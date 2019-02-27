Новости Украины и Новороссии 27 февраля 2019

Борьба за президентское кресло на Украине продолжается, и это приводит к тому, что в свете появляется всё больше подробностей о лидерах этой гонки. Чаще всего всплывают факты работы нынешнего гаранта Незалежной Петра Порошенко.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже не в первый раз выводит одного из своих главных конкурентов на чистую воду. Вероятно, она решила сыграть на том, что её оппонент постоянно врёт украинцам, и подняла газовую тему.

На днях Тимошенко заявила, что Киев не прекращал закупать российский газ последние 5 лет. По её словам, она ни разу не слышала из уст Петра Порошенко или Владимира Гройсмана слов о том, что страна прекратила сотрудничать с Россией.

К тому же отметила, что может документально подтвердить этот факт.

По факту Тимошенко уличила во лжи Порошенко и его окружение в том, что они заведомо обманывают народ в своих интересах.

То есть вполне возможно, что нынешний гарант проворачивает выгодную для себя серую схему, повышая налоги на «тепло» и прочие налоги, при этом закупая российский газ по низкой рыночной цене.

Причем, похоже, именно об этой схеме позднее высказывалась лидер партии «Батькивщина». В одном из последних интервью она заявила, что Киев закупает российский газ «по документам через Марс», используя закольцованные трубопроводы.

На видео с 29:29

«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до $100 на тыс. куб. м», — заявила она.

Конечно, не исключено, что эти слова Юлии Тимошенко — просто наговор на Петра Порошенко, тем не менее, это серьёзный удар по репутации нынешнего гаранта, который не является лидером президентской гонки.

Нагнетанием обстановки вокруг газовой темы «женщина с косой» приобретает популярность и уничтожает рейтинг оппонента.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»