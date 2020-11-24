Украинский анекдот (вместо эпиграфа).

Собирается как то русский на запад Украины по делам.

Коллеги дают наставления: ты же там на чистейшем украинском

говори, потому что если узнают,кто ты есть, то смерь мученическую примешь…

Поехал. Пока делами в славном городе Львове занимался, заблудился.

Ну, нечего делать - нужно спрашивать. Вспоминая инструкции коллег,

обращается к дедушке, который мимо проходил:

— Добродію, підкажіть-но, будьте ласкаві, де тутка останівка є?

Дедушка, ласково улыбаясь:

— Зупинка за рогом, але ти, москалику, вже приїхав…

Дуракам, как известно, закон не писан. Если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Издревле на Руси к дуракам было особое внимание. Согласно известной русской пословицы, если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Ну и отношение россиян к таким людям всегда было жалостливым. Все понимали, что на их месте мог оказаться любой. Юродивых на Руси всегда поддерживали, как могли, им давали ношеную одежду, еду и милостыню. Считалось, что устами юродивого с людьми разговаривает Всевышний, и многие прислушивались к бессвязным их речам, пытаясь найти некий сакральный смысл. Но кроме юродивых, в стране было много людей с нестандартным мышлением, так сказать, в меньшей степени. Их называли придурками и всячески сторонились, хотя относились к ним не менее жалостливо. Такие люди становились героями очень многих произведений русского фольклора. Одних пословиц про них сложено больше всех.

Это приведена только одна страница из сборника русских пословиц В.И.Даля. Все пословицы на этой странице в той или иной степени посвящены дуракам. А таких тематических страниц там 12 (двенадцать). А сколько пословиц в этот сборник не попало, например из-за ненормативной лексики, вообще не поддаётся счёту. И что интересно, много позднее жития В.И. Даля появилось ещё больше пословиц про дураков. Очевидно, их род со временем только полнится. Как высказался один очень мудрый киногерой (если не ошибаюсь, в сериале «Бандитский Петербург»), дураков в этой стране на сто лет вперёд наделали. Возразить нечем.

Великий советский актёр Савелий Крамаров неоднократно говорил, что своей популярности он обязан тем, что освоил милый сердцу каждого образ русского дурака, который до него не мог (или не пытался) освоить вообще никто. Из-за этого его принимали за своего в любой деревне, хотя сам он был далеко не дурак. Как известно, в русской деревне без дураков скучно. И даже в современных условиях они там ещё не вымерли.

И длится это испокон веков, что даже отражалось в старинных лубочных картинках. Сравните этот фолиант с современными тупыми американскими комиксами. Ощущение, что та публика, для которой издавали подобную продукцию с убогим сюжетом, сама не сильно отличалась от дураков. Или показалось?

И это притом, что ранее слово Дурак очень часто входило в состав имён вполне непростых жителей Руси. Например, в эпоху Грозного существовал князь Иван Иванович Бородатый Дурак Засекин, и это был совсем не единичный известный ныне случай таких имён. Неужели тогда была та самая пресловутая Страна дураков со своим Полем чудес? Но факт имеет место быть – присутствие Дурака в имени не стеснялись. Чем это могло быть вызвано?

И совсем сбило с толку недавнее посещение Турции, где на перекрёстках вместо знаков «уступи дорогу» висят подобные.

Всё правильно, это местный аналог знака «Стоп». Но если оглядеться по сторонам более внимательно, то сомнения рассеиваются – это и есть тот самый случай языкового казуса.

Оказывается, в тюркских языках смыслом слова «durak» является не что иное, как транспортная остановка или даже здание станции техобслуживания, в частности те самые останівка и зупынка из анекдота. А зоркие читатели наверняка заметили ещё одну интересную деталь – налицо два в одном. Или одновременно присутствуют две российских беды – дороги и дураки, только друг на друге. Разве что страна не та. Случайно ли это?

Почему-то вспомнилась забытая ныне песенка на слова малоизвестного поэта, которую часто крутили любители советского блатняка на заезженных до дыр кассетах:

Считает Запад: мы ленивы и затасканы.

Но им известно: в нас бушует кровь татарская.

Не зря ж татары триста лет, башибузуки,

Россию гнули, как свои большие луки. С тех пор прошло немало дней в кровосмешенье —

И нам никак не промахнуться по мишеням

Ведь даже Горький, наш писатель пролетарский,

Твердил, что «мать» мы произносим по-татарски. О, это слово, эти гневные три звука

Дают нам силы, чтоб вовсю стрелять из лука!

Оно поило Русь века своим нектаром,

А если так – тогда спасибо всем татарам!

Насчёт 300 лет ига, конечно, вопрос очень спорный, но в общем нельзя не согласиться – влияние тюркских языков на русскую речь огромно. Рассматривать происхождение многих слов в отрыве от языка южных и восточных соседей является по меньшей мере дилетантским подходом. Очевидно, и с нашим дураком мы наблюдаем тот самый случай. Но почему вдруг получилась такая разница в смыслах? Начинаем думать. Благо, в российских цифровых архивах на тему дурака содержится ну очень много материалов. А нам будет интересен всё тот же В.И. Даль.

