?v=QbeM_5F5OgQ
Родина евреев там,где жопе тепло.
Не родина, а “черта оседлости” евреев. Смотрите мой комментарий Александру на эту тему.
Родина не там, где родился, а откуда твои предки, твой род…