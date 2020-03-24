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Кот гуру. Индийская притча.

12:50. 24 марта 2020 219 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

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Всякий раз, когда гуру и его ученики начинали молиться, в ашрам входил кот и отвлекал их. В конце концов гуру сказал ученикам, чтобы они привязывали кота на время молитвы.

Через некоторое время гуру умер, но кота по привычке продолжали привязывать. Затем не стало и кота, и тогда в ашраме завели нового, которого так же привязывали на время молитвы. По прошествии веков некоторыми последователями гуру были написаны научные труды. В них указывалось, что привязывание является точным выполнением инструкций гуру и имеет особую важность при отправлении богослужения.

Источник: https://vsebasni.ru/pritchi/kot-guru.html

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 682 622
    KT 24 марта 2020 в 14:04

    Сам придумал)).
    Ученики муд.аки.

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    • 368 288
      АлександрKT 24 марта 2020 в 15:01

      Притчи.ру. Рекомендую читать под настроение. Эта притча там есть.

      Идея ммного раз повторена на практике:
      - Будда выступил против брахманов и культа вокруг богов. Его самого брахманы сделали богом.
      - Христос. Его учение всячески интерпретировали, начиная с ап.Павла и заканчивая Кириллом. Гностиков извели, что бы те не умничали. Слова Л. Н. Толстого о том, что учение Христа и Церковная религия – разные вещи – причислены к экстремистским высказываниям со времен “святого” Николая-2 и по сей день.

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  • 2512 1996
    Sergey64 24 марта 2020 в 14:57

    Хорошая привычка. Я б этому “Коту” еще и жрать не давал или, по крайней мере, не обращал внимания на то, что он постоянно орёт и метит всё, что ни попадя.

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    • 368 288
      АлександрSergey64 24 марта 2020 в 15:20

      Индуисты кошек и так не любят,много плохих поверий с ними связано. К тому же уважаемый бог Ганеша имеет ваханы мыши и собаки. Собак индусы любят, они как и коровы, нагло валяются под ногами.
      Сикхи кошек, судя по притче, на верёвочке держат, но не убивают. И то хорошо.
      А вот у мусульман кошка – самое уважаемое животное. Только им можно находиться в мечети. Спасла Мохаммеда от укуса змеи, после чего он стал к кошкам очень сентиментален. Не будь кошки, не было бы ислама. А собак мусульмане не любят. Приехавшие в Стамбул туристы удивляются наглости усато-полосатых и жалеют несчастных собак, не понимая причин.

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  • 3683 3111
    Женечка 24 марта 2020 в 15:05

    Притча про то, что кота начинают “впаривать”. Чаще всего – в мешке. Когда подведение “научной” базы под “особую важность” привязывания кота завершено.
    Кому впаривают? Тем, кого не жалко. Начинают с молитв. А приходят к продаже кота. Начинают с разных молитв, а приходят к продаже одного и того же кота.

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