Теме дурака в его знаменитом толковом словаре посвящено аж две страницы. Для любителей русских пословиц здесь просто кладезь. Но нас будут интересовать некоторые малозаметные детали, которые для удобства восприятия подчёркнуты.

Очень странно, что при изобилии слов, производных от слова «дурак», в словаре совершенно не раскрыт смысл слов дуролопа, дурандас, дуралей, дурында. Они просто упоминаются, хотя в то же время прочие подобные слова расписываются достаточно подробно, и они имеют строго индивидуальные значения, отличные от ущербных человеческих умственных способностей, некоторые из которых ныне уже забыты. Впрочем, не стоит удивляться. Современное издание словаря Даля, даже если его нам преподносят как скан с оригинала 19 века, далеко не есть таковой. Скорее всего это контрафакт от «творцов истории» не ранее второй половины 20 века, из которого удалено много нерекомендованной для современного обывателя информации. Если бы это был оригинал, то там содержалось бы толкование слов, которых ныне как минимум стесняются. Таких, например, как просак - промежуток между женскими задним проходом и влагалищем (пардон), лясы - мужские органы, точить которые, это примерно делать то, что недавно делал капитан сборной и случайно это вышло на публику. Ничего подобного в скане словаря и близко нет. Ну ничего, будем довольствоваться тем, что имеем.

Впрочем, слово «дурандас» можно как-то отнести к слову «дуранда», описанному в том словаре, в соседнем столбце. Конопля, как многие знают, есть растение совсем непростое. Каким местом оно вяжется со словом «дурь»? По фене этим словом до сих пор называют наркотические препараты. Полагаю, этимологическая связь тут самая что ни есть прямая. Конопляное масло, отжатое из семян, а также аналогичным образом приготовленное льняное и горчичное масло использовались для трансформации сознания человека, превращая его в того самого «дурака» (в хорошем смысле). Но это делалось в храмах. Кстати, водку на продажу по В.И. Далю тоже называли «дурью». Но тогда причём здесь турецкие останівки и зупынки?

Ещё более странно, что на южных русских землях дураками называли тыквы, арбузы и другие крупные ягоды, а дурками называли индюшек.

Тут явно нет никакой прямой связи с глупым человеком. Очевидно, и плоды растений, и животные в данном случае внешне напоминали один и тот же предмет, который имел некую логическую связь со словом «дурак». И не обязательно в контексте врождённой человеческой душевной недостаточности. Что же это было? Смотрим дальше, но уже не в словарь Даля.

В общем, логично, что у нас к слову «дурак» появляется некий синоним «болван», и также тюркского происхождения. Возвращаемся к словарю Даля.

Если свести все смыслы этого слова к единому виду, то помимо глупого человека, словом «болван» называли некий деревянный или металлический предмет, как правило объёмный и пустотелый внутри. В современном языке болванками до сих пор называют куски металла, которые служат сырьём для изготовления различных деталей. Что здесь может быть общего? Арбузы и тыквы в некотором роде тоже имеют похожую форму и пустотелость (если из них удалить съедобную мякоть). А как же индюки? Может, есть ещё некие синонимы?

Синим как раз выделено то, как в современном контрафакте словаря Даля трактуют выражение "точить лясы". Почувствуйте разницу. Абсолютно идентичный смысл соответствует слову "балагурить"

Синонимы, как ни странно, есть. Кто-нибудь слышал выражение «под балдой»? Когда-то уже писал, что ранее на балах люди входили в экстаз, и становились теми самыми «дураками». А растение, столь любимое кошками, ранее оказывается называлось болдырьян. И где-то по тексту в словаре снова указаны некие «болдак» и «балдашка» как упоминаемые выше сосуды. Мы топчемся где-то рядом с разгадкой.

И тем не менее, причём здесь остановки общественного транспорта?

Наверное, пора погружаться теперь уже в тюркские языки.

Народ, кстати, в Турции очень общительный. Каждый второй, по крайней мере на побережье Средиземного моря, очень неплохо может объясняться на русском языке. Любое посещение торговых павильонов средней руки превращается в театр одного актёра, где актёром является продавец (если он там один). Как известно, на восточном базаре всегда есть два дурака, один из которых дорого продаёт, а другой дёшево платит. Без эмоционального процесса торга там не обойтись никак. И во время торга узнаёшь все самые свежие новости, как местные, так и общемировые, от победы Байдена в США до войны в Карабахе (на тот момент ещё не завершённой).

В одном из таких павильонов оказалось несколько продавцов разного возраста, с внешностью типичных турецкоподданных, но разговаривавших по русски почти идеально. На вопрос, как так, оказалось, что все они являются близкими родственниками, прибыли в Турцию из Туркмении несколько лет назад, и остались здесь навсегда. И выяснились некоторые интересные факты, которые нам никогда не преподавали в своё время в советской школе.

