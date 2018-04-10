Вот сейчас я получу ЭТО — и тогда перестану делать ТО…

Эта заметка поясняет один интересный элемент в поведении многих людей, с которыми у меня было удовольствие общаться. Я решил, что в статьях «< ![CDATA[ ]]> Сейчас я начну сначала – и на этот раз…< ![CDATA[]]>» и «Сейчас я на этот раз — и начну сначала…» данный элемент был описан недостаточно ясно, и потому акцентирую на нём особое внимание, а также хотел бы закрыть вообще всю эту тематику, связанную с ТОТАЛЬНЫМ дефектом нашей цивилизации, выраженным в оправданиях типа: «вот сейчас поменяются условия — и тогда всё будет иначе».

Основной ответ на неявный вопрос данной темы простой: ТОЛЬКО внутренние изменения, совершённые САМИМ человеком приводят к этому самому «иначе», которого он так ждёт. Всё остальное приводит ТОЛЬКО к тому же самому, что было раньше, но с теми или иными вариациями этого повторения. То есть бардак и разруха, от которых хочет убежать человек, просто перекочует во что-то другое в его жизни, если что-то одно в ней вдруг поменяется. Сумма его глупости останется той же, а потому и сумма последующих из неё неприятностей не изменится, поменяется только их форма (и то, если повезёт).

Теперь конкретно о сегодняшней теме. Уверен, вы встречали такие формы поведения: «вот будет у меня своя квартира, буду жить там аккуратно и ухаживать за ней, а пока в этой съёмной живу, можно жить лишь бы просто дожить, да съехать; не вижу смысла за ней как-то особенно ухаживать», или: «вот будет хороший повод, буду одеваться прилично, а сейчас пока можно в тряпье ходить», или: «вот будет новая машина, буду аккуратно ездить, а на этой можно особо не стараться», или: «вот будет у меня хорошее настроение, буду нормально общаться, а сейчас можно и поязвить да повыделываться». Читатель уловил общую мысль… но так ли это? Давайте проверим: если вы действительно уловили общую мысль, то по моему сугубо личному мнению просто обязаны увидеть АБСОЛЮТНО ТО ЖЕ содержание в следующем классическом наборе из моего опыта общения:

«Вот было бы меньше обывателей, жили бы мы иначе, и мир был бы лучше, и только тогда имело бы смысл стараться что-то делать для людей», или: «во всём виноваты либералы, если бы не они, страна бы не разваливалась, а раз власть не шевелится, то я не вижу смысла что-то делать тоже, потому что есть риск, что они сольют и мои начинания», или: «пока Путин участвует в выборах, нет смысла голосовать», или: «пока нет денег я не вижу смысла начинать проект (или заводить детей, или вкладываться в некое дело, или жертвовать кому-то)», или: «мне не хватает того-то и того-то, вот когда это будет, я начну делать что-то полезное». Ну и самый убойный набор, в котором разглядеть ТО ЖЕ САМОЕ уже действительно тяжело:

«Ты такой дебил (дурак, обыватель, лентяй, разгильдяй и т. д.), что объяснить тебе эту мысль совершенно невозможно», или: «виноват в этом ты, и твоя проблема в том, что…», или: «да почему я ему (ей) что-то должен?», или: «причиной моего раздражения является вот такое-то обстоятельство».

Так в чём прикол и почему все эти фразы об одном? Во всех этих фразах выражается, на мой взгляд, непонимание человеком смысла его жизни. Окружающие его явления и обстоятельства — это задачи, которые даются человеку для отработки своих положительных качеств, исправления отрицательных качеств и совершённых ранее ошибок, для искупления вины за прошлое (в т. ч. отработки кармического наследия), проверки своих убеждений, предотвращения возможных ошибок и т. д. Иными словами, ВСЁ, прямо-таки АБСОЛЮТНО ВСЁ имеет для человека важный смысл и общее направление, заключённое в таковых явлениях — направление развития.

