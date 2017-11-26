Новости Украины и Новороссии 26 ноября 2017
- 15:16 Захар Прилепин обвенчался в Донецке (ФОТО, ВИДЕО).
- 14:38 Сталин в Запорожье.
- 07:30 Ещё одна катастрофа на Украине: Более 10 000 рек исчезло с карты страны.
- 07:00 Иван Мазепа и Пётр Порошенко — одна судьба?.
- 03:30 Украина больше не увидит денег МВФ.
- 03:00 «Порошенко в Брюсселе побился головой о стену»: саммит «Восточного партнерства» закончился для Киева провалом.
- 02:00 Новый Глава намерен коренным образом оздоровить ситуацию в ЛНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:26 ЛНР: Пасечник назвал основную задачу властей Республики.
Захар Прилепин обвенчался в Донецке (ФОТО, ВИДЕО)
Военный корреспондент «КП.ру» Александр Коц присутствовал на таинстве венчания русского писателя, с самого начала безоговорочно вставшего на сторону Донбасса, и его гражданской супруги Марии.
На церемонии венчания писателя Захара Прилепина и его супруги не было много гостей, лишь самые близкие, среди которых — и глава Донецкой народной республики Александр Захарченко с супругой. Захар и Мария поженились 20 лет назад и к этому шагу шли всю свою совместную жизнь. И то, что долгожданное событие произошло в Донецке — не случайно.
— Трудно быть женой Захара Прилепина? — спросил я Марию накануне венчания.
— Дело привычки. Или договоренностей. Если договариваешься на одном берегу, то дальше уже не приходится возобновлять эти разговоры. Когда у нас родился первый ребенок — он уехал на полгода, была командировка в Дагестане. Он был «омонец», как говорил наш сын.
Сейчас это совпало с романтическими воспоминаниями. Мне было всегда это очень симпатично, особенно если я понимала суть происходящего и поддерживала это. Я сюда долго не приезжала, потому что во многих вещах была не уверена.
— А что это за опасения были?
— Я сама для себя не могла идентифицировать эту войну должным образом. Лично для меня наличие военных действий должны объяснять хотя бы два фактора.
Должна быть безоговорочная поддержка России. Есть еще вторая инстанция — благословение религиозное, церкви. Когда два эти фактора есть, тогда и бойцы воюющие не грешат, не совершают никаких плохих действий. Они воюют за правое дело, ими руководят командиры, которые знают свое дело.
Мне все время в моем понимании в какие-то моменты не хватало этих факторов. А потом пообщалась с бойцами. Многие вещи пришлось пережить и узнать. И мое мнение поменялось. А когда мне понятно то, чем занимается мой муж, а второе — я согласна с этим, — то никаких проблем вообще быть не может. Это зеленый светофор.
— У вас и дети здесь уже не первый раз.
— Мы с детьми впервые приехали в конце лета. А потом собирались на осенние каникулы на море съездить. Они сказали: «Мама, ты что, как же, мы должны поехать опять туда, к папе». Другой вопрос, что они себе не отдают отчета в определенной опасности. Но все равно они продемонстрировали такой момент.
На фото: Захар и Мария поженились 20 лет назад и к венчанию шли всю свою совместную жизнь.
Фото: Александр Коц
— Как пришли к решению о венчании? Я с женой повенчался раньше, чем мы с ней расписались.
— Это путь длиною в целую жизнь. Донбасс помог. Какое-то время мы вели уже разговоры об этом. Но на самом деле все время делал предложение Захар. Несколько раз за последние десять лет у нас возникали, не вскользь, а серьезные разговоры. Но я все время отклоняла.
Наверное, в церкви бы это назвали гордыней. И мне потом батюшка сказал, что так мне нельзя делать. Раз человек предлагает, отдает отчет в своих словах и предложении, не надо за него додумывать и от чего-то его оберегать.
Когда мы сюда приехали, Захар в очередной раз сделал предложение, возник такой момент, я уже поняла, что мы в эту точку прибыли. Вот здесь мы ее достигли.
— А что дальше?
— У нас сложилась уже жизнь, у нас была и есть семья. У нас были и есть дети. Жизнь образовалась, чего за нее беспокоиться. Больше всего в этой ситуации я беспокоюсь за людей. И вообще за эту территорию.