Оказывается, исторической родиной современных жителей Турции являются земли, географически расположенные в Центральной Азии, и в частности в Туркмении. Язык у жителей Турции и Туркмении очень сильно схож. В середине 19 века произошло некое событие, вынудившее тюркоязычные народы мигрировать на запад, на территорию современной Турции и далее, на ближний Восток, в Африку и Европу, в т.ч. и Крым, и всё это сопровождалось войнами. До сих пор из поколения в поколение передавались сведения о том большом переселении. При СССР южные границы были закрыты, попасть в Турцию было практически невозможно. Ситуация изменилась в начале 90-х годов 20 века, с уходом СССР в прошлое. Кто как мог, любым способом покидал бывшие советские среднеазиатские республики. И до сих пор многие современные жители Центральной Азии из-за отсутствия возможностей в своих странах стремятся переехать в Турцию. В Туркмении сейчас предприняты меры, чтобы коренное население окончательно не разбежалось. Выехать из страны простым небогатым людям практически невозможно – их не выпускают. Но те, кто смог переехать, как правило нашли себя в новых условиях и благодаря своему трудолюбию обогнали по уровню благосостояния даже местных коренных жителей Турции. И, как ни странно, знание русского языка в этой стране даёт огромное конкурентное преимущество во всех сферах, от туризма до продажи недвижимости.

Интересно, что же за событие вызвало переселение тюркоязычных народов на запад? Уж не то ли самое, от которого болгары переселились в современную Болгарию, а мордва и немцы из Лукоморья в Австро-Венгрию? Речь о той самой войне «красных» с «белыми», только реальной, про которую мы практически ничего не знаем. Впрочем, вернёмся к нашим дуракам. Точнее, уже тюркским дуракам.

На поверку, при переводе одного простейшего словосочетания касаемо наших остановок общественного транспорта на туркменский язык выдался интересный результат.

И при этом словосочетание bes et является аналогом того самого слова, которое означает остановку общественного транспорта, или слова "durak". Латиница появилась в Туркмении совсем недавно, об этом порассуждаем чуть позже. Так что же, слово "беседка" в русском языке появилась из восточных языков? Это не удивительно, например название электрического заряда в английском языке дал туркменский город Чарджоу. Очевидно, ранее до настоящей войны «красных» и «белых» в этих землях был некий центр цивилизации. Ничего нельзя исключать, как впрочем и обратного варианта – перехода слова «беседка» в тюркские языки из русского без перевода, как например «самовар».

Так может, ранее наш «дурак» выглядел примерно так?

Это всего лишь парадный подъезд к отелю, который построил в Каире его правитель Исмаил-Паша. Этот правитель происхождением был турок, хотя по стилю правления он был европейским до мозга костей, и даже образование получил во Франции.

В январе 1863 года после смерти паши Мухаммеда Саида Исмаил-паша стал новым правителем Египта. Политика реформ, начатая его предшественником, претерпела при нем некоторую корректировку. В частности, были изменены условия договора с компанией Суэцкого канала. Исмаил-паша считал, что её привилегии чрезмерны и обременительны для Египта. К тому же практиковавшиеся на стройке средневековые методы эксплуатации вызывали озлобление египетских крестьян и были чреваты народными возмущениями. В январе 1863 года новый паша издал фирман о запрещении принудительного труда на строительстве канала. Земельные владения компании были ограничены двухсотметровой зоной по обе стороны от русла канала. За пересмотр этих и некоторых других условий договора Исмаилу пришлось заплатить компании неустойку в размере 84 млн франков. Строительство Суэцкого канала было окончено в 1869 году и в ноябре состоялось его торжественное открытие. К открытию канала в Каире был построен один из первых в Египте (и на Африканском континенте вообще) публичный оперный театр, к открытию которого композитору Верди была заказана опера «Аида»; переоборудован Булакский музей древностей.

Это был очень необычный стиль правления как для тех времён, так и для тех народов. Тем не менее, факт имеет место быть – Исмаил-паша действительно слыл очень культурным человеком, и в первую очередь музыкальным. Одних только музыкальных киосков в Каире он настроил очень много. Очень (кажется, ранее уже писал об этом).

Так что же, это были тоже «дураки», с тем же принципом действия? Похоже на то, разве что общественный транспорт здесь не использовался. Конструкция была универсальной, только применяли её везде, и частными случаями были культурные сооружения и объекты общественного транспорта.

Это всё, конечно же, замечательно, но тогда причём здесь индюки, арбузы и тыквы?

Вспомним ещё два определения дураков – набитый и подкидной. В словаре Даля они описаны, но как-то куце, больше применительно к карточной игре. А если предположить, что набитый дурак – это некий предмет, который изнутри набили каким-нибудь веществом, как например табаком набивали курительные трубки? К примеру, такой.

А может, это и есть тот самый дуралей, куда наливали «дурь»? Конечно же, не водку и не конопляное масло, а нечто другое. Или всё же набивали? (спойлер – эти сосуды действительно набивали веществом, которое в нормальном состоянии составляет аморфную полужидкость-полупудру красного цвета).

Полагаю, теперь всем стало понятно, почему дураками называли тыквы, арбузы и индюков.

А на следующих фото можно разглядеть, как висят дуралеи и стоят дурынды. Всё как-то до боли знакомо.

Только это храмы в Вифлееме, который на момент съёмки, как вы уже догадались, тоже был турецким, как и Каир. Что же за страной была та самая Атаманская (Оттоманская) Империя, которую, согласно турецким СМИ, сейчас стремятся возродить вновь?

Но мы едем дальше, и посмотрим на тот самый упоминаемый выше Суэцкий канал, в момент его запуска.

