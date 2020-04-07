Зюганов говорит, говорит, говорит… красиво: Ленин и борьба трудящихся за социализм (отрывки)

Остро актуален ленинский вывод о росте реакции при империализме. Монополистический капитал устанавливает диктатуру. Он подавляет рабочее и демократическое движение, ликвидирует права и свободы. Хозяева монополий стремятся к аннексиям, к упразднению национальной независимости. В.И. Ленин называл это поворотом «от демократии к политической реакции» и подчёркивал, что и во внешней, и во внутренней политике «империализм стремится к нарушениям демократии, к реакции. В этом смысле неоспоримо, что империализм есть «отрицание» демократии вообще».

Как отмечал Ленин, концентрация общественного производства в руках монополий не устраняет капиталистических противоречий. Конфликты зреют и внутри государств, и на мировой арене. Экономические кризисы становятся всё более глубокими и разрушительными. Обостряются противоречия между трудом и капиталом. Монополии эксплуатируют и разоряют не только рабочих, но и крестьянство, мелкую буржуазию.

Первый — это учение об империализме. И.В. Сталин дал очень точную формулировку: «Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции». Анализируя тенденции развития капитализма, Ленин пришёл к выводу о его переходе в высшую и последнюю стадию. Он выделил основные признаки империализма:

Встречая 150-летие со дня рождения В.И. Ленина, мы не можем не выделить самые важные элементы его великого идейного наследия.

Идейное наследие В . И. Ленина и борьба трудящихся за социализм в XXI веке

Не менее злободневны и эти ленинские слова: «Империализм несёт рабочему классу неслыханное обострение классовой борьбы, нужды, безработицы, дороговизны, гнёта трестов, милитаризма, политическую реакцию, которая поднимает голову во всех, даже свободных странах».

В этих условиях вся болтовня о «свободе» и «демократии» служит одной цели — отвлечь внимание и обдурить народные массы. В действительности, как настойчиво повторял Ленин, финансовый капитал и монополии «всюду несут стремление к господству, а не к свободе».

Стремление олигархии к барышам и углубление противоречий при империализме приводят к разрушительным военным конфликтам и мировым войнам. Ослабленные реакцией, разобщённые ею демократические слои часто не в силах пресечь дела преступных поджигателей войны. Для этого нужна стержневая пролетарская сила, которая сплотит на борьбу.

Ленинское открытие не утратило своего значения. Признаки империализма никуда не делись, а глобализация обострила все противоречия до предела. Так, концентрация в руках монополий средств производства, источников сырья, транспорта и связи, научно-технических открытий, квалифицированных рабочих и инженеров бьёт рекорды. В экономике США доминируют 500 корпораций. Половина из них имеет активы в пяти и более отраслях. Они сосредоточили 20% всех занятых в экономике и свыше 60% прибылей.

По итогам 2020 года объём сделок по слиянию и поглощению составил 4 триллиона долларов. Поглотив компанию «Анадарко», американская нефтегазовая корпорация «Шеврон» стала второй в мире после «Эксон Мобил». Слияние американского конгломерата «Юнайтед Текнолоджис» с компанией «Рэйтеон» привело к созданию военно-промышленного гиганта, который сосредоточил в своих руках производство авиадвигателей, вертолётов, крылатых ракет, зенитно-ракетных систем и других вооружений.

Многие миллиарды долларов составляют сделки поглощения и слияния и в России. Так, банк ВТБ приобрёл сеть магазинов «Магнит». Газовая компания НОВАТЭК Леонида Михельсона выкупила компании «Севернефть-Уренгой», «Геотрансгаз», Уренгойскую газовую компанию и ряд других.

Глобальный империализм повышает роль транснациональных корпораций. Всякая крупная компания сегодня — это сложный многоотраслевой комплекс из производственных, торговых, финансовых и инвестиционных структур. Имея сеть подрядных и субподрядных договоров, она связана со множеством мелких и средних предприятий, чья самостоятельность весьма условна. Распределяя производство по разным странам, материнская компания «обрастает» множеством филиалов. Но центр принятия решений в этом международном конгломерате жёстко определён — это головная штаб-квартира.