Простая ситуация: «убитая» < ![CDATA[ ]]> загаженная квартира< ![CDATA[]]>, была получена человеком для того чтобы он научился порядку и чистоте, и пока он этому не научится, какую бы новую квартиру он не получил, она превратится в помойку. Человек ждёт, что сейчас он переедет — и всё станет хорошо… но результат его сильно разочарует, и даже если от каких-то видимых проблем он действительно избавится, они вылезут в ином проявлении в новой квартире. Или, скажем, жалуется человек на обывателей и считает, что подавляющее число всех бед человеческих от неразумности обывателей, но он забывает, что эти же самые обыватели пришли в этот мир для отработки своих убеждений и отношения к жизни, они принимают участие в Игре в нашей «Песочнице» и создают определённый порядок вещей в мире, в котором сами же и живут. Получая обратную связь, люди имеют возможно наблюдать за результатом своего «творчества». Вас это раздражает? Ну так это и доказывает, что и вы тоже — такой же обыватель, чья проблема состоит как раз в наличии вот этого самого раздражения, а оно порождает в этом мире ряд проблем, которые также вызывают у вас раздражение и т. д. В итоге, если не в этом, то в следующем (или стотысячном) воплощении вы всё равно поймёте, что вам нужно преодолеть склонность к раздражению и все ваши проблемы имеют только один этот корень — раздражение. Если бы вы ваша душа была настолько сильно развита, вы бы не родились на Земле. А раз родились, значит, вероятно, вам нужно победить ТОТ ЖЕ набор недостатков, что и у ненавистных вами обывателей. И, кстати, вы их тоже раздражаете, потому что помимо ТОГО ЖЕ набора глупостей имеете ещё одну: вы отрицаете свою причастность к этому миру и считаете себя кем-то особенным. И это, ОПЯТЬ ЖЕ, ваша проблема.

Вам дана жизнь в этом мире с «обывателями» для того, чтобы вы решили какие-то свои внутренние проблемы, исправили какие-то дефективные качества своей души.

Или вот, скажем, вы считаете, что человек — дурак, настолько тупой дурак, что ему невозможно объяснить что-либо. Раз у вас сложилась такая ситуация, что вам приходится объяснять дураку некую мысль, значит вам НУЖНО что-то понять или чему-то научиться в ходе этого взаимодействия. Отказ от решения задачи приведёт вас только к тому, что вы будете решать ЭТУ ЖЕ задачу заново. В следующий раз вместо дурака вам попадётся профессор РАН. Вы будете удивлены, но и ему вы не сможете донести ту же мысль. Причём в каких-то случаях причиной будет неадекватность профессора, а в каких-то ваше непонимание того, что вы хотели донести, но общий смысл один: ВАМ нужно что-то понять в ходе этой встречи. Например, я уже очень много лет назад заметил одну особенность людей, выраженную в том, что им НЕВОЗМОЖНО объяснить такой их недостаток, который заключается в том, что любая попытка сказать о нём БЛОКИРУЕТ разум и они не воспринимают тебя вообще. Вопрос: КАК можно объяснить человеку ТОТ недостаток, КОТОРЫЙ БЛОКИРУЕТ любые попытки ЕГО обсуждения? Никак?

На самом деле можно, но если человек, по-вашему, дурак, то нельзя. Ваша ошибка будет в том, что вы сваливаете на него свою неспособность решить сложнейшую логическую задачу, в которой нужно найти выход из парадокса типа «не подходи к воде пока не научишься плавать». Только здесь более сложная форма: недостаток блокирует разум при попытке говорить о нём с позиции разума.

То есть чтобы донести до человека мысль, которая позволит ему преодолеть свой недостаток, нужно СНАЧАЛА убрать этот самый недостаток, который вы хотите помочь ему устранить, иначе он будет мешать устранить самого себя… Парадокс…

Вы — умный, просветлённый человек (так вы считаете, если взялись за роль учителя жизни), и вы сталкиваетесь с упоротым обывателем, который проявляет кучу недостатков мышления из-за чего объяснять ему что-либо просто невозможно. Вы можете встать на позицию, что он слишком тупой для вас — и вы провалили простое задание и экзамен на просветлённость, а можете ПРИНЯТЬ правила игры, ПОНЯТЬ, что недостатки человека — это ЧАСТЬ его личности и что доносить до него информацию нужно С УЧЁТОМ этих недостатков. Простой случай: вы видите, что человек употребляет алкоголь, но любая попытка сказать ему об этом будет вызывать такой приступ раздражения, что разговаривать он с вами не будет ещё месяц. Можно ли отучить его от алкоголя? < ![CDATA[ ]]> Конечно< ![CDATA[]]>!

