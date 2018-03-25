Китайцы осуществили голубую мечту Грефа

Начиная с 1 мая в Китае лицам с низким «социальным статусом» будет запрещено пользоваться самолетами и поездами. Уровень статуса определит компьютер. Как сообщают китайские СМИ, комиссия по национальному развитию и реформам КНР объявила, что с 1 мая 2018 г. в КНР планируется ввести запрет на пользование поездами и самолетами для лиц с пониженным «социальным кредитом». Примерно то же самое в России пытается проталкивать глава Сбербанка Герман Греф и подобные ему «евангелисты» цифровой экономики, в просторечии именуемой электронным концлагерем.

Возможности перемещаться на транспорте дальнего сообщения в Китае для начала хотят лишить лиц, уличенных в безбилетном проезде, попавшихся с сигаретой в поезде или самолете, дебоширов, вступавших в перепалку с окружающими и работниками транспортных узлов, тех, кто занимался перепродажей билетов или продавал фальшивки, а также использовал поддельные документы для покупки билетов, — их в «черные списки» занесут автоматически. Кроме них права пользоваться самолетами и поездами лишатся — и тут уже становится интересно — неплательщики налогов, должники перед государством или частными структурами, а также те, кто не выполнил предписания судебных органов. Т. е., например, лица, просрочившие уплату взноса по кредиту.



«Система социального кредита» — название общекитайской системы автоматизированной слежки за жителями страны на основе «искусственного интеллекта» и систем анализа «больших данных». Это не первое использование данной системы. В феврале 2017 года Верховный народный суд Китая сообщил, что 6,15 миллионов граждан получили запрет на вылет из страны в течение следующих четырех лет из-за общественных проступков. Запрет был признан первым шагом на пути введения системы кредита социального доверия. «Мы подписали меморандум… [с более чем] 44 правительственными департаментами для ограничения “ненадежных” людей на множестве уровней», — заявил Менг Сян, глава ведомства Верховного народного суда. Еще 1,65 миллионов граждан, попавших в черный список, не смогут воспользоваться железнодорожной системой страны.





Стоит отметить, что система личного рейтинга действует и в других странах десятки лет. Более 70 лет назад два человека — Билл Фэйр и Эрл Айзек — изобрели кредитные баллы. В наше время компании используют баллы для вынесения многих финансовых решений, например, при расчете ипотечных процентов и выдаче кредита. За последние десятилетия АНБ, ЦРУ и прочие разведструктуры изобрели огромное количество способов контроля за перемещениями и всеми прочими телодвижениями как своих граждан, так и всех остальных жителей земли. Последний скандал с передачей Фейсбуком 50 млн. аккаунтов пользователей для использования в выборах Трампа тому подтверждение.



Однако китайцы со своим социальным кредитом решили пойти дальше — 14 июня 2014 года Государственный совет Китая опубликовал документ со зловещим названием «Проект плана по созданию системы социального кредита доверия», которая будет использоваться < ![CDATA[ ]]> для оценки надежности всего 1,3-миллиардного населения КНР. < ![CDATA[]]>



Китайские власти продвигают ее как средство измерения и улучшения «доверия» в стране, которое поможет выработать культуру «искренности». «[Благодаря системе] в обществе будет процветать доверие. Она укрепит искренность во взаимодействии с госструктурами коммерции и общества, а также усилит юридическую надежность», — заявляли официальные представители правительства Китая.



Прежде чем выпустить систему на государственном уровне в 2020 году, правительство Китая решило сначала ее протестировать. Оно выдало восьми частным компаниям лицензию на разработку систем и алгоритмов определения гражданского рейтинга. Как и следовало ожидать, сейчас китайские техногиганты управляют двумя самыми известными проектами в стране.



Первый проект разработан China Rapid Finance — партнером компании Tencent, которая сделала мессенджер WeChat, чья база пользователей достигает 850 миллионов человек. Второй проект под названием Sesame Credit находится под управлением Ant Financial Services Group (AFSG), дочерней компании Alibaba.



Пользователи оцениваются по шкале от 350 до 950 баллов. Alibaba не рассказывает, как именно работает «сложный алгоритм», который рассчитывает это число, но все же сообщила, что при подсчете учитываются пять факторов.