Эффективность ТНК намного выше других монополий. Они имеют возможность избегать таможенных барьеров, аккумулировать капитал на самых выгодных направлениях, выделять значительные ресурсы на научно-исследовательские и конструкторские работы. Капитализация ведущих ТНК больше ВВП большинства стран мира. Они контролируют свыше половины мирового промышленного производства, более 60% глобальной торговли, свыше 80% мировой базы патентов и лицензий на новую технику и технологии.

Как и указывал Ленин, основой господства ТНК в мире является вывоз капитала. Объём прямых иностранных инвестиций вырос с 1982 по 2006 год в 20 раз. Сегодня 90% из них приходится на долю ТНК. При этом 1% крупнейших корпораций контролируют 50% объёма зарубежных инвестиций.

Лишь незначительная часть мировой экономики функционирует в условиях свободного рынка. Внутренние трансфертные цены определяют сами же корпорации. И вообще ТНК практикуют жёсткую плановость, которая и гарантирует успех. Именно она дала особые конкурентные преимущества советской стране. Основатель японской компании «Ти-Эйч-Кей» Хироши Терамачи писал: «В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали ещё умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система полностью скопирована с вашей. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры».

Вопреки демагогам, глобализация не поменяла характер капитализма. Эпохальный ленинский труд «Империализм как высшая стадия капитализма» носит пророческий характер. Он объясняет современный мир даже в большей степени, чем мир образца 1916 года.

Лучшие умы современности приходят к выводу: экономический и политический колониализм не ушёл в прошлое. Он стал ещё изощреннее и жёстче, чем в XX столетии. Продолжается наступление на суверенитет государств. Подавляется национально-освободительное движение. Идёт замена культурного многообразия потребительской эрзац-культурой. Как пишет Уильям Робинсон, «глобализация предполагает замещение национального государства как основного принципа общественной жизни при капитализме».

Мировое хозяйство превращается в транснациональное производство. Либеральные идеологи пытаются заявлять, что этот процесс не связан с капитализмом и вещают о какой-то «посткапиталистической» реальности. Но, как отмечает британский исследователь Барри Джонс, глобализация является высшей стадией капиталистической интеграции мировой экономики. Его коллеги добавляют, что при этом идёт распространение капиталистических отношений как вширь, так и вглубь — на все проявления человеческой деятельности, которые постоянно множатся.

Нужно чётко понимать: если глобализация отражает объективные процессы интеграции стран и народов, то глобализм — это современная форма империализма, который душит мир в своих жёстких объятиях.

Мошенники и грабители

Идеологической основой глобализма является нео-либерализм. В октябре 2019 года на IX пленуме ЦК КПРФ мы напомнили, что его «отцом-основателем» считается австрийский экономист и философ, ярый антикоммунист Фридрих Хайек. Его идеи — это гибрид фашизма, социального расизма и колониалистской теории всемирной экспансии капитала. Ученик Хайека Фридман превратил в кузницу неолибералов Чикагский университет. Из неё вышли сподвижники и советники индонезийского диктатора Сухарто, чилийского генерала Пиночета, российского узурпатора Ельцина.

Именно «Чикагская школа» завершила оформление программы неолибералов. В её основе — выведение государства из экономики, тотальная приватизация, полная «свобода» торговли, уменьшение социальных расходов, захват частным сектором всех сфер. В политике неолиберализм стремится под видом «открытого общества» уничтожить национальный суверенитет и утвердить власть глобального капитала, сеет «управляемый хаос» как способ установления нового мирового порядка. Государству отводится роль охранника, оберегающего интересы капитала от народа. Как мы подчеркнули в материалах прошлого пленума ЦК: «Формально наследуя лозунги свободы слова и демократических выборов, неолиберализм исключает реальное волеизъявление масс. Он признаёт лишь тотальную власть капитала, право богачей жировать, а остальных — нищать и прозябать».