Похоже, на мобильных сооружениях стояли те самые подкидные дураки. Суэцкий канал – это вообще отдельная история. Очень многие источники небезосновательно утверждают, что в 19 веке его никто не копал (даже Википедия это не оспаривает). Он был просто вычищен от грунта, нанесённого неизвестным катаклизмом. А пользовались им ещё с тех времён, когда по преданиям недалеко от этого географического места проживали древние шумеры. Кто на самом деле копал этот канал – тайна, покрытая мраком.

Ну вот, собственно, и есть тот самый случай – дорога и на ней дурак. Точнее, зупынка (совершенно без сарказма и иронии). В те времена, когда делалось это фото (ориентировочно 1860-1870 годы), данные географические места совместно с турками населяли народы, называемые мамлюками.

Окончание «юк» совершенно чётко идентифицирует эти народы как бывшие братские (ранее также как-то писал об этом). В 19 веке эти народы на африканской территории частично были истреблены, частично ассимилировались с пришельцами. Так что истории про древних укров в Египте как минимум не лишены под собой основания, разве может быть были это не совсем укры и не древнее прочих народов. Когда-то это была огромная страна, называемая Великой Тартарией, и проживали на ней вполне гармонично очень разные этносы. Но об этом чуть позже.

Полагаю, что на самом деле являлось дураком в понимании от 19 века на огромной территории Евразии (и не только), всем стало понятно. Настоящий дурак – это металлическая конструкция, на которой стояли вазы с неким веществом. И внутри этой самой конструкции иногда, как частный случай, размещались приборы для создания уникальной атмосферы, воздействующей на человеческую психику. И вот в них как раз и наливали ту самую «дурь» в дуралея.

Давайте в дальнейшем, для предотвращения путаницы, эту самую конструкцию будем называть Дураком (с большой буквы), а людей с признаками уникальности – как и обычно, дураками.

Кстати, на том Суэцком канале Дураков было очень много. Причём были они стационарные, мобильные и даже в корабельном исполнении.

Но это всё было в Турции, или на той территории, которую мы так сейчас подразумеваем, и которую ныне занимает ряд африканских и ближневосточных государств. А что же было в России?

Следов тех самых Дураков на дорогах осталось очень мало.

На фото Таганская площадь Москвы в начале 20 века. Как видно, в месте конечной остановки трамвая находится Дурак, правда уже неработоспособный и разукомплектованный. С какой целью его там ставили ранее? Как главную версию предлагаю организацию тяговой силы для трамваев, в составе множества подобных Дураков, расставленных вдоль путей. Более подробно на эту тему написано здесь.

А есть какие-нибудь другие подобные случаи? На фото из архива Прокудина-Горского эпизодически Дураки встречаются достаточно часто на улицах той России.

Можно предположить, что те маленькие церковки или просто святые места, которые, как известно, пусты не бывают, встречались в населённых пунктах достаточно часто. К концу 19 века они стояли как будто хаотично и несистемно, и носили имена святых, либо были представлены как памятники к каким-либо историческим событиям. Но это не совсем так. Как уже неоднократно описывалось ранее, все эти сооружения имели свой функционал. Более того, в подавляющем большинстве случаев эти сооружения являются новоделом от второй половины 19 века, разве что строили их на месте стоявших ранее оригинальных сооружений. Не исключено, что новые сооружения были копиями стоявших на их месте старых, но это далеко не факт. Оригинальные сооружения уничтожила война, та самая, где «красные» победили «белых», и сделали на территории Империи псевдобелый правящий режим, который уже в 20 веке победили квазикрасные. Вот при тех самых псевдобелых данные новые сооружения и были построены.

Настоящим функционалом этих сооружений, или их оригинальных предшественников, было обслуживание инженерных сетей, или (что чаще) – дорог. И гораздо чаще сухопутных дорог в той Империи практиковались судоходные каналы. Видишь старинный храм вдали от города – копай, и найдёшь канал или бывшее слияние исчезнувших рек. Наши Дураки осуществляли там инженерное обеспечение, и попутно совмещали свой функционал с благоприятным воздействием на психику человека. Или на тех самых уставших пассажиров, пользовавшихся транспортом прошлого. Написано по этой теме уже очень много, в связи с чем останавливаться на подробностях не будем. Интересовать нас сегодня будет другое – при каких обстоятельствах дороги и Дураки превратились в две российские беды. Кто осуществил подобную грандиознейшую подмену понятий?

Риторический вопрос, однако. Попробуем ответить, но немного нестандартно и через призму современных реалий от 2020 года.

В настоящее время практически все СМИ, идущие в ногу со временем или пытающиеся это делать, трубят о скорейшем переходе в шестой технологический уклад.

Этот процесс идёт в мировом масштабе, его двигают некие тёмные силы, ради ускорения этого процесса они используют искусственно выпущенный Ковид, и т.д., и т.п. Интересующимся подробностями рекомендую погуглить, нужную информацию найдёте без особого труда. В то же время, мало кто представляет, что же такое из себя представляет тот самый шестой технологический уклад. Смотрим Википедию.

Кто-нибудь что-нибудь понял? Во дебилы (это я про составителей, но не про Глазьева, он то как раз умнее всех их вместе взятых). Давайте применим искусство чтения между строк и осмыслим этот набор слов заново.

