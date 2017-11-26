Новости Украины и Новороссии 26 ноября 2017

Военный корреспондент «КП.ру» Александр Коц присутствовал на таинстве венчания русского писателя, с самого начала безоговорочно вставшего на сторону Донбасса, и его гражданской супруги Марии.

На церемонии венчания писателя Захара Прилепина и его супруги не было много гостей, лишь самые близкие, среди которых — и глава Донецкой народной республики Александр Захарченко с супругой. Захар и Мария поженились 20 лет назад и к этому шагу шли всю свою совместную жизнь. И то, что долгожданное событие произошло в Донецке — не случайно.

— Трудно быть женой Захара Прилепина? — спросил я Марию накануне венчания.

— Дело привычки. Или договоренностей. Если договариваешься на одном берегу, то дальше уже не приходится возобновлять эти разговоры. Когда у нас родился первый ребенок — он уехал на полгода, была командировка в Дагестане. Он был «омонец», как говорил наш сын.

Сейчас это совпало с романтическими воспоминаниями. Мне было всегда это очень симпатично, особенно если я понимала суть происходящего и поддерживала это. Я сюда долго не приезжала, потому что во многих вещах была не уверена.

— А что это за опасения были?

— Я сама для себя не могла идентифицировать эту войну должным образом. Лично для меня наличие военных действий должны объяснять хотя бы два фактора.

Должна быть безоговорочная поддержка России. Есть еще вторая инстанция — благословение религиозное, церкви. Когда два эти фактора есть, тогда и бойцы воюющие не грешат, не совершают никаких плохих действий. Они воюют за правое дело, ими руководят командиры, которые знают свое дело.

Мне все время в моем понимании в какие-то моменты не хватало этих факторов. А потом пообщалась с бойцами. Многие вещи пришлось пережить и узнать. И мое мнение поменялось. А когда мне понятно то, чем занимается мой муж, а второе — я согласна с этим, — то никаких проблем вообще быть не может. Это зеленый светофор.

— У вас и дети здесь уже не первый раз.

— Мы с детьми впервые приехали в конце лета. А потом собирались на осенние каникулы на море съездить. Они сказали: «Мама, ты что, как же, мы должны поехать опять туда, к папе». Другой вопрос, что они себе не отдают отчета в определенной опасности. Но все равно они продемонстрировали такой момент.



На фото: Захар и Мария поженились 20 лет назад и к венчанию шли всю свою совместную жизнь.

Фото: Александр Коц

— Как пришли к решению о венчании? Я с женой повенчался раньше, чем мы с ней расписались.

— Это путь длиною в целую жизнь. Донбасс помог. Какое-то время мы вели уже разговоры об этом. Но на самом деле все время делал предложение Захар. Несколько раз за последние десять лет у нас возникали, не вскользь, а серьезные разговоры. Но я все время отклоняла.

Наверное, в церкви бы это назвали гордыней. И мне потом батюшка сказал, что так мне нельзя делать. Раз человек предлагает, отдает отчет в своих словах и предложении, не надо за него додумывать и от чего-то его оберегать.

Когда мы сюда приехали, Захар в очередной раз сделал предложение, возник такой момент, я уже поняла, что мы в эту точку прибыли. Вот здесь мы ее достигли.

— А что дальше?

— У нас сложилась уже жизнь, у нас была и есть семья. У нас были и есть дети. Жизнь образовалась, чего за нее беспокоиться. Больше всего в этой ситуации я беспокоюсь за людей. И вообще за эту территорию.

И даже так шутливо Захар говорит, не всерьез, но он мне говорит: «Ну вот, что я наделал, я тебя привез, чтобы ты меня увезла отсюда так или иначе, а получилось…»

Александр Коц

Коллектив «Русской Весны» искренне поздравляет Захара и его супругу, желает долгих лет жизни и Божьего благословения.

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