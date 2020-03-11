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Позор России на Евровидении.

08:42. 11 марта 2020 554 просмотра 57 коммент. Опубликовал:

ЭТО едет представлять Россию на Евровидении. 

Слов тут мало, и все матерные.

Что же, я расцениваю данный "выбор" как целенаправленную дескридитацию России для мирового сообщества и шикарный повод для будущих насмешек над нашей страной. 

Думаю, самое время задуматься о цензурировании "выбора" претендентов на Евровидение...

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57 Комментариев » Оставить комментарий


  • 266 258
    Виктор 11 марта 2020 в 8:53

    Перед кем дискредицирует-то, перед Европой со своим евровиденьем, где и так пробу негде уже ставить, одно (кончито вурс) или как его там, чего стоит, по мне, дак всех бы их подобных, собрали в кучу и отправили в одно большое евровиденье и пусть они там друг перед другом кочевряжатся

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    5
    • 11052 5080
      BlackCatВиктор 11 марта 2020 в 8:58

      Кончита не повод и в России одевать мужикам платье.

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      • 343 287
        KTBlackCat 11 марта 2020 в 9:23

        Отакои! Вы же со Степанычем,на пару,топите за Россиянские власти.И тут на тебе-целенаправленна дескридитация России. Никогда такого не было и вот опять.))

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        • 11052 5080
          BlackCatKT 11 марта 2020 в 9:25

          Вы весьма глупы, если не понимаете того, что по крайней мере я вижу все, но не трачу время на объяснение причин того, что в итоге бесполезно, ибо после объяснения причин все встанет на свои места.

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          • 343 287
            KTBlackCat 11 марта 2020 в 9:32

            Я так и думал,что вы, что-то подобное ответите.
            Всё вижу,Всё знаю.Но никому,ничего не скажу.Вам с погреба виднее.

            Ответить
               
          • 11052 5080
            BlackCatKT 11 марта 2020 в 9:34

            Если так и думали – стоило ли писать?
            Я говорю о том, что считаю важным в своем понимании.

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          • 266 258
            ВикторKT 11 марта 2020 в 9:39

            А что для вас евровиденье авторитет?

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            1
          • 11052 5080
            BlackCatВиктор 11 марта 2020 в 9:42

            Дело не в Евровидении, а в том, кто его представляет от России и каким образом.
            Неужто Вы не понимаете о чем я?

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          • 266 258
            ВикторBlackCat 11 марта 2020 в 10:16

            Мне по барабану, кто там и как имеет друг дружку, но я все таки утвердился в своей первой мысли, что хоть кто – то, глядя на это непотребство,на главной площадке Европы, поймёт куда катится и отвратится от всего этого

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          • 343 287
            KTВиктор 11 марта 2020 в 9:52

            Нет.Я его уже лет 10 не смотрю.Там всё продажное,а кто платит тот и заказывает музыку.Мне видится,что не только евровидение,но и некоторые международные организации-изжили себя.И участие в них не только беЗсмысленно,но и вредно. Ещё по поводу евровидения:на те деньги ,что туда тратятся, можно было бы провести конкурс в России.

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            1
          • 266 258
            ВикторKT 11 марта 2020 в 10:19

            Смотри выше, Коту отвечал, там и за деньги, если че, не жалко при таком раскладе

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  • 266 258
    Виктор 11 марта 2020 в 9:08

    Кто мужик? Этот что-ли который поедет, да он походу давно уже (раз не пи*****) так что там ему и место,или вы думаете там что-то можно исправить?

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    • 11052 5080
      BlackCatВиктор 11 марта 2020 в 9:16

      Я о том, что этот коллектив едет представлять страну.
      Не свое творчество, а целую страну.
      Я бы на их месте самоустранился бы от конкурса.

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      • 266 258
        ВикторBlackCat 11 марта 2020 в 9:33

        Ну, это если кто ещё верит что можно представлять свою страну на таких вот “имедживых” мероприятиях, то да, для них удар под дых.Но я надеюсь что таких меньшинство, а после этого будет ещё меньше, блин не хотел заморачиватся, но опять же пришёл к своей первой мысли, озвученой Эльфом

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        3
  • 149 19
    Эльф 11 марта 2020 в 9:08

    А по мне наоборот, это выглядит как стёб над изжившим себя конкурсом.
    Ну негоже исполнителям традиционных произведений петь свои задушевные песни среди фриков.

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    3
  • 300 228
    Александр 11 марта 2020 в 9:47

    Евровидение – само по себе позор.
    Конкурс дешёвой попсы.

    Неужели в России нет достойных оперных исполнителей, качественного джаза, фольк- и рок-музыки?

