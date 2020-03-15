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Как Зюганов стал миллиардером с помощью КПРФ?

11:38. 15 марта 2020 96 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Геннадий Зюганов использует КПРФ как некую бизнес-площадку, зарабатывая на партии при помощи различных финансовых махинаций. Проблемы рабочего класса главного коммуниста страны никак не волнуют, вместо этого Зюганов сотрудничает с олигархами, отстаивая их интересы.

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Самая простой и излюбленный способ обогащения для Зюганова – продажа мандатов олигархам. Первый раз идею опробовали ещё в 1995 году. Тогда прописку в партии оплатили В. Семаго и ряд его бизнес-партнёров. В КПРФ сразу поняли, что это золотая жила. Множество олигархов мечтают залезть в политику, для того, чтобы обзавестись особыми привилегиями. Они готовы платить за это огромные деньги, а выдать мандат для Зюганова не составляет особых проблем. В 2003 коммунисты не стали мелочиться и включили в список партии сразу 20 олигархов. Среди них было и несколько представителей ЮКОСа.

Многих часто удивляло, почему фракция КПРФ голосует не так, как хочет избиратель, а за откровенно грабительские бюджеты и непопулярные законопроекты. Дело в том, что это ещё один излюбленный способ обогащения. Коммунисты участвуют в реализации законодательных интересов крупного бизнеса и за это получают свои дивиденды. 

Благодаря столь выгодному бизнесу Зюганов и сам стал настоящим олигархом с внушительным состоянием. При этом коммунист быстро пристрастился к роскоши. Его слабостью стали дорогие часы, обувь от именитых дизайнеров, пошитая на заказ и даже бриллианты. Так, в 2007 году квартиру сына коммуниста обокрали злоумышленники. В этой квартире хранился уникальны чёрный бриллиант стоимостью 2 млн. долларов. Разумеется, сам Зюганов не любит обсуждать тот инцидент, так как у электората возникает много соответствующих вопросов.

Очевидно, что коммунисты плевали на интересы электората, проблемы рабочих и ещё кого-либо. Личное обогащение — вот единственный интерес представителей КПРФ. 

 

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6297 4207
    Владимир 15 марта 2020 в 12:06

    А Единая Россия по намёку автора голосует за другие бюджеты? Что страшно, что едросы в следующие выборы не наберут сколько надо и придётся фальсифицировать выборы. Под компанией очернения других партий, будет легко замаскировать фальсификации, ссылаясь на якобы потерявшими этими партиями доверие избирателей.
    Только правда выведет человечество на следующую спираль прогресса. Современная экономика и политика (деньги и пожрать), приведёт к деградации человечество, что и наблюдается в настоящее время. Вот так Влад-Мария Соколовы (даже здесь не хватила ума прикрыться).

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