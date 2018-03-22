Новости Украины и Новороссии 22 марта 2018

Бывшая украинская «героиня», а ныне опальный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала о встрече Юлии Тимошенко с главой ДНР Александром Захарченко.

«Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я тогда узнала, что, оказывается, с тем же Захарченко когда-то разговаривала и Юлия Владимировна на грани излома Майдана перед войной. Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я с ним говорила», — сказала Савченко в эфире украинского телевидения (на видео с 4:10).

Савченко утверждает, что Тимошенко хотела добиться поддержки на Донбассе.

«Тимошенко хотела, чтоб её поддержал Донбасс, но Донбасс её не поддержал — ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку», — добавила Савченко.

Напомним, речь идёт о двух эпизодах: в 2014 году в слитом в Сеть разговоре с Нестором Шуфричем* Тимошенко предложила сбросить на Донбасс ядерную бомбу, прекратив тем самым гражданское неповиновение.

А вот колючей проволокой огородить Донбасс Тимошенко предлагала в конце 2004 года в разгар Оранжевого майдана.

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* бывший глава МЧС Украины, соратник Януковича. Шуфричу приписывали роман с Тимошенко.