И даже так шутливо Захар говорит, не всерьез, но он мне говорит: «Ну вот, что я наделал, я тебя привез, чтобы ты меня увезла отсюда так или иначе, а получилось…»
Александр Коц
Коллектив «Русской Весны» искренне поздравляет Захара и его супругу, желает долгих лет жизни и Божьего благословения.
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Сталин в Запорожье
В Запорожье местные фашики выкрали бюст Сталина из бывшего обкома КПУ и показательно разбили, заяив, что "уничтожили последний памятник Сталину в Запорожье" и таким образом они мстят за "голодомор".
Стоит отметить, что этот бюст был единственным в Запорожье и установлен за пару лет до евромайдана.
Также стоит указать, что во время фейкового "голодомора" (за отрицание которого на Украине опять пытаются ввести уголовную ответственность) население УССР выросло. А вот за время "свободы и демократии", а также "революции гидности" – население неуклонно сокращается всеми возможными способами. И никакой Сталин сию демографическую деградацию заслонить не может. Скорее наоборот, Сталин служит своеобразным напоминанием о том, что когда то население Украины могло расти.
PS. Для дурных напоминаю – голод был, голодомора не было.
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Ещё одна катастрофа на Украине: Более 10 000 рек исчезло с карты страны
За годы незалежности с карты Украины исчезло более десятка тысяч рек. Кроме того, в последние годы в стране наблюдается сильное маловодие — реки наполняются лишь на 70% от нормы.
За последние 25 лет с карты Украины исчезло более 10 000 малых рек, такую тревожную информацию обнародовала пресс-служба украинской Ассоциации рыболовов.
По её данным, последние 20 лет практически совсем не проводятся необходимые мелиоративные работы по расчистке заиленных речных истоков, в результате реки мелеют и пересыхают. Проблему усугубляет и то, что последние годы наблюдается сильное маловодие — реки наполняются только на 70 процентов от необходимой нормы.
Вопреки существующему законодательству хаотично и интенсивно застраиваются берега многих десятков тысяч украинских водоёмов. Там, где раньше были пойменные луга, природные нерестилища рыбы, живописные проливы, продолжают активно строиться частные домовладения. Загоняя берега рек в бетон, этим их лишают самостоятельной очистки воды. А право граждан страны на беспрепятственный подход к водоёмам нарушается строительством незаконных заборов и других заграждений.
На Украине 73 000 рек, 40 000 озер, 1100 водохранилищ, 400 000 прудов — 1 100 000 гектаров пресных водоёмов. В это же время на европейской карте страна уже считается маловодной, так как большинство её водных ресурсов не пригодны к водозабору питьевой воды из-за существенной загрязнённости.
«Все годы независимости к нашим водоёмам относятся чисто потребительски, а подчас и преступно. Многие реки перегородили плотинами, в результате чего они утратили свое естественное течение и не в состоянии „смыть“ всю грязь, попавшую в них. По берегам рек стоят мегаполисы, химические и металлургические гиганты со своими сливами и стоками. Вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева», — заявил глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.
В 2016 г. в украинские водоёмы было сброшено более 2 миллиардов кубометров стоков. По официальным данным, только две трети из них прошли через очистные сооружения, возможно, что реальная цифра ещё меньше.
«И это без учета той грязи, что попадает в реки с ливнёвок, минуя очистные сооружения», — подчёркивает главный рыболов-общественник.
«Практически все мойки машин сбрасывают свои отходы в ливнёвки, чтобы не платить за очистку отходов производства. Тысячи тонн соли после зимы благополучно с весенними ручьями попадают прямо в реки. Химикаты с полей смываются дождями и по дренажным каналам стекают в водоемы, что приводит к массовому мору рыбы», — с тревогой говорит Александр Чистяков.
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Иван Мазепа и Пётр Порошенко — одна судьба?
Во второй половине 1990-х годов на украинском телеканале «1+1» (одном из самых рейтинговых в то время) была в ходу целая серия просветительских роликов с одним, в общем-то, незамысловатым сюжетом. Рассказывали о какой-нибудь иностранной знаменитости (деятеле науки или искусства). Затем переходили к украинской знаменитости, получившей известность в той же сфере деятельности.