Как все мы знаем, нефтяной экономике приходит конец. Этому способствует множество факторов, воспримем их сейчас как объективную реальность. Крайняя недавняя информация была о том, что в мире скопилось рекордное количество лишней нефти, её банально некуда девать и объём этой нефти только растёт. Очевидно, вся эта ещё живущая нефтяная экономика дышит на ладан по инерции и поддерживается путём неких специальных реанимационных мер. Те, кто правит миром, держат паузу перед её обвалом. Сколько продлится эта пауза, никто не знает. Но в то же время, сильными мира сего ищется новый вид рентных доходов, не связанный с углеводородами. Где же его брать?

И тут, о чудо, взору тех сильных предстаёт Человек. Почему бы его не сделать второй нефтью? Идея неожиданно оказалась сто́ящей. Собственно, в тех же прогрессивных СМИ это уже заявляется напрямую. А как люди могут создавать доход? Очень просто. Если поставить всех людей на тотальный учёт и контроль, и также поставить на учёт всё, что связано с жизнедеятельностью этих людей, то можно неплохо обогатиться. Если выразиться более понятно, то в итоге возникновения тотального контроля и тотальной иерархической структуры управления произойдёт колоссальная оптимизация ресурсов. Исчезнут все преступные доходы узкой группы лиц, которые теперь пойдут в нужном направлении. Исчезнет укрывательство доходов от налогообложения. И много чего исчезнет. Но рентабельность этого глобального проекта многократно перекроет продажу нефти и прочих энергоносителей. Самая большая сложность состоит только в том, что необходимо создать технические средства тотального контроля. Вы правильно поняли, речь как раз о том пресловутом «цифровом концлагере», о котором в Википедии нет ни слова. Вот для его создания как раз и внедряются те самые «наночудеса» из указанного списка, половина из которых является утопией (по мнению автора этих строк).

Но это шестой уклад. А с каких укладов всё начиналось? В Википедии на этот счёт тоже есть информация.

Википедию надо уметь читать. Знающий человек всегда найдёт в ней нужную информацию. Давайте и мы попробуем предположить, что нумерация и датировка возникновения новых технологических укладов абсолютно истинная, а всё остальное – сказки для обывателей. И попробуем эту таблицу реконструировать с неким приближением к истине, использовав в своих выводах имеющиеся беспристрастные доказательства. Итак,

Уклад 0 – (?-1772 годы) – Глобальное использование технологий свободной энергии, отсутствие государственных образований как таковых, отсутствие эксплуатации человека человеком. Полнейшее господство натурального хозяйства. Знаменитая «гармония», когда боги жили вместе с людьми, не было частной собственности, отсутствовали голод, болезни и т.п.

Уклад I – (1772-1825 годы) – Война Юга и Севера, она же Первая промышленная революция. Силы Юга (населявшие Антарктиду) колонизируют все представлявшие интерес земли и делят их на сферы влияния. При этом уничтожается знаковое территориальное образование Севера – Великая Тартария. Происходит первый этап изъятия технологий свободной энергии в пользу правящей верхушки, уничтожаются наиболее прогрессивные технологии. Происходит первое искусственное переселение народов. Экономика задействована только на военные нужды. Образуются первые централизованные крупные промышленные предприятия. По прежнему отсутствуют как таковые государственные образования, но появляется эксплуатация человека человеком.

Уклад II – (1825-1875 годы) – «Золотой век». Стремительное развитие промышленности во всём мире, с использованием технологий прошлого, но в интересах обогащения узкой группы лиц. Возникновение налогообложения всех непривилегированных пользователей технологий прошлого. Восстановление ряда утраченных ранее технологий, что впоследствии стало упоминаться как «Эпоха возрождения» и частично выдаваться за новые научные открытия. Эксплуатация человека человеком выглядит скорее экономически в виде налогов, государственные образования отсутствуют. Из-за развития транспорта по технологиям прошлого принцип государственности теряет смысл.

Уклад III – (1875-1908 годы) – Война «красных» и «белых», поражение вторых первыми и последущий за ним полный упадок промышленности во всём мире. Она же вторая промышленная революция. Полная зачистка территорий, служившая основной промышленной базой «белых» - Россия (в границах Империи), ближний Восток, Китай, Африка (до юга современной Сахары), Северная Америка. Построение первых марионеточных государств и прочих проявлений «умного капитализма», тотальный запрет технологий свободной энергии, превращение остатков технологических сооружений в объекты культового поклонения. Полное уничтожение исторических документов и замена их фальсификатом. Наука полностью переделывается под «теорию относительности». Человечество в указанный период проходит такие фазы развития, которые в современной истории растянуты на века – первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный и дикий капиталистический строи. Проведение второго глобального переселения народов. Фактически откат всех существовавших ранее достижений промышленности на первобытный уровень и переделка мировой экономики «с нуля» на рентную основу от продажи энергоносителей. Появление государств в том виде, в котором они существуют и сегодня, и появление жесточайшей эксплуатации человека человеком. Предположительно в 1875-1880 годы одновременно проходит экологическая катастрофа, как последствия той войны.