Первый — это кредитная история человека (например, оплачивает ли он вовремя счета за электричество или телефон). Второй — исполнительность, то есть, как сказано в официальных документах, «возможность пользователя исполнять обязательства по контракту». Третий фактор — персональные данные, а именно подтвержденность личной информации, например, телефонного номера и адреса. Четвертый фактор — поведение и предпочтения. В рамках этой системы такая, казалось бы, безобидная вещь, как предпочтения в плане покупок, становятся характеристикой человека. Alibaba признает, что судит о людях по тому, что они покупают. «Например, если человек играет по десять часов в день в видеоигры, он считается малоподвижным, — прокомментировал директор технологии Sesame Ли Инян. — Если кто-то часто покупает подгузники, система будет считать, что он, скорее всего, родитель. А люди, чей баланс счета постоянно в плюсе, будут считаться более ответственными». Пятый фактор, который учитывает китайская система, — это отношения. Если вы излучаете в сети «позитивную энергию», как говорят в Sesame Credit, и пишете про правительство в положительном ключе, то ваш рейтинг станет выше.



Alibaba постоянно утверждает, что на данный момент негативные комментарии в социальной сети никак не влияют на рейтинг. Остается только ждать, что произойдет в 2020 году, когда система гражданского рейтинга выйдет на государственный уровень. Публикация радикальных политических мнений и упоминания группового самосожжения в Пекине всегда были рискованным делом в Китае, но сейчас такие поступки в сети могут напрямую испортить гражданский рейтинг. И самое главное: на рейтинг влияют действия друзей человека, даже если он сам в них не участвует. Если кто-то из ваших знакомых напишет в интернете негативный комментарий, ухудшится не только его рейтинг, но и ваш.



Несмотря на возможные угрозы, миллионы граждан КНР уже записались на тестовую версию государственной системы наблюдения. Причины этого могут быть довольно мрачными, например, боязнь репрессий. Однако кого-то привлекают награды и «специальные привилегии», которые получают граждане, доказавшие свою «надежность» в Sesame Credit. Новая система отражает смену парадигм. Вместо того, чтобы улучшить стабильность с помощью жестких мер и страха, правительство делает так, чтобы повиновение воспринималось как игра. Это метод управления массами под прикрытием системы начисления наград. Если ваш рейтинг в системе достигает 600, вы можете взять кредит на 5 тысяч юаней (около 43 тысяч рублей), который можно потратить на покупки в магазине Alibaba. Начиная с рейтинга в 650 баллов можно брать в аренду автомобиль без залога. Граждане с таким рейтингом также получают быструю регистрацию в отелях и VIP-регистрацию в Международном аэропорту Пекина. Если ваш рейтинг более 666 баллов, вы можете взять кредит на 50 тысяч юаней (433 тысячи рублей) в Ant Financial Services. Заработали более 700 — можно оформить поездку в Сингапур без сопроводительных документов (например, приглашения от работодателя). При рейтинге в 750 баллов у вас ускоряется получение шенгенской визы.



Высокий рейтинг уже стал символом статуса — буквально через несколько месяцев после запуска системы своим рейтингом похвастались почти 100 тысяч пользователей Weibo (китайский аналог Twitter). Рейтинг человека в Sesame может повлиять даже на шансы пойти на свидание или заключить брак, ведь чем он выше, тем заметнее становится ваш профиль в приложении для знакомств Baihe. Sesame Credit дает рекомендации о том, как можно улучшить свой рейтинг, и предупреждает, что дружба с человеком, у которого низкий рейтинг, может негативно сказаться на вашем. Вполне возможно, что в будущем появится множество консультантов по вопросам поднятия рейтинга и специалистов по репутации, которые будут помогать людям набрать рейтинг или выбраться из черного списка ненадежных людей.



В 2020 году, когда система рейтинга станет обязательной, наказания могут значительно ужесточиться. 25 сентября 2016 года Государственный совет Китая обновил документ под названием «Механизмы предупреждения и наказания людей, склонных к нарушению доверия». «Если лицо нарушило доверие в одной области, ограничения налагаются на него во всех», — гласит поправка. К примеру, у людей с низким рейтингом будет медленнее работать интернет, они не смогут посещать некоторые рестораны, клубы и прочие заведения. Рейтинг будет влиять на возможность взять что-либо в аренду, получить кредит и даже социальные льготы. Граждане с низким рейтингом не смогут устроиться на определенные должности, например, в государственных органах, СМИ или юриспруденции, где надежность, разумеется, является обязательным критерием. Если у вас низкий рейтинг, то вы не сможете получить образование в частных учебных заведениях или отдать туда своих детей.