    Вот вы нашли повод для печали.

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    2
  • 1976 1656
    КБ Александр 11 марта 2020 в 9:48

    При нормальной власти в стране, не сильной даже, а просто нормально ориентированной, такая дискредитация страны была бы невозможна. Так что тут к власти все претензии должны быть, а не у власти к кому-то. К высшей власти. За сохранность дома перед домочадцами отвечает хозяин, а не сторожевой пёс…

    Ответить
    3
    • 11052 5080
      BlackCatКБ Александр 11 марта 2020 в 9:51

      Я согласен с тем, что тут есть повод вмешаться хотя бы министерству культуры России.

      Ответить
         
      • 343 287
        KTBlackCat 11 марта 2020 в 9:54

        Пчёлы против мёда?

        Ответить
           
      • 1976 1656
        КБ АлександрBlackCat 11 марта 2020 в 10:03

        Оно должно было вмешаться автоматически, молниеносно отработать свой хлеб без всякой команды “фас”. Если так не произошло (не происходит) – это справедливая пощёчина высшей власти которая не справляется со своей работой , власти, которой подчиняется, курируется, координируется министерство культуры и все другие министерства.. Высшей власти.

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        3
        • 11052 5080
          BlackCatКБ Александр 11 марта 2020 в 10:19

          Для Вас это повод пожурить власти, оно понятно.
          Однако, Вы сами готовы стать ответчиком так же, как сейчас призываете к ответу?
          Хотя бы за Ваши призывы и обвинения?

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          • 1976 1656
            КБ АлександрBlackCat 11 марта 2020 в 10:30

            Не власТИ, а – влаСТЬ. Ответчиком тут должен быть обвиняемый, так как обвинение справедливо. Если меня сделают ответчиком за эти слова, это всё равно, что сделают из меня дурака. Да, это делать они умеют, благо, что ума и смелости для этого много не надо. Вы же, вместо того, чтобы поддержать меня в данном случае, продолжаете заниматься любимым своим делом, лизать задницу у власти. Вы кайфуете от этого. Другого объяснения я не вижу. Ведь власть и на вас глубоко забила. Она вам даже полизать порционно даёт…

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            2
          • 11052 5080
            BlackCatКБ Александр 11 марта 2020 в 10:33

            …Ответчиком тут должен быть обвиняемый, так как обвинение справедливо…
            Кто определяет справедливость?
            …Если меня сделают ответчиком за эти слова, это всё равно, что сделают из меня дурака…
            Разве не от Вас зависит то, как Вы будете выглядеть?
            …Да, это делать они умеют, благо, что ума и смелости для этого много не надо…
            Оправдание заранее известного Вам провала Вашей идеи.
            …Вы же, вместо того, чтобы поддержать меня в данном случае, продолжаете заниматься любимым своим делом, лизать задницу у власти…
            Обида и злоба на оппонента, способного Вам объяснить суть Ваших же подсознательных порывов.
            …В кайфуете от этого…
            Мне стыдно за Вашу глупость.
            …Другого объяснения я не вижу…
            Они есть, но Вашему Я они неудобны.
            …Ведь власть и на вас глубоко забила…
            Я вижу власть как способ изменения реальности.
            …Она вам даже полизать порционно даёт…
            В Вашем видении это именно так.

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          • 1976 1656
            КБ АлександрBlackCat 11 марта 2020 в 10:59

            Да, вы лизун-приспособленец. Так что не задавайте вопросов, особенно глупых, у вас иной статус – с вас нельзя спросить, как с полноценного, поэтому и на ваши вопросы отвечать не следует, следует посылать вас по назначению,туда, где вам привычно и комфортно (назовём условно это место эзотерикой). Как можно не знать: “Кто определяет справедливость?” и спрашивать это у меня. Вопрос: “Разве не от вас зависит, как вы будете выглядеть?” в этом контексте просто глуп, даже не провокационен. Не “выглядеть”, голубок, а быть… Выглядите – вы.

