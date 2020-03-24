Кот гуру. Индийская притча.
Всякий раз, когда гуру и его ученики начинали молиться, в ашрам входил кот и отвлекал их. В конце концов гуру сказал ученикам, чтобы они привязывали кота на время молитвы.
Через некоторое время гуру умер, но кота по привычке продолжали привязывать. Затем не стало и кота, и тогда в ашраме завели нового, которого так же привязывали на время молитвы. По прошествии веков некоторыми последователями гуру были написаны научные труды. В них указывалось, что привязывание является точным выполнением инструкций гуру и имеет особую важность при отправлении богослужения.
Сам придумал)).
Ученики муд.аки.
Притчи.ру. Рекомендую читать под настроение. Эта притча там есть.
Идея ммного раз повторена на практике:
- Будда выступил против брахманов и культа вокруг богов. Его самого брахманы сделали богом.
- Христос. Его учение всячески интерпретировали, начиная с ап.Павла и заканчивая Кириллом. Гностиков извели, что бы те не умничали. Слова Л. Н. Толстого о том, что учение Христа и Церковная религия – разные вещи – причислены к экстремистским высказываниям со времен “святого” Николая-2 и по сей день.
Хорошая привычка. Я б этому “Коту” еще и жрать не давал или, по крайней мере, не обращал внимания на то, что он постоянно орёт и метит всё, что ни попадя.
Индуисты кошек и так не любят,много плохих поверий с ними связано. К тому же уважаемый бог Ганеша имеет ваханы мыши и собаки. Собак индусы любят, они как и коровы, нагло валяются под ногами.
Сикхи кошек, судя по притче, на верёвочке держат, но не убивают. И то хорошо.
А вот у мусульман кошка – самое уважаемое животное. Только им можно находиться в мечети. Спасла Мохаммеда от укуса змеи, после чего он стал к кошкам очень сентиментален. Не будь кошки, не было бы ислама. А собак мусульмане не любят. Приехавшие в Стамбул туристы удивляются наглости усато-полосатых и жалеют несчастных собак, не понимая причин.
Притча про то, что кота начинают “впаривать”. Чаще всего – в мешке. Когда подведение “научной” базы под “особую важность” привязывания кота завершено.
Кому впаривают? Тем, кого не жалко. Начинают с молитв. А приходят к продаже кота. Начинают с разных молитв, а приходят к продаже одного и того же кота.