Природа неолиберализма не оставляет камня на камне от благостных теорий «гуманизации капитализма». Обнищание трудящихся, углубление неравенства и несправедливости, рост насилия и тотальная реакция — всё это роднит нынешний этап империализма с характеристикой, данной Лениным. «Сила, мошенничество, хищничество и грабёж», — такие методы капитализма выделяет ныне западный философ-марксист Дэвид Харви.

Его оценку подтверждают тысячи примеров. Число голодающих в мире беспрерывно растёт. По данным опубликованного в июле 2019 года доклада ООН «Состояние продовольственной безопасности», 821 миллион человек страдают от голода, а число недоедающих достигло двух миллиардов. Бедность, голод, недоступность здравоохранения дают страшные плоды. Ежегодно 5 миллионов детей умирают, не доживая до 5 лет. Два миллиарда жителей планеты лишены доступа к чистой питьевой воде. В ООН признают, что цель ликвидировать крайнюю нищету к 2030 году достигнута не будет.

Группа исследователей под руководством Тома Пикетти и Факундо Альваредо составила «Доклад о неравенстве в мире». За последние 30 лет неравенство в доходах выросло почти во всех странах мира. Наибольшие темпы оно приобрело в России, США и странах Азии. Причинами стало разрушение СССР и наступление неолиберализма. Крупный капитал этим закономерно воспользовался. Тотальная приватизация, смена налоговых систем, снижение доступа к образованию, сворачивание социальных программ сделали своё дело. В мире 50% бедного населения суммарно получают вдвое меньше доходов, чем 1% самых богатых. И этот разрыв постоянно увеличивается.

Драматичный социальный раскол переживает бывшее социалистическое содружество. В России доля богатейших 10% населения подскочила в доходах до 55%. Это один из самых высоких показателей в мире.

Ещё в 1990-е годы нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц свидетельствовал: «Вскоре после моего прихода во Всемирный банк я начал подробно вникать в происходящее и в стратегии. Когда я выразил свою озабоченность состоянием дел, один из экономистов Всемирного банка, который играл ключевую роль в приватизации, стал мне горячо возражать. Он привёл в пример пробки на улицах Москвы с обилием застрявших в них «мерседесов»… и магазины, наполненные предметами роскоши… Я не возражал против того, что многие россияне настолько разбогатели, что стали причиной уличных пробок или создали спрос на обувь «от Гуччи» и другую роскошь… Но уличные пробки из «мерседесов» в стране, где душевой доход составляет 4730 долл. (речь идёт о доходе за весь 1997 год), есть признак болезни, а не здоровья. Этот знак ясно указывает, что в обществе происходит концентрация богатства в руках немногих, а не распределение его среди большинства».

Картина будет ещё ярче, если взглянуть не просто на доходы, а на владение национальным богатством. По данным ежегодных обзоров мирового благосостояния швейцарского банка «Креди Суисс», половина богатств планеты приходится на 1% сверхбогатых.

Это вполне закономерно, ведь после 2010 года общее богатство миллиардеров увеличивается со скоростью 13% в год! Это в шесть раз быстрее, чем доходы рабочих и служащих. «После 1980 года почти во всех странах, будь то богатые или развивающиеся, осуществлялось масштабное перетекание собственности из государственного сектора в частный», — объясняют составители «Доклада о неравенстве в мире». Так практика неолиберализма делает выгодополучателем крупный капитал.

В России 10% наиболее обеспеченных господ захватили 83% совокупного благосостояния всех домохозяйств. И их доля стабильно увеличивается. За 2019 год число долларовых миллиардеров у нас выросло с 74 до 110 человек, а миллионеров — со 172 до 246 тысяч. 23 богатейших российских олигарха стали богаче ещё на 53 миллиарда долларов.