Скажем, если в первой части ролика речь шла об известном заграничном биологе, то во второй — о каком-то украинском биологе. Если говорилось о выдающемся зарубежном художнике, то тут же следовал краткий рассказ об украинском художнике.
И так далее. Заканчивался каждый ролик неизменной фразой: «Два человека — одна судьба. Ты не один, один плюс один».
Цель таких роликов хорошо просматривалась: следовало продемонстрировать телевизионной аудитории, что мы, украинцы, не хуже других. Дескать, на каждого прославленного в мире гения у нас есть свой украинский «аналог».
Идея, честно говоря, сомнительная. Ибо то, что предлагалось как аналог мировых знаменитостей, далеко не всегда этим знаменитостям соответствовало. («Далеко не всегда» — это если выражаться мягко).
Тем не менее, сам по себе задействованный метод (попытка подобрать аналог) выглядел довольно забавно. И вполне достоин дальнейшего использования применительно, правда, не столько к учёным, писателям, художникам, сколько к современным украинским политикам.
Только использовать сей метод следует в обратном порядке. То есть, не искать аналогов выдающимся деятелям прошлого среди украинских политиков, а наоборот — находить в истории прототипы нынешних персонажей политической сцены Украины.
Причём искать эти прототипы совсем не обязательно в заграничной истории. Украинское прошлое тоже даёт для подобных поисков обильный материал.
Взять, например, теперешнего президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. На мой взгляд, его прототипом является другой украинский руководитель — Иван Степанович Мазепа.
Уж не знаю, сознательно ли подражал Пётр Алексеевич Ивану Степановичу или просто судьба так распорядилась, но сходство между ними поразительное.
Судите сами.
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Иван Мазепа получил в своё время хорошее образование, открывавшее ему путь для успешной карьеры. Пётр Порошенко получил в своё время хорошее образование, открывавшее ему путь для успешной карьеры.
Иван Мазепа женился на женщине, старшей его по возрасту, но происходившей из влиятельной семьи.
Пётр Порошенко женился на женщине, старшей его по возрасту, но происходившей из влиятельной семьи.
Иван Мазепа делал карьеру, перебегая из одного политического лагеря в другой. Менял хозяев, руководствуясь конъюнктурой. Он успел послужить польскому королю Яну Казимиру, правобережному гетману Петру Дорошенко, левобережному гетману Ивану Самойловичу, русскому царю Петру I, шведскому королю Карлу ХII.
Пётр Порошенко действовал примерно также. Он тоже перебегал из одного политического лагеря в другой. Руководствуясь политической конъюнктурой, успел побывать в Социал-демократической партии (объединенной), Партии регионов, Блоке «Наша Украина», партии «Солидарность». Поддерживал Леонида Кучму, Виктора Ющенко, Виктора Януковича.
Иван Мазепа достиг высшей ступени карьеры, оказавшись во главе Украины (тогда она называлась Малороссией). Пётр Порошенко достиг высшей ступени карьеры, оказавшись во главе Украины.
Иван Мазепа использовал своё служебное положение для личного обогащения. Надо сказать, довольно эффективно использовал, став в период своего правления сказочно богатым человеком.
Пётр Порошенко, насколько известно, тоже весьма упрочил своё материальное положение за время нахождения на посту президента Украины. Говорят, что он сказочно богат.
Иван Мазепа собирал вокруг себя разного рода политических проходимцев, старательно обиравших Украину, набивая собственные карманы. О политическом окружении Петра Порошенко тоже можно сказать много нелестного.
Иван Мазепа долгое время хотел казаться верным чадом Православной Церкви. Увы, как показали последующие события, его декларируемая верность Православию была лишь притворством.
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Пётр Порошенко тоже долгое время хотел казаться верным чадом Православной Церкви. И здесь, как можно судить из последующих событий, увы, имело место притворство.
Иван Мазепа на заключительном этапе политической деятельности сделал ставку на русофобию. Это обернулось тягчайшими бедствиями для Украины, и стало причиной катастрофы самого Мазепы. Ставка оказалась неверной.
