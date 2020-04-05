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Сталин – ответы на вопросы

12:04. 5 апреля 2020 21 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Первая интернет-презентация моей новой книги «Сталин. После войны. Том 2 — 1949-1953» прошла сразу в нескольких социальных сетях одновременно. Вопросов были сотни. Сразу хочу извиниться – на все ответить не было возможности.
А вот, что в итоге получилось…

 

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Источник: https://nstarikov.ru/stalin-otvety-na-voprosy-114491

Метки: блог, Видео

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