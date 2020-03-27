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Цифровой концлагерь гораздо ближе, чем вы считаете, или Отчего Путин так торопится с поправками

21:18. 27 марта 2020 295 просмотров 7 коммент. Опубликовал:
Цифровой концлагерь это, хотя и наиболее вероятный для Запада сценарий, вовсе не предопределённый для России и русского пространства вариант. И знаете, по-новому заиграли именно те поправки в Конституцию, которые предложил Путин!

Также становится понятным, ну, или чуть более объяснимым тот темп по реализации конституционных изменений, который задан президентом.

Напомним суть поправок Путина.

Ниже главные тезисы предложенных Путиным поправок:

  • Брак описан как союз мужчины и женщины. Защита брака, а также институтов «семьи, материнства, отцовства и детства» находится в ведении России как государства.


  • Вводится статья об исторической преемственности Российской Федерации, в которой упоминается «память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Статья не прописывает явно роль Бога, но отмечает, что Россия является правопреемницей СССР.


  • В пункте о государственном языке России русский язык назван «языком государствообразующего народа». При этом отмечено, что «государствообразующий народ» равноправен с другими народами России, а другим народам гарантируется право на сохранение родного языка.


  • Согласно поправкам, «не допускаются» призывы к отчуждению территорий России и действия, направленные на отчуждение. Исключение сделано для уточнения границы (делимитации и демаркации) с соседствующими с Россией государствами;


  • Аналогичным образом «не допускается» умаление подвига народа при защите Отечества. Устанавливается право и >обязанность государства «защищать историческую правду».


  • Закрепляется соответствие МРОТ величине прожиточного минимума: первый не может быть ниже последнего в целом по стране.


  • Поправки закрепляют право государства вводить ограничения для кандидатов на государственные посты. В частности, для глав регионов и федеральных ведомств вводятся ограничения по возрасту (от 30 лет), а также запрет держать деньги в зарубежных странах и иметь вид на жительство другого государства. Похожие требования вводятся для премьер-министра, его заместителей, членов Федерального собрания, прокуроров и уполномоченного по правам человека.


  • Нововведения для президентов. Ценз оседлости для кандидата в президенты увеличивается с 10 до 25 лет. Президенту России запрещается когда бы то ни было быть гражданином другой страны. При этом для граждан Крыма, постоянно проживавших на полуострове, сделано исключение: для граждан «государства или территории, принятой в Российскую Федерацию», положение о гражданстве не действует.


  • Отдельные федеральные органы власти могут работать не из Москвы, а из другого города, их переезд за пределы столицы определяется федеральным конституционным законом.



Надо полагать, что президентской команде стали известны очертания некоего близкого к реальному осуществлению глобального плана по коренному трансформированию планетарного сообщества. По превращению его в единый управляемый объект. С навязыванием единых ценностей, полностью либо частично неприемлемых для нашей страны.

И тогда становится понятной как спешка с реализацией изменений, так и многие положения поправок Путина. Ценз на четвертьвековое проживание в России для возможности занимать пост Президента РФ; семья как союз мужчины и женщины; возможность дислокации в иные российские регионы федеральных органов власти; русский язык как государственный (ставит препон английскому) и, безусловно, приоритет российских законов над международными.

Вся суть этих поправок говорит об одном: Россия готовится защищать свою самостоятельность во время мощнейших глобальных социальных изменений, носящих буквально тектонический характер.

Так что большое спасибо Вардану Эрнестовичу Багдасаряну, чьи размышления о сути нынешней коронавирусной „пандемии” помогли чуть чётче осознать реальную картину.



***

.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4948311.html

Метки: Багдасарян, вирус, глобализация, закон, Запад, концлагерь, президент, Путин, Россия, русский, суть, управление, цифровая

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