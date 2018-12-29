Александр Проханов: Ельцинизм должен быть осуждён

Источник: izborsk-club.ru

Предполагал ли Ельцин в Беловежской пуще, подписывая смертельный приговор Советскому Союзу и выпуская «на свободу» Украину, что когда-нибудь в Керченском проливе русские военные расстреляют из пулемётов украинских военных, ранят троих, а остальные будут доставлены в московскую тюрьму Лефортово? Знал ли Ельцин, подписывая беловежский листок, что украинские установки залпового огня станут гвоздить по Донецку, разбивая в прах изумительный аэропорт, разрывая на части детей и женщин? Знал ли Ельцин, расчленяя Советский Союз и рассовывая части расчленённого тела по разным углам, что русский Крым, который он насильно сунул за пазуху Кравчуку, восстанет и вернётся в Россию? Знал ли Ельцин, что после «котла» в Дебальцево, где сложили головы сотни ополченцев, бесславно погибли тысячи киевских солдат, знал ли он, что ополченцы, как буря, двинутся вслед отступавшим киевлянам и едва не захватят Мариуполь? Знал ли Ельцин, разбивавший кувалдой Советский Союз и откалывавший от страны кусок, именуемый Украиной, знал ли он, что этим самым он раскалывает Русскую православную церковь и украинская автокефалия после этого неизбежна?



Захват бандеровцами Киево-Печерской и Почаевской лавры случился в тот момент, когда три беловежских предателя поставили под своим пактом отвратительные закорючки. Когда мы сегодня до хрипоты спорим, кто виноват в инциденте, случившемся у Крымского моста, когда мы пытаемся выяснить, кто первый начал артиллерийский огонь у линии разграничения на Донбассе, выяснить, как велика вина Константинопольского патриарха в расколе православной веры, мы должны признаться, что исконным виновником всего этого является Борис Ельцин и его беловежское преступление.

Разрушение великого Красного государства, которое после Победы 1945 года обеспечивало стабильность в мире, крах этого государства породил множество больших и малых геополитических трещин, разбегающихся сегодня по миру. В эти дни в государстве Российском дают оценку событиям давней и недавней истории, и наконец-то по истечении тридцати лет 40-я армия, проливавшая кровь в предгорьях Гиндукуша, — эти прекрасные, твёрдые волей и духом, солдаты и офицеры афганского похода — сволакивают с себя мерзкие личины предателей, палачей и преступников, в которые их обрядили горбачёвские и ельцинские «историографы». И теперь, когда афганский поход новое политическое обоснование, исправляя уродливый выверт либерального исторического сознания, наступает время дать политическую оценку Беловежскому соглашению и роли в этом соглашении Бориса Ельцина. Он по-прежнему числится в отцах-основателях нынешнего государства Российского, является кумиром российских либералов. Ельцин-центры, как ядовитые болотные грибы, начинают расти по городам России. Они суть памятники небывалого в истории России предательства, истребления тех ценностей, которые создавали, часто ценой своей жизни, великие народы, населявшие Красную державу.

Эти Ельцин-центры, если они всё же появятся в наших городах и селениях, очень скоро превратятся в музеи, рассказывающие о величайшем в истории России злодеянии — ельцинском расчленении государства. В этих музеях будет рассказано о том, кто совершил тот пресловутый «мирный» развод составлявших нашу державу народов. О том, как ельцинские танки в 1993 году стреляли по русским людям, а на стадионе «Асмарал» у пленных баррикадников выкалывали глаза.

В этих музеях расскажут о войне в Приднестровье, когда в Дубоссарах и Бендерах лежали неубранными трупы, а по улицам двигались огромные самодельные броневики с устрашающими пулемётами. Там расскажут о жуткой гражданской войне в Таджикистане, ужаснувшей мир своей страшной первобытной резнёй. О киргизских кровавых событиях, в которых погибли тысячи киргизов. Тот «мирный» развод обернулся, наконец, для государства Российского и необходимостью направить свои самолёты и корабли в Сирию, где сложился мощный радикальный клубок, нацеливший свои удары на русский Северный Кавказ и прилегающие к России пространства Средней Азии. Грузия, ставшая плацдармом НАТО, развязала в 2008 году бойню, и русские танки вынуждены были прийти в Закавказье и избавить от истребления Южную Осетию и Абхазию.

«Мирный» развод, совершаемый среди окровавленных тел и отрезанных голов, продолжается и по нынешний день. Высокомерный и капризный Трамп, отказавшийся встречаться с Путиным на аргентинской «двадцатке», посмел бы он отказаться от встречи с Иосифом Сталиным? Или стоял бы часами в приёмной и ждал, пока русский вождь не кончит ловить рыбу на Чистых прудах и принесёт на встречу с ним пойманного карася?

Беловежский сговор — это гнилое яблоко, из которого выполз мерзкий червяк, разросся в скользкого дракона и жалит теперь весь мир. Ельцинизм — это бессчётное количество истреблённых русских заводов и великих технологий. Это миллион неродившихся русских людей. Это гибель национальных культур и великих национальных репутаций. Ельцинизм должен быть осуждён общественным мнением России и политическими институтами государства в ближайший период.