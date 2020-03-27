Цифровой концлагерь гораздо ближе, чем вы считаете, или Отчего Путин так торопится с поправками
Также становится понятным, ну, или чуть более объяснимым тот темп по реализации конституционных изменений, который задан президентом.
Напомним суть поправок Путина.
Ниже главные тезисы предложенных Путиным поправок:
Брак описан как союз мужчины и женщины. Защита брака, а также институтов «семьи, материнства, отцовства и детства» находится в ведении России как государства.
Вводится статья об исторической преемственности Российской Федерации, в которой упоминается «память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Статья не прописывает явно роль Бога, но отмечает, что Россия является правопреемницей СССР.
В пункте о государственном языке России русский язык назван «языком государствообразующего народа». При этом отмечено, что «государствообразующий народ» равноправен с другими народами России, а другим народам гарантируется право на сохранение родного языка.
Согласно поправкам, «не допускаются» призывы к отчуждению территорий России и действия, направленные на отчуждение. Исключение сделано для уточнения границы (делимитации и демаркации) с соседствующими с Россией государствами;
Аналогичным образом «не допускается» умаление подвига народа при защите Отечества. Устанавливается право и >обязанность государства «защищать историческую правду».
Закрепляется соответствие МРОТ величине прожиточного минимума: первый не может быть ниже последнего в целом по стране.
Поправки закрепляют право государства вводить ограничения для кандидатов на государственные посты. В частности, для глав регионов и федеральных ведомств вводятся ограничения по возрасту (от 30 лет), а также запрет держать деньги в зарубежных странах и иметь вид на жительство другого государства. Похожие требования вводятся для премьер-министра, его заместителей, членов Федерального собрания, прокуроров и уполномоченного по правам человека.
Нововведения для президентов. Ценз оседлости для кандидата в президенты увеличивается с 10 до 25 лет. Президенту России запрещается когда бы то ни было быть гражданином другой страны. При этом для граждан Крыма, постоянно проживавших на полуострове, сделано исключение: для граждан «государства или территории, принятой в Российскую Федерацию», положение о гражданстве не действует.
Отдельные федеральные органы власти могут работать не из Москвы, а из другого города, их переезд за пределы столицы определяется федеральным конституционным законом.
Надо полагать, что президентской команде стали известны очертания некоего близкого к реальному осуществлению глобального плана по коренному трансформированию планетарного сообщества. По превращению его в единый управляемый объект. С навязыванием единых ценностей, полностью либо частично неприемлемых для нашей страны.
И тогда становится понятной как спешка с реализацией изменений, так и многие положения поправок Путина. Ценз на четвертьвековое проживание в России для возможности занимать пост Президента РФ; семья как союз мужчины и женщины; возможность дислокации в иные российские регионы федеральных органов власти; русский язык как государственный (ставит препон английскому) и, безусловно, приоритет российских законов над международными.
Вся суть этих поправок говорит об одном: Россия готовится защищать свою самостоятельность во время мощнейших глобальных социальных изменений, носящих буквально тектонический характер.
Так что большое спасибо Вардану Эрнестовичу Багдасаряну, чьи размышления о сути нынешней коронавирусной „пандемии” помогли чуть чётче осознать реальную картину.
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Очередная больная фантазия о нашей власти.
Прошу прощения, о “вашей” власти. Эншульдиген зи битте…
Не из России родом?
Хотя, о чем я, Вы ж поди хохол.
А шо, какие-то проблемы?Чи Вы только тех кто России родился привечаете?
А я хохлов не люблю.
Безродные они.
А украинцев уважаю.
Но их мало.
Украинцы разные бывают,Вам какие ближе львовские или черниговские?
Аль какие иные критерии отбора у Вас?
биттэ шён…))