В отличие от фигурантов «Форбса», простые россияне продолжают беднеть. Их реальные доходы устойчиво снижаются с 2014 года. На данный момент углубление кризиса капитализма наложилось на обрушение нефтяных цен, падение рубля, эпидемию коронавируса.

Нарастает и противостояние капиталу. Исследования показывают: почти 60% жителей планеты считают, что капиталистическая система приносит человечеству намного больше вреда, чем пользы. В некоторых странах так думают уже три четверти граждан. Массовое разочарование в капитализме, разворот настроений влево наблюдаются на всех континентах. В США невиданную ранее поддержу на предварительных выборах кандидата в президенты получил Берни Сандерс. Массовые митинги прокатились за последние годы по Франции, Индии, Чили, Колумбии. Миллионы недовольных по всему миру выходят заявить «Нет!» нищете и бесправию. Правительства капитала не раз бросали против трудящихся полицию и армию. Но нарастание классовых битв неизбежно.

Вспышка коронавируса обострила и без того набухшие противоречия. Мир стоит перед жесточайшими вызовами. Ответ на них человечеству гарантирует только социализм. Так было в СССР, который был способен решать самые острые проблемы. Это же продемонстрировал социалистический Китай, сумевший пресечь опаснейшую эпидемию силой мобилизации и коллективных солидарных действий.

Всё дело в том, что главной угрозой человечеству является вирус капитализма. Многообразные проявления глобального кризиса — предвестие краха этой системы. Он был научно предсказан Лениным. Этот неизбежный крах уже проявляется в сознании людей, восстающих против системы эксплуатации, несправедливости и тотальной лжи.

Усиления классового противостояния не миновать и России. Борьба против пенсионной реформы и защита народных предприятий демонстрируют объединительный потенциал КПРФ. Организацию этой работы последовательно осуществляет Штаб протестного движения во главе с В.И. Кашиным.

В ряде случаев буржуазия идёт на уступки. Но добровольного отказа от неолиберальной политики не будет. Капитал скорее станет топить мир в крови, чем обуздает свои аппетиты. В испуге перед трудящимися он прибегает к услугам самых бесчеловечных идей. Он поощряет фашизм на Украине и в Прибалтике. Он разжигает религиозный экстремизм, стравливает суннитов и шиитов на Ближнем Востоке, мусульман и индуистов в Индии. Его расизм проявляет себя в расправах над индейцами Бразилии и Боливии. Примером пещерного антикоммунизма стала резолюция Европарламента, приравнявшая коммунизм к фашизму и возложившая на СССР вину за Вторую мировую войну. В помощь всем тем, кто ведёт борьбу с ложью циничных фальсификаторов, мною подготовлена статья «Великая победа советской цивилизации. Мифы клеветников и правда Истории». Прошу активно использовать изложенные в ней факты и аргументы.

Канун социалистической революции

Глобализм сохраняет ещё одну характеристику империализма, данную Лениным. Это передел рынков «великими» державами и стоящими за ними монополиями. Предательское разрушение Советского Союза ликвидировало опасного противника и дало транснациональным компаниям громадный рынок сбыта. На короткое время это стабилизировало капиталистическую систему. Но аппетиты рыночных хищников требовали новых жертв. Их жадные кровавые пасти растерзали Югославию, Ирак, Ливию, попытались сожрать Сирию.

Мировой финансовый кризис 2008 года стал самым серьёзным со времён Великой депрессии. Он продемонстрировал порочность основ глобального капитализма. Понижение нормы прибыли обостряет борьбу за ресурсы и рынки. В США это особенно заметно после прихода к власти Дональда Трампа. Ради доходов американских корпораций он отошёл от тактики империалистических союзов, избрал путь протекционизма и подавления конкурентов. Это привело к росту напряжённости с Евросоюзом, Турцией, Японией, к «торговой войне» с Китаем.

За экономическими ударами нередко следуют удары военные. Такова логика империализма, и В.И. Ленин её гениально раскрыл. Но капитализм не вечен. Оценив его противоречия, Ленин сделал вывод о том, что империализм есть канун социалистической революции.