Уклад IV – (1908-1971 годы) – Эпоха углеводородов, с полным уничтожением остатков технологий свободной энергии. Мировая промышленность полностью переходит на нефтяную и газовую зависимость. Доходы от продажи углеводородов подминает под себя узкая группа людей. Проходят две мировые войны. Мир погружается в локальные войны за владение землями, где есть месторождения углеводородов. Наука и техника имеют широкое развитие, но строго в рамках отведённых коридоров для неповторения выхода на уничтоженные технологии свободной энергии. Находят развитие такие проявления «умного капитализма», как «неоколониализм» и гибридные технологии, но только для обслуживания рентной экономики. Также интересен этот период тем, что в середине 20 века в СССР была попытка несанкционированного перехода к укладу II, но в 1953 году эту попытку благополучно пресекли.

Уклад V – (1971-2004 годы) – Можно согласиться с определением данного уклада из Википедии, но по большому счёту этот период является продолжением предыдущего – по прежнему экономикой двигали углеводороды, нефтяной рентой владела узкая группа людей. Создающиеся телекоммуникационные средства не играли большой роли в мировом обороте.

Уклад VI – (2004-? годы) – Как раз и есть тот самый шестой технологический уклад, когда узкая и скрытая группа людей ищет замену нефтяной ренте путём внедрения систем тотального учёта и контроля, и извлечения прибыли с каждого звена взаимодействия субъектов. Ну и сопутствующей им оптимизации ненужного населения, ненужной промышленности и прочих пережитков прошлого. Про технологии свободной энергии вспоминают только некоторые блоггеры, которые в общей массе медиатворцов смотрятся как … дураки (с маленькой буквы).

Написав всё это, чувствую себя как российский Ив Гандон. Но тем не менее, вернёмся к Дуракам.

Посмотрите ещё раз внимательно на реконструированный уклад III (интуиция подсказывает, что даже по датам всё именно так и было). Ради того, чтобы перевести мировую экономику на рентный вид, некая узкая группа лиц провела беспрецедентную в мировой истории «перезагрузку». Барак Обама со своими идеями тут нервно курит в сторонке. Так куда же пропали Дураки из России, а точнее, зачем их подменили?

А действительно, если приглядеться, любое слово хоть из церковного оборота, хоть из транспортных терминов является в русском языке пришлым, или из ныне мёртвых языков, или живых, но явно не тюркского происхождения. За примерами далеко ходить не будем. Раз уж начали с тюркского «durak», давайте продолжать в этом направлении. А как сейчас выглядит современный аналог этого объекта в русском языке? Станция или вокзал. Оба слова западного происхождения, а точнее даже английские. Неужели ранее в России подобных объектов не было совсем и больше они никак не назывались?

Особенно представляет интерес слово «вокзал». Википедия утверждает, что слово произошло от английского Vauxhall и изначально это слово совершенно не применялось к пассажирским зданиям на объектах транспорта. Этим словом называли увеселительные заведения различного вида и толка. А что нам говорит на этот счёт всё тот же словарь Даля?

Синим подчёркнута хорошая пословица, которую к своему великому стыду ранее никогда не слышал. Надо запомнить.

Он совершенно подтверждает эту информацию. Похоже, новому населению этой территории было абсолютно всё равно, что и как там называют. Раз уж воксалами стали называть здания на транспорте (кстати, только в славяноязычных странах, и то не во всех), чего тут говорить о Дураках? Или может быть, ранее была практика использовать воксалы под выступления артистов? Был же когда-то Павловский воксал недалеко от СПб, и там всё было как раз именно так. А может, воксалами стали называть как более благозвучным словом все здания, где выступали старинные шоумены?

Воксал в Павловском парке, 1880

А они на Руси выступали в балаганах. Назывались они скоморохи, шуты и … дураки. Вернёмся в определение дурака из словаря Даля (см.выше). Полагаю, круг замкнулся, и искать больше нечего. Та самая сила, создавшая на территории России третий уклад, вычистила всё, что хоть как-то указывало на технологии прошлого. В том числе и язык. Все тюркоязычные слова, хоть как то напоминавшие о достижениях прошлого, были заменены. Хотя, нельзя исключать версию, что при внедрении третьего уклада, во время той великой войны, заменили сам народ, живший на этих землях. Дороги и Дураки из достоинств и преимуществ этой территории стали её бедами. Весь мир был вывернут наизнанку.

Но замена прошла не только на территории России и прочих уничтоженных государств.

В прочих странах замена прошла более гуманно, без революций и массового вандализма. Под видом изменения градостроительной политики нужные элементы зданий снесли или заменили бутафорией. И никому до них нет дела, ни сейчас, ни тогда.

В России от 20 века некоторые чудом сохранившиеся дома ни у кого не вызывали вопросов, хотя как раз там было над чем подумать.

Их и сейчас сохранилось ещё немало.

Что же это за тёмная сила разрушила мир и ведёт всех, как стадо, к новому технологическому укладу? Большинство обывателей приписывает её к отдельным представителям всем известной нации. Хотя некоторые факты упорно в этом разубеждают.

Эта железная конструкция в центре зала синагоги называется интересным словом «бима».

В ортодоксальных синагогах, как прежде, синагогальный ковчег расположен у восточной стены, а биму делают в центре. В реформистских и консервативных синагогах стол для чтения Торы и ковчег, где хранятся свитки, обычно находятся на общей платформе, на которую перешло название «бима». Таким образом, возвышение, откуда произносились речи и где происходило основное действие, приобрело сходство с театральной сценой. Отсюда происходит, например, название созданного в 1912 году еврейского театра «Габима».

