Новости Украины и Новороссии 22 марта 2018
- 10:33 СРОЧНО: Савченко достала гранаты в Раде (ФОТО).
- 10:02 Комитет Рады рассматривает представление на арест Савченко — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».
- 08:51 Савченко рассказала, что Тимошенко встречалась с Захарченко (ВИДЕО).
- 08:13 США выделят полмиллиарда долларов на помощь Украине.
- 07:45 Украинцам можно вешать лапшу, но мир знает правду, — в Раде пожаловались, что Украина давно утратила суверенитет (ВИДЕО).
- 07:07 Ломают через колено, — Пушков о решении Киева разорвать экономическое сотрудничество с Россией.
- 01:47 Украинский «Энергоатом» инициировал повышение тарифа на электроэнергию на 30%.
- Вчера 23:58 За бойкот выборов в Kpымy выгнали из больницы.
- Вчера 20:24 В ООН прокомментировали недопуск Киевом россиян к голосованию 18 марта.
СРОЧНО: Савченко достала гранаты в Раде (ФОТО)
В ходе заседания Комитета Верховной рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривает представления генпрокурора Украины Юрия Луценко на задержание и арест Надежды Савченко, опальный нардеп положила на стол гранаты.
Правда, это оказались не боеприпасы, а съедобные гранаты. Савченко продолжает «троллить» своих коллег.
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Комитет Рады рассматривает представление на арест Савченко — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»
В эти минуты Комитет Верховной рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассматривает три представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко относительно нардепа Надежды Савченко.
Речь идет о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.
Луценко уже озвучил свое обвинение. Теперь слово взяла Савченко, которая до этого слушала выступление генпрокурора с равнодушным видом.
Если Комитет даст согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, соответствующие представления должен будет рассмотреть весь состав Верховной рады.
Напомним, Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании Верховной рады. Она якобы планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи в зале заседаний, а затем с помощью автоматов «добивать тех, кто выживет».
«Русская Весна» продолжит следить за остросюжетной политической комедией в стенах Рады.
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Савченко рассказала, что Тимошенко встречалась с Захарченко (ВИДЕО)
Бывшая украинская «героиня», а ныне опальный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала о встрече Юлии Тимошенко с главой ДНР Александром Захарченко.
«Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я тогда узнала, что, оказывается, с тем же Захарченко когда-то разговаривала и Юлия Владимировна на грани излома Майдана перед войной. Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я с ним говорила», — сказала Савченко в эфире украинского телевидения (на видео с 4:10).
Савченко утверждает, что Тимошенко хотела добиться поддержки на Донбассе.
«Тимошенко хотела, чтоб её поддержал Донбасс, но Донбасс её не поддержал — ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку», — добавила Савченко.
Напомним, речь идёт о двух эпизодах: в 2014 году в слитом в Сеть разговоре с Нестором Шуфричем* Тимошенко предложила сбросить на Донбасс ядерную бомбу, прекратив тем самым гражданское неповиновение.
А вот колючей проволокой огородить Донбасс Тимошенко предлагала в конце 2004 года в разгар Оранжевого майдана.
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* бывший глава МЧС Украины, соратник Януковича. Шуфричу приписывали роман с Тимошенко.
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США выделят полмиллиарда долларов на помощь Украине
Конгресс США выделяет 200 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая летальное оружие — такие данные указаны в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе после предварительного согласования республиканцами и демократами.
Средства выделяются Пентагону, который обязан координировать траты госдепартаментом, и предназначены для расходов, включающих «летальное оружие оборонительного характера», обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.
Есть и ряд ограничений — например, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.
У обеих палат конгресса есть время до истечения пятницы, чтобы принять бюджет и не оставить федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.
Также, кроме 200 миллионов на военную помощь, Украине выделят более 420 миллионов в качестве помощи общего характера.
