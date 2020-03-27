Цифровой концлагерь гораздо ближе, чем вы считаете, или Отчего Путин так торопится с поправками

Брак описан как союз мужчины и женщины. Защита брака, а также институтов «семьи, материнства, отцовства и детства» находится в ведении России как государства.

Вводится статья об исторической преемственности Российской Федерации, в которой упоминается «память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Статья не прописывает явно роль Бога, но отмечает, что Россия является правопреемницей СССР.

В пункте о государственном языке России русский язык назван «языком государствообразующего народа». При этом отмечено, что «государствообразующий народ» равноправен с другими народами России, а другим народам гарантируется право на сохранение родного языка.

Согласно поправкам, «не допускаются» призывы к отчуждению территорий России и действия, направленные на отчуждение. Исключение сделано для уточнения границы (делимитации и демаркации) с соседствующими с Россией государствами;

Аналогичным образом «не допускается» умаление подвига народа при защите Отечества. Устанавливается право и >обязанность государства «защищать историческую правду».

Закрепляется соответствие МРОТ величине прожиточного минимума: первый не может быть ниже последнего в целом по стране.

Поправки закрепляют право государства вводить ограничения для кандидатов на государственные посты. В частности, для глав регионов и федеральных ведомств вводятся ограничения по возрасту (от 30 лет), а также запрет держать деньги в зарубежных странах и иметь вид на жительство другого государства. Похожие требования вводятся для премьер-министра, его заместителей, членов Федерального собрания, прокуроров и уполномоченного по правам человека.

Нововведения для президентов. Ценз оседлости для кандидата в президенты увеличивается с 10 до 25 лет. Президенту России запрещается когда бы то ни было быть гражданином другой страны. При этом для граждан Крыма, постоянно проживавших на полуострове, сделано исключение: для граждан «государства или территории, принятой в Российскую Федерацию», положение о гражданстве не действует.