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          • 11052 5080
            BlackCatКБ Александр 11 марта 2020 в 11:13

            …Да, вы лизун-приспособленец….
            Эмоции.
            …Так что не задавайте вопросов, особенно глупых…
            Неудобных Вам и Вашей идее.
            ..у вас иной статус – с вас нельзя спросить, как с полноценного…
            Признание в своей неспособности отстоять свои же убеждения.
            …поэтому и на ваши вопросы отвечать не следует, следует посылать вас по назначению…
            Инструкция остальным и самооправдание. Сознание осознает Ваш провал, Подсознание и Я сопротивляется этому. С учетом закрытого Сознания, оно нашло “заглушку-оправдание”, окрашенное в эмоциональный фон. Расписывание в собственной неадекватности мышления.
            …туда, где вам привычно и комфортно (назовём условно это место эзотерикой)…
            Признание в том, что оппонент владеет неким знанием, и обида за отсутствие его у Вас.
            …Как можно не знать: “Кто определяет справедливость?” и спрашивать это у меня…
            Для Вас ответ верный лишь тот, который Вы примете в силу своих убеждений. Спросил потому, что Вы сами указали на “справедливость”.
            …Вопрос: “Разве не от вас зависит, как вы будете выглядеть?” попросту глуп, даже не провокационен….
            Удивительно, что Вас в Вашем возрасте до сих пор, к примеру, кто то одевает и обувает, и говорит Вам о том, что нужно говорить и как себя вести. Иного объяснения Вашего довода у меня нет.
            …Не “выглядеть”, голубок, а быть… Выглядите – вы….
            Внутреннее оправдание и попытка эмоциональной раскачки. Весьма глупая, с учетом того, что этим пытались заниматься немало людей на ЯП, не понимая того, что я сам имею свою точку зрения и её обоснование, а не копирую чью то. Именно поэтому мне можно спокойно объяснять свое видение, а не изворачиваться, ища оправдания своих слов, как Вам.

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          • 1976 1656
            КБ АлександрBlackCat 11 марта 2020 в 11:21

            Тон гуру вам явно не идёт, не ваше это. Не прячьтесь за него, говорите своими словами, а главное – мыслями. Иначе вы даже для издевательств не годитесь, ни то что для разговора. Сконцентрируйтесь, забудьте на время об зад.. пардон, об “эзотерике”.

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          • 11052 5080
            BlackCatКБ Александр 11 марта 2020 в 11:27

            …Тон гуру вам явно не идёт, не ваше это…
            Понимаю, Вам не нравится.
            …Не прячьтесь за него, говорите своими словами, а главное – мыслями….
            Именно это я и делаю, оттого мне легко и просто видеть то, что даже Вы в своих словах не видите.
            …Иначе вы даже для издевательств не годитесь, ни то что для разговора…
            Пытаюсь показать Вашему Сознанию огрехи мышления.
            …Сконцентрируйтесь, забудьте на время об зад.. пардон, об эзотерике….
            Уступить Вам? Пожалуйста – Вы правы в своем видении согласно Вашим убеждениям, принятым за основу. Ошибки мышления не возникает до момента, пока такие как я не “капнут глубже”, обнажая несостоятельность причинно-следственной связи в Вашем сознании и в итоге в Ваших доводах.
            Вы правы, но на своем уровне осознания. Наши уровни осознания разные, и для меня в Вашем видении Вы правы, но не правы в моем, и я указываю Вам на Ваши проблемы Вашего мышления.

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          • 1976 1656
            КБ АлександрBlackCat 11 марта 2020 в 11:39

            Вы и вертихвост к тому же. О каком уровне вы говорите: максимум – загруженная в вас программка, маленькая такая, простенькая, согласно вашей вмещаемой. Человек высокого уровня, всегда спустится на более низкий, вертихвост же: скажет, что ему это не нужно, не интересно. Програмка ваша это не предполагает. Лизать, лизать и лизать (у себя в том числе) вот ваш уровень. Вы даже чем-то Либермашку стали мне напоминать.

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          • 11052 5080
            BlackCatКБ Александр 11 марта 2020 в 11:54

