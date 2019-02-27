Новости Украины и Новороссии 27 февраля 2019
- 06:32 В Госдуме сравнили Порошенко с вождём туземцев.
- 05:00 Киев закупает российский газ «через Марс»: страшные обвинения против Порошенко (ВИДЕО).
- 03:37 «Сценарий Кремля провалился»: Порошенко рассказал о победе над Россией (ВИДЕО).
- 01:26 Спецназ ВСУ схватил нацистов, пришедших к эсминцу США спросить «Кто заказал Катю Гандзюк?» (ФОТО).
- 00:59 «Это кризис»: Украина может отказаться от участия в «Евровидении».
- Вчера 23:30 В Раде сопротивляются импичменту Порошенко: аннулированы подписные листы (ДОКУМЕНТ).
- Вчера 22:48 Конституционный суд Украины разрешил чиновникам незаконно обогащаться.
В Госдуме сравнили Порошенко с вождём туземцев
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал приезд Петра Порошенко на ракетный эсминец США «Дональд Кук» 26 февраля «визитом вождя туземцев».
Как сообщала «Русская Весна», «Дональд Кук» прибыл в Одессу и куратор Ураины от Госдепа Курт Волкер даже не стал покидать корабль — Порошенко по первому свистку примчался прямо туда.
Во встрече также участвовали посол США на Украине Мари Йованович и министр обороны «незлежной» Степан Полторак.
«Это был, в понимании американцев, визит вождя туземцев, чтобы засвидетельствовать свое почтение большому белому господину. А заодно и подтвердить, что взамен на стеклянные бусы и куски красивой матери он готов отдать часть территории и половину населения в рабство», — заявил Бальбек в интервью «Известиям», отметив, что у Порошенко «своя палуба из-под ног уходит».
Пребывая в эйфории от встречи, Порошенко написал на официальной странице в соцсети, что визит американских судов в Одессу «является яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном».
Как сообщала «Русская Весна», «Дональд Кук» пришвартовался в Одессе 25 февраля и намерен пробыть там до 27 февраля. Он несет на себе до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия более 1,5 тыс. км. В январе эсминец заходил в порт грузинского города Батуми, где гостил пять дней.
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Киев закупает российский газ «через Марс»: страшные обвинения против Порошенко (ВИДЕО)
Борьба за президентское кресло на Украине продолжается, и это приводит к тому, что в свете появляется всё больше подробностей о лидерах этой гонки. Чаще всего всплывают факты работы нынешнего гаранта Незалежной Петра Порошенко.
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже не в первый раз выводит одного из своих главных конкурентов на чистую воду. Вероятно, она решила сыграть на том, что её оппонент постоянно врёт украинцам, и подняла газовую тему.
На днях Тимошенко заявила, что Киев не прекращал закупать российский газ последние 5 лет. По её словам, она ни разу не слышала из уст Петра Порошенко или Владимира Гройсмана слов о том, что страна прекратила сотрудничать с Россией.
К тому же отметила, что может документально подтвердить этот факт.
По факту Тимошенко уличила во лжи Порошенко и его окружение в том, что они заведомо обманывают народ в своих интересах.
То есть вполне возможно, что нынешний гарант проворачивает выгодную для себя серую схему, повышая налоги на «тепло» и прочие налоги, при этом закупая российский газ по низкой рыночной цене.
Причем, похоже, именно об этой схеме позднее высказывалась лидер партии «Батькивщина». В одном из последних интервью она заявила, что Киев закупает российский газ «по документам через Марс», используя закольцованные трубопроводы.
На видео с 29:29
«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до $100 на тыс. куб. м», — заявила она.
Конечно, не исключено, что эти слова Юлии Тимошенко — просто наговор на Петра Порошенко, тем не менее, это серьёзный удар по репутации нынешнего гаранта, который не является лидером президентской гонки.