По мере развития империализма происходит концентрация финансового капитала, полное сращивание корпораций с государством. Олигархия активно прибегает к механизмам государственной помощи. Это ярко проявилось в 2008 году, когда правительства включили все рычаги, спасая обанкротившихся создателей финансовых пузырей. Этот же сценарий используется в событиях текущего года.

Обобществление производства в рамках ТНК вступает в жёсткое противоречие с капиталистическими производственными отношениями. Эти отношения, по словам Ленина, являются оболочкой, «которая уже не соответствует содержанию». И она неизбежно будет загнивать, «если искусственно оттягивать её устранение».

Дуновение новых ветров истории представители финансовой олигархии ощущают всё больше. Неизбежная гибель капитализма тревожит их всё сильнее. Финансист Рэй Далио, чьё состояние «Форбс» оценивает в 17 миллиардов долларов, недавно заявил, что рост неравенства создаёт революционную ситуацию, а потому система нуждается в срочном реформировании.

Но излечить язвы капитализма невозможно. Их можно лишь временно закамуфлировать. Дело — за свержением античеловечной системы. Первый удар по ней нанёс Великий Октябрь. Образование Советского государства, создание мировой системы социализма, крушение колониализма поколебало, но не уничтожило гегемонию капитала. Разрушение СССР дало ему временную передышку, влило в одряхлевшие члены порцию свежей крови.

Однако ход истории не обратить вспять. Системный кризис вновь обострился. Задача всех угнетённых и людей доброй воли — сплотиться в борьбе за уничтожение капитализма. Только такая перспектива гарантирует человечеству достойное будущее и само выживание. На это всё яснее указывает научная мысль. Об этом всё громче говорят такие авторитеты, как нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц или самый читаемый экономист Тома Пикетти.

Свои основные выводы Стиглиц формулирует так: «Ситуация вышла из-под контроля», «социальная несправедливость превратилась в угрозу для всего мира». Полностью созвучны марксизму и его слова о том, что господство финансово-кредитной системы над реальной экономикой приводит не только к росту неравенства и бедности. Оно тормозит развитие всей мировой экономики.

Пикетти идет ещё дальше. Он призывает к масштабному перераспределению мирового богатства. Учёный настаивает на законодательном ограничении размеров капитала, которым вправе владеть человек. Предполагая полное устранение олигархии как класса, он предлагает меры, носящие социально революционный характер.

Нужно подчеркнуть: мы ведём речь не о тех, кого научное сообщество считает чудаками и маргиналами. Идеи этих авторов в центре внимания экономистов и социологов. Они обсуждаются в политических кругах. Их изучают в ведущих институтах Европы и Америки. Им вторят даже те миллиардеры, которые понимают: если рост недовольства перерастёт в социальный взрыв, ветер истории безжалостно сметёт их вместе с их состояниями. Неспроста миллиардер Рэй Далио заявил на конференции в Саудовской Аравии: «Мировая экономика в предстоящие 10 лет столкнётся с процессами, которые могут привести к конфликтам и революциям. Внутреннее столкновение в ведущих странах в ближайшие годы изменит весь мировой порядок». О своём согласии с этой позицией громогласно заявил и президент крупнейшего банка «Голдман Сакс» Джон Валдрон.

Близится полное банкротство капитализма. Процессы на планете подтверждают истинность и актуальность идей Ленина, великую силу его призыва к социализму. Этот обращённый к человечеству призыв укрепляет нашу веру в победу идей равенства и социальной справедливости.

Пролетариат — могильщик капитализма

…

Партия нового типа

Ленинская гениальность нашла яркое выражение и в вопросах партийного строительства. «Без революционной теории не может быть и революционного движения… Роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией», — писал Ленин. Задача её создания была блестяще выполнена.