Он лишился власти, лишился большей части своих богатств, вынужден был бежать за границу, сопровождаемый проклятиями большинства жителей Украины. Вскоре после этого он умер в тяжких страданиях.
Кстати, и те богатства, которые бывший гетман сумел-таки вывезти с собой, его наследникам не достались. Их «одолжил» его западный покровитель. Разумеется, безвозвратно.
Пётр Порошенко тоже сделал ставку на русофобию…
Тут пока следует остановиться. Ни политическая деятельность, ни жизнь Петра Алексеевича ещё не закончены. Будущее можно только предполагать. Однако, учитывая вышеизложенное, предполагать можно с большой степенью вероятности.
Иван Мазепа, Пётр Порошенко. Два человека — одна судьба?
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Александр Каревин
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Украина больше не увидит денег МВФ
Экономист, руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов рассказал, как будет выживать украинская экономика без международной финансовой помощи и почему политикам выгоднее занимать деньги под более высокий процент, нежели на условиях МВФ.
В интервью изданию «Европейская правда» глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли предупредил, что Киев может не получить кредит на €600 млн, если за несколько дней не выполнит четыре требования: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.
В интервью изданию Украина.ру руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов оценил перспективы Киева получить в ближайшее время международную финансовую помощь и рассказал о возможностях национальной экономики функционировать без внешних вливаний.
Действительно ли Евросоюз откажет Украине в выделении кредита, если она не выполнит требования в установленный срок?
Это давняя история. Мингарелли, когда только возглавил представительство ЕС на Украине, достаточно искренне сказал о камнях преткновения, в частности он назвал два условия, одно из которых — возможность свободного экспорта леса-кругляка с Украины в ЕС.
Украинские чиновники достаточно длительное время отрицали это требование, на официальном уровне говорили, что заявления не правильно трактуются и т. д.
В общем-то я не вижу никаких проблем для Украины в случае неполучения этой суммы. На сегодняшний день Украина фактически вышла из прямых финансовых взаимоотношений с международными организациями, в том числе Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития.
Украина выбирает минимум даже по тем программам, которые открыты, — набирается едва ли 10%.
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Это связано с тем, что плохо готовится нормативная документация, недостаточно обоснованы проекты, госорганы не готовят бумаги, то есть Украина неспешно выбирает эти деньги, что является следствием двух вещей: плохой бюрократической подготовки и кризиса доверия, связанного с тем, что Киев дважды брал кредиты на создание реестров получателей социальных услуг (льгот, субсидий и пр.), но не выполнил эти проекты.
По многим параметрам страна сейчас живёт без реестров, поэтому это осложняет взаимоотношения с международными организациями.
Тем не менее основным донором для украинской экономики остаётся Международный валютный фонд. Каковы перспективы дальнейшего взаимодействия между Киевом и Фондом?
Важно понимать, что Украина перешла в безденежные отношения в рамках программы с МВФ.
Новый представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил о том, что стране необходимо выполнить четыре условия для получения транша, но в действительности существует огромная загвоздка, связанная с выполнением трёх новых условий и поддержанием своего слова по пересмотру цен на газ для населения раз в полгода в соответствии с уровнем мировых цен.
Многое поменялось в отношениях МВФ и Киева, поэтому страна имеет возможность получения средств на рынке коммерческого долга.
В сентябре Украина разместила еврооблигации сроком на 15 лет на сумму $3,1 млрд, из них больше половины ушло на выкуп бумаг с погашением в 2019 году, чтобы облегчить календарь выплат пикового года по внешнему долгу (то есть речь идет о рефинансировании старых долгов — ред.).
Тем не менее, получилось так, что ещё $1,4 млрд — это фактически новое заимствование, что больше ожидаемого транша МВФ и кредита ЕС.
Еврооблигации стоят 7 с лишним процентов годовых, а эти кредиты 2–3%, но если учесть, что занимаешь на 15 лет и по сути тело кредита будет отдавать не это, и даже не следующее правительство, это большой соблазн для любых политиков.
Сейчас с открытием кредитного окна и приближением выборов, неготовности правительства корректировать цены на газ и сильно прислушиваться к международным организациям понятно, что получение больших сумм кредита от международных организаций малореалистично.