            …Вы и вертихвост к тому же…
            Мои выводы неудобны для Вас.
            …О каком уровне вы говорите: максимум – загруженная в вас программка, маленькая такая, простенькая, согласно вашей вмещаемой…
            Все люди живут по некоей программе. Рад что Вы ожидаемо задались этим вопросом. Вот Вам статья за моим авторством:
            https://pandoraopen.ru/2019-12-13/dva-tipa-soznaniya-cheloveka-princip-triady-v-suti-soznaniya/
            Там подробно объяснена суть мышления человека и причины ошибок Сознания.
            …Человек высокого уровня, всегда спустится на более низкий…
            Я Вам объясняю то, что едва ли Вам станет объяснять иной человек, не говоря уже о том, что понимая, иной человек может воспользоваться Вами и огрехами Вашего мышления.
            …Вертихвост же: скажете, что ему это не нужно, не интересно…
            Вертихвост я для Вашего Я, но не для Сознания, которе осознает то, что я прав, и именно это становится причиной Вашего раздражения. Это естественная защита Сознания и Я от “неудобной” информации.
            ….Програмка ваша это не предполагает….
            Я переписываю “программки” сам. Но я светлый, Вы со временем, возможно, поймете это. Все зависит от Вас и Ваших выводов, которые совсем не обязательно озвучивать, давая повод манипулировать Вами и доводами. Объяснение – в статье выше.
            …Лизать, лизать и лизать (у себя в том числе) вот ваш уровень…
            Показатель Вашего внутреннего конфликта через эмоции, которые Вы мне передаете, как “раздражителю” с целью “избавиться” от неудобных мыслей и потребности отвечать на них, ища варианты между логикой и сохранением лица Я в плохой игре.
            …Вы даже чем-то Либермашку стали мне напоминать….
            Либерман предлагал мне Знания, но там речь идет о том, что уже кто то дал, я же открываю их сам, сам анализирую и прихожу к выводам. Именно в силу этого меня сложно ввести в заблуждение. Но, возможно, придет время, и я узнаю то, что есть у него для сравнения с тем, что “наработаю” сам.
            С самого начала общения с участниками ЯП мне вешали ярлыки: ИИ, Дьявол, человек из власти, сотрудник ФСБ, сектант, псиоп, животное.
            Выберите и Вы удобный себе, или начните думать, а не делать вид мозговой деятельности.

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          • 1976 1656
            КБ АлександрBlackCat 11 марта 2020 в 12:06

            Простите, не читаю всей этой галиматьи, да вы и не для меня пишите.

            Вы – не жизнеспособны. Поэтому и забрались в эту жо… пардон, в “эзотерику”. Там вам, по всему видать, не то что бы более комфортно – менее неудобно. В общем, заканчиваем с этой вашей “эзотерикой” и возвращаемся к изначальной теме нашего “рассуждения”, уйти от которой вам так и не удалось.

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          • 11052 5080
            BlackCatКБ Александр 11 марта 2020 в 12:18

            …Простите, не читаю всей этой галиматьи, да вы и не для меня пишите…
            Прощаю, понимаю Вы сейчас боитесь всякого рода “воздействий”. Самозащита.
            …Вы – не жизнеспособны…
            Но живу и здравствую, объясняя Вам некие вещи.
            …Поэтому и забрались в эту жо… пардон, в “эзотерику”…
            Эзотерика – всего лишь часть естественной науки. Но малоизученна и дискредитирована в силу потребности контроля за массами, ибо эзотерика открывает невиданные возможности осознания и расширяет потенциал мозга. Управлять такими людьми весьма сложно.
            …В общем, заканчиваем с вашей “эзотерикой” и возвращаемся к изначальной теме нашего “рассуждения”, уйти от которой вам так и не удалось….
            Хорошо, давайте завершим столь неудобное для Вас направление нашей дискуссии.

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          • 1976 1656
            КБ АлександрBlackCat 11 марта 2020 в 12:32

            Оставим “эзотерику” вам – это ваше… “Ответчиком тут должен быть обвиняемый, т.к. обвинение справедливо.” Это то, на чём мы остановились. Вы считаете это обвинение не справедливым? Мои слова, “За сохранность дома перед домочадцами отвечает хозяин, а не сторожевой пёс.”, относящиеся к президенту и правительству вы считаете не уместными? Не прячьтесь в жо… мммм в “эзотерику”. Так, несправедливо и неуместно, полагаете??..

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          • 11052 5080
            BlackCatКБ Александр 11 марта 2020 в 12:36

            …Вы считаете это обвинение не справедливым?…
            Я задал вопрос о том, кто определяет справедливость, а не о своем или Вашем отношении.
            …Мои слова, “За сохранность дома перед домочадцами отвечает хозяин, а не сторожевой пёс.”…
            Если это так, то почему Вы, например, как хозяин своей жизни, спрашиваете за справедливость у других, перекладывая ответственность на власть?
            …Не прячьтесь в жо… мммм в “эзотерику”….
            Шаблонно, не цепляет.

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          • 1976 1656
            КБ АлександрBlackCat 11 марта 2020 в 12:44

            Именно с вопроса о том, кто определяет справедливость, разговор ушёл в жо.. мммм в “эзотерику”. Так вы считаете, что “Ответчиком тут должен быть обвиняемый, т.к. обвинение справедливо?” что: “За сохранность в доме перед домочадцами отвечает хозяин, а не сторожевой пёс.”?? Простейшие вопросы…

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          • 11052 5080
            BlackCatКБ Александр 11 марта 2020 в 12:46

            …Именно с вопроса о том, кто определяет справедливость, разговор ушёл в жо.. мммм в “эзотерику”….
            Это было важным для Вас отступлением, которое Вы в последующем перечитаете, чтобы понять свои ошибки.
            …Так вы считаете, что “Ответчиком тут должен быть обвиняемый, т.к. обвинение справедливо?…
            Для начала ответьте на мой вопрос.
            …“За сохранность в доме перед домочадцами отвечает хозяин, а не сторожевой пёс.”??…
            Отвечу повтором: Если это так, то почему Вы, например, как хозяин своей жизни, спрашиваете за справедливость у других, перекладывая ответственность на власть?