Меня никогда не интересовали ситуации, когда человеку достаточно объяснить вред алкоголя, чтобы он бросил. Это лично мне неинтересно, да и потом, во всём мире существует огромное количество отличных лекторов, которые делают это в сотни раз лучше меня, ориентируясь как раз на тех, кому достаточно лишь подать знания. Меня интересуют люди, которые говорят что-то типа: «пиво при просмотре лекций Жданова как раз ещё вкуснее пьётся!». Интересно как раз когда человек ЗНАЕТ о проблеме алкоголизма, причём едва ли не лучше медиков в местной поликлинике. А ещё интереснее, когда он воинственно воспринимает любые, даже самые мягкие попытки заставить его бросить. Поиск обходных путей в лабиринтах чужого сознания был одним из моих любимых заданий, и очень часто я его проваливал, кстати. Почему проваливал? Потому что в один прекрасный момент я допускал в себе хотя бы каплю осуждения его за поведение другого человека, каплю злости, раздражения, ненависти, злонамеренности. Был период, когда это всё же не влияло на итоговый результат (см. «< ![CDATA[ ]]> Чёрный и белый методы воспитания и обучения< ![CDATA[]]>», и даже вправляло мозг юных дарований весьма успешно, но потом перестало работать ВООБЩЕ, от слова СОВСЕМ. И вправлять мозг я был вынужден уже себе самому.

Потренировавшись делать это на студентах, я взялся за себя… и понял, что ВСЕ люди участвуют в глобальном историческом процессе, и ВСЕ они здесь в Песочнице имеют возможность в ходе взаимодействий видеть свои собственные недостатки, которые и нужно исправлять. Так называемые «< ![CDATA[ ]]> обыватели< ![CDATA[]]>» виноваты в бедах этого мира ровно настолько же, насколько виноваты в них и вы сами, и ваши друзья или родные, и я, — все мы здесь — вечные души — находимся в равных условиях для отработки своих свойств и качеств, для закалки своей индивидуальности. Проблема не в «обывателях», а в том, что вы не умеете с ними жить, и это ваша проблема, корень которой находится где-то в глубине вашего чердака, и у каждого человека свой набор глупостей, который он должен разрешить. Если бы не было обывателей, то ваша проблема в голове проявилась бы иначе и выразилась бы в раздражении кем-либо другим. Или вы думаете, что Третий Рейх тоже обывателей ненавидел? А кто был объектом ненависти в США в середине прошлого века?

ВСЕГДА найдутся козлы отпущения для больного и несовершенного разума «просветлённых» или «разумных» жителей нашей планеты, которые тут оказались, видимо, по недоразумению.

Если вы считаете себя умнее обывателя, попробуйте найти к нему такой путь, который поможет выйти ему из обозначенного выше парадокса. В противном случае вы пытаетесь бороться не с его реальной проблемой, а с её последствиями. Поэтому фраза типа: «твоя проблема в том, что ты…», после которой обыватель тут же блокируется и прячется за эмоциональной защитой — это демонстрация вашего собственного невежества. Вы НЕ знаете его проблему, потому что если бы знали, то никогда не сказали бы глупость, которая и является катализатором проявления этой проблемы, отдаляя, тем самым, понимание человека на дни, а иногда на годы. И здесь вы должны увидеть, что ВАША проблема как раз в том, что вы самоуверенно думаете, что знаете ЕГО проблему. А со стороны это выглядит так: стоят два обывателя и обмениваются абсолютно одинаковыми по своему содержанию бессмысленными глупостями. Только один из них ещё и считает себя разумным. Ну и второй иногда тоже.

