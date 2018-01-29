Китай – территория активного внедрения цифрового рабства
Почему Китай – самая страшная антиутопия в мире. Там за всеми следят и делят людей на касты
Сложно найти страну, более романтизированную полетом народной фантазии, чем Китай. Одни видят гигантское государство лидером XXI века, другие представляют китайцев будущими захватчиками Сибири.
Третьим по душе сравнивать успехи и капитализацию китайских компаний с западными конкурентами. Отдельной группой выделяются почитатели политической системы — им кажется, что Поднебесная это «СССР, который мы потеряли».
Заблуждений хватает — и отсутствие адекватного информационного фидбэка только подогревает свободу размышлений. Китай и его налоговые резиденты постоянно мелькают в экономических сводках и статьях про очередную распродажу, в которой местные маркетплейсы собрали миллиардный куш за три минуты.
Но стоит присмотреться внимательнее и становится понятно — Китай логичнее называть Мордором, чем экономическим чудом.
Оценка, которая решает твою жизнь
Представьте, что Amazon расширился до невероятных размеров — компания подмяла под себя остатки оффлайн-ритейла, поглотила банки, купила Google с его сервисами. Гигант знает о вас всё: от предпочтений в кино до кредитной истории и среднего чека за покупку продуктов.
Сравнивая данные, универсальный алгоритм присваивает профилю оценку: от единицы до 1000. Этот балл определяет положение в обществе — высокий показатель упрощает трудоустройство, получение кредитов и дает приоритетные условия для медицинского обслуживания. Звучит как пересказ одного из эпизодов «Черного зеркала», но перекликается с китайскими реалиями. Не верите? Окей, читайте дальше.
Итак, суммарный оборот мобильных платежей в Китае за 2017 год составил около $5,5 трлн. Для сравнения, в США смартфонами расплатились всего на $112 млрд.
В Китае доминируют два платежных сервиса (хотя такое скромное определение им и не к лицу). Это Alipay и мессенджер WeChat. Назвать их приложениями невозможно — они разрослись в полноценные экосистемы. К примеру, функциональность Alipay позволяет любому китайскому горожанину спокойно выйти из дому без кошелька — со смартфона одинаково успешно оплачиваются как коммунальные платежи, так и техобслуживание автомобиля или покупка овощей на местном рынке.
Вот тут журнал WIRED описал будни китайского парня Лазаруса Лю — он доверил дочернему сервису корпорации Alibaba паспорт, права, автомобильный номер, абсолютно все личные расходы. И однажды обнаружил на главном экране Alipay новую иконку.
Среди приложений появился некий Zhima Credit — сервис индивидуального кредитования, который постоянно оценивает платежеспособность пользователя. Это не привычный кредитный рейтинг: Zhima собирает данные активнее и копает глубже. На финальную оценку, которая варьируется от 350 до 950, влияют не только своевременные пополнения, но и характер покупок, оценки из учебных заведений, рейтинг друзей. Все это называется социальным страхованием и нацелено на ограничение «плохих людей» в пользу финансовой свободы «хороших людей».
Писательница Мара Хвистендал прожила в Китае более 5 лет, но покинула страну в 2014 году — до повальной популярности мобильных платежей. Вернувшись летом этого года, она зарегистрировалась в AliPay и Zhima Credit.
Поскольку предыдущих транзакций у нее не было, девушке присвоили рейтинг 550. Она оказалась в финансовом гетто: не смогла взять велосипед напрокат без депозита в $30. Та же ситуация повторилась при заказе номера в отеле и в пункте проката видеообрудования. Высокий рейтинг обеспечил бы гораздо больше удобства: одно время пользователи, набравшие более 750 пойнтов, могли даже пропустить проверку безопасности в аэропорту Пекина.
Привилегии для пользователей с высоким рейтингом — только одна сторона индивидуального кредитования. Угробить статус можно любым способом: от неуплаты штрафа за превышение скорости до подглядываний на государственном экзамене или чрезмерного увлечения видеоиграми.
Еще нежелательно дружить со «слабыми» пользователями. Все это социально-финансовое сумасшествие должно стать частью единой государственной кредитной системы до 2020 года — государство сотрудничает сразу с несколькими компаниями, чтобы обеспечить максимально надежный и богатый поток данных.
Впрочем, без взаимодействия не обходится и сейчас. К примеру, вот история журналиста Лю Ху — его оштрафовали за написание «неправдивого» текста на $1 350.
Он быстро внес штраф и направил в суд фотографию чека. Однако оказался в «черном списке» и теперь даже не может заказать билеты на самолет. Отправив запрос в суд, Лю узнал, что платеж не приняли из-за ошибки в номере аккаунта. Убедившись в правильности данных, Ху снова оплатил штраф. На этот раз ответа не последовало — теперь Лю, в буквальном смысле, стал гражданином второго сорта.
Хороша ли такая забота государства о финансовой безопасности своих жителей?
Узнать за семь минут
Китайским правоохранительным органам потребовалось всего 7 минут, чтобы найти и задержать корреспондента BBC. Экспериментатор самостоятельно загрузил свою фотографию в базу, по которой разветвленная система наблюдения ищет людей, и вышел на улицу. Камеры, алгоритмы распознавания лиц и оперативники сработали в идеальном тандеме.
Всего сообщается о 170 миллионах камер, установленных в крупных китайских городах. Однако к 2020 году планируется установка еще 400 млн дополнительных «глаз». Естественно, они не работают отдельно от остальных систем наблюдения за гражданами.