Нагнетанием обстановки вокруг газовой темы «женщина с косой» приобретает популярность и уничтожает рейтинг оппонента.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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«Сценарий Кремля провалился»: Порошенко рассказал о победе над Россией (ВИДЕО)
Украинский президент Петр Порошенко продолжает на каждом своем выступлении поднимать тему об агрессии России.
Он говорит о том, что Москва якобы 5 лет пытается «задушить» Киев. При этом рассказывает самые фантастические истории о том, как это происходит.
На этот раз Порошенко рассказал публике о том, как он смог прорвать экономическую блокаду Кремля. По его словам, российские власти намеревались сделать все возможное, чтобы поставить Украину на колени путем сокращения поставок жизненно важных товаров и услуг, но им это не удалось.
Украинский президент отметил, что страна вовремя мобилизовалась и смогла дать отпор «агрессору». Он подчеркнул, что сценарий Кремля провалился.
«Мы мобилизовали все свои силы и остановили агрессора на линии столкновения», — сказал Петр Порошенко.
Чтобы там ни говорил гарант Незалежной, его слова — это сущий вымысел. На самом деле, именно Киев стал обрывать экономические связи с Россией, что привело к закрытию многих заводов и производств.
Именно Порошенко и его окружение стремились сократить товарооборот с РФ, что неминуемо привело к проблемам на Украине.
Стоит также отметить, что российская сторона если и вводила какие-то санкции и запреты, то это были ответные меры на агрессивное поведение Киева. Кроме того, имеется информация, что Россия и Украина продолжают сотрудничать по многим вопросам.
По словам российского экономиста Михаила Делягина, совместная работа наблюдается и сейчас.
«Россия поставляет Украине нефтепродукты, дизельное топливо и бензин. Если учитывать те поставки, которые осуществляются через Белоруссию, то до 86% нефтепродуктов Киев получает от Москвы», — сказал он.
Так что нет никаких сомнений, что все сказки о России Петр Порошенко пытается использовать в качестве пиара. Иных способов привлечь к себе внимание электората у него практически нет.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Спецназ ВСУ схватил нацистов, пришедших к эсминцу США спросить «Кто заказал Катю Гандзюк?» (ФОТО)
В Одессе в публичной зоне Морского вокзала вооруженные автоматами люди без опознавательных знаков задержали Романа Герасимьюка и Богдана Копертеха — участников акции «Кто заказал Катю Гандзюк?».
Об этом сообщил известный одесский неонацист Сергей Стерненко.
«К неизвестным приехали одесские ватные «мусора». Активистов не отпускают. Объяснений, почему задержали, также никто не дает», — написал Стерненко на своей странице в соцсети.
Герасимьюка и Копертеха задержали возле американского эсминца, который в этот же день посетил президент Украины Петр Порошенко.
«Активисты решили спросить у Порошенко, кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?, — сообщил один из участников акции, координатор движения „Честно” Николай Выговский. — Планировали также поинтересоваться у президента, почему его партия хочет прекратить работу Временной следственной комиссии? Почему партийцы БПП предлагают проводить отчет ВСК в закрытом режиме? Почему следствие ведется однобоко?»
«На акции мы держали плакаты с надписью «Кто заказал Катю Гандзюк?» и зажгли файеры. Поскандировали и начали двигаться в сторону города. Двое ребят отстали от нашей группы. И здесь нам навстречу прибежали автоматчики, они побежали в сторону ребят. Их положили лицами в пол и завели в помещение Морского вокзала», — рассказал Выговский.
Советник начальника полиции Одессы Руслан Форостяк подтвердил задержание «двух подозрительных лиц с рюкзаками». Их задержали силами специальных операций ВСУ. Форостяк убеждает, что служба военного правопорядка действовала в соответствии с уставом.
Задержанных доставили в Приморский отдел полиции. Их делом займется военная прокуратура.