Сегодня, скорее, выделение масштабного кредита Украине будет восприниматься либо как чудо или большое исключение.
То есть страна может обойтись без кредитов?
Страна не находится в острой фазе экономического кризиса — в этом году экспорт растёт процентов на 30 за счёт роста мировых рынков, цен на нефть, металлы и другое сырьё, это всё приводит к тому, что Украина как экспортная экономика получает больше доходов в гривнах от экспорта и получает перевыполнение бюджета в связи с импортированной инфляцией, соответственно, государство задумывается о целесообразности международной помощи, когда кредиторы говорят: «Я тебе дам деньги, если…».
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Таким образом, сейчас нет такой потребности в привлечении этих средств, тем более, часто это политически неприятные и неприемлемые условия. Мне кажется, что следует воспринимать случай с поступлением международной помощи как исключение после того, как Украина вернулась на рынок еврооблигаций.
Недавно министр финансов Украины Александр Данюлик анонсировал получение от МВФ очередного транша в размере $1,8 млрд. Стоит ли ожидать поступления этих средств в госказну?
Глава Минфина приехал разочарованным с ежегодного собрания МВФ и Мирового банка. НБУ в своём инфляционном отчёте опубликовал прогноз, что в 2018 года Украина получит два транша. В октябре Данилюк говорил в интервью, что Киев может получить до конца года два транша.
Сложно представить, что Украина сможет скорректировать цены на газ, примет закон по антикоррупции, продаст по новому закону о приватизации хотя бы одно предприятие, чтобы весь комплекс факторов для получения транша сложился до Нового года.
Напомню, в МВФ новый год наступает в 20-х числах декабря с началом рождественских каникул и, как весь западный мир, он делает перерыв до первых чисел января.
К тому же недавно на Украине работала техническая миссия, которая изучала в первом чтении проект бюджета.
Эксперты уехали с формулировкой «мы видели проект, он более менее в пределах 2,5% дефицита, что устраивает МВФ, но вы теперь примите его в окончательном чтении, а мы посмотрим». Я не уверен, что Верховная Рада сразу будет рассматривать бюджет.
В последние годы на Украине часто проходят «бюджетные ночи», и документ принимается в 20-х числах декабря. Думаю, МВФ будет дотошно присматриваться к бюджету на следующий год, поэтому получение денег от Фонда в этом году нереально.
Какова вероятность, что Украина получит транши МВФ в следующем году?
Я предполагаю, что, учитывая отсутствие острого кризиса, растущую непопулярность МВФ среди населения, в том числе за счёт поддержки непопулярной среди украинцев реформы по продаже сельхозземель, сейчас политики и правительство не особо будут полагаться на МВФ, если можно обойтись без их средств, а получается, что это возможно.
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У меня есть предположение, что до конца действия программы финансовой помощи Фонда Украина может обойтись без траншей. Четвертый транш, который Киев получил в апреле, будет последним.
МВФ поддержал страну в самый сложный период, когда падал курс гривны, была паника на товарных рынках. Сейчас, учитывая тенденции экспорта, внешней торговли и стабилизации на низком уровне внутренней экономики, можно говорить о том, что поступления денег не будет не только в этом году, но и в следующем.
Евгения Кондакова, Украина.ру
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«Порошенко в Брюсселе побился головой о стену»: саммит «Восточного партнерства» закончился для Киева провалом
24 ноября в Брюсселе прошел пятый саммит «Восточного партнерства» завершился в Брюсселе. Надеждам Киева на перспективы членства в ЕС сбыться было не суждено.
Украинское издание «Вести» констатирует: еще накануне саммита еврокомиссар Хан прямо рекомендовал Украине, Молдове и Грузии воздержаться от заявлений о «скором вступлении» — дескать, этого не будет, а электорат разочаруется в правительствах.
Не сбыться и более приземленному желанию Украины подключиться к таможенному союзу ЕС и Шенгенскому соглашению (эти надежды разрушил уже посол ЕС в Украине).
