Александр Проханов: Путин впервые за своё правление потеснил богатых

Александр Блок в поэтическом цикле «На поле Куликовом» писал:

«Доспех тяжёл, как перед боем.

Теперь твой час настал. — Молись!»

После обращения Путина к нации последовала масса комментариев на этот счёт. И все комментаторы обращали внимание на меры по предотвращению эпидемии коронавируса. Говорили о карантине, о мерах поддержки слабых, о выплатах безработным, о пролонгировании всевозможных кредитных льгот, о том, какие меры предпринимаются для того, чтобы обеспечить существование граждан, в одночасье лишившихся работы.

Но практически никто не упомянул о главном, не совсем явном содержании обращения. Этим обращением, мерами, озвученными в нём, Путин начал трансформацию Российского государства. В условиях этой драмы он приступил к переформированию того общества, которое сложилось в России. Он впервые за своё правление потеснил богатых. Впервые дал понять богатым, что они не неприкосновенны. Что страна существует не для них. Что Ермак совершал свой поход за Урал и добывал России Сибирь с её нефтью не ради них. Что герои Великой Отечественной войны погибали под Сталинградом и миллионами умирали на фронтах не для того, чтобы кучка богачей покупала личные самолёты и яхты, вела гедонистический образ жизни, забыв о народе.

Путин начинает медленно, но неуклонно, последовательно выполнять наказ, который давала и даёт ему патриотическая общественность. Он совершил во время своего правления три грандиозных дела. Он утвердил государство Российское после полного краха и провала российской государственности в 1991 году. Делал это среди бед, террористических актов и войн. Он вооружил государство, обеспечил его безопасность, дав гарантии того, что трагедия 1941-го не повторится. Он ввёл в обращение российского общества ценности, которые были утрачены после крушения Советского Союза: справедливость, стремление к божественной справедливости, стремление к ценностям, которые выше денег, выше земных благ. Он построил и восстановил на Руси огромное количество монастырей, по существу, провёл вторую христианизацию.

После 2014 года Путин остановился в своих деяниях, замедлил процесс управления. И стали говорить о том, что президент утомился, устал, что он выполнил те роли, на которые его подвигла история, достиг предела. Но выяснилось, что это не так. В драматический период, в дни растерянности, иногда паники, народ увидел, что у него есть лидер, есть вождь, есть человек, который знает, что нужно делать, и готов взять на себя ответственность. Путин предлагает России отказаться от гедонистических представлений, которые погубили и губят у нас на глазах западную цивилизацию. Предлагает людям отказаться от эгоизма. Предлагает задуматься не о себе, а о ближнем и о государстве как о высшей ценности, которую создаёт народ.

Некоторые люди, наблюдая Путина после 2014 года, говорят, что он выдохся, потерял интерес к политическому управлению, что ему нужна смена, необходим транзит власти. Но сегодня мы видим, что в условиях бури, в условиях высочайшего напряжения — ни о какой смене власти речи быть не может. Во главе страны должен оставаться тот, кто затеял это государство, знает его сильные и слабые стороны, знает ту ось, вокруг которой вращается государство. И он остаётся во власти не потому, что он себялюбец, эгоист или боится каких-то последствий. Его во власти оставляет трагедия государства Российского.

И сегодняшняя ситуация подтверждает вероучение Русской Мечты. Потому что Русская Мечта — это мечта о сильном, мощном, справедливом государстве, способном выдерживать величайшие вызовы истории. И русские люди, двигаясь к этой Мечте, переходя из огня в огонь, из полымя в полымя, преодолевая нашествия, взлёты и падения, переживая тучные и тощие годы, нарабатывают коды, которые ведут их к осуществлению Русской Мечты, к осуществлению Победы. Потому что создание государства божественной справедливости — это и есть Победа. И это Победа не только 1945 года, это вселенская Русская Победа. При преодолении той драмы, которая опять настигла Россию, включаются все вековечные русские коды. Это код артели, общины, код солидарности. Это код жертвенности, мужества, код понимания того, что именно государство является главным хранителем народа, хранителем русской истории и русского исторического творчества. Русский код — это код постоянного воскрешения, возрождения. После падения, поражения, после неудачи русские никогда не опускали руки, а по-прежнему стремились вперёд, выходили из самых страшных, тяжёлых ситуаций и вновь укрепляли своё государство и продолжали движение к реализации Русской Мечты.

Нынешнее обращение Путина — это обращение не «нового Путина», это обращение того подлинного Путина, кому судьба в своё время вверила бразды правления в этом загадочном, огромном, великом и божественном государстве, имя которому — Россия.

Проханов Александр Андреевич (р. 1938) — выдающийся русский советский писатель, публицист, политический и общественный деятель. Член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра». Председатель и один из учредителей Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-prohanov-putin-vpervye-za-svojo-pravlenie-potesnil-bogatyh-114393