«Два активиста по пока непонятным соображениям, возможно хотели обратить на себя внимание, в темное время пересекли границу поста военной службы правопорядка и развернули баннер „Кто заказал Катю Гандзюк” возле ракетного эсминца США Donald Cook в Одессе», — сообщил советник начальника полиции города.
Впоследствии Стерненко сообщил, что Герасимьюка отпустили. Ему так и не объяснили причин задержания, при этом порвали мужчине одежду. Что касается Копертеха, то его еще не отпустили.
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«Это кризис»: Украина может отказаться от участия в «Евровидении»
Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019».
Об этом заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова.
Она сообщила, что «Общественное телевидение» ведет переговоры с группой Kazka по поводу участия в «Евровидении».
«Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации — это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено», — сказала Кольцова.
По ее словам, уже к 8–10 марта «Общественное телевидение» и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровками.
На вопрос, что представителем Украины может быть Kazka, а может быть никто, Кольцова ответила: «Это может быть никто».
Как ранее сообщала «Русская Весна», второй претендент отказался ехать на «Евровидение». В Freedom-jazz girls band заявили об отказе представлять Украину на этом международном песенном конкурсе.
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В Раде сопротивляются импичменту Порошенко: аннулированы подписные листы (ДОКУМЕНТ)
Аппарат Верховной Рады аннулировал бланки подписных листов для сбора подписей о создании специальной временной комиссии по импичменту президента Украины.
В Раде поясняют, что бланки были выданы сотрудниками аппарата Верховной рады под давлением и потому недействительны.
«Сегодня в адрес руководства аппарата Верховной Рады Украины поступило короткое письменное обращение с уведомлением о намерении инициировать вопрос об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента и создании соответствующей специальной временной следственной комиссии, а затем требовалось немедленно обеспечить изготовление подписных листов для сбора подписей… народных депутатов Украины. Это письмо было передано для изучения и анализа в соответствующее структурное подразделение аппарата», — отмечают в ВР.
Причем в аппарате Рады подчеркивают, что «было осуществлено политическое давление», и там вынуждены были выдать бланки подписных листов.
«В такой ситуации выданные под давлением бланки подписных листов являются нелегитимными, не могут быть действительными и отменяются», — заявили в аппарате ВР.
Сообщается, что в письменном представлении об инициировании вопроса об импичменте отсутствует правовое обоснование необходимости создания временной комиссии и наличия в действиях президента Украины состава преступления, как того требует регламент работы Верховной рады и Конституция Украины.
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Конституционный суд Украины разрешил чиновникам незаконно обогащаться
Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368–2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на информированные источники.
Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.
В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Тогда как законодательство возлагает бремя доказывания исключительно на органы обвинения.
12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от «Народного фронта» Павел Пинзеник.
Подписи под представлением также поставили Дмитрий Колесников и Игорь Шурма от «Оппозиционного блока», Максим Поляков и Евгений Дейдей от «Народного фронта», Антон Киссе от «Видродження» и другие.
Согласно расписанию КС, заседание по статье 368–2, действительно, должно было состояться 26 февраля. Однако пресс-служба суда не подтверждает и не опровергает информацию о результатах заседания, пока решение не будет обнародовано.
Адвокат, который представлял депутатов в суде, также не стал комментировать информацию о решении суда. По его словам, оно должно быть опубликовано 27 февраля.
Напомним:
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по исполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
- Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по статье 368–2. Самое тяжкое предусмотренное наказание — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
- Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил «АТО» Константину Кулику.
- Кроме того, дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко, заместителя председателя Службы безопасности Павла Демчины.
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Фотографии Порошенка, кажется, у нас чаще размещают, чем на Украине. Хватит уже, авторы, везде его портрэт совать.
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А мне как то уже про хохлов надоело и слушать и читать. Ну сколько можно? Тут ведь какая штука. Ну предположим устаканилось у них и что? Нам же и восстанавливать то что они порушили.Вот ЗАЖИВЁМ. Просто не дождусь этого счастливого момента.