Именно такой же механизм пытается внедрить уже в нашей стране главный адепт цифровой экономики и один из смотрящих за Россией от глобальных транснациональных корпораций глава Сбербанка Герман Греф. Именно этот персонаж, прославившийся своими не < ![CDATA[ ]]> традиционными пристрастиями < ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> открытой поддержкой украинской хунты < ![CDATA[]]> вкупе с < ![CDATA[ ]]> саботажем указов Российского Президента, < ![CDATA[]]> стал «евангелистом» и главным символом «цифровой экономики» в России, заявив о том, как он < ![CDATA[ ]]> мечтает заменить людей и коров на аватаров. < ![CDATA[]]>



Если бы эти заявления делал простой рабочий котельной или ударник лесоповала, это были бы его личные проблемы и головная боль участкового психиатра — но в данном случае все гораздо серьезнее. Герман Оскарович, которого некоторые телеграмм-каналы пророчат чуть ли не в < ![CDATA[ ]]> будущие вице-премьеры, < ![CDATA[]]> уже без зазрения совести говорит о том, что Сбербанк скоро начнет < ![CDATA[ ]]> выдавать паспорта гражданам РФ, < ![CDATA[]]> а затем перехватит и < ![CDATA[ ]]> прочие функции МФЦ, < ![CDATA[]]> которые мы по старинке считаем обязанностями социального государства, а грефы и им подобные называют «государственными услугами» (слово «государственные» скоро можно будет опустить). Одновременно «евангелисты» цифровой экономики с бешеной энергией пытаются ограничить оборот наличных денег, привязав всю жизнедеятельность человека к его личному счету в банке.



И это не просто заявления: грефы вовсю продавливают через Думу и Правительство законы и постановления, которые все больше приближают нас к «цифровому раю», где все решения за нас (например, решение выплатить или не выплатить пенсию, разрешить купить хлеба или билет на поезд) будет принимать компьютер, алгоритмы в который будут закладывать никому не ведомые технократы и прочие заокеанские партнеры Грефа.



В конце прошлого года Дума приняла закон «О создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации». Данный законопроект предписывает обязательную биометрическую идентификацию для всех клиентов банков — т.е. всех граждан РФ, которые попытаются оплатить налоги, услуги ЖКХ, зарегистрировать ООО и т.п. Биометрические данные россиян будут храниться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и — при необходимости — могут быть использованы для блокировки любой финансовой активности человека а также для < ![CDATA[ ]]> перекрытия ему доступа к госуслугам. < ![CDATA[]]> Во время рассмотрения данного законопроекта в Думе во II чтении 15 декабря с.г. авторы пошли на подмену смысла, распространив биометрическую идентификацию не только на банковскую сферу, но и на госуслуги, пенсионное обеспечение, различные виды страхования и др. Примечательно, что законодатели уже заложили в закон о биометрической идентификации возможность удаленного использования данных человека, а также передачи (а значит, и продажи!) персональных данных их третьем лицам — т.е. кому угодно.



Возвращаясь к инициативе китайских товарищей, отметим универсальность «кредитного рейтинга». После введения системы в действие, человек с пониженным рейтингом в прямом смысле будет выкинут из жизни. Для иллюстрации того, как это происходит, можно использовать недавнюю историю в Карелии, где созданная банкстерами вместе с их подельниками — судебными приставами — система привела к самоубийству отца четверых детей, < ![CDATA[ ]]> повесившегося от безысходности. < ![CDATA[]]>

Именно такую «заманчивую» перспективу готовят нам адепты цифрового концлагеря — что в Китае, что в России. И именно поэтому мы просто обязаны остановить этих господ. Предлагаем всем желающим отправлять Президенту телеграммы с требованием немедленно уволить Грефа Г.О. с поста председателя правления Сбербанка и ни в коем случае не назначать его на руководящие должности в органах государственной власти РФ. Аналогичные обращения в ближайшее время мы подготовим и по другим лоббистам «электронного концлагеря».

