Навальный сочиняет небылицы про Маргариту Симоньян из-за чёрной зависти

Одиозный блогер Алексей Навальный выпустил на своём YouTube-канале очередное фейк-расследование, основанное на выдуманных фактах и фальшивых скриншотах. В этот раз нападкам скандального блогера подверглась главный редактор RT Маргарита Симоньян. Навальный решил выставить её «паразиткой», которая зарабатывает миллионы за «наш с вами счёт».

Блогер зацепился за передачу «Международная пилорама», руководителем и автором которой является Симоньян. Это ни для кого не секрет, однако блогер утверждает, что её причастность к передаче тщательно скрывается. За свою работу главред RT, разумеется, получает официальный гонорара (гонорар), но Навальный пытается подать это как какой-то незаконный источник дохода.

Также скандальному блогеру, видите ли, не понравилась сама передача, основанная на жёстком политическом юморе. Подобный формат уже давно популярен за рубежом, да и наш аналог набирает популярность. Однако Навальному невдомёк, что лично его мнение мало кого волнует.

Кроме того, Навальный насочинял, что Симоньян втихую использует студию RT, но на деле съёмки осуществляются официально и канал зарабатывает на этом деньги.

В качестве главных доказательств блогер традиционно использует скрины бухгалтерии от неких анонимных источников, предлагая просто верить ему на слово. Разумеется, нигде подобных отчётов вы не найдёте, так как их попросту не существует.

В целом, в претензиях Навального по поводу чересчур дорогих рекламных контрактов прослеживается откровенная зависть. Очевидно, что подобные предложения блогеру с его небольшим YouTube-канальчиком попросту не светят. RT в свою очередь является успешным СМИ, а сама Симоньян – известный во всём мире медиаменеджер. Именно поэтому главред RT зарабатывает хорошие деньги и без всяких донатов и криптовалютных траншей.

При этом Маргарита Симоньян никогда не стремилась зарабатывать как можно больше для собственного благополучия. Она занимается благотворительностью и жертвует большую часть своей зарплаты нуждающимся, и не только в сфере здравоохранения, но и тем, кто просто оказался в трудной финансовой ситуации.

Главред RT в рамках телеканала создала проект «Дальше действовать будем мы». Суть в том, что абсолютно любой человек, оказавшийся в сложном положении по той или иной причине, может обратиться к проекту. Если ситуация действительно тяжелая, деньги от проекта будут перечислены в кратчайшие сроки.

Так, например, Маргарита Симонян решила помочь мамам, которые недавно родили и у них возникли проблемы с деньгами (столкнулись с денежными проблемами): «Я тоже хочу помочь недавно родившим мамочкам справиться с их сложностями. Я знаю, и все вы знаете, как может быть тяжело купить все нужное для ребенка, если в семье считают каждую копейку. Нужно тысяч 30. А лучше — 50. Не у всех они есть. Если у вас их нет, и вы недавно родили, напишите сюда, с вами свяжутся наши ребята из проекта 'Дальше действовать будем мы' @act.next , получат подтверждение, что вы действительно только что родили ребенка, и я переведу на вашу карточку эти деньги».

А так реагируют на благотворительность главреда обычные люди: «Маргарита, без слов! Человек с большой буквы! Спасибо за все!», «Вы просто святая, Марго!», «Она нормальная, просто на фоне обыденной алчности это выглядит свято. Люди деградировали страшно.. Маргарите респект!», «Какой хороший посыл, пусть помощь найдёт действительно нуждающихся».

Эти слова более чем красноречивы. Основателю ФБК стоило бы поучиться у Симоньян вместо того, чтобы поливать её грязью. Маргарита не на словах, а на деле пытается сделать жизнь российских граждан лучше, Навальный же лишь пытается привлечь внимание к своей персоне на скандальных и лживых новостях.