Не будем вникать в тонкости теологии, отметим лишь одно – наша бима на поверку является таким же Дураком, разве что сейчас её исполняют скорее бутафорски. Но ранее её исполняли по всем правилам Дуракостроения.

Интересно здесь то, что подобные конструкции присутствовали, по крайней мере ранее, во всех храмах абсолютно всех конфессий. Имеется множество старых фото, подтверждающих данный факт. Естественно, ранее в старину это было тоже техническое устройство со своим функционалом. Как это работало, на правах версии рассмотрено здесь. И если «читать Тору» в биме, используя такое вот устройство,

то налицо имеем те самые сети, которые сейчас пытаются заменить симулякром в виде 5G. Разве что ID у каждого юзера в той сети не было, тогда не стояло задачи определять позиционирование и фиксировать активность каждого субъекта в отдельный файл. Это всё, конечно же, не более чем предположение, но в одном можно точно не сомневаться – посетители синагог являются такими же «терпилами», как и все остальные посетители храмов прочих конфессий. Их Дурака также коварно подменили, и абсолютно всех его лицезреющих также скоро оцифруют.

А может, ну его, этот шестой технологический уклад?

Включим Дурака, и снова рванём в нулевой. Или на худой конец во второй. И пусть этот Дурак всё делает не так. В первую очередь не так, как хотят Они. Хуже уже не будет. Надо подумать, пожалуй.

Кстати, у далёких предков, житие которых описано здесь, дуравой называли две вещи – красное вино (со словом «кагор» там как-то не сложилось) и то, что в синагогах называется бима. Второе в самодельном сборно-разборном виде присутствовало во многих домах. А вино в обряды вошло только тогда, когда Великий вождь разрешил пользоваться храмами, во второй половине 20 века. До этого времени на любую спиртосодержащую продукцию там было табу. Естественно, соблюдали это далеко не все, но употребление вина всячески в своём круге осуждалось. Равно как и сквернословие.

Наверное, многие задаются вопросом – почему же в той же Турции, несмотря на все войны и прочие передряги, в обиходе остался всё тот же «durak»? Здесь, наверное, снова надо спуститься во времена второго технологического уклада, или, точнее, начала его завершения под натиском военных действий, проводимых «красными». Это всего лишь почти 150 лет назад, о чём многие даже не догадываются.

На огромных территориях северной Африки, ближнего Востока, Малой Азии, Центральной Азии, восточной Европы и других земель в то время существовала огромная общность людей, собирательно называемая сейчас Великой Тартарией. Населяли эти земли очень разные люди, компактно проживая друг с другом и при этом не устраивая междоусобицы. Это были люди, отличающиеся как по интеллектуальному развитию, так и по антропологическому строению. Очень далёким примером такого гармоничного компактного проживания являются некоторые современные регионы России, как например Башкортостан или Бурятия. Как им такое удавалось в старину? Причина одна, и очень простая – Дураки. Распространяя благость, эти технические сооружения «цементировали нацию» лучше всяких передовых идеологий. И для уничтожения этой идиллии надо было всего лишь разрушить Дураков, что «красные» в общем с успехом и сделали (с дирижаблей, а не штыками, как на картинке). На большинстве территорий разрушение шло не точечно, а ковровым методом. В пустыни превращались огромные территории. Термин «тактика выжженной земли» родился явно не в 20 веке, как утверждают некоторые политологи.

Далее всё шло ровно по законам человеческого стада. При исчезновении ресурсов для выживания люди быстро стали группироваться по национальному признаку и воевать друг с другом. Слабейших истребляли или заставляли мигрировать в земли, неблагоприятные для проживания и неинтересные для «красных». В силу произошедших экологических изменений и ухудшений климата малопригодными для жизни стали земли средней полосы Евразии и её севера. Именно туда стали переселяться слабейшие из разрушенных южных стран. А слабейшими там были те самые «белые», или представители белой расы, они же были хранителями всех технических знаний. В частности, на те земли пришли: Парфёновы – из Парфии, Маресьевы – из Маресия, Смирновы – из Смирны, Афанасьевы - из Афгана etc, и только их фамилии хранят сейчас те места, откуда им в своё время удалось бежать. Люди других рас, зачистившие свои территории от «белых», подобными знаниями не располагали. «Красные», заигрывая с вождями племён на завоёванных землях, совершенно не переживали за реинкарнацию технологий прошлого, и не предпринимали никаких мер по зачистке культурного пространства. В этом совершенно не было необходимости. Что совершенно не сказать о «северных территориях», где практически все опасные и ненужные знания были выведены из словесного оборота и из памяти.

Именно так, в частности, на территории Турции и тех стран, где используются в обороте тюркские языки, сохранилось слово «durak». Переход тюркоязычных народов на латиницу, например в бывших советских республиках, являлся далеко не необходимостью оторвать эти народы от России окончательно (хотя это тоже немаловажный фактор). И большевики, внедрившие латиницу в своё время на территории, например, Татарстана и Башкирии, не готовили изначально эти территории к отделению, как нам вещают некоторые историки. Надо снова углубиться в «золотой век». Главной «цементирующей нацией» в Российской империи того времени были немцы, и они как раз распространили на землях тюркоязычных народов свой алфавит. А до этого тюркоязычные народы писали вязью. В некоторых регионах они используют вязь до сих пор. Но Ленин, придя к власти, скорее всего реанимировал в отдельных регионах азбуку того самого, «золотого века», за отсутствием другой. И современный переход на латиницу есть скорее дань исторической справедливости. Но и тут есть некоторые противоречия.

