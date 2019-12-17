Музыку заказывает Ходорковский: ФАН раскрыл главную тайну «Новой газеты»

Федеральное агентство новостей опубликовало третью часть расследования, посвящённого лживым обвинениям «Новой газеты» в адрес медиагруппы «Патриот» и непосредственно ФАН. В частности, журналисты «Новой» обвинили информационное агентство в организации провокаций против помощницы Навального Соболь во время предвыборной кампании в Московскую городскую думу.

Как оказалось, атаку на медиагруппу заказал беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, неофициально выкупивший «Новую газету» с потрохами для информационной войны против России.

Автором фальшивого расследования НГ стал скандально известный генератор довольно-таки убогих фейков русофобского издания Денис Коротков. Обосновал он свои обвинения показаниями политтехнолога Игоря Мангушева, который якобы выполнял задание медиагруппы «Патриот», устраивая провокации против Любы Соболь и других кандидатов в МГД из команды Навального. Сам Мангушев и опроверг в итоге инсинуации Короткова.

В первой части своего разоблачения очередной фальшивки «Новой газеты» сотрудники Федерального агентства новостей пообщались с самим первоисточником ни разу не правдивой информации о провокациях на выборах в Мосгордуму. Мангушев сообщил, что Коротков осознанно выложил лживую информацию перевернув его рассказ с ног на голову. Тем самым директор НГ Алексей Полухин и корреспондент издания Коротков серьёзно его подставили, фактически объявив политтехнологу войну. При этом Мангушев признал, что до скандальной публикации не раз работал с «Новой» и Полухиным лично над совместными проектами. Собеседник ФАН выразил уверенность в том, что Коротков своим фейком о медиагруппе выполнял банальный заказ.

Во время второй встречи с журналистами Федерального агентства Мангушев рассказал, что именно «Новая газета» стояла за провокациями на выборах, в которых впоследствии обвинила медиагруппу «Патриот». Политтехнолог не стал скрывать, что сам принимал участие в организации некоторых фальшивых постановок и получал за это от НГ немаленькие гонорары. Свои слова Мангушев подтвердил, предоставив ФАН отчётные документы о мероприятиях, в которых он принимал непосредственное участие.

В придачу к документам политтехнолог поделился с Федеральным агентством новостей аудиозаписью его эмоционального разговора с Полухиным после публикации в «Новой газете» расследования Короткова с его искажёнными показаниями. Благодаря этой беседе и стало известно, что за информационной атакой НГ на медиагруппу «Патриот» стоит сам Михаил Ходорковский неформально владеющий либеральным изданием.

Возмущённый Мангушев позвонил Полухину, желая узнать, почему его использовали для какой-то «гнилой заказухи». Директор НГ открестился от псевдорасследования, объяснив, что материал Короткова согласовывают только главред Дмитрий Муратов или его заместитель Сергей Соколов. По его словам, «Новая газета» фактически не контролирует деятельность Короткова, а за его последний материал (который был его личной инициативой) несут ответственность главред с замом. Также Полухин проговорился, что «Новая» фактически объявила войну петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, с которым некоторые СМИ связывают медиагруппу «Патриот». Напоследок директор НГ раскрыл и главную тайну внезапной активности Короткова и его неформальных редакторов – Муратова с Соколовым, намекнув, что расследование заказал всем известный покровитель «Новой газеты».

Речь идёт о Михаиле Ходорковском, негласно финансирующем антироссийскую деятельность скандально известного издания. Муратов с Соколовым прилежно выполняют все его поручения, а Коротков служит своеобразным связным звеном между редакцией и беглым олигархом. Директор НГ признал, что главред и его зам захватили власть в издании и предоставили его в распоряжение Ходорковского. Коротков же регулярно посещает форумы «Открытой России», на которых публично получает престижные премии, а в кулуарах заказы на псевдорасследования и гонорары от своего главного покровителя. Спецкор НГ свободно раскатывает по Европе и демонстративно тратит немалые деньги, хотя официально зарабатывает в газете сущие копейки.

Несложно догадаться, что истинным заказчиком всех фейков «Новой газеты» является Михаил Ходорковский, которому Муратов фактически продал издание. В медиагрупппе «Патриот», ратующей за чистоту СМИ, беглый олигарх увидел угрозу своим карманным русофобским медиа, открыто ведущим войну против России с помощью самых грязных методов. Вот он и заказал своей шавке Короткову очередной фейк, надеясь дискредитировать неугодные ему информационные ресурсы.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politikrus/548579-muzyku-zakazyvaet-hodorkovskiy-fan-raskryl-glavnuyu-taynu-novoy-gazety.html