Доходит до смешного — пекинский политический активист Ху Джиа, к примеру, однажды купил рогатку через WeChat. Как он говорит, без злого умысла — просто друг посоветовал ламповый гаджет для снятия стресса.
Однако вскоре на пороге Джиа появился местный «товарищ майор» и поинтересовался, не собирается ли он атаковать близлежащие камеры наблюдения. Говорить о приватности данных в такой ситуации не приходится. На службе Alibaba, например, есть команда под названием «Шеньдун» — в переводе это означает «Волшебный щит». Её сотрудники следят за работой маркетплейсов и маркируют потенциально опасные сделки.
К тому же, в кампусах большинства китайских компаний стоят полицейские участки — если сотрудники, которые мониторят подозрительные транзакции или аккаунты, обнаружат намек на неправомерную деятельность, они могут быстро передать сведения силовым структурам.
Причем это не просто опция на выбор, а настоятельная рекомендация. Любимый множеством бизнес-цитатников Джек Ма, например, выражает свою верность партийному курсу без заиканий. Вот его цитата: «Политическая и законодательная системы будущего неотделимы от интернета, неотделимы от больших данных».
Все идет к системе предиктивного правосудия, когда преступников смогут паковать заранее — так, чтобы они даже не успели выйти на улицы. Конечно, не обойдется и без окончательной смерти политического активизма.
Чудо на костях свободы
Не стоит забывать и о том, что ведущие китайские компании стали так успешны благодаря крайней закрытости внутреннего рынка при внушительной емкости.
Местным аналогам Google, Twitter, Facebook и YouTube не нужно беспокоиться о конкуренции с международными сервисами, потому что те просто не работают на территории страны. Та же ситуация в сфере онлайн-ритейла, где правит Alibaba. Не может расширить базу подписчиков на территории Поднебесной и The New York Times — газету заблокировали после расследований 2012 года о состоятельной верхушке местного правительства.
Перечислить весь список заблокированных ресурсов не получится, да и простым ограничением доступа дело не обходится. Закрытие аккаунтов или слежка за публичными чатами — не менее популярный в Китае сценарий.
Если учесть все эти тревожные новости, симпатизировать Китаю чрезвычайно сложно. Страна, погрязшая в слежке за собственными гражданами — это еще хуже, чем наглые частные компании, которые охотятся за пользовательскими данными.
Учитывая масштабы китайских государственных проектов и стабильность политического курса, присвоить Китаю статус крупнейшей антиутопии — нормальный расклад.
Где еще встретишь такие наполеоновские планы и такую готовность их воплощать? Причем не в камерных масштабах безумной диктатуры, а на стыке авторитаризма и относительной свободы.
Источник.
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Цифровое слабоумие и искусственный интеллект, цифровой концлагерь
Грефф об искуственном интеллекте https://www.youtube.com/watch?time_co…
Путин об искуственном интеллекте https://www.youtube.com/watch?v=21Ne9…
О. Н.Четверякова об искуственном интеллекте и цифровой экономике, биометрических паспортах
https://www.youtube.com/watch?v=Hdkap…
Л. Винникова Добровольное цифровое рабство. Часть 1 https://www.youtube.com/watch?v=FJHEQ…
Часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=B0FEt…
О биометрических паспортах Н.Н. Мишустина
https://www.youtube.com/watch?time_co…
Сайт Н.Н. Мишустина — http://мишустин-николай.рф
Группа Родительского Отпора с образцами заявлений Вконтакте — https://vk.com/club88227371
https://www.youtube.com/watch?time_co… -Трансгуманизм в РФ, о будущем в 2045 году , проекты РФ ,
Источник: ss69100.livejournal.com
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Ну там о слежки за людьми с Украины виднее! Где запретили “однокласники” и кучу других. Где пытаются запретить Высоцкого и Цоя! Где не то что сериалы, а да же мультики и те запрещены. Мы знаем что такое слежка в ЕС не говорю про США которая следит за всем миром. Но мы то понимаем это всё ради свободы и демократии, не то что в Китае! Очередной вброс очередного украинского любителя свободы и демократии. А вот как китайцы вы хохлы работать пробовали? Вот тогда и ваша продукция будет востребована во всём мире! Но больше всего насмешила это умное изречение! “Если учесть все эти тревожные новости, симпатизировать Китаю чрезвычайно сложно. Страна, погрязшая в слежке за собственными гражданами — это еще хуже, чем наглые частные компании, которые охотятся за пользовательскими данными.” Мы тупые мы думали что за нами следит АНБ или ЦРУ, а оказывается ” наглые частные компании”! США тут не при чём, вот мы лохи!
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Тяжёлое видео Винниковой. Депрессирует. Вроде и не придерёшься, а возникает какой-то внутренний протест, как-будто всё чересчур.
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Возможно ли создать действительно искусственный интеллект? Нет, т.к. нельзя обучить компьютер думать, а написать для этого алгоритм – невозможно. Каждый раз будет получаться «умная» машина, возможно, очень «умная», как IBM Watson, но никогда не получится искусственный интеллект.
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Наверное, каждый понимает под определением “искусственный интеллект” что-то своё. Но, и правда, машина – она и в Африке машина – что вложишь, то и получишь. Это не будет разум в человеческом смысле слова. Топором бы эту робота Софию по искусственной башке…