К примеру, древнеегипетские барельефы сложно заподозрить в подделке. Современные люди не могут и сейчас технически повторить те изваяния, смысл рисунков на которых человечество разгадывает до сих пор. Не доросла до такого современная технология. Кто-нибудь видел на таких барельефах любое, хоть незначительное, изображение буквенно-цифровых символов? А вот подделать папирусы или даже иероглифы на камнях очень просто. Как же тогда передавали информацию? Очевидно, люди тех времён не нуждались в графических символах совершенно и визуально ничего не передавали. И похоже, наш Дурак действительно имеет все основания считаться подобием современной сети 5G, только на порядок более совершенной. Тут ещё работать и работать.

Ещё одну интересную вещь удалось узнать из общения с русскоговорящими продавцами в Турции. Оказывается, в Европе, совершенно не афишируя, начинают вводить первый этап «цифрового концлагеря», или «социальный скоринг». И начинают это делать с мигрантов, обильно туда приехавших совсем недавно полудиким способом. Те уже поняли, что им светит, и начали собирать вещи с целью вернуться обратно. Или не совсем обратно, а в те страны, где общество будет всячески противиться подобным государственным мерам. Наверное, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, про какие страны идёт речь.

В своё время ветеран войны в Афганистане, а ныне пенсионер, рассказывал интересную историю о том, как просоветское афганское правительство пыталось внедрить в этой стране обычные советские Правила дорожного движения. Как вы думаете, что из этого получилось? Полагаю, догадаться нетрудно. Теперь представьте тех же жителей этой страны, если им вдруг будут разрешать ходить в дукан только по QR-коду. Нонсенс, и это невозможно даже со временем. Эти люди никогда не впишутся в шестой технологический уклад. Здесь только можно цитировать великого классика.

А теперь представьте Российскую Федерацию, с её жутким разнообразием территорий и этносов. В её составе есть территории, которые оцифруют без особых проблем, например крупные города с высокими доходами населения, где кстати уже идут подобные поползновения. В то же время, есть в составе России и такие народы, которых оцифровывать бесполезно. Они до сих пор рассматривают власть как вынужденную временную трудность и решают все проблемы самостоятельно, как делали это испокон веков. Это, к примеру, население северокавказских республик или Тывы. Как вы думаете, возможно ли существование в одном государственном образовании оцифрованных и неоцифрованных территорий? Ответ, полагаю, очевиден. Можно понять на относительно свежем примере – истории послевоенного Берлина. Очень скоро, что бы там не пели с экранов, эту страну ждёт дефрагментация. Как там говорят в тюркоязычных странах, собаки лают, а караван идёт. Ещё немного, и как в том самом анекдоте, зупинка за рогом, але ти, москалику, вже приїхав. Всё. Точка бифуркации будет пройдена. У этой страны должна быть не конституция, которую правят на коленке как хотят все кто угодно, а как в армии, устав. Иначе ей не выжить. Пусть этот устав будет написан, как и все, кровью, но только благодаря ему можно будет решать кризисы любого уровня в таких масштабах. Впрочем, для кого это всё?

Тот самый вечевой колокол, висевший когда-то на Дураке, пропадёт даже из учебников истории.

Деятельность современного турецкого президента г-на Эрдогана можно оценивать по разному. Всё зависит от того, на чьей стороне баррикад ты находишься. Но полагаю, в одном со мной согласятся все читатели – это есть заслуживающий уважения национальный лидер, который знает, что хочет, и целенаправленно движется к этой цели. А хочет он возродить ту самую Атаманскую Империю, которая была по историческим меркам почти вчера. Интересно, Эрдоган действительно «сделал сам себя», как пишут газеты, или всё же некто извне ему просто пока ещё позволяет таким быть? Как писал какой-то классик (кажется, Энгельс), свобода любого субъекта ограничивается длиной цепи, на которой он сидит. Видимо, и у этого субъекта есть цепь определённой длины. Но в любом случае, у его страны есть огромные перспективы.

Если те же Парфёновы, Маресьевы и Смирновы поймут, что у них есть долгосрочная перспектива залезть в цифровой ошейник вместе со своими малолетними детьми, то они не думая убегут на уже забытую ими историческую родину. Турция начнёт пользоваться огромным спросом. У неё будут шансы создать не только ту самую Империю, а гораздо круче. Её население как раз и не оцифруешь. А если кто-нибудь в этой стране включит Дурака, то можно будет смело посылать куда подальше своих западных хозяев, как это в своё время сделал Сталин. И что интересно, рядом стоит примерно такой же Иран, с похожей историей и амбициями. Наверное, с нетерпением ждёт ту самую оцифровку северных территорий.

Как вы думаете, кто вперёд включит Дурака – Турция, Иран или кто-то другой? Впрочем, дурень думкой богатеет…

Источник: https://www.tart-aria.info/chto-ni-delaet-durak-vsjo/