Также речь идет о потере третьего транша макрофинансовой помощи «весом» в 600 млн евро (Киев не выполнил 4 из 22 критериев ЕС для получения денег, главный из которых — проверка е-деклараций и конкретные уголовные дела по топ-чиновникам с конкретными приговорами).
В финальном документе Саммита вместо европерспектив зафиксировали лишь «политическое и экономическое сближение» с Европой — в обмен на некие финансовые проекты.
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Удары головой о стену
Порошенко прибыл в Брюссель еще в четверг. На Банковой огласили детали визита: около 20 двусторонних встреч с лидерами стран-членов ЕС, совместная декларация саммита Европейской народной партии с поддержкой подходов Украины к развитию Восточного партнерства.
«Это интеграция в европейский цифровой рынок, энергетический союз, усиление сотрудничества в области секторального взаимодействия», — перечислил замглавы администрации президента (АП) Украины Константин Елисеев.
Но Банковая «скромно» умолчала о саммите Европейской народной партии (ЕНП), в которой президент принимал участие в четверг вечером — и подвергся жесткой критике со стороны Юлии Тимошенко и ряда европолитиков (суть критики: слабые темпы борьбы с коррупцией, преследование грузинской команды и лично Саакашвили).
Президент ЕНП Жозеф Доль, по некоторым данным, раскритиковал аргументы Петра Порошенко о возможности судебной защиты всех фигурантов: мол, «мы-то знаем, какие в Украине суды».
На следующий день впечатление «холодного душа» лишь усилилось.
Уже состоялась встреча Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель, также в расписании встречи с премьерами Финляндии, Швеции, президентом Румынии и генсеком НАТО.
С Меркель президент обсуждал ситуацию в Луганске и миротворческий контингент ООН, а также вопрос обмена заложниками — а вот вопрос скептического отношения Берлина к украинским евроустремлениям (особенно проявившийся в июле, когда по итогам саммита «Украина-ЕС» сразу три страны — Германия, Нидерланды и Франция — выступили против пункта о признании ЕС наших евроустремлений) в официальных релизах не значился.
«В принципе, такой институт как Восточное партнерство имеет своей целью удержание стран на расстоянии посредством особого статуса. Функция — удалить их от интеграции, законсервировав особым статусом. А мы, не понимая этих целей и функций, продолжаем биться головой о стену», — говорит украинский политолог-международник Андрей Мишин.
Без членства, но со «сближением»
Главный вопрос — финальная декларация саммита. Украинская сторона предложила включить в нее призыв к немедленному освобождению заложников на Донбассе и политзаключенных, размещение на Востоке Украины миротворцев ООН (эту идею, кстати, восприняли одобрительно). И акцентировала внимание на «дискуссии» о пункте, в котором упоминается «агрессия РФ против Украины».
«А это дискуссионный вопрос: можно ли включать упоминание о конфликте в Украине, но „забыть” о конфликте за Нагорный Карабах? К тому же, Беларусь все равно заблокировала бы столь резкие формулировки», — пояснил украинским журналистам один из украинских дипломатов.
Были и вовсе скандальные предложения: Будапешт предложил внести в декларацию призыв «уважать права нацменьшинств», что ударило бы по имиджу Украины.
Но это — лишь дипломатические «спецэффекты». Ключевым был вопрос удаления из декабрьского решения Совета ЕС пункта о том, что Ассоциация с Украиной не предусматривает членства в ЕС, не дает украинцам права на трудоустройство в странах Евросоюза и т. п. Это решение возникло «по мотивам» референдума в Нидерландах (где большинство граждан приняло решение о нежелательности вступления Украины в ЕС).
«Украина хотела формализовать вариант «Восточное партнерство+», которое отличалось бы от обычного «партнерства» созданием предпосылок для интеграционных процессов с ЕС.
Петр Порошенко, в частности, не раз уже заявлял, что нам важно было бы подключиться — сначала ассоциированно — к Европейскому таможенному союзу: это был бы большой шаг вперед, — пояснил бывший глава «международного» комитета Рады, политэксперт Тарас Черновил. — Если бы для трех стран (Украины, Грузии и Молдовы — прим. ред.) был вариант «плюс» — мы имели бы возможность лоббировать для себя участие в дополнительных программах».