Чёткая организация и строгая дисциплина в пролетарской партии означали решительный отход от кружковщины. Как писал Ленин: «За демократию и социализм стоят все здоровые и развивающиеся слои всего народа, но, чтобы вести систематическую борьбу против правительства, мы должны довести революционную организацию, дисциплину и конспиративную технику до высшей степени совершенства».

Марксистская организация трудящихся должна быть непримирима к оппортунизму, ревизионизму и соглашательству. Именно такую партию — партию большевиков — создал Ленин. Это он сформулировал принцип демократического централизма — обязательный для подлинно коммунистической партии. Он и сегодня в числе фундаментальных положений Устава КПРФ.

Партия большевиков стала пролетарской партией нового типа. По своим принципам, формам и методам работы она полностью соответствовала условиям эпохи империализма и социалистической революции. Разработанный Лениным Устав РСДРП предусматривал превращение партии в революционную боевую организацию, где каждый является самоотверженным борцом. В этом было принципиальное отличие от западноевропейских партий Второго Интернационала. В условиях легальной парламентской борьбы они растеряли свой революционный характер, скатились на путь соглашательства с буржуазией. Мы всегда помним об этом, предостерегая партию от увлечения парламентаризмом.

Ленинцы оценили как тупиковые и методы революционных народников и эсеров. Прямое следствие тактики заговоров и террора — отрыв от масс. Для марксистской же партии обязательны близость к массам и неустанная работа с ними. Сплочение рабочего класса вокруг марксистской партии — важнейшее условие, чтобы объединить всех трудящихся, создать их союз для успешной социалистической революции. Этот союз, как указывал Ленин, возможен только в форме диктатуры пролетариата, то есть власти трудящего большинства.

Антикоммунисты используют термин «диктатура пролетариата» как жупел. Но Ленин постоянно подчёркивал, что главное в ней — не насилие, а объединение большинства трудящихся для уничтожения диктатуры капитала. Вот почему пролетарская диктатура «в миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной республики».

История доказала правоту Ленина. Творческое развитие марксизма, идея союза пролетариата и трудового крестьянства, открытие Советов как лучшей формы пролетарского государства позволили осуществить Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Появление Советского государства стало громадным шагом вперёд. Началось воплощение в жизнь вековых надежд человечества на справедливость. Крах классовой системы, разделявшей людей на хозяев и рабов, освободил скрытые в народной массе силы. Большевистская дисциплина стала одним из условий свершения Великого Октября и победы в борьбе с интервентами и их белогвардейскими пособниками.

Индустриализация, культурная революция, разгром фашизма, освоение космоса стали вехами поступательного движения общества социализма в будущее. Великий Октябрь послужил толчком к пробуждению народов колоний и зависимых стран. Именно Ленину принадлежит идея единого революционно-демократического фронта против империализма. Такая тактика привела к крушению колониальных империй, к победам революционных сил в Китае, Вьетнаме, Корее, Лаосе, на Кубе.

Ни контрреволюция начала 1990-х годов, ни разрушение СССР, ни вызванные этим сложности в мировом коммунистическом движении не обесценили ленинское наследие. Кризис капитализма, обнищание трудящихся, нежелание народов прозябать в дикой несправедливости делают социализм всё привлекательнее. Мы вправе сказать даже больше: только наши идеи уберегут человечество от бездны, в которую толкает мир безумная гегемония капитала. Как и в годы борьбы с фашизмом, только коммунисты способны оградить цивилизацию от самой жестокой реакции.

Для достижения цели нам нужна партия, крепкая идейно, организационно и нравственно. Необходима строгая сознательная дисциплина как дисциплина классовой борьбы пролетариата за власть трудящихся. Именно её Сталин называл «железной». Уставные нормы обязательны для всех. Статус члена ЦК или секретаря обкома — это не верительная грамота на привилегии. Доверие товарищей нужно оправдывать, трудясь с утроенной энергией. И спрос здесь необходим особый.

