Федеральное агентство новостей (ФАН) своим расследованием доказало: главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов по сути никто иной как олигарх. Он владелец элитной недвижимости, которая, как водится, зарегистрирована не на него самого, а на сожительницу – Ирину Столярову. Общая стоимость квадратных метров составляет 350 миллионов рублей.

Возникает отнюдь не риторический вопрос: откуда такие деньги у «скромного» журналиста?

Однако все становится понятным, если знать, что стоимость заказного материала в газете – 2 миллиона рублей. И идут эти деньги лично (!) в карман господину главному редактору.

Вот так-то! И это, видимо, не единственная статья «дохода». «Новая» была неоднократно уличена в сотрудничестве с разнообразными террористическими группировками на Ближнем Востоке.

Разумеется, делает она это небескорыстно, а террористы, как известно, «народ» небедный. Совсем недавно корреспондент «Новой» встретился с Риядом Аль-Асаадом, основателем и бывшим главкомом так называемой «Сирийской свободной армии» (ССА). В прошлом полковник сирийской армии, он дезертировал, чтобы руководить террористическим захватом Сирии с территории Турции, вступившей сегодня в открытую конфронтацию с Россией.

ССА призвала к массовым беспорядкам – «революции» в России – свержению законной власти. И под эту дудку пляшет «Новая газета» и ее главред, набивая мошну кровавыми долларами, которые для него не пахнут.

Вспомним и спецкора «Новой» Дениса Корткова, чье сотрудничество с ИГИЛ (террористическая организация запрещена) в России) также было установлено ФАН. Делом Короткова озаботились даже правоохранительные органы, вызвав его для объясений. Как представляется, и на Муратова стоит обратить самое пристальное внимание, пресечь наконец его незаконное обогащение на подрывной работе против России.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/571953-novaya-gazeta-i-ee-glavred-kak-nazhit-sostoyanie-na-rusofobskih-trudah.html