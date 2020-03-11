Позор России на Евровидении.

ЭТО едет представлять Россию на Евровидении.

Слов тут мало, и все матерные.

Что же, я расцениваю данный "выбор" как целенаправленную дескридитацию России для мирового сообщества и шикарный повод для будущих насмешек над нашей страной.

Думаю, самое время задуматься о цензурировании "выбора" претендентов на Евровидение...