Ленинский образец дисциплины

Без строгой дисциплины партия нового типа не могла состояться. Для оценки её сути Ленин считал важным вникнуть в проблему антагонизма между интеллигенцией и пролетариатом. Как и другие марксисты, он определял типичными чертами мещанской интеллигенции «хлюпкость» и философию избранных, «стоящих над массой». Избранные считают партийную дисциплину обязательной для других, но не для себя.

Конечно, антагонизм между интеллигенцией и пролетариатом иного рода, чем между трудом и капиталом. Интеллигент — не капиталист. Он вынужден продавать продукт своего труда, а часто и свою рабочую силу. Нередко он терпит эксплуатацию капиталиста и социальное унижение. У интеллигента нет экономического антагонизма по отношению к пролетариату. Но его непролетарские жизненное положение и условия труда диктуют специфику мышления. Эти особенности отмечал Карл Каутский, которого Ленин в данном вопросе безусловно поддержал.

В 1904 году в своей работе «Шаг вперёд, два шага назад» Ленин, вслед за европейским социал-демократом, тогда ещё твёрдо стоявшим на позициях марксизма, подчёркивает: пролетарий всю свою силу черпает из организации. Он чувствует себя великим, когда составляет часть сильного организма. Пролетарий ведёт борьбу как частичка большой массы соратников. Он не ищет личной выгоды и славы, добровольно подчиняется дисциплине, исполняет свой долг на всяком посту.

С интеллигентом дело обстоит иначе. Его оружие — не сила коллективных действий, а личные качества, знания и способности. Необходимость дисциплины он признаёт для массы, но не для «избранных душ». Такие взгляды явно мешают классовой борьбе, которая требует подчинить всех её участников общей цели — установлению диктатуры пролетариата.

Конечно, из интеллигенции вышли и многие социал-демократы, и большевики. Но они всецело прониклись пролетарским настроением, уверенно шли в ряду и шеренге, работали на всяком посту, целиком подчиняли себя делу рабочего класса. Пример строгой дисциплины давали авторы «Манифеста Коммунистической партии» Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Жизнь всегда делила интеллигенцию на революционную, готовую к суровой дисциплине, и мещанскую, бегущую от классовой борьбы. Ленин особо выделял рабочую интеллигенцию. Как передовой отряд революции, она прокладывала пролетариату путь к схватке с царизмом и буржуазией. Героизм баррикад Первой русской революции выдвинул славную плеяду рабочих-интеллигентов. В их числе: Иван Бабушкин, Климент Ворошилов, Михаил Калинин, Александр Шотман, Иннокентий Дубровский, Григорий Петровский, Александра Артюхина, Анатолий Ванин, Пётр Запорожец.

Немало представителей рабочей интеллигенции пало на полях сражений Великой Отечественной. До схватки с фашизмом они без отрыва от производства успели пройти путь овладения науками, составили костяк плеяды строителей социализма.

Не забудет Родина и выдающихся представителей дореволюционной интеллигенции, честно служивших Советской власти. Это академики Павлов, Ферсман, Вернадский, литераторы Горький, А. Толстой, Маяковский, режиссёры Станиславский и Немирович-Данченко.

Гордость многонационального СССР составляли лучшие представители трудовой интеллигенции Курчатов и Королёв, Семёнов и Капица, Харитон и Ландау, Келдыш и Патон, Коптюг и Алфёров. Они подавали яркий пример высокой дисциплины и неустанного созидания, продолжая традицию великих интеллигентов пролетарского типа Ленина и Сталина.

История возложила на КПРФ благородную миссию — объединить всё мыслящее и честное. Ещё в конце ХIХ века Ленин отмечал, что в России есть «рабочая интеллигенция», и настаивал: «мы должны приложить все усилия к тому, чтобы её ряды постоянно расширялись, чтобы её высокие умственные запросы удовлетворялись, чтобы из её рядов выходили руководители русской социал-демократической рабочей партии».