Какие ещё фразы вам интересно разобрать? Ну вот к примеру: «пока у меня нет денег, я не буду браться за это дело». Здесь ситуация такая: человек хочет взяться за реализацию полезного проекта, но у него нет денег для осуществления своей задумки. Вот он думает, что нужно бы сначала накопить денег — а уже потом можно будет браться за проект. В реальности всё иначе: следует СНАЧАЛА браться за проект, ЕСЛИ уверен в его правильности (правильно то, что правильно с точки зрения Бога, то есть укладывается в Его Промысел), и ТОЛЬКО ТОГДА ты будешь получать деньги для его осуществления, ПРИ УСЛОВИИ, что сам нравственно СОЗРЕЛ для реализации. Если нравственно не созрел, то есть риск принести в проект те свои недостатки, которые его уничтожат, либо принесут больше вреда, чем пользы, по какой причине срабатывает «< ![CDATA[ ]]> защита от дурака< ![CDATA[]]>» — и с человеком что-то происходит, что не даёт ему возможности заниматься проектом. Далее человеку даётся проверка, в ходе которой он должен показать (самому себе, разумеется, потому что Богу показывать ничего не надо, он и так знает) свою готовность к реализации. Пример проверки мы как раз разобрали выше — человек вынужден снимать квартиру и ухаживать за ней как за своей (в рамках договорённостей с хозяевами) ПРЕЖДЕ чем получит ресурсы для постройки своего дома. Если в съёмном жилье он сможет создать и сохранить порядок, который обещает себе в новом доме, то получит ресурсы на новый дом, или даже сам дом сразу.

Для другого примера возьмём меня. Я замахнулся на создание целого посёлка… как вы думаете, почему эти строки я пишу сейчас, сидя в съёмной квартире? Почему она пятая по счёту?

Вы, конечно, не знаете, почему, но я подскажу: дело не только в порядке, который нужно научиться создавать и соблюдать, это-то как раз для меня никогда раньше не было проблемой, хотя сейчас она появляется. Дело в ряде качеств личности, которые нужно пересмотреть и переработать в ходе такой вот кочевой жизни. И все обстоятельства вокруг меня ясно и недвусмысленно указывают на то, на что мне следует обратить особое внимание. Создать правильный посёлок может только человек высокой нравственности и духовно развитый, каковым я НЕ являюсь. Причём таких людей должно быть несколько. Просто так они НЕ могут появиться, их нужно, прошу прощения, «выращивать» в условиях труда по упорядочивания пространства. С этой целью я и собираюсь научиться взаимодействовать с разными людьми в ходе совместного труда в своей небольшой «песочнице», которую сейчас строю. В ходе этого взаимодействия мы должны в условиях взаимопомощи и взаимопонимания вырасти вместе до нужного уровня развития, достаточного для создания целого посёлка и грамотного управления им. Но сейчас я даже не прошёл экзамен в съёмной квартире! Но я знаю о тех своих проблемах, которые мешают жить в собственном доме, а таковое знание — уже половина успеха. Для желающих идти похожим путём именно со мной (не обязательно навсегда, а просто на какое-то время по желанию) я даже написал < ![CDATA[ ]]> инструкции< ![CDATA[]]>.

Кстати, а почему нельзя просто так взять и построить посёлок? Да можно, конечно, но вы тогда построите типичный посёлок, где абы какие дома, обшитые пластиковым сайдингом, стоят абы как и огорожены забором из профнастила, люди друг друга едва знают и жестоко ссорятся за 10 см «своей» земли, гадят друг на друга, а их собаки гадят по всему посёлку… либо получите очередной вариант социальной стерилизации в духе родовых поселений, в которых трагедии человеческой глупости приобретают иной характер, и где проявляются всё те же скандалы, только немного в иной форме. Люди тащат с собой свои глупости, и где бы они не жили — эти глупости они принесут с собой. И нужно максимально оградить свой проект от этих глупостей, для чего и самому следует сначала от них избавиться.

Условия жизни — это ИМЕННО ТЕ условия, в которых ИМЕННО ВЫ должны увидеть и устранить свой недостаток, свою проблему, а может быть усилить и улучшить свою добродетель, причём сделать это вы можете ТОЛЬКО САМИ. И скажите спасибо врагам своим за то, что обличают ваши недостатки и тыкают вас носом в ваши глупости. А ещё они подкидывает вам интересные задачи о том, как донести до человека мысль о тех его проблемах, указание на которые не только блокируют, но и усиливают эти самые проблемы.

А решение есть… и его простота ещё прекраснее его абсолютной эффективности. Но его (в узких рамках своего понимания) я расскажу как-нибудь в другой раз. Не скоро. Как видите, я ещё сам далеко не полностью понимаю данный жизненный принцип, но вижу, что он пока всегда работает, где удаётся его применить. Научусь лучше — обязательно поделюсь.