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Что в декларации
Несмотря на опасения, что декларация будет заблокирована, документ приняли. Вместо «Восточного партнерства плюс» (то есть выделения отдельно Украины как субъекта интеграции, с отдельными правами и полномочиями) в принятом документе значатся пункты:
— о «политическом и экономическом сближении» стран-партнеров с ЕС (речь об Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине совокупно),
— повышении уровня политического взаимодействия,
— широкой интеграции в экономику,
— плюс увеличении финпомощи.
Остро стоял вопрос о том, как будет реагировать украинская делегация на такую формулировку. Карты раскрыл брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, написав в Twitter: «Похоже, Украина согласна на декларацию — но взамен получит своего рода дорожную карту по присоединению в один день к Таможенному союзу, Энергетическому и Цифровому союзам ЕС».
«Мягко говоря, такая формулировка для нас не самая желательная — сложнее будет найти лоббистов под конкретные двусторонние договоренности для каждой из стран: кто-то будет отстаивать интересы Молдовы, кто-то — Грузии, а объединить всех будет сложнее.
С другой стороны, понятно и то, почему Брюссель нам отказал: в их заявлении говорится о нежелательности дополнительных преференций для каких-то одних стран в ущерб другим, », — считает Черновил.
По словам эксперта, отговорка, высказанная Йоханнесом Ханом, — не вопрос унижения или обиды: европейцы не хотели выделять Украину среди других, хоть эти «другие» не ставят евроинтеграционных целей (Черновил привел в пример Беларусь, чей президент вовсе не прибыл в Брюссель).
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«В целом внешнюю политику украинской стороны характеризуют поправки по «агрессии России», предложенные в финальный документ: она становится довольно аутистской, мы не понимаем, что мир не «украиноцентричен», и пытаемся навязать свои смыслы везде, где можем.
Хоть декларация Саммита «Восточное партнерство» — не самый подходящий для этого документ, — резюмировал Мишин. — В этом нам аплодируют лишь «партии войны» в США и ЕС, остальные же отворачиваются».
Тарас Козуб
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Новый Глава намерен коренным образом оздоровить ситуацию в ЛНР (ВИДЕО)
Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что намерен вплотную заняться экономикой Республики.
«Я считаю, что любое государство не может существовать без экономики, это основа основ. Поэтому, мои усилия и моей команды будут направлены на поднятие и запуск производства тех промышленных предприятий, которые находятся на территории нашей Республики. Угольная промышленность — это в первую очередь восстановление шахт, возможность предоставления рабочих мест жителям Луганска», — отметил он.
«Ну и как продолжение вопроса — это, безусловно, борьба с коррупцией, противодействие коррупции. Потому как, я считаю, неправильно, когда один человек зарабатывает сотни миллионов, в то время, как наши пенсионеры получают две тысячи пенсии. В этот момент не строятся дороги, отсутствуют ремонты в детских садиках, школах, и так далее.
Я считаю, что это неправильно, я считаю таких людей нужно, наверное, изолировать от общества, убирать от экономики, как минимум, экономику перестраивать на новый лад, именно в данных вопросах, и, скажем так, выводить из тени все те средства, от которых можно получать достаточно высокие, на мой взгляд, налоги в виде платежей, которые будут использованы на все перечисленные мной вещи — ремонт дорог, садиков и так далее», — подчеркнул Пасечник.
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ЛНР: Пасечник назвал основную задачу властей Республики
Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник считает основной задачей властей ЛНР реализацию Минских соглашений. Об этом он заявил в эфире ГТРК ЛНР.
«Первая и основная задача — это, безусловно, Минские соглашения. Потому как не нужно забывать, что у нас идет война, линия соприкосновения недалеко от нас, там ежедневно, к большому нашему сожалению, рвутся снаряды, погибают люди, проливается чья-то кровь.
Основная наша задача, как руководителя Республики, остановить этот процесс, не допустить дальнейшего кровопролития, и решать все возникшие, ну, очевидно, проблемные, вопросы, я считаю, лучше за столом переговоров. А поэтому, это первая и основная задача», — сказал он.
Ранее сегодня Пасечник заявил, что Луганская Народная Республика продолжит прежний курс во внутренней и внешней политике.
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