Стать настоящим рабочим интеллигентом — значит преодолеть мещанское отношение к дисциплине. Она для партии — явление не формальное, не бюрократическое, не оторванное от высоких помыслов и нравственных чувств. В 1904 году пролетарский вождь писал: «Бюрократизм можно перевести на русский язык словом: местничество. Бюрократизм означает подчинение интересов дела интересам карьеры, обращения сугубого внимания на местечки и игнорирование работы…»

Ленин подчёркивал: в политике интеллигентский индивидуализм ведёт к оппортунизму. Он несгибаемо боролся за единство партии. Большевиков партийная дисциплина подняла до исторической роли пролетарского авангарда, меньшевиков низвела в болото оппортунизма.

Большевизм закалялся в борьбе как с уступчивым капиталу меньшевизмом, так и с мелкобуржуазной революционностью эсеров, и с интеллигентским нигилизмом анархистов. Он оттачивал классовый подход к анализу фактов и явлений, не допускал уклона ни в «левацкую» революционность, ни в соглашательство с буржуазией.

Большевизм культивировал дисциплину взаимного уважения и доверия, требовательности друг к другу, открытости и гласности. Её обязательное условие — коллективизм в работе и коллегиальность в принятии решений. К такой дисциплине призывал меньшевиков Ленин в период единой РСДРП вплоть до 1912 года. Он настаивал на открытой партийной критике, считал недопустимым «скрывать от партии возникающих и нарастающих поводов к расколу». Но открытая товарищеская критика возможна, по Ленину, «покуда борьба не ведёт к анархии и расколу».

В 1921 году в партии назрел кризис в связи с дискуссией о профсоюзах, и Владимир Ильич определил меры для пресечения интеллигентского и анархического индивидуализма. Он бичевал «односторонность, увлечение, преувеличение, упрямство» Троцкого и групповую дисциплину «рабочей оппозиции» в противовес общей дисциплине.

Ленинский подход предполагал ведение критики по существу дела, при полном уничтожении фракционности. Такая критика призвана учитывать положение партии, не допускать её форм, «способных помочь классовым врагам пролетариата». Недопустимо и спекулятивное использование критики, подмена её критиканством для достижения карьерных целей.

Сложные повороты в истории КПСС преподнесли коммунистическому движению важные и трагические уроки. Они актуальны для нас ещё и потому, что большинство КПРФ составляют не представители рабочего класса. Это трудящиеся из числа интеллигенции, служащих и мелкой буржуазии. Индивидуальный труд и работа в небольших коллективах делает таких людей податливее влиянию индивидуализма и группового эгоизма. Это накладывается на смену поколений в КПРФ в условиях антикоммунизма, который стал частью государственной политики современной России.

Ситуация требует от нас строгости и принципиальности в достижении общности оценок, в обеспечении единства действий. Крайне необходимо повышенное внимание к вопросам идеологии, теории, идейного роста наших товарищей. Суровое противостояние партии и правящего режима ещё и ещё раз диктует железное требование: безукоризненно исполнять нормы демократического централизма!

Сегодня в партию идёт поколение с не всегда твёрдыми мировоззренческими установками. Оно пополнило наши ряды на протестной волне. В нём есть сегменты и шапкозакидательства, и карьеризма, и идейной нечёткости. Подчас наши молодые товарищи подвержены мелкобуржуазной суете и панике, колебаниям настроений, вспышкам как активности, так и депрессии. Виртуальный мир соцсетей способен замещать в их восприятии реальное состояние общества и понимание баланса политических сил. Теоретический багаж у многих недостаточен.

Ленинская идейная крепость партийного пополнения крайне важна делу, которому мы служим. Мы понимаем: молодые коммунисты нуждаются в должной подготовке. Партия создала для этих целей Центр политической учёбы, и он исключительно эффективно работает. У нас есть все основания поблагодарить его организаторов и лекторов. Теперь мы можем и должны идти дальше. Нужно сделать всё, чтобы усилить, шире развернуть партийные программы образовательно-воспитательного характера.

Г. Зюганов



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