«Не менее 105 миллионов 325 тысяч долларов должны быть предоставлены в виде помощи Грузии… Не менее 420 миллионов 700 тысяч должны быть предоставлены в качестве помощи Украине», — говорится в проекте бюджета.
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Украинцам можно вешать лапшу, но мир знает правду, — в Раде пожаловались, что Украина давно утратила суверенитет (ВИДЕО)
Депутат украинского парламента Евгений Мураев выразил нетипичное для нынешнего киевского политикума мнение, заявив, что Украина отдала суверенитет заокеанским спонсорам.
«Украина давно потеряла субъектность, к сожалению, потому что наш суверенитет был сдан заокеанским спонсорам и наша власть выглядит смешной», — заявил Мураев в эфире украинского телевидения (на видео с 3:40).
«Потому что от мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, не реально событий, которые происходят на Донбассе. Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу, повторюсь, на уши, но мир знает правду», — продолжил он.
В том же телевизионном интервью Мураев заявил, что разрыв экономического сотрудничества с РФ идёт вразрез с национальными интересами Украины и не принесёт ничего, кроме негатива.
«Что произойдет? Мы потеряем торговые отношения. Мы перестанем поставлять туда (в РФ — прим. РВ) товары с высокой добавочной стоимостью, значит ВВП страны сократится, бюджет Украины тоже сократится, значит, МВФ нам будет рассказывать о еще новых, необходимых реформах, которые будут направлены на экономию расходов — будут урезать льготы, уровень социального обеспечения наших граждан», — ответил Мураев на вопрос ведущей о возможных последствиях разрыва.
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Ломают через колено, — Пушков о решении Киева разорвать экономическое сотрудничество с Россией
Своим решением разорвать торгово-экономические связи с Россией киевские власти наносят непоправимый урон украинской экономике, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Разрыв всех видов отношений с Россией и перестройка самой Украины на антироссийской основе — не временная, а стратегическая линия нынешней киевской власти. Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено. Торжество политики над экономикой», — написал Пушков в своём Twitter.
Как сообщала «Русская Весна», украинский премьер Владимир Гройсман накануне объявил о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011–2020 годы.
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Украинский «Энергоатом» инициировал повышение тарифа на электроэнергию на 30%
Украинская национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» инициирует повышение тарифа на 2018 год на отпуск электроэнергии, которая производится на атомных электростанциях, на 29,15%, или на 15,75 копеек за кВт/час — до 69,78 коп. за кВт/час.
Компания объявила о начале открытого обсуждения проекта скорректированных тарифов и инвестиционной программы, передает пресс-служба «Энергоатома».
Как отмечается в документах компании, действующий тариф «Энергоатома» не покрывает расходы компании по большинству статей, в том числе на закупку свежего ядерного топлива.
В связи с этим обоснованный, по мнению компании, тариф на электроэнергию АЭС составляет должен составлять 69,78 коп. за кВт/час, а на тепловую энергию — 112,67 гривен/Гкал.
При этом действующий тариф на 2018 год, утвержденный постановлением НКРЭКУ 28 декабря 2017 года, установлен в размере 54,03 коп. за кВт/ч и 86 грн за Гкал соответственно.
«Энергоатом» является оператором 4 действующих атомных электростанций, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и 2 — ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.
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За бойкот выборов в Kpымy выгнали из больницы
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В ООН прокомментировали недопуск Киевом россиян к голосованию 18 марта
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сожалеет о том, что россиян не допустили на избирательные участки на Украине во время выборов президента РФ, и призывает Москву не предпринимать аналогичных мер, заявила заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор.
«Мы отмечаем наше сожаление о том, что граждане РФ, проживающие на Украине, не смогли выразить свое право голоса на президентских выборах.
Но мы надеемся, что также на предстоящих президентских выборах на Украине все, кто обладает украинским гражданством, смогут беспрепятственно выразить свое право голоса. И мы призываем обе стороны обеспечить это», — сказала она, выступая в среду на обсуждении ситуации на Украине в СПЧ ООН.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента.
В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
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