Александр Проханов: Путин не должен уйти из политики. Не завершив свой грандиозный проект

Выиграв войну, он создал особый — советский красный глобализм, закрасив в красный цвет две трети земного шара. За считанные годы он восстановил лежавшую в руинах страну и обеспечил её мощное развитие. Он создал ракетно-ядерную оборону, которая обеспечила существование страны и сделала её неуязвимой для внешних ударов. Ему предстоял заключительный этап проекта, которым он хотел вознаградить советский народ за все великие траты и лишения, сделать его самым счастливым, просветлённым и просвещённым народом мира. Он строил университеты, величайшим из которых является университет на Воробьёвых горах. Строил в индустриальных центрах дворцы культуры, своей роскошью и красотой не уступавшие дворцам императоров, старался обожествить труд, сделать труд простого советского человека священным. Он не выполнил последний этап проекта, ибо силы человека не безграничны, а жизнь не бесконечна. Проект «Сталин» стоит рядом с такими проектами, как проект «Князь Владимир Святой», «Царь Иван Васильевич Грозный», «Пётр Великий». И никому во время этих грандиозных, идущих одна за другой перемен не приходило в голову требовать от Сталина смены власти.Владимир Путин воплощает проект. Путин без борьбы, без схватки, без кровавых распрей, одним промыслом Божьим встал во главе страны в период, когда у России ещё не было государства. Первый этап проекта он посвятил созданию этого государства: хрупкого, неловкого, выстраивающего свои стены и башни среди кавказских войн, предательских суверенитетов и террористических актов. Он построил это государство под самым носом могущественных глобальных империй, которые перестали принимать Россию во внимание и стёрли её с карты мира. Построив это хрупкое государство, Путин сделал всё, чтобы оно не подверглось нападению очнувшихся и прозревших соседей. Он вооружил государство Российское, создал армию нового типа, где ракетно-ядерное оружие нового поколения обеспечивает безопасность ещё столь молодой и столь несовершенной России.Духовная пустота, которая разверзлась в стране после крушения красной идеологии, была заполнена им православной церковью, для воссоздания которой он сделал не меньше, чем апостол Павел, проведя вторую христианизацию России, восстановив христовые обители, сделав Россию страной алтарей и оборонных заводов. Виртуозно лавируя между подводных утёсов, Путин вернул Россию в лоно мировых держав, обеспечив тем самым её существование, ибо, если Россия — не мировая держава, то она не держава и не Россия.Триумфом правления Путина было возвращение Крыма, которое породило в русских сердцах ликование и чувство Победы, а в международных отношениях — бесконечно длящуюся интригу, грозящую существованию России. Путин искусно вёл эту интригу, побеждая соперников в Европе и на Ближнем Востоке.Теперь перед Путиным, как в своё время перед Сталиным, стоит завершающая задача — венец путинского проекта: наградить русский народ за все великие труды и траты, которые он перенёс в ХХ и ХХI веках. Сделать жизнь народа обильной и благодатной, нравственно осмысленной и творческой. И этот период наступил. Наступил он в тяжелейшие, смутные времена мирового кризиса, глобальных обострений, чудовищных экспромтов, которые приготовила нам загадочная биосфера.Этот завершающий акт путинского проекта несёт в себе множество промежуточных грозных вызовов, без одоления которых русское развитие невозможно. Избавить сегодняшнюю Россию от удельных князей, которые поделили между собой страну на восемьдесят почти независимых уделов. Изъять из воровских закромов неправедные, наворованные деньги и направить их в медицину и образование. Укрепить русский народ в сознании своей непобедимости. И кто-то хочет, чтобы Путин, осуществляя этот свой грандиозный проект, уступил своё место другому — либеральному прозападному выскочке или неотёсанному, одномерному главе корпорации? Так может быть, Сталину надо было в 1943 году, во время Сталинградской битвы, уступить своё место генералу или сметливому члену Политбюро?Путин, верши своё дело, продолжи и закончи свой грандиозный проект. Ты не должен уйти из политики, оставив Крымский мост, покрытый мхами и лишайниками, а Керченский пролив — липкой ряской. Какое отвратительное словосочетание — «обнуление сроков»! Есть времена, а есть сроки. Когда кончаются сроки, начинаются времена.А что касается Конституции… Вы хотите, чтобы я боготворил Конституцию, которую писал Шахрай? Конституцию, над которой надругались Полторанин и Бурбулис в сумерках Беловежской пущи? Моя Конституция — это красное знамя Победы, расстрелянное последними пулями великой войны. Моя Конституция — это Андреевский флаг, обугленный и разорванный, вывешенный морскими пехотинцами на дворце Дудаева.Как бы мне хотелось увидеть мой народ счастливым, одухотворённым, исполненным Русской Мечты!

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9892862.html