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          • 1976 1656
            КБ АлександрBlackCat 11 марта 2020 в 13:03

            Ещё разок: Разговор у нас узкой, специфической направленности, об предстоящем Евровидении. А именно: об унижающей страну группы, которая там будет нас представлять. Дальше: об моей точке зрения по этому поводу, которую я выразил в своём комментарии ни к кому конкретно не обращённому (не буду тут повторять текст комента – он выше). Сначала мы обсудим это, не уходя в сторону (и уж, упаси бог, в жо.. мммм “эзотерику”). Затем, если угодно, можете предложить к обсуждению излюбленную вашу тему (“эзотерика”) если смогу, попробую её поддержать, только сомневаюсь, тема ваша очень деликатная и специфическая, многим непонятная, одни из немногих – это лизуны. Не уклоняемся, обсуждаем.

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          • 11052 5080
            BlackCatКБ Александр 11 марта 2020 в 13:11

            …Сначала мы обсудим это, не уходя в сторону…
            Что я и жду от Вас. Я задал Вам вопросы, но не получил на них ответы.
            Два прямых вопроса:
            1. Кто определяет справедливость?
            2. Если это так, то почему Вы, например, как хозяин своей жизни, спрашиваете за справедливость у других, перекладывая ответственность на власть?
            Данные вопросы абсолютно по теме и напрямую на Ваши убеждения и вопросы по этой же теме.
            … если смогу, попробую её поддержать, только сомневаюсь, тема ваша очень деликатная и специфическая, многим непонятная, одни из немногих – это лизуны…
            И тут Вы обращаетесь сами к себе:
            …Не уклоняемся, обсуждаем….
            Жду конкретные ответы на конкретные вопросы по теме.

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          • 11052 5080
            BlackCatКБ Александр 11 марта 2020 в 12:53

            Чем больше у Вас эмоций – тем больше ошибок мышления. Тем больше Вы оставляете «крючков», за которые Вас можно «подцепить» и вывести куда нужно манипулятору. Ждите того, кто придёт и поддержит Вас в Вашем диалоге со мной – и, весьма вероятно, человек будет иметь свой интерес, а Вы клюнете на это, ведь сейчас Вам так нужна поддержка извне для самоутверждения раскачивающегося внутри Вас Вашего Я. Так и перехватываются сознания.

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          • 1976 1656
            КБ АлександрBlackCat 11 марта 2020 в 13:09

            Тон гуру вам не идёт, вы забыли об этом.

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          • 11052 5080
            BlackCatКБ Александр 11 марта 2020 в 13:12

            …Тон гуру вам не идёт, вы забыли об этом….
            Гуру называете меня Вы. Кстати – новый ярлык. Запомню)

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  • 11052 5080
    BlackCat 11 марта 2020 в 9:57

    На форуме кучка новых твинков старых узнаваемых личностей.

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    • 7218 5712
      маринаBlackCat 11 марта 2020 в 12:13

      Зачем подняли пустую тему -отвлечься или скучно?.Ясно же -пока делят власть ,деньги ,привилегии и нет никому дела до зрелищ-они всегда были отвлекаловкой от главного ,в лучшем случае забавой.Пока не изменится риторика каналов и СМИ я не поверю в истинный поворот России в сторону добра.А она не может измениться ,впереди выборы,перетасовка фигур в колоде -а СМИ поддержка и ретуширование.Да и пусть -хуже ,когда голая пропаганда и насильственный патриотизм.Лучше ,когда немного выбора ,что слушать,когда в кошельке пусто.

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  • 2398 2178
    Хан_Уман 11 марта 2020 в 11:52

    А оно нам надо?
    А они оттолерантниные должны нас волновать?
    Да там бал гомосексуализма и заметьте, кто не с ними тот против них и подлежит уничтожению!

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    • 7218 5712
      маринаХан_Уман 11 марта 2020 в 12:17

      наша попса и театры в их руках тоже ,только скромнее немного их мама Алла держит ,ибо пока еще не готовы гои неразвитые признать их утонченность,но во власть прошли и неплохо чувствуют себя ,на всякий случай от детей их отделили ,поправкой о браке ,но не отделили от кассы,а значит купят ,инкубаторы созданы.

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